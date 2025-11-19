Multi Trendline Channel With Regression Bands
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)**
Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen.
Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkontext auf einen Blick.
### Hauptmerkmale
- 📐 **Mehrperioden-Flexibilität**: Anzeige von Regressionskanälen für jede Länge - 20, 50, 200 Balken oder mehr
- 🎨 **Vollständig anpassbar**: Anpassung von Farben, Sichtbarkeit und Erweiterungseinstellungen für jeden Kanal
- 📊 **Adaptive Abweichungsbänder**: Anpassung der Multiplikatoren an die aktuelle Marktvolatilität
- 🔘 **Ein-Klick-Steuerung**: Sofortiges Ein- und Ausschalten von Linien über eine Chart-Schaltfläche für einen reibungslosen Arbeitsablauf
- ⚡ **Leichtes Design**: Hält die Diagramme übersichtlich, da nur das angezeigt wird, was Sie benötigen
### Praktische Anwendungsfälle
- Bestätigen Sie die langfristige Trendrichtung mit einem 200-Bar-Regressionskanal
- Erkennen kurzfristiger Umkehrungen oder Ausbruchssignale mit 20- und 50-Bar-Kanälen
- Anwendung von Abweichungsbändern als intuitive Orientierungshilfe für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
