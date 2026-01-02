SecModeRSI

🌍 【SecMode Serie】SecModeRSI - Optimiert für globale Märkte

📌 Überblick

SecModeRSI ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzuzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren einfach nicht erfassen können.

Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeRSI eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

  • Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
  • Momentum, Druck und Wendepunkte in Echtzeit zu visualisieren
  • Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) Signalen hervorzuheben
  • Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten.

Dies liefert eine hochauflösende Marktperspektive, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht bieten können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

  • Eigene Symbolerstellung
  • Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
  • Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
  • Hoher MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeRSI vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

  • Schnelle und einfache Einrichtung
  • Saubere Chart-Integration
  • Leichte MT5-Leistung
  • Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zwei-Linien-Struktur (TF × Sec)

Es werden sowohl TF- (Standard-Zeitrahmen) als auch Sec-Linien (zweite Ebene) gezeichnet:

  • Die Sec-Linie neigt dazu, sich zuerst umzukehren
  • Die TF-Linie folgt danach

Dies macht frühe Momentumverschiebungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Zeitvorteil für Ein- und Ausstiege.

③ Bollinger Band Visualisierung von Momentum-Extremen

Enthält:

  • Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)
  • Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Umkehrzonen

Wenn die Sec-Linie die Bollinger Bänder durchbricht, offenbart sie explosive Druckpunkte, die von Standardindikatoren nicht erkannt werden.

④ Farblogik exklusiv für ADX & CMO

Nur ADX und CMO verwenden eine direktionale Farblogik:

  • ADX: +DI / -DI Dominanz
  • CMO: Aufwärts-/Abwärtsdruck

CCI, RSI und Stochastic verlassen sich allein auf die Wellenformstruktur und verwenden daher absichtlich keine Farbänderungen.

⑤ Keine Neueinfärbung (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeRSI zeichnet die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:

  • Geschlossene Balken ändern sich nie (keine Neueinfärbung)
  • Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert.

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

  • CCI (Sec)
  • RSI (Sec)
  • Stochastik (Sec)
  • ADX (Sec, mit Farblogik)
  • CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)

Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:

1. ALMA - Scharfschützen-Modus

  • Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe
  • Schnellste Reaktion der drei Engines
  • Ideal für Scalper, die auf Umkehrungen der zweiten Ebene abzielen

2. TMA - Zyklus-Modus

  • Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung
  • Hebt Marktzyklen und Übertreibungen hervor
  • Hervorragend geeignet für die Erkennung von Rhythmen und Gegentrend-Setups
  • Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close - ideal für die Umfeldanalyse

3. SMA - Benchmark-Modus

  • Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt
  • Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet
  • Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die zentrale Second-Level-Engine und die hochauflösende Marktvisualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

  • Signalerzeugung
  • Alarm-Benachrichtigungen
  • Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
  • Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

  • Sec Farbverschiebung geht TF voraus → frühe Signalerkennung (ADX/CMO)
  • Sec durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike
  • TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung
  • CenterLine Bruch → Trendwechsel

🚀 Zusammenfassung

  • Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
  • TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
  • Bollinger Bands offenbaren Überhitzungs- und Umkehrzonen
  • Farblogik exklusiv für ADX / CMO
  • Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
  • Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
  • Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Niveau an Marktdetails, das traditionelle Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.


