🌍 【SecMode Series】SecModeStoch - Hochauflösender Tick-basierter stochastischer Oszillator

📌 Übersicht

SecModeStoch ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.

Während Standard-Stochastik-Oszillatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeStoch eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)

(oder in benutzerdefinierten Intervallen) Visualisierung von überkauften/überverkauften Bedingungen in Echtzeit

Divergenzen zwischen Standard-Zeitrahmen (TF) und Second-Level (Sec) Stochastik-Signalen hervorzuheben

und Stochastik-Signalen hervorzuheben Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten

Dies bietet eine hochauflösende Ansicht von Momentum-Wendepunkten, die herkömmliche Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht liefern können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen

Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten

Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden

Starker MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeStoch vermeidet all diese Probleme.

Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

Schnelle und einfache Einrichtung

Saubere Chart-Integration

Leichte MT5-Leistung

Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)

Durch die Darstellung von TF- (Standard-Zeitrahmen) und Sec- (zweite Ebene) Stochastik-Linien:

Die Sec Stoch reagiert zuerst auf Micro-Reversals

Die TF-Stoch folgt danach

Dies macht frühe Wendepunkte visuell deutlich und verschafft Händlern einen Vorteil beim Timing von Umkehrungen, Pullbacks und Ausbruchsversagen.

③ Hochpräzise Überkauft/Überverkauft-Erkennung

SecModeStoch erweitert die klassische Stochastik-Logik um die Präzision der zweiten Stufe:

80/20-Zonen werden deutlich genauer

werden deutlich genauer Mikro-Spikes und Mikro-Dips werden sichtbar

Sec-Level "False Breaks" offenbaren eine frühe Erschöpfung

Die TF-Bestätigung wird einfacher und zuverlässiger

Dies ermöglicht Händlern zu erkennen:

Frühe Umkehrsignale

Momentum-Kompression

Gescheiterte Ausbrüche

Divergenzen der zweiten Ebene

④ Saubere Wellenform-Logik (keine Farbänderungen)

Im Gegensatz zu ADX und CMO, die eine direktionale Farblogik verwenden, vermittelt

Stochastic Informationen allein durch das Verhalten der Wellenform.

Dadurch bleibt die Anzeige übersichtlich und konzentriert sich auf das Wesentliche:

Überkreuzungen

Überkaufte/überverkaufte Berührungen

Frühe Umkehrungen auf Sek-Ebene

TF/Sec Zeitunterschiede

⑤ Kein Repainting (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeStoch zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tickdaten:

Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)

(kein Repainting) Offene Balken aktualisieren sich schnell und in Echtzeit

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Stochastik (Sec)

ADX (Sec, mit Farblogik)

CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (optionaler BB-Layer)

Obwohl die Stochastik traditionell keine Mittellinie verwendet, enthält

SecModeStoch einen optionalen Bollinger Band Layer für eine verbesserte Visualisierung:

1. ALMA - Scharfschützenmodus

Ultra-niedrige Latenzzeit

Schnellste Reaktion

Ideal für Scalper, die Mikro-Reversals erkennen

2. TMA - Zyklus-Modus

Glatteste Kurve

Hebt Rhythmus und Zyklusstruktur hervor

Hervorragend geeignet für die Umfeldanalyse

Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close

3. SMA - Benchmark-Modus

Am meisten anerkannter Durchschnitt

Sauberes, standardmäßiges BB-Verhalten

Fügt klassischen Stoch-Setups eine Nuance der zweiten Ebene hinzu

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf den Kern der Second-Level-Engine und die hochauflösende Stochastic-Visualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

Signalerzeugung

Alarm-Benachrichtigungen

Werkzeuge zum automatischen Zeichnen

Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, überkauftes/überverkauftes Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

Sec Stoch kreuzt zuerst → frühes Umkehrsignal

Sec Stoch übersteigt 80/20 → Momentum-Erschöpfung

TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehr

Sec Micro-Dip → frühzeitige Erkennung eines Pullbacks

🚀 Zusammenfassung

Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)

TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik

Hochpräzise Erkennung von Überkauft/Überverkauft

Saubere Logik, die nur die Wellenform berücksichtigt (keine Farbänderungen)

Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)

Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie

Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Maß an Umkehrklarheit, das traditionelle Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.