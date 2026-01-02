🌍 【SecMode Serie】SecModeCMO - Hochauflösender Tick-basierter CMO-Indikator

📌 Übersicht

SecModeCMO ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.

Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCMO eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)

(oder in benutzerdefinierten Intervallen) Kauf-/Verkaufsdruck in Echtzeit zu visualisieren

zu visualisieren Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) CMO-Signalen hervorzuheben

und CMO-Signalen hervorzuheben Funktioniert ohne benutzerdefinierte Symbole und gewährleistet ein sauberes und leichtes Setup

Dies bietet eine hochauflösende Ansicht des Momentumdrucks, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen

Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten

Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden

Hoher MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeCMO vermeidet all diese Probleme.

Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

Schnelle und einfache Einrichtung

Saubere Chart-Integration

Leichte MT5-Leistung

Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)

Durch die Darstellung von TF- (Standardzeitrahmen) und Sec- (zweite Ebene) CMO-Linien:

Der Sec CMO reagiert zuerst auf Druckverschiebungen

Die TF-ZMO folgt danach

Dies macht frühe Druckveränderungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Vorteil beim Timing von Umkehrungen, Ausbrüchen und Momentum-Fortsetzungen.

③ Direktionale Farblogik (Aufwärts-/Abwärtsdruck)

SecModeCMO enthält ein klares, intuitives Farbsystem:

Grün , wenn der Aufwärtsdruck dominiert

, wenn der Aufwärtsdruck dominiert Rot , wenn der Abwärtsdruck dominiert

, wenn der Abwärtsdruck dominiert Neutral, wenn der Druck ausgeglichen ist

Dies ermöglicht es Händlern, sofort zu erkennen:

Momentumumkehrungen

Erschöpfung des Drucks

Trendfortsetzung

Frühsignale auf Sek-Ebene, bevor die TF bestätigt

④ Bollinger Band Integration (optionale visuelle Ebene)

Enthält:

Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)

(umschaltbar: ALMA / TMA / SMA) Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Volatilitätszonen

Wenn die Sec CMO-Linie mit den Bändern interagiert, zeigt sie:

Druckspitzen

Überkaufte/überverkaufte Extremwerte

Momentum-Erschöpfung

Ausbrüche von Volatilität

Dies fügt der druckbasierten Logik des CMO eine leistungsstarke visuelle Ebene hinzu.

⑤ Keine Neuberechnung (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeCMO zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:

Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)

(kein Repainting) Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert.

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Stochastik (Sec)

ADX (Sec, mit Farblogik)

CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)

Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:

1. ALMA - Scharfschützen-Modus

Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe

Schnellste Reaktion der drei Engines

Ideal für Scalper, die frühzeitige Druckverschiebungen erkennen

2. TMA - Zyklus-Modus

Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung

Hebt Druckzyklen und Erschöpfung hervor

Hervorragend geeignet für die Analyse des Umfelds und für Counter-Trend-Setups

Hinweis: TMA "folgt" dem Preis natürlich bis zum Bar-Close

3. SMA - Benchmark-Modus

Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt

Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet

Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die Kern-Engine der zweiten Ebene und die druckbasierte Visualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

Signalerzeugung

Alarm-Benachrichtigungen

Werkzeuge zum automatischen Zeichnen

Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Farblogik, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

Sec CMO Farbumschläge → frühe Druckverschiebung

Sec CMO durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike

TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung

Bruch der CenterLine → Trendwechsel

🚀 Zusammenfassung

Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)

Direktionale Farblogik (Aufwärts-/Abwärtsdruck)

TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik

Bollinger Bands zeigen Druckextreme und Volatilität an

Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)

Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie

Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie eine Klarheit des Momentums, die traditionelle CMO-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.