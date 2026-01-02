SecModeStoch

🌍 【SecMode Series】SecModeStoch - Hochauflösender Tick-basierter stochastischer Oszillator

📌 Übersicht

SecModeStoch ist Teil der SecMode Series, einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können.

Während Standard-Stochastik-Oszillatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeStoch eine proprietäre Second-Level-Engine, um:

  • Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minute (oder in benutzerdefinierten Intervallen)
  • Visualisierung von überkauften/überverkauften Bedingungen in Echtzeit
  • Divergenzen zwischen Standard-Zeitrahmen (TF) und Second-Level (Sec) Stochastik-Signalen hervorzuheben
  • Arbeiten Sie ohne benutzerdefinierte Symbole, um ein sauberes und leichtes Setup zu gewährleisten

Dies bietet eine hochauflösende Ansicht von Momentum-Wendepunkten, die herkömmliche Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht liefern können.

🎯 Hauptmerkmale

① Tick-basierte Engine (keine benutzerdefinierten Symbole erforderlich)

Die meisten Second-Level-Indikatoren sind abhängig von:

  • Erstellung von benutzerdefinierten Symbolen
  • Speicherung und Pflege von Second-Level-Daten
  • Neugenerierung von Daten, wenn Dateien beschädigt werden
  • Starker MT5-Ressourcenverbrauch

SecModeStoch vermeidet all diese Probleme.
Es generiert Second-Level-Daten intern aus Tick-Streams und bietet:

  • Schnelle und einfache Einrichtung
  • Saubere Chart-Integration
  • Leichte MT5-Leistung
  • Stabiler Betrieb auch auf VPS-Umgebungen

② Zweilinien-Struktur (TF × Sec)

Durch die Darstellung von TF- (Standard-Zeitrahmen) und Sec- (zweite Ebene) Stochastik-Linien:

  • Die Sec Stoch reagiert zuerst auf Micro-Reversals
  • Die TF-Stoch folgt danach

Dies macht frühe Wendepunkte visuell deutlich und verschafft Händlern einen Vorteil beim Timing von Umkehrungen, Pullbacks und Ausbruchsversagen.

③ Hochpräzise Überkauft/Überverkauft-Erkennung

SecModeStoch erweitert die klassische Stochastik-Logik um die Präzision der zweiten Stufe:

  • 80/20-Zonen werden deutlich genauer
  • Mikro-Spikes und Mikro-Dips werden sichtbar
  • Sec-Level "False Breaks" offenbaren eine frühe Erschöpfung
  • Die TF-Bestätigung wird einfacher und zuverlässiger

Dies ermöglicht Händlern zu erkennen:

  • Frühe Umkehrsignale
  • Momentum-Kompression
  • Gescheiterte Ausbrüche
  • Divergenzen der zweiten Ebene

④ Saubere Wellenform-Logik (keine Farbänderungen)

Im Gegensatz zu ADX und CMO, die eine direktionale Farblogik verwenden, vermittelt
Stochastic Informationen allein durch das Verhalten der Wellenform.

Dadurch bleibt die Anzeige übersichtlich und konzentriert sich auf das Wesentliche:

  • Überkreuzungen
  • Überkaufte/überverkaufte Berührungen
  • Frühe Umkehrungen auf Sek-Ebene
  • TF/Sec Zeitunterschiede

⑤ Kein Repainting (Endwerte bleiben endgültig)

SecModeStoch zieht die Werte der zweiten Ebene direkt aus den Tickdaten:

  • Geschlossene Balken ändern sich nie (kein Repainting)
  • Offene Balken aktualisieren sich schnell und in Echtzeit

Dies spiegelt das natürliche Candlestick-Verhalten wider und gewährleistet transparente, vertrauenswürdige Signale.

⑥ Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Serie

Alle SecMode-Indikatoren verfügen über die gleiche Benutzeroberfläche und Designphilosophie:

  • CCI (Sec)
  • RSI (Sec)
  • Stochastik (Sec)
  • ADX (Sec, mit Farblogik)
  • CMO (Sec, mit Farblogik)

Diese Konsistenz macht Multi-Indikator-Setups intuitiv und nahtlos.

⑦ Drei wählbare CenterLine-Engines (optionaler BB-Layer)

Obwohl die Stochastik traditionell keine Mittellinie verwendet, enthält
SecModeStoch einen optionalen Bollinger Band Layer für eine verbesserte Visualisierung:

1. ALMA - Scharfschützenmodus

  • Ultra-niedrige Latenzzeit
  • Schnellste Reaktion
  • Ideal für Scalper, die Mikro-Reversals erkennen

2. TMA - Zyklus-Modus

  • Glatteste Kurve
  • Hebt Rhythmus und Zyklusstruktur hervor
  • Hervorragend geeignet für die Umfeldanalyse
  • Hinweis: TMA "folgt" natürlich dem Preis bis zum Bar-Close

3. SMA - Benchmark-Modus

  • Am meisten anerkannter Durchschnitt
  • Sauberes, standardmäßiges BB-Verhalten
  • Fügt klassischen Stoch-Setups eine Nuance der zweiten Ebene hinzu

🎁 Über die kostenlose Version

Diese kostenlose Version bietet vollen Zugriff auf den Kern der Second-Level-Engine und die hochauflösende Stochastic-Visualisierung.

Um das Design schlank zu halten, sind die folgenden Funktionen absichtlich ausgeschlossen:

  • Signalerzeugung
  • Alarm-Benachrichtigungen
  • Werkzeuge zum automatischen Zeichnen
  • Erweiterte Filter

Alle wesentlichen Funktionen - Tick-Engine, TF/Sec-Divergenz, überkauftes/überverkauftes Verhalten - sind vollständig verfügbar.

Verwenden Sie diese optimierte Kernversion, um zu erleben, wie dramatisch anders der Markt der zweiten Ebene wirklich ist.

🧠 Beispiele für die Verwendung

  • Sec Stoch kreuzt zuerst → frühes Umkehrsignal
  • Sec Stoch übersteigt 80/20 → Momentum-Erschöpfung
  • TF/Sec-Divergenz → Vorwegnahme einer Umkehr
  • Sec Micro-Dip → frühzeitige Erkennung eines Pullbacks

🚀 Zusammenfassung

  • Tick-basierte Second-Level-Engine (keine benutzerdefinierten Symbole)
  • TF/Sec-Divergenz wird zur handlungsfähigen Einstiegslogik
  • Hochpräzise Erkennung von Überkauft/Überverkauft
  • Saubere Logik, die nur die Wellenform berücksichtigt (keine Farbänderungen)
  • Kein Repainting(TMA folgt natürlich dem Preis bis zum Schluss)
  • Einheitliche Benutzeroberfläche für die SecMode Serie
  • Freier Zugang zu einer radikal anderen Marktperspektive

Erleben Sie ein Maß an Umkehrklarheit, das traditionelle Stochastik-Indikatoren grundsätzlich nicht bieten können.


Weitere Produkte dieses Autors
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch) TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert. Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem. 5-Farben-Trendvisualisierung Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen Erkennung von BB-Kompression/Expansion Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne Voreinstell
FREE
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle. Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutze
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indikatoren
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimi
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indikatoren
MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus ### Indikator-Übersicht Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt. Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung. In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen. Für Scalping
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Series】SecModeCCI - Hochauflösender CCI-Indikator auf Tick-Basis Überblick SecModeCCI ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzuzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCCI eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisieru
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Serie】SecModeRSI - Optimiert für globale Märkte Überblick SecModeRSI ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzuzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren einfach nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeRSI eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Series】SecModeADX - Hochauflösender Tick-basierter ADX-Indikator Übersicht SecModeADX ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den herkömmliche 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeADX eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minut
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Serie】SecModeCMO - Hochauflösender Tick-basierter CMO-Indikator Übersicht SecModeCMO ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCMO eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minut
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension