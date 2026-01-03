🌐 SecScale Multi‑Symbol Viewer

秒足 × マルチアセット × 独自UI

相場の“今”を、どの市場でも一目で掴む。

🔥 SecScale Multi‑Symbol Viewer とは？

FX・仮想通貨・株価指数など、

異なる市場の動きを “同じスケール” で比較できる唯一のインジケーター。

秒足エンジンでリアルタイムの微細な動きを捉え（M1時）

過去データから 0〜100 に正規化して比較し

最大22シンボルを同時描画

UI はチャートに依存しない “独立ビュー” 方式

背景色・ローソク足・グリッドの影響を完全に排除した、

“アプリのように動くインジケーター” です。

🚀 主な特徴

1️⃣ 秒足エンジン（CSecondsEngine）搭載

通貨ごとに独立した秒足ヒストリ

M1 のときだけ秒足モードを選択可能

ALMA / TMA / EMA / SMA のスムージング対応

リアルタイムの微細な変化を正確に反映

2️⃣ 0〜100 のローリングスケール（生価格の癖を100%維持）

一般的な強弱計（CSI）のように

“計算で加工された値” ではなく、

✔ 『生の価格』の癖を残したままスケールする

そのため：

通貨ごとの “粘り”

突発的な動き

ボラティリティの個性

これらを 一切失わずに 0〜100 の世界へ正規化。

過去 200本（変更可） の価格データから

最小値・最大値を抽出し、

現在値を 0〜100 にマッピング。

BTCUSD

USDJPY

NAS100

どれでも 同じスケールで比較可能。

3️⃣ サブウィンドウ最大化モード

独自UIを実現するために：

メインチャートを 1px に縮小

サブウィンドウを 実質フルスクリーン化

結果：

背景色の影響なし

グリッドなし

ローソク足なし

完全に インジ専用キャンバス が誕生します。

4️⃣ マルチアセット対応（最大22シンボル）

FX（プリセット12）

仮想通貨

株価指数

CFD

カスタムペア10個まで

最大20シンボルを同時描画。

5️⃣ ラベル UI（2モード）

✔ ライン追従モード

→ 各通貨の終値位置にラベルが追従

✔ 右側リストモード

→ 右端に整列して視認性抜群

6️⃣ クリックで太さ切替 or フラッシュ

ラベルをクリック → 線の太さが 1 ↔ 3

フラッシュモード → 5秒間点滅して強調表示

視認性と操作性を両立した UI。

🧩 こんな人におすすめ

複数通貨の強弱を一目で把握したい

仮想通貨とFXを同じスケールで比較したい

UI が綺麗で見やすいインジが欲しい

自分だけの “相場アプリ” を作りたい





🆓 2026年1月31日まで無料でご利用いただけます！

