Seconds Chart Generator FullVer

MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar.

Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten.

Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ein benutzerdefiniertes Symbol, das den sekundenbasierten Chart darstellt. Sie können diesen Chart dann unabhängig öffnen und analysieren.

Standardindikatoren können ebenfalls auf den generierten Chart angewendet werden, was eine nahtlose Integration mit Ihren bestehenden Analysemethoden ermöglicht.

Wir empfehlen, mit der kostenlosen Simple-Version zu beginnen, um die Funktionalität zu testen. Wenn sie Ihren Anforderungen entspricht, können Sie ein Upgrade auf die Vollversion in Erwägung ziehen, die Sie uneingeschränkt nutzen können.

⚡ Hauptmerkmale des Seconds Chart Generator

  • Echtzeit-Generierung von 1-Sekunden-, 5-Sekunden- und 15-Sekunden-Charts
  • Arbeitet direkt auf Live-Charts und unterstützt Standardindikatoren
  • Sofort verwendbar durch Anhängen an ein beliebiges Symbol
  • Erstellt automatisch benutzerdefinierte Symbole für die unabhängige sekundenbasierte Chartanalyse
  • Log-Refresh-Funktionalität
  • Verwenden Sie die Reset-Taste auf dem Hauptchart für eine sofortige Bereinigung
  • Oder aktivieren Sie die automatische Bereinigung in regelmäßigen Abständen

