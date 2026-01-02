SecModeCCI
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeCCI - Hochauflösender CCI-Indikator auf Tick-Basis
📌 Überblick
SecModeCCI ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzuzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.
Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCCI eine proprietäre Second-Level-Engine, um:
- Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
- Visualisierung von Momentum, Druck und Wendepunkten in Echtzeit
- Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF)- und Second-Level (Sec) -Signalen hervorzuheben
- Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten
Dies bietet eine hochauflösende Marktperspektive, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.
🎯 Hauptmerkmale
① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)
Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:
- Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen
- Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
- Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
- Hoher MT5-Ressourcenverbrauch
SecModeCCI vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Saubere Chart-Integration
- Leichte MT5-Leistung
- Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen
② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)
Es werden sowohl TF- (Standard-Zeitrahmen) als auch Sec- (zweite Ebene) CCI-Linien gezeichnet:
- Die Sec-Linie neigt dazu, zuerst zu reagieren
- Die TF-Linie folgt danach
Dies macht frühe Momentumverschiebungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Zeitvorteil für Ein- und Ausstiege.
③ Bollinger Band Visualisierung von Momentum-Extremen
Enthält:
- Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)
- Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Umkehrzonen
Wenn die Sec CCI-Linie die Bollinger Bänder durchbricht, offenbart sie explosive Druckpunkte, die von Standardindikatoren nicht erkannt werden.
④ Keine Farblogik (CCI verwendet nur Wellenforminformationen)
Im Gegensatz zu ADX und CMO, die eine direktionale Farblogik verwenden, vermittelt der
CCI Informationen allein durch die Wellenformstruktur.
Dadurch bleibt die Anzeige übersichtlich und konzentriert sich auf das Wesentliche:
- Überkauft/überverkauft-Verhalten
- Momentum-Kompression
- Sec-Level-Divergenz
- Wellenformsymmetrie und Ausbrüche
⑤ Keine Neuberechnung (Endwerte bleiben endgültig)
SecModeCCI zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:
- Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)
- Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert
Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.
⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie
Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Stochastik (Sec)
- ADX (Sec, mit Farblogik)
- CMO (Sec, mit Farblogik)
Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.
⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)
Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:
1. ALMA - Scharfschützen-Modus
- Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe
- Schnellste Reaktion der drei Engines
- Ideal für Scalper, die auf Umkehrungen der zweiten Ebene abzielen
2. TMA - Zyklus-Modus
- Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung
- Hebt Marktzyklen und Übertreibungen hervor
- Hervorragend geeignet für die Erkennung von Rhythmen und Gegentrend-Setups
- Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close - ideal für die Umfeldanalyse
3. SMA - Benchmark-Modus
- Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt
- Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet
- Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene
🎁 Über die kostenlose Version
Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die zentrale Second-Level-Engine und die hochauflösende Marktvisualisierung.
Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:
- Signalerzeugung
- Alarm-Benachrichtigungen
- Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
- Erweiterte Filter
Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.
Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.
🧠 Beispiele für die Verwendung
- Sec CCI reagiert zuerst → frühe Signalerkennung
- Sec CCI durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike
- TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung
- CenterLine Bruch → Trendwechsel
🚀 Zusammenfassung
- Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
- TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
- Bollinger Bands offenbaren Überhitzungs- und Umkehrzonen
- CCI verwendet eine reine Wellenform-Logik (keine Farbänderungen)
- Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
- Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
- Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive
Erleben Sie ein Niveau an Marktdetails, das traditionelle Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.