SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 SecScale Multi‑Symbol Viewer

秒足 × マルチアセット × 独自UI

相場の“今”を、どの市場でも一目で掴む。

🔥 SecScale Multi‑Symbol Viewer とは？

FX・仮想通貨・株価指数など、
異なる市場の動きを “同じスケール” で比較できる唯一のインジケーター。

  • 秒足エンジンでリアルタイムの微細な動きを捉え（M1時）
  • 過去データから 0〜100 に正規化して比較し
  • 最大22シンボルを同時描画
  • UI はチャートに依存しない “独立ビュー” 方式

背景色・ローソク足・グリッドの影響を完全に排除した、
“アプリのように動くインジケーター” です。

🚀 主な特徴

1️⃣ 秒足エンジン（CSecondsEngine）搭載

  • 通貨ごとに独立した秒足ヒストリ
  • M1 のときだけ秒足モードを選択可能
  • ALMA / TMA / EMA / SMA のスムージング対応
  • リアルタイムの微細な変化を正確に反映

2️⃣ 0〜100 のローリングスケール（生価格の癖を100%維持）

一般的な強弱計（CSI）のように
“計算で加工された値” ではなく、

『生の価格』の癖を残したままスケールする

そのため：

  • 通貨ごとの “粘り”
  • 突発的な動き
  • ボラティリティの個性

これらを 一切失わずに 0〜100 の世界へ正規化。

過去 200本（変更可） の価格データから
最小値・最大値を抽出し、
現在値を 0〜100 にマッピング。

  • BTCUSD
  • USDJPY
  • NAS100

どれでも 同じスケールで比較可能

3️⃣ サブウィンドウ最大化モード

独自UIを実現するために：

  • メインチャートを 1px に縮小
  • サブウィンドウを 実質フルスクリーン化

結果：

  • 背景色の影響なし
  • グリッドなし
  • ローソク足なし

完全に インジ専用キャンバス が誕生します。

4️⃣ マルチアセット対応（最大22シンボル）

  • FX（プリセット12）
  • 仮想通貨
  • 株価指数
  • CFD
  • カスタムペア10個まで

最大20シンボルを同時描画

5️⃣ ラベル UI（2モード）

✔ ライン追従モード

→ 各通貨の終値位置にラベルが追従

✔ 右側リストモード

→ 右端に整列して視認性抜群

6️⃣ クリックで太さ切替 or フラッシュ

  • ラベルをクリック → 線の太さが 1 ↔ 3
  • フラッシュモード → 5秒間点滅して強調表示

視認性と操作性を両立した UI。

🧩 こんな人におすすめ

  • 複数通貨の強弱を一目で把握したい
  • 仮想通貨とFXを同じスケールで比較したい
  • UI が綺麗で見やすいインジが欲しい
  • 自分だけの “相場アプリ” を作りたい


🆓 2026年1月31日まで無料でご利用いただけます！

