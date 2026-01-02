🌍 【SecMode Serie】SecModeRSI - Optimiert für globale Märkte

📌 Überblick

SecModeRSI ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzuzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren einfach nicht erfassen können.

Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeRSI eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)

(oder in benutzerdefinierten Intervallen) Momentum, Druck und Wendepunkte in Echtzeit zu visualisieren

zu visualisieren Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) Signalen hervorzuheben

und Signalen hervorzuheben Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten.

Dies liefert eine hochauflösende Marktperspektive, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht bieten können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

Eigene Symbolerstellung

Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten

Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden

Hoher MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeRSI vermeidet all diese Probleme.

Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

Schnelle und einfache Einrichtung

Saubere Chart-Integration

Leichte MT5-Leistung

Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zwei-Linien-Struktur (TF × Sec)

Es werden sowohl TF- (Standard-Zeitrahmen) als auch Sec-Linien (zweite Ebene) gezeichnet:

Die Sec-Linie neigt dazu, sich zuerst umzukehren

Die TF-Linie folgt danach

Dies macht frühe Momentumverschiebungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Zeitvorteil für Ein- und Ausstiege.

③ Bollinger Band Visualisierung von Momentum-Extremen

Enthält:

Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)

(umschaltbar: ALMA / TMA / SMA) Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Umkehrzonen

Wenn die Sec-Linie die Bollinger Bänder durchbricht, offenbart sie explosive Druckpunkte, die von Standardindikatoren nicht erkannt werden.

④ Farblogik exklusiv für ADX & CMO

Nur ADX und CMO verwenden eine direktionale Farblogik:

ADX: +DI / -DI Dominanz

+DI / -DI Dominanz CMO: Aufwärts-/Abwärtsdruck

CCI, RSI und Stochastic verlassen sich allein auf die Wellenformstruktur und verwenden daher absichtlich keine Farbänderungen.

⑤ Keine Neueinfärbung (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeRSI zeichnet die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:

Geschlossene Balken ändern sich nie (keine Neueinfärbung)

(keine Neueinfärbung) Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert.

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Stochastik (Sec)

ADX (Sec, mit Farblogik)

CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)

Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:

1. ALMA - Scharfschützen-Modus

Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe

Schnellste Reaktion der drei Engines

Ideal für Scalper, die auf Umkehrungen der zweiten Ebene abzielen

2. TMA - Zyklus-Modus

Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung

Hebt Marktzyklen und Übertreibungen hervor

Hervorragend geeignet für die Erkennung von Rhythmen und Gegentrend-Setups

Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close - ideal für die Umfeldanalyse

3. SMA - Benchmark-Modus

Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt

Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet

Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die zentrale Second-Level-Engine und die hochauflösende Marktvisualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

Signalerzeugung

Alarm-Benachrichtigungen

Werkzeuge zum automatischen Zeichnen

Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

Sec Farbverschiebung geht TF voraus → frühe Signalerkennung (ADX/CMO)

Sec durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike

TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung

CenterLine Bruch → Trendwechsel

🚀 Zusammenfassung

Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)

TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik

Bollinger Bands offenbaren Überhitzungs- und Umkehrzonen

Farblogik exklusiv für ADX / CMO

Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)

Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie

Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Niveau an Marktdetails, das traditionelle Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.