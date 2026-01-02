🌍 【SecMode Series】SecModeADX - Hochauflösender Tick-basierter ADX-Indikator

📌 Übersicht

SecModeADX ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den herkömmliche 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.

Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeADX eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)

(oder in benutzerdefinierten Intervallen) Richtungsstärke und Momentum in Echtzeit zu visualisieren

zu visualisieren Divergenzen zwischen Standard Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) ADX Signalen hervorzuheben

und ADX Signalen hervorzuheben Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten

Dies bietet eine hochauflösende Ansicht der Trendstärke, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen

Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten

Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden

Hoher MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeADX vermeidet all diese Probleme.

Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

Schnelle und einfache Einrichtung

Saubere Chart-Integration

Leichte MT5-Leistung

Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)

Durch die Darstellung von TF (Standard-Zeitrahmen) und Sec (zweite Ebene) ADX-Linien:

Der Sec ADX reagiert zuerst auf Richtungsänderungen

Der TF ADX folgt danach

Dies macht frühzeitige Änderungen der Trendstärke visuell deutlich und verschafft Händlern einen Timing-Vorteil für Ein- und Ausstiege und Trendfortsetzungs-Setups.

③ Richtungsabhängige Farblogik (+DI / -DI)

SecModeADX verfügt über ein klares, intuitives Farbsystem:

Grün , wenn +DI dominiert (bullischer Druck)

, wenn +DI dominiert (bullischer Druck) Rot , wenn -DI dominiert (bärischer Druck)

, wenn -DI dominiert (bärischer Druck) Neutral, wenn die Richtungsstärke ausgeglichen ist

Dies ermöglicht es Händlern, sofort zu erkennen:

Trendfortsetzung

Trendabschwächung

Momentum-Umkehr

Frühsignale auf Sek-Ebene, bevor der TF bestätigt

④ Bollinger Band Integration (optionale visuelle Ebene)

Enthält:

Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)

(umschaltbar: ALMA / TMA / SMA) Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Volatilitätszonen

Wenn die Sec ADX-Linie mit den Bändern interagiert, zeigt sie:

Erschöpfung des Trends

Volatilitätsspitzen

Extreme Richtungsdrucke

Dies fügt der traditionellen, auf Stärke basierenden Logik des ADX eine leistungsstarke visuelle Ebene hinzu.

⑤ Kein Übermalen (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeADX zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:

Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)

(kein Repainting) Offene Balken aktualisieren sich schnell und in Echtzeit

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Stochastik (Sec)

ADX (Sec, mit Farblogik)

CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)

Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:

1. ALMA - Scharfschützen-Modus

Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe

Schnellste Reaktion der drei Engines

Ideal für Scalper, die frühzeitige Richtungsänderungen erkennen

2. TMA - Zyklus-Modus

Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung

Hebt Trendzyklen und Erschöpfung hervor

Hervorragend geeignet für die Analyse des Umfelds und für Counter-Trend-Setups

Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close

3. SMA - Benchmark-Modus

Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt

Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet

Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf das Kernmodul der zweiten Ebene und die Visualisierung der Richtungsstärke.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

Signalerzeugung

Alarm-Benachrichtigungen

Werkzeuge zum automatischen Zeichnen

Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Farblogik, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

Sec ADX Farbe wechselt → frühe Richtungsänderung

Sec ADX steigt vor TF → Trendverstärkung

Sec durchstößt Bollinger Bands → Volatilitätsspitzen

TF/Sec-Divergenz → Trendabschwächung oder -umkehr

🚀 Zusammenfassung

Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)

Richtungsabhängige Farblogik (+DI / -DI)

TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik

Bollinger Bands zeigen Volatilität und Erschöpfung an

Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)

Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie

Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Maß an richtungsweisender Klarheit, das traditionelle ADX-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.