Luz De Luna Pro MT5

🌙 Luz De Luna Pro MT5 - Elite EURUSD Handelssystem

Verwandeln Sie Ihren EURUSD-Handel mit einer Leistung auf institutionellem Niveau

77,5% Gewinnrate | 4,58 Gewinnfaktor | Weniger als 10% Drawdown

🏆 Warum Trader Luz De Luna Pro wählen

Luz De Luna Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein präzisionsgefertigtes Handelssystem, das ausschließlich für EURUSD auf dem H4-Zeitrahmen entwickelt wurde. Während die meisten EAs jedem Tick hinterherjagen und Konten mit Scalping-Strategien sprengen, verfolgt Luz De Luna Pro einen professionellen Ansatz: Qualität vor Quantität.

Verifizierte Backtest-Ergebnisse (100% Tick-Qualitätsdaten)

  • Gewinnrate: 77,55% (76 Gewinntrades von 98)
  • Gewinn-Faktor: 4.58 ($4.58 für jeden $1 riskiert)
  • Sharpe Ratio: 4.30 (Außergewöhnliche risikobereinigte Renditen)
  • Erholungsfaktor: 6,25 (Schnelle Erholung von Drawdowns)
  • Maximaler Drawdown: 10,78% (konservatives Risikomanagement)
  • Durchschnittlicher Gewinn: $4,62 | Durchschnittlicher Verlust: $3,49 (positive Erwartung)
  • Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10 | Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6

Dies sind keine Demo-Ergebnisse oder herausgepickte Daten. Es handelt sich um echte, reproduzierbare Ergebnisse, die anhand von 3.113 Balken mit einer Qualität von 99,9 % historischer Daten getestet wurden.

💎 Was Luz De Luna Pro anders macht

1. Anti-Scalping-Philosophie

Kein gefährliches Tick-by-Tick-Glücksspiel. Luz De Luna Pro handelt mit H4-Zeitfenstern mit angemessenen Stop-Losses und Take-Profits. Ihr Konto wird nicht über Nacht verschwinden.

2. Mehrschichtiges Bestätigungssystem

Jeder Handel muss 5 strenge Filter durchlaufen:

  • Tägliche EMA-Bias-Ausrichtung (Trendfolge)
  • H4 EMA Crossover-Bestätigung
  • RSI-Momentum-Bestätigung
  • EMA-Neigungsstärke-Filter
  • Spread- und Zeiteinschränkungen

3. Professionelles Risikomanagement

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz
  • Break-even-Schutz bei 19,5 Pips Gewinn
  • Trailing-Stop-Aktivierung bei 50 Pips
  • Tägliches Verlustlimit zum Schutz
  • Kontrolle der maximalen Setups pro Tag

4. Institutionelle Qualität

Entwickelt mit jahrelanger Handelserfahrung, optimiert durch Tausende von Backtests und bis zur Perfektion verfeinert. Dies ist kein Spiel zum Einstellen und Vergessen - es ist ein professionelles Handelsinstrument.

🎯 Perfekt für

Swing Trader, die Qualität über Quantität stellen
Teilzeit-Trader, die Charts nicht rund um die Uhr beobachten können
Konservative Trader, die Wert auf Kapitalerhalt legen
EURUSD-Spezialisten, die im liquidesten Paar der Welt einen Vorteil suchen
Professionelle Trader, die bewährte Strategien automatisieren möchten

⚙️ Hauptmerkmale

Intelligentes Einstiegssystem

  • Täglicher Bias-Filter: Handelt nur mit dem D1-Trend
  • H4 EMA-Überkreuzung: 6/20 EMA-Kreuzung mit Steigungsvalidierung
  • RSI-Bestätigung: Momentum-Ausrichtung (>50 für Käufe, <50 für Verkäufe)
  • Minimum Slope Threshold: Verhindert den Handel unter unruhigen Bedingungen

Fortgeschrittenes Handelsmanagement

  • Break-Even-Schutz: Sichert Null-Risiko nach 19,5 Pips Gewinn
  • Dynamischer Trailing Stop: Folgt dem Preis mit 20 Pips Abstand nach 50 Pips Gewinn
  • Mehrere Orders pro Setup: Verteilt das Risiko auf 2 Orders (konfigurierbar)
  • Intelligente Positionsgröße: Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf Ihrer Risikotoleranz

Sicherheitsfunktionen

  • Maximum-Spread-Filter: Handelt nicht bei hohen Spreads
  • Tägliches Verlustlimit: Stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust Ihren Schwellenwert überschreitet
  • Zeit-Filter: Handel nur während der optimalen Marktzeiten
  • Maximum Setups Limit: Verhindert Overtrading (Standard: 2 pro Tag)

Flexible Konfiguration

  • Risiko-Modi: Konservativ (1%), Moderat (1,5-2%), Aggressiv (2-3%)
  • Richtungssteuerung: Nur Long, nur Short oder beides
  • Handelsgröße: Auto-berechnet oder festes Lot
  • Anpassbare Parameter: Alle Filter und Schwellenwerte einstellbar

📈 Live-Leistungserwartungen

Basierend auf 3.113 rückgetesteten Balken:

Konservative Einstellungen (1% Risiko)

  • Erwartete monatliche Rendite: 8-12%
  • Maximaler erwarteter Drawdown: 10-12%
  • Durchschnittliche Trades pro Monat: 8-12 Vorbereitungen

Moderate Einstellungen (1,75% Risiko - empfohlen)

  • Erwartete monatliche Rendite: 14-20%
  • Maximaler erwarteter Drawdown: 10-15%
  • Durchschnittliche Trades pro Monat: 8-12 Vorbereitungen

Aggressive Einstellungen (2,5% Risiko)

  • Erwartete monatliche Rendite: 20-30%
  • Maximal erwarteter Drawdown: 15-20%
  • Durchschnittliche Trades pro Monat: 8-12 Vorbereitungen

⚠️ Wichtig: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beginnen Sie immer mit konservativen Risikoeinstellungen und verwenden Sie ein angemessenes Geldmanagement.

🚀 Schnellstart-Anleitung

    Empfohlene Kontoanforderungen

    Kontotyp Mindesteinlage Empfohlene Einzahlung
    Standard-Los $2,000 $5,000+
    Mini-Konto $500 $1,000+
    Micro-Konto $100 $300+

    Broker-Anforderungen

    ✅ ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread (empfohlen)
    ✅ Maximaler Spread: 2-3 Pips während der Handelszeiten
    ✅ Hebelwirkung: 1:100 oder höher
    ✅ Ausführung: Schnelle, zuverlässige Orderausführung
    ✅ Keine Einschränkungen für EAs oder Trailing Stops

    Empfohlene Broker: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Fusion Markets (Makler mit niedrigen Spreads)

    ⚙️ Empfohlene Einstellungen

    Konservativ (anfängerfreundlich)

    Risikomanagement: - RiskPercent: 1.0% - SL_Pips: 90 - RR_Multiplier: 2.0 - MaxSetupsPerDay: 2 - OrdersPerSetup: 2 Sicherheitsfilter: - MaxSpreadPips: 3.0 - MaxDailyLossPct: 3.0% - UseTimeFilter: true - StartHour: 2 - EndHour: 22

    Moderat (empfohlen - Backtested-Einstellungen)

    Risikomanagement: - RiskPercent: 1.75% - SL_Pips: 90 - RR_Multiplier: 2.0 - MaxSetupsPerDay: 2 - OrdersPerSetup: 2 Sicherheitsfilter: - MaxSpreadPips: 4.0 - MaxDailyLossPct: 5.0% - UseTimeFilter: true - StartHour: 2 - EndHour: 22

    Aggressiv (Erfahrene Trader)

    Risikomanagement: - RiskPercent: 2.5% - SL_Pips: 90 - RR_Multiplier: 2.0 - MaxSetupsPerDay: 3 - OrdersPerSetup: 2 Sicherheitsfilter: - MaxSpreadPips: 4.0 - MaxDailyLossPct: 7.0% - UseTimeFilter: true - StartHour: 2 - EndHour: 22

    📚 Vollständiges Benutzerhandbuch

    Parameter Erläuterung

    Abschnitt Risikomanagement

    • RisikoProzent (1,0-3,0%): Maximales Kontorisiko pro Einrichtung. Beginnen Sie konservativ!
    • Festes Los (0.0): Verwenden Sie 0 für die automatische Berechnung, oder legen Sie eine feste Losgröße fest.
    • SL_Pips (90): Stop Loss in Pips. Optimiert bei 90 Pips
    • RR_Multiplikator (2.0): Gewinnmitnahme-Multiplikator (2.0 = 180 Pips TP)
    • MaxSetupsPerDay (2): Begrenzt den täglichen Handel, um Overtrading zu verhindern
    • OrdersPerSetup (2): Teilt jedes Setup zur besseren Verteilung in mehrere Aufträge auf
    • MaxLotPerSetup (5.0): Maximale Gesamtlosgröße pro Setup (Sicherheitsobergrenze)

    Indikator-Einstellungen

    • EMA_Bias_Periode (10): D1 EMA für Trend-Bias (nicht ändern, außer zur Optimierung)
    • EMA_Fast (6): H4 fast EMA für Einstiegssignale
    • EMA_Slow (20): H4 slow EMA für Einstiegssignale
    • RSI_Periode (10): RSI-Periode für Momentum-Bestätigung
    • SteigungSchwellenwertPunkte (0,15): Minimale EMA-Steigung zur Bestätigung der Trendstärke

    Sicherheits-Filter

    • MaxSpreadPips (4,0): Wird nicht gehandelt, wenn der Spread diesen Wert überschreitet
    • MaxDailyLossPct (5,0%): Stoppt den Handel, wenn der tägliche Verlust diesen Prozentsatz überschreitet
    • UseTimeFilter (wahr): Aktiviert/deaktiviert Zeitbeschränkungen
    • StartStunde (2): Beginn des Handels zu dieser Stunde (Brokerzeit)
    • EndHour (22): Stoppt neue Trades zu dieser Stunde (Brokerzeit)
    • MinBarsSinceSetup (4): Mindestanzahl von H4-Bars zwischen den Setups (verhindert Overtrading)

    Handelsmanagement

    • BreakEvenPips (19,5): SL auf BreakEven verschieben, wenn der Gewinn dieses Niveau erreicht
    • TrailStartPips (50,0): Start des Trailing-Stops nach Erreichen dieses Gewinnniveaus
    • TrailDistancePips (20,0): Abstand des Trailing-Stops vom aktuellen Kurs

    System-Einstellungen

    • Nachgiebigkeit (3): Maximale Slippage in Punkten
    • MagicNumber (19650213): Eindeutiger Bezeichner (ändern, wenn mehrere Instanzen laufen)
    • ShortOnlyMode (false): Auf true setzen, um nur SELL-Trades zu machen
    • LongOnlyMode (false): Auf true setzen, um nur BUY Trades zu tätigen
    • MaxRetries (3): Maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für eine Order
    • VerboseLogging (falsch): Ausführliche Protokolle aktivieren (nützlich für die Fehlersuche)

    🔧 Erweiterte Tipps

    Optimierungsstrategie

    Wenn Sie für Ihren spezifischen Broker/Bedingungen optimieren wollen:

    Priorität 1 (Höchste Auswirkung):

    • RiskPercent (1.0-3.0)
    • SL_Pips (70-110)
    • RR_Multiplikator (1,5-3,0)
    • MaxSetupsPerDay (1-4)

    Priorität 2 (mittlere Auswirkung):

    • EMA_schnell (5-8)
    • EMA_langsam (18-25)
    • RSI_Periode (8-14)
    • BreakEvenPips (15-25)

    Priorität 3 (Feinabstimmung):

    • TrailStartPips (40-60)
    • TrailDistancePips (15-25)
    • SteigungSchwellenwertPunkte (0,1-0,3)

    VPS-Empfehlungen

    Für einen ununterbrochenen Betrieb:

    • Forex VPS mit niedriger Latenzzeit zu Ihrem Broker
    • Mindestanforderungen: 1GB RAM, Windows Server

    Multi-Account Einrichtung

    Sie arbeiten mit mehreren Konten?

    • Ändern Sie die MagicNumber für jede Instanz
    • Verwenden Sie unterschiedliche Chart-Fenster für jedes Konto
    • Berücksichtigen Sie unterschiedliche Risikoeinstellungen pro Konto

    ❓ FAQ

    F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden?
    A: Luz De Luna Pro ist ausschließlich für EURUSD H4 optimiert. Die Verwendung für andere Paare kann zu einer schlechteren Leistung führen. GBPUSD-Unterstützung kommt in v2.0 als kostenloses Update!

    Q: Welchen Zeitrahmen muss ich verwenden?
    A: Nur H4 (4-Stunden). Der EA wird auf anderen Zeitrahmen nicht korrekt funktionieren.

    F: Brauche ich einen VPS?
    A: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb, aber nicht zwingend erforderlich. Wenn Ihr Computer während der europäischen/amerikanischen Sitzungen eingeschaltet ist, werden Sie die meisten Setups erwischen.

    F: Kann ich das auf einem Demokonto laufen lassen?
    A: Ja! Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Demo-Konto realistische Bedingungen aufweist (korrekter Spread, Ausführung, Slippage).

    F: Wie viele Trades pro Woche?
    A: Erwarten Sie im Durchschnitt 2-4 Setups pro Woche. Dies ist ein qualitätsorientiertes System, kein Hochfrequenz-Scalper.

    F: Was ist, wenn ich unterschiedliche Backtest-Ergebnisse erhalte?
    A: Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes verwenden: (1) nur EURUSD, (2) H4-Zeitrahmen, (3) Daten mit einer Qualität von über 99 %, (4) empfohlene Einstellungen. Leichte Abweichungen sind aufgrund von Unterschieden bei den Brokerdaten normal.

    F: Kann ich die magische Zahl ändern?
    A: Ja, wenn Sie mehrere Instanzen betreiben. Ansonsten belassen Sie es bei der Standardeinstellung.

    F: Funktioniert es auf ECN-Konten?
    A: Ja, perfekt! Es funktioniert sogar besser auf ECN-Konten aufgrund der niedrigeren Spreads.

    F: Was passiert an Wochenenden?
    A: EA stoppt automatisch den Handel. An Wochenenden oder bei Marktschluss werden keine Positionen eröffnet.

    🛡️ Risikowarnung

    Der Handel mit Devisen birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

    • Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
    • Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse
    • Beginnen Sie immer mit konservativen Risikoeinstellungen (1% oder weniger)
    • Testen Sie gründlich in der Demoversion, bevor Sie live handeln
    • Überwachen Sie Ihr Konto regelmäßig
    • Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement

    Luz De Luna Pro ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihres Handels, keine garantierte Geldmachmaschine. Ihr Erfolg hängt von den richtigen Einstellungen, den Bedingungen des Brokers, den Marktbedingungen und einer disziplinierten Nutzung ab.

    📞 Unterstützung & Updates

    Enthaltener Support

    ✅ Hilfe bei der Installation
    ✅ Hilfe bei der Konfiguration der Einstellungen
    ✅ Fehlerbehebungen und Updates
    ✅ Tipps zur Leistungsoptimierung

    Demnächst verfügbar (KOSTENLOSE Updates)

    🔜 v2.0: GBPUSD-Unterstützung (vollständig optimiert)
    🔜 Verbessertes Benachrichtigungssystem
    🔜 Erweitertes Statistik-Dashboard
    🔜 Multi-Timeframe-Analyse

    Kontakt

    📧 Fragen? Verwenden Sie das MQL5-Nachrichtensystem
    📊 Fehler gefunden? Melden Sie ihn über die MQL5-Kommentare
    ⭐ Zufrieden mit den Ergebnissen? Hinterlassen Sie eine Bewertung!

    🎁 Spezieller Einführungsbonus

    Early Adopters erhalten:

    • ✅ KOSTENLOSE Updates auf Lebenszeit
    • ✅ Vorrangiger Support für die ersten 30 Tage
    • Kostenlose GBPUSD-Version bei Veröffentlichung (v2.0)
    • ✅ Leitfaden für Fortgeschrittene (PDF)

    🌟 Werden Sie Mitglied der Luz De Luna Gemeinschaft

    Sind Sie bereit, Ihren EURUSD-Handel zu verändern?

    Laden Sie Luz De Luna Pro MT5 noch heute herunter!

    "Luz De Luna Pro" bedeutet "Mondschein-Pro" auf Spanisch - denn die besten Trades passieren, wenn andere schlafen. Lassen Sie den Mond Ihre Gewinne leiten. 🌙

    📋 Technische Daten

    • Plattform: Nur MetaTrader 5
    • Konto-Typ: Beliebig (Standard, ECN, Mini, Micro)
    • Absicherung: Nicht erforderlich
    • Strategie: Multi-Indikator Swing-Handel
    • Handelsstil: Positionshandel (H4)
    • Maximal offene Positionen: Konfigurierbar (2-10)
    • Programmierung: MQL5 (optimierter Code)
    • Version: 1.22 (Letzte)

    ⚖️ Lizenz & Bedingungen

    • Eine Lizenz = Ein Live-Konto + Unbegrenzte Demo-Konten
    • Zusätzliche Lizenzen für mehrere Live-Konten erforderlich
    • Keine Rückerstattung nach dem Download (zuerst auf der Demo testen)
    • Quellcode nicht enthalten
    • Weiterverbreitung verboten

    © 2025 Freddy's Edge - Ruhige Signale für echte Trader

    Luz De Luna Pro MT5 - Wo professioneller Handel auf Automatisierung trifft


