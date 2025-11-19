**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)**





Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen.

Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkontext auf einen Blick.





### Hauptmerkmale

- 📐 **Mehrperioden-Flexibilität**: Anzeige von Regressionskanälen für jede Länge - 20, 50, 200 Balken oder mehr

- 🎨 **Vollständig anpassbar**: Anpassung von Farben, Sichtbarkeit und Erweiterungseinstellungen für jeden Kanal

- 📊 **Adaptive Abweichungsbänder**: Anpassung der Multiplikatoren an die aktuelle Marktvolatilität

- 🔘 **Ein-Klick-Steuerung**: Sofortiges Ein- und Ausschalten von Linien über eine Chart-Schaltfläche für einen reibungslosen Arbeitsablauf

- ⚡ **Leichtes Design**: Hält die Diagramme übersichtlich, da nur das angezeigt wird, was Sie benötigen





### Praktische Anwendungsfälle

- Bestätigen Sie die langfristige Trendrichtung mit einem 200-Bar-Regressionskanal

- Erkennen kurzfristiger Umkehrungen oder Ausbruchssignale mit 20- und 50-Bar-Kanälen

- Anwendung von Abweichungsbändern als intuitive Orientierungshilfe für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus



