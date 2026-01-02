SecModeADX
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeADX - Hochauflösender Tick-basierter ADX-Indikator
📌 Übersicht
SecModeADX ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den herkömmliche 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.
Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeADX eine proprietäre Second-Level-Engine, um:
- Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
- Richtungsstärke und Momentum in Echtzeit zu visualisieren
- Divergenzen zwischen Standard Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) ADX Signalen hervorzuheben
- Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten
Dies bietet eine hochauflösende Ansicht der Trendstärke, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.
🎯 Hauptmerkmale
① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)
Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:
- Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen
- Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
- Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
- Hoher MT5-Ressourcenverbrauch
SecModeADX vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Saubere Chart-Integration
- Leichte MT5-Leistung
- Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen
② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)
Durch die Darstellung von TF (Standard-Zeitrahmen) und Sec (zweite Ebene) ADX-Linien:
- Der Sec ADX reagiert zuerst auf Richtungsänderungen
- Der TF ADX folgt danach
Dies macht frühzeitige Änderungen der Trendstärke visuell deutlich und verschafft Händlern einen Timing-Vorteil für Ein- und Ausstiege und Trendfortsetzungs-Setups.
③ Richtungsabhängige Farblogik (+DI / -DI)
SecModeADX verfügt über ein klares, intuitives Farbsystem:
- Grün, wenn +DI dominiert (bullischer Druck)
- Rot, wenn -DI dominiert (bärischer Druck)
- Neutral, wenn die Richtungsstärke ausgeglichen ist
Dies ermöglicht es Händlern, sofort zu erkennen:
- Trendfortsetzung
- Trendabschwächung
- Momentum-Umkehr
- Frühsignale auf Sek-Ebene, bevor der TF bestätigt
④ Bollinger Band Integration (optionale visuelle Ebene)
Enthält:
- Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)
- Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Volatilitätszonen
Wenn die Sec ADX-Linie mit den Bändern interagiert, zeigt sie:
- Erschöpfung des Trends
- Volatilitätsspitzen
- Extreme Richtungsdrucke
Dies fügt der traditionellen, auf Stärke basierenden Logik des ADX eine leistungsstarke visuelle Ebene hinzu.
⑤ Kein Übermalen (Endwerte bleiben endgültig)
SecModeADX zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:
- Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)
- Offene Balken aktualisieren sich schnell und in Echtzeit
Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.
⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie
Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Stochastik (Sec)
- ADX (Sec, mit Farblogik)
- CMO (Sec, mit Farblogik)
Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.
⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)
Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:
1. ALMA - Scharfschützen-Modus
- Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe
- Schnellste Reaktion der drei Engines
- Ideal für Scalper, die frühzeitige Richtungsänderungen erkennen
2. TMA - Zyklus-Modus
- Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung
- Hebt Trendzyklen und Erschöpfung hervor
- Hervorragend geeignet für die Analyse des Umfelds und für Counter-Trend-Setups
- Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close
3. SMA - Benchmark-Modus
- Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt
- Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet
- Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene
🎁 Über die kostenlose Version
Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf das Kernmodul der zweiten Ebene und die Visualisierung der Richtungsstärke.
Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:
- Signalerzeugung
- Alarm-Benachrichtigungen
- Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
- Erweiterte Filter
Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Farblogik, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.
Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.
🧠 Beispiele für die Verwendung
- Sec ADX Farbe wechselt → frühe Richtungsänderung
- Sec ADX steigt vor TF → Trendverstärkung
- Sec durchstößt Bollinger Bands → Volatilitätsspitzen
- TF/Sec-Divergenz → Trendabschwächung oder -umkehr
🚀 Zusammenfassung
- Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
- Richtungsabhängige Farblogik (+DI / -DI)
- TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
- Bollinger Bands zeigen Volatilität und Erschöpfung an
- Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
- Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
- Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive
Erleben Sie ein Maß an richtungsweisender Klarheit, das traditionelle ADX-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.