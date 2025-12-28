Seconds Chart Generator SimpleVer

MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle.

Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten.

Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutzerdefinierte Symbole erstellt, so dass Sie sie für eine detaillierte Analyse als unabhängige Charts öffnen können.

Sie können auch Ihre üblichen Indikatoren anwenden, so dass Sie die sekundenbasierte Analyse leicht mit Ihren bestehenden Handelsmethoden kombinieren können.

Dieses Tool kann 1-Sekunden-, 5-Sekunden- und 15-Sekunden-Charts in Echtzeit erstellen.

Alle Funktionsbeschränkungen wurden vorübergehend aufgehoben, und die volle Funktionalität ist bis zum 31. Januar 2026 verfügbar.

Dies macht die Software ideal, um sekundenbasierte Charts vor der vollständigen Einführung direkt in Live-Charts zu testen.


Wenn Sie Gefallen an der Anwendung finden, würden wir uns freuen, wenn Sie die Vollversion erwerben oder **FutureSightCCI** einführen.


⚡ **Merkmale von SimpleVer:**

- Echtzeit-Generierung von 1-Sekunden-, 5-Sekunden- und 15-Sekunden-Charts (jeweils in den Einstellungen wählbar)

- Arbeitet auf aktuellen Charts und unterstützt Standardindikatoren

- Sofort verwendbar durch Anhängen an ein beliebiges Symbol

- Generiert automatisch benutzerdefinierte Symbole, so dass sekundenbasierte Charts als unabhängige Charts verwendet werden können

- Läuft nach dem Start 10 Minuten lang und stoppt dann automatisch (das 10-Minuten-Limit kann durch Eingabe des Freischaltschlüssels aufgehoben werden)


Der Freischaltschlüssel wird in den Einstellungen von **FutureSightCCI** bereitgestellt.

    Empfohlene Produkte
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indikatoren
    Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
    FREE
    Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
    Michal Jurnik
    4.09 (11)
    Indikatoren
    Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
    FREE
    Zigzag Price Arrows
    Aiman Saeed Salem Dahbag
    Indikatoren
    Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
    FREE
    ZigZag WaveSize
    Ivan Butko
    Indikatoren
    Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
    FREE
    Simple lines synchronisation
    Fedor Arkhipov
    4.63 (8)
    Utilitys
    Dieser Indikator kopiert grafische Objekte (vertikale Linien, horizontale Linien, Textbeschriftungen, Fibos usw.) vom Master-Chart in andere Charts. Sie können zum Beispiel Linien aus dem Chart GBPUSD mit der Periode H1 in den Chart GBPUSD mit der Periode M15 kopieren. Das macht technische Analysen einfacher. Beschriftung anzeigen - zeigt die Beschriftung des Master-Charts an, in dem Sie die zu kopierenden grafischen Objekte zeichnen; Schriftgröße - Schriftgröße des Labels; Art der Synchronisier
    FREE
    Auto Fib Retracements
    Ross Adam Langlands Nelson
    4.2 (5)
    Indikatoren
    Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
    FREE
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Experten
    Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
    FREE
    Fast Fibonacci Grid MT5
    Grzegorz Korycki
    2.5 (2)
    Utilitys
    Haben Sie jemals das Gefühl, irritiert durch die manuelle Anpassung Fibonacci Retracement-Levels? Haben Sie jemals ein Werkzeug, das automatisch auf bestimmte Fibonacci-Levels mit Ihrem Handel anzupassen war haben wollen? Nun, hier ist ein Tool für Sie: Fast Fibonacci-Indikator und Grid Trader ermöglicht es Ihnen, schnell anpassen Fibonacci-Retracement-Levels oder konstruieren Fibonacci-Erweiterung Gitter! Sie können auch schnell Ihr Grid-Trading basierend auf diesen Levels einrichten - mit nur
    FREE
    How the day starts
    Sergio Antoni Escudero Tirado
    Indikatoren
    Dieser Indikator zeichnet den höchsten Intraday-Kurs und den niedrigsten Intraday-Kurs der ersten n Minuten des Tages ein. Das Diagramm zeigt die Tage mit vertikalen Linien und zwei horizontalen Linien, die den maximalen und minimalen Schlusskurs der ersten n Minuten des Tages anzeigen. Die Max/Min-Linien beginnen und enden mit dem berechneten Tag. Mit diesem Indikator können Sie sehen, wie der Tag im Vergleich zu den Vortagen beginnt. Er ist für jeden Markt gültig, da die Startzeit anhand der
    FREE
    EMAs Mago Trader
    Flavio Javier Jarabeck
    5 (2)
    Indikatoren
    Für die Trader und Studenten, die dem berühmten brasilianischen Trader Igor Rodrigues (Mago Trader) folgen, gibt es hier seine berühmten 2 EMAs - basierend auf Phi-Ratios - und mit einer Besonderheit versehen: einem Füllbereich , um den entsprechenden Trend auf dem Chart leicht und visuell zu erkennen. Sie können diese Füllung ein- und ausschalten. Wenn Sie Igor Rodrigues nicht kennen und ein brasilianischer Trader und Student sind, googeln Sie einfach nach ihm... Ein sehr einfacher und nützlich
    FREE
    Fibonacci Trend Indicator
    Vinoth Durairaj Durairaj
    Indikatoren
    Fibonacci-Trend-Indikator für MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Unser Fibonacci-Trend-Indikator stellt automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dar, damit Sie Trends, Umkehrungen und Ausbruchsmöglichkeiten auf einen Blick erkennen können. Eigenschaften & Vorteile Automatische Fibonacci-Levels Zeigt sofort sieben wichtige Fibonacci-Retracement-Levels an, die auf den höchsten und niedrigsten Kursen des von Ihnen gewählten Rückblickzeitra
    FREE
    VadineroLab MT5 Export Master to CSV Exel JSON
    Vadym Gapon
    Utilitys
    VadineroLab MT5 Export Master to CSV EXEL JSON - Expert Advisor zum Exportieren und Analysieren von Symbolen, Konto, Terminalparametern, aktiven Trades, aktuellem Kontostand, Handelsverlauf, globalen Variablen. Erzeugt die folgenden Berichtstypen: * Symbolparameter - Spread, Tick-Größe, Min/Max Lot, Swap, ... * Kontoparameter - Saldo, Eigenkapital, Leverage, Währung, Margin-Info, ... * Terminal-Parameter - Server, Version, Sprache, Datum, Umgebung, ... * Handelsverlauf - Aufträge, Geschäfte, Pos
    FREE
    Fibonacci Moving Averages
    Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
    2 (1)
    Indikatoren
    ÜBERBLICK Die gleitenden Fibonacci-Durchschnitte sind ein Toolkit, mit dem der Benutzer verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten auf der Grundlage von Fibonacci-Zahlen konfigurieren kann. Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um kurz- und langfristige Unterstützungen und Widerstände zu visualisieren, die als Signal dafür verwendet werden können, wo der Preis weitergehen oder zurückgehen könnte. Gleitende Durchschnitte sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, das Händl
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Experten
    Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
    FREE
    Delete Objects by Name and Type
    Ynal Al Khalil
    Utilitys
    Mit diesem Tool können Sie jedes Objekt löschen, das auf den Charts der MT5-Plattform gezeichnet wurde. Sie können löschen: Linien_Objekte (Vertikale_Linie, Horizontale_Linie, Trend_Linie, TrendLinebyAngle, Cycle_Line) Channel_Objects (Fibo_Channel, Äquidistant, Linear_Regression, Standard_Deviation, Andrews_Pitchfork) Gann_Objects (Gann_Line, Gann_Fan, Gann_Grid) Fibonacci_Objects (Fibo_Retracement, Fibo_TimeZones, Fibo_Fan, Fibo_Arcs, Fibo_Expansion) Elliott (ElliottMotiveWave, ElliottCorrecti
    FREE
    LT Agression Indicator
    Thiago Duarte
    5 (3)
    Indikatoren
    Dies ist ein Käufer und Verkäufer Aggression Indikator, der die Form jeder Kerze und Projekt diese Daten in einem Histogramm Form analysiert. Es gibt 4 Histogramme in einem. Auf der Vorderseite haben wir zwei: Obere - Käufer Kraft. Untere - Verkäufer Kraft. Im Hintergrund haben wir auch zwei Histogramme, beide mit derselben Farbe. Sie messen die kombinierte Stärke von Käufern und Verkäufern. Diese Histogramme können in den Eingabeparametern ausgeschaltet werden. Es ist auch möglich, das reale od
    FREE
    CloseAll MT5
    Mr Sorachai Pitakjarukul
    4.5 (2)
    Utilitys
    ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ Alle schließen ตัวนี้ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู็มาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพื่อนร่วมเทรด ทั้งนี้เพื่อให้นักเทรดทุกคนได้มีเครื่องมือในการควบคุมการปิดการซื้อขาย จึงขอพัฒนาโปรแกรม alle schließen Version 5 ได้ใช้ทุกคน Schließen Sie alle und aktualisieren Sie den Gewinn Version 1.00 (MT5) Vollversion Geben Sie kostenlos Für MT4 Klicken Sie https://www.mql5.com/en/market/product/79252 Fix TPSL berechnen Programmfunktion
    FREE
    FiboPlusMultiTFDemo MT5
    Sergey Malysh
    Utilitys
    Ein fertiges Multitimeframe-Handelssystem , das auf der automatischen Berechnung und Verfolgung von Fibonacci-Levels für den Kauf und Verkauf beliebiger Symbole basiert. Demo-Version - die Berechnung der letzten 390 Balken wird nicht durchgeführt. Vorteile Bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage eines Komplexes von 14 Indikatoren (Cx ), Extremwerten von ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulse (I ) Anzeige der Werte von 14 Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen (Cx ) Einzeichnen von horizontal
    FREE
    Price Ray
    Keni Chetankumar Gajanan -
    5 (7)
    Utilitys
    Der Preisstrahl-Indikator ist ein Dienstprogramm, das Ihre Handelsweise verbessern wird. In erster Linie zeigt er den Geld-, Brief- oder letzten Kurs als Linienstrahl an, der bis zur aktuellen Kerze, zur letzten sichtbaren Chartkerze oder zu allen Kerzenbalken reicht. Die erweiterten Funktionen dieses Indikators liefern Informationen in einem Bereich, auf den Sie sich am meisten konzentrieren, direkt neben der aktuellen Kerze. Sie können einen Text auswählen, der oberhalb oder unterhalb des Prei
    FREE
    Raymond Cloudy Day
    The Hung Ngo
    5 (3)
    Indikatoren
    Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
    FREE
    CandleStick Scanner for MT5
    Mounir Cheikh
    Utilitys
    Der CandleStick Scanner ist ein Tool, mit dem Sie einen Marktscan durchführen und jedes Candlestick-Muster suchen können, das Sie bereits im aktuellen Chart erstellt haben, Sie können eine schnelle Suche im aktuellen Chart durchführen (500 Bars werden gescannt), Dies ist eine Lite-Version von CandleStick Factory für MT5 . Das Video zur Vollversion finden Sie hier: https: // www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 Die Vollversion kann hier erworben werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/7543
    FREE
    Bounce Zone MT5
    Nguyen Thanh Cong
    4.56 (9)
    Indikatoren
    Einführung Der Bounce-Zone-Indikator ist ein hochmodernes technisches Instrument, das nicht nachzeichnet, sondern dazu dient, Schlüsselbereiche auf dem Kurschart zu identifizieren, in denen die Marktstimmung wahrscheinlich eine bedeutende Kursumkehr verursachen wird. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und der Analyse historischer Kursdaten zeigt dieser Indikator potenzielle Bounce-Zonen auf. In Kombination mit anderen Einstiegssignalen kann dieser Indikator Devisenhändlern helfen, die best
    FREE
    GridShowAverageMT5
    Andrei Novichkov
    3 (1)
    Utilitys
    Für eine beliebige Anzahl von platzierten Markt- und schwebenden Aufträgen berechnet das Dienstprogramm das "Break-even-Level" - den gewichteten Durchschnittspreis. Die Berechnung wird individuell für Kauf- und Verkaufsaufträge durchgeführt. Der gewichtete Durchschnittspreis wird mit einer Beschriftung und einer farbigen horizontalen Linie gekennzeichnet - eine Linie für den Kauf- und die andere für den Verkaufspreis. Eingabeparameter: Pending einbeziehen. Bezieht die ausstehenden Aufträge in d
    FREE
    Nexus Pivot Points
    Mohammed Kaddour
    Indikatoren
    Pivot-Punkte werden von Devisenhändlern verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden, die auf der Preisaktion des Vortages basieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pivot-Punkte zu berechnen, einschließlich der Durchschnittswerte für die Eröffnung, den Höchst- und Tiefstkurs sowie den Schlusskurs des Vortages. Forex-Händler verwenden eine Kombination aus Pivot-Punkten und gleitenden Durchschnitten, um Handelsmöglichkeiten auf den Devisenmärkten zu finden. Pivot-Punkte s
    FREE
    Auto Fibo Retracement MT5
    Nguyen Tuan Son
    5 (10)
    Indikatoren
    Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
    FREE
    Bar Color Trend
    Germano Chagas
    4.38 (8)
    Indikatoren
    Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , Directional Movement und Divergenz/Konvergenz-Analyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode zur Identifizierung der Trendrichtung. Der Indikator malt die Kerzen automatisch gemäß der Annahme, dass ein Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bilden. Im Gegensatz dazu wird ein Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs bilden
    FREE
    Bollinger Bands Advanced Edition For 5
    Kaijun Wang
    4.4 (5)
    Indikatoren
    Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fortgeschrittene Bollinger Bands: 1. Die Bollinger-Schiene ändert ihre Farbe mit der Richtung
    FREE
    Daily Levels Indicator
    Aissam Atti
    5 (1)
    Indikatoren
    Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
    FREE
    Fibo Pivot Optimus
    Syamsurizal Dimjati
    5 (1)
    Indikatoren
    Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Fibonacci-Handelssystem INTELLIGENTE VORHERSAGE & GENAUE PROGNOSE Die revolutionäre Fibonacci-Pivot-Technologie kombiniert traditionelle Pivot-Punkte mit fortschrittlichen Fibonacci-Erweiterungen und schafft so ein leistungsstarkes Prognosewerkzeug für professionelle Trader. Unser Algorithmus erkennt auf intelligente Weise signifikante Kursniveaus über mehrere Zeitrahmen und liefert lasergenaue Unterstützungs- und Widerstandszon
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4.03 (40)
    Experten
    Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Trade Assistant MT5
    Evgeniy Kravchenko
    4.41 (205)
    Utilitys
    Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    Utilitys
    Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
    Local Trade Copier EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (116)
    Utilitys
    Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
    TradePanel MT5
    Alfiya Fazylova
    4.86 (146)
    Utilitys
    Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilitys
    Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilitys
    Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.96 (103)
    Utilitys
    Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
    Smart Stop Scanner MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Utilitys
    Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
    Smart Stop Manager MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilitys
    Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.74 (19)
    Utilitys
    Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilitys
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilitys
    EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.86 (28)
    Utilitys
    MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
    VirtualTradePad One Click Trading Panel
    Vladislav Andruschenko
    4.58 (72)
    Utilitys
    Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
    Trade copier MT5
    Alfiya Fazylova
    4.58 (33)
    Utilitys
    Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
    Exp COPYLOT CLIENT for MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.82 (34)
    Utilitys
    Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.59 (17)
    Utilitys
    Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
    Grid Manual MT5
    Alfiya Fazylova
    4.9 (20)
    Utilitys
    Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
    HINN MagicEntry Extra
    ALGOFLOW OÜ
    4.64 (11)
    Utilitys
    HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
    ChartSync MT5
    Alfiya Fazylova
    5 (2)
    Utilitys
    Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    Utilitys
    Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
    KT Equity Protector MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    4.25 (4)
    Utilitys
    Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
    OrderManager MT5
    Lukas Roth
    4.83 (24)
    Utilitys
    Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilitys
    Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.33 (27)
    Utilitys
    Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Utilitys
    Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
    Zentral Trading Manager
    Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
    5 (4)
    Utilitys
    Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilitys
    Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
    Trade Manager DashPlus
    Henry Lyubomir Wallace
    5 (12)
    Utilitys
    DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
    Weitere Produkte dieses Autors
    Seconds Chart Generator FullVer
    Kazutaka Okuno
    Utilitys
    MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
    TrendCompass ALMA
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch) TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert. Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem. 5-Farben-Trendvisualisierung Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen Erkennung von BB-Kompression/Expansion Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne Voreinstell
    FREE
    MultiTF Candle Delta Monitor
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
    FREE
    Multi Trendline Channel With Regression Bands
    Kazutaka Okuno
    5 (1)
    Indikatoren
    **"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
    FREE
    FutureSight CCI Simple ver
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    ## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
    FREE
    TrendScanner ALMA
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
    FREE
    FutureSight CCI
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    ## FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus ### Indikator-Übersicht Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt. Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung. In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen. Für Scalping
    TrendBoard ALMA
    Kazutaka Okuno
    Indikatoren
    TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimi
    FREE
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension