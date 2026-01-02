SecModeRSI
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌍 【SecMode Serie】SecModeRSI - Optimiert für globale Märkte
📌 Überblick
SecModeRSI ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzuzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren einfach nicht erfassen können.
Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeRSI eine proprietäre Second-Level-Engine, um:
- Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
- Momentum, Druck und Wendepunkte in Echtzeit zu visualisieren
- Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) Signalen hervorzuheben
- Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten.
Dies liefert eine hochauflösende Marktperspektive, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht bieten können.
🎯 Hauptmerkmale
① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)
Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:
- Eigene Symbolerstellung
- Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
- Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
- Hoher MT5-Ressourcenverbrauch
SecModeRSI vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Saubere Chart-Integration
- Leichte MT5-Leistung
- Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen
② Zwei-Linien-Struktur (TF × Sec)
Es werden sowohl TF- (Standard-Zeitrahmen) als auch Sec-Linien (zweite Ebene) gezeichnet:
- Die Sec-Linie neigt dazu, sich zuerst umzukehren
- Die TF-Linie folgt danach
Dies macht frühe Momentumverschiebungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Zeitvorteil für Ein- und Ausstiege.
③ Bollinger Band Visualisierung von Momentum-Extremen
Enthält:
- Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)
- Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Umkehrzonen
Wenn die Sec-Linie die Bollinger Bänder durchbricht, offenbart sie explosive Druckpunkte, die von Standardindikatoren nicht erkannt werden.
④ Farblogik exklusiv für ADX & CMO
Nur ADX und CMO verwenden eine direktionale Farblogik:
- ADX: +DI / -DI Dominanz
- CMO: Aufwärts-/Abwärtsdruck
CCI, RSI und Stochastic verlassen sich allein auf die Wellenformstruktur und verwenden daher absichtlich keine Farbänderungen.
⑤ Keine Neueinfärbung (Endwerte bleiben endgültig)
SecModeRSI zeichnet die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:
- Geschlossene Balken ändern sich nie (keine Neueinfärbung)
- Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert.
Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.
⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie
Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Stochastik (Sec)
- ADX (Sec, mit Farblogik)
- CMO (Sec, mit Farblogik)
Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.
⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)
Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:
1. ALMA - Scharfschützen-Modus
- Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe
- Schnellste Reaktion der drei Engines
- Ideal für Scalper, die auf Umkehrungen der zweiten Ebene abzielen
2. TMA - Zyklus-Modus
- Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung
- Hebt Marktzyklen und Übertreibungen hervor
- Hervorragend geeignet für die Erkennung von Rhythmen und Gegentrend-Setups
- Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close - ideal für die Umfeldanalyse
3. SMA - Benchmark-Modus
- Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt
- Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet
- Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene
🎁 Über die kostenlose Version
Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die zentrale Second-Level-Engine und die hochauflösende Marktvisualisierung.
Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:
- Signalerzeugung
- Alarm-Benachrichtigungen
- Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
- Erweiterte Filter
Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.
Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.
🧠 Beispiele für die Verwendung
- Sec Farbverschiebung geht TF voraus → frühe Signalerkennung (ADX/CMO)
- Sec durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike
- TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung
- CenterLine Bruch → Trendwechsel
🚀 Zusammenfassung
- Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
- TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
- Bollinger Bands offenbaren Überhitzungs- und Umkehrzonen
- Farblogik exklusiv für ADX / CMO
- Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
- Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
- Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive
Erleben Sie ein Niveau an Marktdetails, das traditionelle Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.