Multi Trendline Channel With Regression Bands

5
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)**

Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen.
Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkontext auf einen Blick.

### Hauptmerkmale
- 📐 **Mehrperioden-Flexibilität**: Anzeige von Regressionskanälen für jede Länge - 20, 50, 200 Balken oder mehr
- 🎨 **Vollständig anpassbar**: Anpassung von Farben, Sichtbarkeit und Erweiterungseinstellungen für jeden Kanal
- 📊 **Adaptive Abweichungsbänder**: Anpassung der Multiplikatoren an die aktuelle Marktvolatilität
- 🔘 **Ein-Klick-Steuerung**: Sofortiges Ein- und Ausschalten von Linien über eine Chart-Schaltfläche für einen reibungslosen Arbeitsablauf
- ⚡ **Leichtes Design**: Hält die Diagramme übersichtlich, da nur das angezeigt wird, was Sie benötigen

### Praktische Anwendungsfälle
- Bestätigen Sie die langfristige Trendrichtung mit einem 200-Bar-Regressionskanal
- Erkennen kurzfristiger Umkehrungen oder Ausbruchssignale mit 20- und 50-Bar-Kanälen
- Anwendung von Abweichungsbändern als intuitive Orientierungshilfe für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Bewertungen 1
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.11.24 12:43 
 

Interesting and action oriented...

Antwort vom Entwickler Kazutaka Okuno 2025.11.25 00:47
Thank you for downloading! When set to shorter periods, the direction tends to change frequently in the short term, but with medium and long periods, price movements often stay within the channel. This makes it mainly suitable for range markets, where you can aim for rebounds near the top. When the price reacts to the medium or long-term lines, checking the recent market movement and confirming a clear change in direction can lead to very satisfying trades.
Antwort auf eine Rezension