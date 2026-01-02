SecModeCMO
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌍 【SecMode Serie】SecModeCMO - Hochauflösender Tick-basierter CMO-Indikator
📌 Übersicht
SecModeCMO ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.
Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCMO eine proprietäre Second-Level-Engine, um:
- Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
- Kauf-/Verkaufsdruck in Echtzeit zu visualisieren
- Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF) und Second-Level (Sec) CMO-Signalen hervorzuheben
- Funktioniert ohne benutzerdefinierte Symbole und gewährleistet ein sauberes und leichtes Setup
Dies bietet eine hochauflösende Ansicht des Momentumdrucks, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.
🎯 Hauptmerkmale
① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)
Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:
- Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen
- Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
- Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
- Hoher MT5-Ressourcenverbrauch
SecModeCMO vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Saubere Chart-Integration
- Leichte MT5-Leistung
- Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen
② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)
Durch die Darstellung von TF- (Standardzeitrahmen) und Sec- (zweite Ebene) CMO-Linien:
- Der Sec CMO reagiert zuerst auf Druckverschiebungen
- Die TF-ZMO folgt danach
Dies macht frühe Druckveränderungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Vorteil beim Timing von Umkehrungen, Ausbrüchen und Momentum-Fortsetzungen.
③ Direktionale Farblogik (Aufwärts-/Abwärtsdruck)
SecModeCMO enthält ein klares, intuitives Farbsystem:
- Grün, wenn der Aufwärtsdruck dominiert
- Rot, wenn der Abwärtsdruck dominiert
- Neutral, wenn der Druck ausgeglichen ist
Dies ermöglicht es Händlern, sofort zu erkennen:
- Momentumumkehrungen
- Erschöpfung des Drucks
- Trendfortsetzung
- Frühsignale auf Sek-Ebene, bevor die TF bestätigt
④ Bollinger Band Integration (optionale visuelle Ebene)
Enthält:
- Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)
- Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Volatilitätszonen
Wenn die Sec CMO-Linie mit den Bändern interagiert, zeigt sie:
- Druckspitzen
- Überkaufte/überverkaufte Extremwerte
- Momentum-Erschöpfung
- Ausbrüche von Volatilität
Dies fügt der druckbasierten Logik des CMO eine leistungsstarke visuelle Ebene hinzu.
⑤ Keine Neuberechnung (Endwerte bleiben endgültig)
SecModeCMO zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:
- Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)
- Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert.
Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.
⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie
Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Stochastik (Sec)
- ADX (Sec, mit Farblogik)
- CMO (Sec, mit Farblogik)
Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.
⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)
Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:
1. ALMA - Scharfschützen-Modus
- Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe
- Schnellste Reaktion der drei Engines
- Ideal für Scalper, die frühzeitige Druckverschiebungen erkennen
2. TMA - Zyklus-Modus
- Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung
- Hebt Druckzyklen und Erschöpfung hervor
- Hervorragend geeignet für die Analyse des Umfelds und für Counter-Trend-Setups
- Hinweis: TMA "folgt" dem Preis natürlich bis zum Bar-Close
3. SMA - Benchmark-Modus
- Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt
- Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet
- Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene
🎁 Über die kostenlose Version
Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die Kern-Engine der zweiten Ebene und die druckbasierte Visualisierung.
Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:
- Signalerzeugung
- Alarm-Benachrichtigungen
- Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
- Erweiterte Filter
Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Farblogik, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.
Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.
🧠 Beispiele für die Verwendung
- Sec CMO Farbumschläge → frühe Druckverschiebung
- Sec CMO durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike
- TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung
- Bruch der CenterLine → Trendwechsel
🚀 Zusammenfassung
- Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
- Direktionale Farblogik (Aufwärts-/Abwärtsdruck)
- TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
- Bollinger Bands zeigen Druckextreme und Volatilität an
- Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
- Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
- Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive
Erleben Sie eine Klarheit des Momentums, die traditionelle CMO-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.