SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 SecScale Multi‑Symbol Viewer





Точность на секундах × Мульти‑активный анализ × Автономный торговый интерфейс





Увидьте истинный рыночный импульс по любому активу — мгновенно.





🔥 Что такое SecScale Multi‑Symbol Viewer?





SecScale — это индикатор нового поколения, созданный для сравнения форекса, криптовалют, индексов и CFD на единой нормализованной шкале — то, чего обычные индикаторы сделать не могут.





Секундный движок фиксирует микро‑движения в реальном времени (на M1)

Ценовое движение нормализуется в чистую шкалу 0–100

Одновременно отображается до 22 символов

UI работает как независимый визуальный слой, не зависящий от цвета графика или свечей

По поведению это больше похоже на отдельное торговое приложение внутри графика, чем на обычный индикатор MetaTrader.





🚀 Ключевые особенности





1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) — Настоящая точность в реальном времени





Независимая секундная история для каждого символа

Режим секунд доступен исключительно на M1

Поддержка сглаживания ALMA / TMA / EMA / SMA

Фиксация микро‑структуры и изменений волатильности с исключительной точностью





2️⃣ Скользящая шкала 0–100 — с сохранением реального поведения цены





В отличие от обычных индикаторов силы валют (CSI), которые используют тяжёлую формульную обработку,

SecScale сохраняет «личность» каждого рынка.





✔ Сохраняет липкость цены, всплески волатильности и уникальное поведение

✔ Без искусственного сглаживания характера рынка

✔ Чистое ценовое действие, нормализованное для сравнения





Используя последние 200 баров (настраивается), SecScale извлекает локальный диапазон high/low и отображает текущую цену на чистой шкале 0–100.





BTCUSD

USDJPY

NAS100

…любой актив становится напрямую сопоставимым.





3️⃣ Полноэкранный режим суб‑окна — отдельное визуальное рабочее пространство





Чтобы обеспечить чистый и современный интерфейс, SecScale:





Сжимает основной график до 1 пикселя

Расширяет суб‑окно до полноэкранного холста





Это означает:





Нет фона

Нет свечей

Нет сетки

Нет визуального шума

Только чистый, специально созданный визуальный слой.





4️⃣ Поддержка множества активов (до 22 символов)





12 предустановленных FX‑пар

10 настраиваемых слотов

FX, крипто, индексы, CFD — всё поддерживается

Все отображаются одновременно с автоматическим назначением цветов





5️⃣ Два режима отображения меток





✔ Line‑Follow Mode

Метки следуют за последним значением линии.





✔ Right‑Side List Mode

Чистый, организованный список — идеально для быстрого сравнения силы.





6️⃣ Интерактивное выделение — клик для акцента





Клик по метке → толщина линии переключается (1 ↔ 3)

Режим вспышки → выбранный символ мигает 5 секунд

Идеально для быстрого выделения нужного инструмента.





🧩 Идеально подходит трейдерам, которым нужно…





Чёткое, реальное‑временное отображение силы множества активов

FX и крипто на одной шкале

Чистый, современный UI, который не мешает графику

Инструмент, который ощущается как приложение, а не индикатор





🆓 Бесплатно до 31 января 2026 года



