SecScaleMultiSymbol Viewer
- インディケータ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.0
🌐 SecScale Multi‑Symbol Viewer
秒足 × マルチアセット × 独自UI
相場の“今”を、どの市場でも一目で掴む。
🔥 SecScale Multi‑Symbol Viewer とは？
FX・仮想通貨・株価指数など、
異なる市場の動きを “同じスケール” で比較できる唯一のインジケーター。
- 秒足エンジンでリアルタイムの微細な動きを捉え（M1時）
- 過去データから 0〜100 に正規化して比較し
- 最大22シンボルを同時描画
- UI はチャートに依存しない “独立ビュー” 方式
背景色・ローソク足・グリッドの影響を完全に排除した、
“アプリのように動くインジケーター” です。
🚀 主な特徴
1️⃣ 秒足エンジン（CSecondsEngine）搭載
- 通貨ごとに独立した秒足ヒストリ
- M1 のときだけ秒足モードを選択可能
- ALMA / TMA / EMA / SMA のスムージング対応
- リアルタイムの微細な変化を正確に反映
2️⃣ 0〜100 のローリングスケール（生価格の癖を100%維持）
一般的な強弱計（CSI）のように
“計算で加工された値” ではなく、
✔ 『生の価格』の癖を残したままスケールする
そのため：
- 通貨ごとの “粘り”
- 突発的な動き
- ボラティリティの個性
これらを 一切失わずに 0〜100 の世界へ正規化。
過去 200本（変更可） の価格データから
最小値・最大値を抽出し、
現在値を 0〜100 にマッピング。
- BTCUSD
- USDJPY
- NAS100
どれでも 同じスケールで比較可能。
3️⃣ サブウィンドウ最大化モード
独自UIを実現するために：
- メインチャートを 1px に縮小
- サブウィンドウを 実質フルスクリーン化
結果：
- 背景色の影響なし
- グリッドなし
- ローソク足なし
完全に インジ専用キャンバス が誕生します。
4️⃣ マルチアセット対応（最大22シンボル）
- FX（プリセット12）
- 仮想通貨
- 株価指数
- CFD
- カスタムペア10個まで
最大20シンボルを同時描画。
5️⃣ ラベル UI（2モード）
✔ ライン追従モード
→ 各通貨の終値位置にラベルが追従
✔ 右側リストモード
→ 右端に整列して視認性抜群
6️⃣ クリックで太さ切替 or フラッシュ
- ラベルをクリック → 線の太さが 1 ↔ 3
- フラッシュモード → 5秒間点滅して強調表示
視認性と操作性を両立した UI。
🧩 こんな人におすすめ
- 複数通貨の強弱を一目で把握したい
- 仮想通貨とFXを同じスケールで比較したい
- UI が綺麗で見やすいインジが欲しい
- 自分だけの “相場アプリ” を作りたい
🆓 2026年1月31日まで無料でご利用いただけます！