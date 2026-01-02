SecModeStoch
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeStoch - Hochauflösender Tick-basierter stochastischer Oszillator
📌 Übersicht
SecModeStoch ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.
Während Standard-Stochastik-Oszillatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeStoch eine proprietäre Second-Level-Engine, um:
- Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
- Visualisierung von überkauften/überverkauften Bedingungen in Echtzeit
- Divergenzen zwischen Standard-Zeitrahmen (TF) und Second-Level (Sec) Stochastik-Signalen hervorzuheben
- Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten
Dies bietet eine hochauflösende Ansicht von Momentum-Wendepunkten, die herkömmliche Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht liefern können.
🎯 Hauptmerkmale
① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)
Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:
- Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen
- Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
- Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
- Starker MT5-Ressourcenverbrauch
SecModeStoch vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Saubere Chart-Integration
- Leichte MT5-Leistung
- Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen
② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)
Durch die Darstellung von TF- (Standard-Zeitrahmen) und Sec- (zweite Ebene) Stochastik-Linien:
- Die Sec Stoch reagiert zuerst auf Micro-Reversals
- Die TF-Stoch folgt danach
Dies macht frühe Wendepunkte visuell deutlich und verschafft Händlern einen Vorteil beim Timing von Umkehrungen, Pullbacks und Ausbruchsversagen.
③ Hochpräzise Überkauft/Überverkauft-Erkennung
SecModeStoch erweitert die klassische Stochastik-Logik um die Präzision der zweiten Stufe:
- 80/20-Zonen werden deutlich genauer
- Mikro-Spikes und Mikro-Dips werden sichtbar
- Sec-Level "False Breaks" offenbaren eine frühe Erschöpfung
- Die TF-Bestätigung wird einfacher und zuverlässiger
Dies ermöglicht Händlern zu erkennen:
- Frühe Umkehrsignale
- Momentum-Kompression
- Gescheiterte Ausbrüche
- Divergenzen der zweiten Ebene
④ Saubere Wellenform-Logik (keine Farbänderungen)
Im Gegensatz zu ADX und CMO, die eine direktionale Farblogik verwenden, vermittelt
Stochastic Informationen allein durch das Verhalten der Wellenform.
Dadurch bleibt die Anzeige übersichtlich und konzentriert sich auf das Wesentliche:
- Überkreuzungen
- Überkaufte/überverkaufte Berührungen
- Frühe Umkehrungen auf Sek-Ebene
- TF/Sec Zeitunterschiede
⑤ Kein Repainting (Endwerte bleiben endgültig)
SecModeStoch zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tickdaten:
- Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)
- Offene Balken aktualisieren sich schnell und in Echtzeit
Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.
⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie
Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Stochastik (Sec)
- ADX (Sec, mit Farblogik)
- CMO (Sec, mit Farblogik)
Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.
⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (optionaler BB-Layer)
Obwohl die Stochastik traditionell keine Mittellinie verwendet, enthält
SecModeStoch einen optionalen Bollinger Band Layer für eine verbesserte Visualisierung:
1. ALMA - Scharfschützenmodus
- Ultra-niedrige Latenzzeit
- Schnellste Reaktion
- Ideal für Scalper, die Mikro-Reversals erkennen
2. TMA - Zyklus-Modus
- Glatteste Kurve
- Hebt Rhythmus und Zyklusstruktur hervor
- Hervorragend geeignet für die Umfeldanalyse
- Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close
3. SMA - Benchmark-Modus
- Am meisten anerkannter Durchschnitt
- Sauberes, standardmäßiges BB-Verhalten
- Fügt klassischen Stoch-Setups eine Nuance der zweiten Ebene hinzu
🎁 Über die kostenlose Version
Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf den Kern der Second-Level-Engine und die hochauflösende Stochastic-Visualisierung.
Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:
- Signalerzeugung
- Alarm-Benachrichtigungen
- Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
- Erweiterte Filter
Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, überkauftes/überverkauftes Verhalten - sind vollständig verfügbar.
Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.
🧠 Beispiele für die Verwendung
- Sec Stoch kreuzt zuerst → frühes Umkehrsignal
- Sec Stoch übersteigt 80/20 → Momentum-Erschöpfung
- TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehr
- Sec Micro-Dip → frühzeitige Erkennung eines Pullbacks
🚀 Zusammenfassung
- Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
- TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
- Hochpräzise Erkennung von Überkauft/Überverkauft
- Saubere Logik, die nur die Wellenform berücksichtigt (keine Farbänderungen)
- Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
- Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
- Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive
Erleben Sie ein Maß an Umkehrklarheit, das traditionelle Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.