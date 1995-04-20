VWAP Viper Early Signal System

VWAP Viper - Frühsignal-System

Schlagen Sie zu, bevor sich der Markt bewegt

VWAP Viper ist ein fortschrittlicher, auf Fraktalen basierender Indikator, der Frühwarnsignale liefert, bevor sich traditionelle Fraktalmuster vollständig bestätigen. Durch die Kombination von VWAP-Analyse, dualen EMA-Filtern und Fraktal-Erkennung hilft dieses System Händlern, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit über mehrere Zeitrahmen zu identifizieren.

Wichtigste Merkmale

Frühwarnsystem Der Indikator zeigt zwei Arten von Signalen an: schwebende Signale, die erscheinen, wenn sich Fraktale zu bilden beginnen, und bestätigte Signale, wenn das vollständige 5-Balken-Muster abgeschlossen ist. Dieser Ansatz mit zwei Signalen ermöglicht es Händlern, sich auf potenzielle Einstiegspunkte 1-2 Balken im Voraus vorzubereiten.

Adaptive Multi-Timeframe-Technologie Wenn der AutoAdjust-Modus aktiviert ist, optimiert der Indikator automatisch die EMA-Perioden, Lookback-Balken und Puffereinstellungen auf der Grundlage Ihres aktuellen Timeframes. Vorkonfigurierte Profile sind für die Zeitrahmen M15, M30, H1, H4 und D1 enthalten, wobei manuelle Anpassungen jederzeit möglich sind.

Dreifaches Filtersystem

  • VWAP mit dynamischen Standardabweichungsbändern
  • Duale EMA-Trendbestätigung (schnelle und langsame Perioden)
  • Klassische 5-Bar-Fraktal-Mustererkennung
  • Optionaler VWAP-Positionsfilter für zusätzliche Bestätigung

Professionelles Dashboard Ein übersichtliches Informationspanel im Chart zeigt die aktuellen EMA-Werte, das VWAP-Niveau, die Trendrichtung und den Status der Signalbildung in Echtzeit an. Alle wichtigen Handelsinformationen sind auf einen Blick ersichtlich, ohne dass Ihr Chart unübersichtlich wird.

Anpassbares Alarmsystem Integrierte Popup-Benachrichtigungen informieren Sie, wenn neue Signale erscheinen. So verpassen Sie keine potenziellen Handelsmöglichkeiten, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Charts sind.

Wie es funktioniert

Der Indikator identifiziert klassische fraktale Muster, bei denen der Preis einen klaren Hoch- oder Tiefpunkt bildet, der von niedrigeren Hochs oder höheren Tiefs umgeben ist. Im Gegensatz zu traditionellen Fraktal-Indikatoren, die Signale erst nach der Bestätigung anzeigen, zeigt VWAP Viper anstehende Signale an, sobald sich die Muster zu entwickeln beginnen.

Schwebende Signale erscheinen, wenn die linke Seite eines fraktalen Musters etabliert ist, und geben einen Vorgeschmack auf potenzielle Einstiege. Diese gehen in bestätigte Signale über, sobald das vollständige 5-Balken-Muster abgeschlossen ist und alle Filterbedingungen erfüllt sind.

Der EMA-Trend-Filter stellt sicher, dass die Signale mit dem allgemeinen Kursmomentum übereinstimmen, während der VWAP-Filter aktiviert werden kann, um sich auf Trades in Richtung des institutionellen Flusses zu konzentrieren. Die Einstellung des Fraktalpuffers hilft, das Rauschen in schwankenden Märkten herauszufiltern.

Geeignet für

  • Scalper, die mit den Zeitrahmen M15 und M30 arbeiten
  • Intraday-Händler, die H1-Charts verwenden
  • Swing-Trader, die mit H4- und D1-Zeitrahmen arbeiten
  • Trader aller Erfahrungsstufen, die klare visuelle Signale suchen
  • Alle Währungspaare und Handelsinstrumente

Wichtige Einstellungen erklärt

AutoAnpassen: Konfiguriert automatisch die optimalen Parameter für Ihren Zeitrahmen. Für manuelle Steuerung auf false setzen.

AnstehendeSignale anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert Frühwarnsignale. Deaktivieren Sie dies, um nur vollständig bestätigte Fraktale zu sehen.

UseVWAPFilter: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Kaufsignale nur oberhalb des VWAP und Verkaufssignale nur unterhalb des VWAP angezeigt.

EMA_schnell / EMA_langsam: Manuelle EMA-Periodeneinstellungen, wenn AutoAdjust deaktiviert ist.

FractalPuffer: Mindestpreisbewegung in Punkten, die für die Gültigkeit des Signals erforderlich ist. Höhere Werte filtern mehr Signale.

EMA_Zurück: Anzahl der Balken, die zur Bestätigung der EMA-Trendbeständigkeit verwendet werden. Höhere Werte erfordern stärkere Trends.

Bänder anzeigen: Anzeige oder Ausblenden der VWAP-Standardabweichungsbänder.

Warnungen aktivieren: Schaltet Popup-Benachrichtigungen ein oder aus.

Signalauswertung

Schwebende Signale (gelbe und orangefarbene Kreise) Diese erscheinen, wenn sich ein fraktales Muster zu bilden beginnt, aber noch nicht abgeschlossen ist. Konservative Händler nutzen diese Signale als Vorwarnung, um sich auf einen möglichen Einstieg vorzubereiten. Aggressive Händler können bei schwebenden Signalen mit engen Stop Losses einsteigen.

Bestätigte Signale (grüne und rote Pfeile) Diese erscheinen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: vollständiges 5-Balken-Fraktalmuster, EMA-Trendausrichtung, Pufferbestätigung und optionaler VWAP-Filter. Diese Signale stellen Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit und vollständiger Musterbestätigung dar.

Das Dashboard bietet Status-Updates in Echtzeit, einschließlich der Information, ob sich gerade Signale bilden, so dass Sie die Marktbedingungen kontinuierlich überwachen können.

Trading-Ansatz

Konservative Strategie Warten Sie auf bestätigte Pfeilsignale, bevor Sie in den Handel einsteigen. Setzen Sie Stop-Losses jenseits des Fraktalpunkts plus einen angemessenen Puffer. Verwenden Sie das Dashboard, um zu überprüfen, ob die Trendausrichtung mit Ihrer Handelsrichtung übereinstimmt.

Aggressive Strategie: Gehen Sie bei ausstehenden Signalen ein, wenn alle Filter übereinstimmen, und setzen Sie engere Stop-Losses. Wenn sich das Signal in einen bestätigten Pfeil verwandelt, bestätigt dies Ihren frühen Einstieg. Steigen Sie sofort aus, wenn das ausstehende Signal verschwindet.

Risikomanagement Der Indikator liefert Einstiegssignale, enthält jedoch keine automatischen Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus. Händler sollten auf der Grundlage ihrer individuellen Risikotoleranz und ihres Handelsplans geeignete Positionsgrößen und Ausstiegsstrategien festlegen. Ziehen Sie VWAP-Niveaus oder Standardabweichungsbänder als Gewinnziele in Betracht.

Installation und Verwendung

  1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart
  2. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen oder verwenden Sie den AutoAdjust-Modus
  3. Überwachen Sie das Dashboard für Trend und Signalstatus
  4. Achten Sie auf ausstehende Signale als Frühwarnungen
  5. Handeln Sie bei bestätigten Signalen mit angemessenem Risikomanagement

Eine ausführliche Dokumentation mit empfohlenen Einstellungen pro Zeitrahmen, Ein- und Ausstiegsstrategien und Best Practices für verschiedene Marktbedingungen ist im Lieferumfang enthalten.

Informationen zur Version

Aktuelle Version: 2.5

Die erste Version enthält ein Frühwarnsystem, eine Anpassung an mehrere Zeitrahmen, eine dreifache Filterkombination, ein professionelles Dashboard, intelligente Warnmeldungen und umfassende Anpassungsmöglichkeiten.

Wichtige Hinweise

Dieser Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Kursmustern und Trendfiltern zu identifizieren. Er sagt weder zukünftige Kursbewegungen voraus noch garantiert er Handelsergebnisse. Jeder Handel ist mit Risiken verbunden, und Händler sollten angemessene Risikomanagementstrategien anwenden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance eines Handelssystems oder einer Methode lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Händler sollten den Indikator gründlich auf Demokonten testen und sich mit allen Einstellungen vertraut machen, bevor sie ihn im Live-Handel einsetzen. Ziehen Sie den Papierhandel in Betracht, bis Sie verstehen, wie sich ausstehende und bestätigte Signale unter verschiedenen Marktbedingungen verhalten.

Unterstützung

Haben Sie Fragen zur Installation, zu den Einstellungen oder zur Verwendung? Kontaktieren Sie mich über das MQL5 Nachrichtensystem. Ich beantworte alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden und bin bestrebt, Ihnen zu helfen, das Beste aus VWAP Viper herauszuholen.

Urheberrecht 2025 VWAP Viper. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubtes Kopieren oder Weiterverbreiten ist verboten.


