MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle.

Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten.

Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutzerdefinierte Symbole erstellt, so dass Sie sie für eine detaillierte Analyse als unabhängige Charts öffnen können.

Sie können auch Ihre üblichen Indikatoren anwenden, so dass Sie die sekundenbasierte Analyse leicht mit Ihren bestehenden Handelsmethoden kombinieren können.

Dieses Tool kann 1-Sekunden-, 5-Sekunden- und 15-Sekunden-Charts in Echtzeit erstellen.

Alle Funktionsbeschränkungen wurden vorübergehend aufgehoben, und die volle Funktionalität ist bis zum 31. Januar 2026 verfügbar.

Dies macht die Software ideal, um sekundenbasierte Charts vor der vollständigen Einführung direkt in Live-Charts zu testen.





Wenn Sie Gefallen an der Anwendung finden, würden wir uns freuen, wenn Sie die Vollversion erwerben oder **FutureSightCCI** einführen.





⚡ **Merkmale von SimpleVer:**

- Echtzeit-Generierung von 1-Sekunden-, 5-Sekunden- und 15-Sekunden-Charts (jeweils in den Einstellungen wählbar)

- Arbeitet auf aktuellen Charts und unterstützt Standardindikatoren

- Sofort verwendbar durch Anhängen an ein beliebiges Symbol

- Generiert automatisch benutzerdefinierte Symbole, so dass sekundenbasierte Charts als unabhängige Charts verwendet werden können

- Läuft nach dem Start 10 Minuten lang und stoppt dann automatisch (das 10-Minuten-Limit kann durch Eingabe des Freischaltschlüssels aufgehoben werden)





Der Freischaltschlüssel wird in den Einstellungen von **FutureSightCCI** bereitgestellt.