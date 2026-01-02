🌍 【SecMode Series】SecModeCCI - Hochauflösender CCI-Indikator auf Tick-Basis

📌 Überblick

SecModeCCI ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzuzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.

Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCCI eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)

(oder in benutzerdefinierten Intervallen) Visualisierung von Momentum, Druck und Wendepunkten in Echtzeit

Divergenzen zwischen Standard-Timeframe (TF)- und Second-Level (Sec) -Signalen hervorzuheben

und -Signalen hervorzuheben Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten

Dies bietet eine hochauflösende Marktperspektive, die herkömmliche Tools grundsätzlich nicht liefern können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen

Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten

Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden

Hoher MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeCCI vermeidet all diese Probleme.

Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

Schnelle und einfache Einrichtung

Saubere Chart-Integration

Leichte MT5-Leistung

Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)

Es werden sowohl TF- (Standard-Zeitrahmen) als auch Sec- (zweite Ebene) CCI-Linien gezeichnet:

Die Sec-Linie neigt dazu, zuerst zu reagieren

Die TF-Linie folgt danach

Dies macht frühe Momentumverschiebungen visuell deutlich und verschafft Händlern einen Zeitvorteil für Ein- und Ausstiege.

③ Bollinger Band Visualisierung von Momentum-Extremen

Enthält:

Mittellinie (umschaltbar: ALMA / TMA / SMA)

(umschaltbar: ALMA / TMA / SMA) Obere / Untere Bänder für Überhitzungs- und Umkehrzonen

Wenn die Sec CCI-Linie die Bollinger Bänder durchbricht, offenbart sie explosive Druckpunkte, die von Standardindikatoren nicht erkannt werden.

④ Keine Farblogik (CCI verwendet nur Wellenforminformationen)

Im Gegensatz zu ADX und CMO, die eine direktionale Farblogik verwenden, vermittelt der

CCI Informationen allein durch die Wellenformstruktur.

Dadurch bleibt die Anzeige übersichtlich und konzentriert sich auf das Wesentliche:

Überkauft/überverkauft-Verhalten

Momentum-Kompression

Sec-Level-Divergenz

Wellenformsymmetrie und Ausbrüche

⑤ Keine Neuberechnung (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeCCI zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tick-Daten:

Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)

(kein Repainting) Offene Balken werden schnell und in Echtzeitaktualisiert

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Stochastik (Sec)

ADX (Sec, mit Farblogik)

CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (Bollinger Band Core)

Wechseln Sie je nach Marktbedingungen und Handelsstil zwischen den drei Engines:

1. ALMA - Scharfschützen-Modus

Ultra-niedrige Latenzzeit mit hoher Laufruhe

Schnellste Reaktion der drei Engines

Ideal für Scalper, die auf Umkehrungen der zweiten Ebene abzielen

2. TMA - Zyklus-Modus

Glatteste Kurve durch doppelte Mittelwertbildung

Hebt Marktzyklen und Übertreibungen hervor

Hervorragend geeignet für die Erkennung von Rhythmen und Gegentrend-Setups

Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close - ideal für die Umfeldanalyse

3. SMA - Benchmark-Modus

Der am meisten anerkannte gleitende Durchschnitt

Spiegelt wider, was die Mehrheit der Händler beobachtet

Am besten geeignet für Standard-Bollinger-Band-Verhalten mit Verfeinerung auf zweiter Ebene

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf die zentrale Second-Level-Engine und die hochauflösende Marktvisualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

Signalerzeugung

Alarm-Benachrichtigungen

Werkzeuge zum automatischen Zeichnen

Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, Bollinger-Band-Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

Sec CCI reagiert zuerst → frühe Signalerkennung

Sec CCI durchstößt Bollinger Bands → Momentum-Spike

TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehrung

CenterLine Bruch → Trendwechsel

🚀 Zusammenfassung

Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)

TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik

Bollinger Bands offenbaren Überhitzungs- und Umkehrzonen

CCI verwendet eine reine Wellenform-Logik (keine Farbänderungen)

Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)

Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie

Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Niveau an Marktdetails, das traditionelle Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.