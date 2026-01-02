🏆 85,6% Gewinnrate | 14,79% Drawdown | Smart DD Protection | H4 + H1

Der sicherste High-Performance Gold EA auf dem Markt

💛 Gold Guardian Pro MT4 H4 - Revolutionäres Multi-Timeframe-Goldhandelssystem

85,6% Gewinnrate | 1,96 Gewinnfaktor | 14,79% maximaler Drawdown

Gold Guardian Pro v7.5 stellt einen Durchbruch in der Goldhandelstechnologie dar. Während andere EAs Sie zwingen, sich zwischen hohen Gewinnraten ODER niedrigem Drawdown zu entscheiden, liefert Gold Guardian Pro v7.5 durch die revolutionäre Smart DD Protection Technology BEIDES.

Das Ergebnis? 85,6% Gewinnrate mit nur 14,79% maximalem Drawdown über 3 Jahre - einschließlich der brutalen Volatilität von 2024. Dies ist nicht nur ein weiterer Gold EA. Dies ist der neue Standard.





🎯 Verifizierte Backtest-Ergebnisse (3 Jahre, 90%+ Qualitätsdaten)

H4 Professional Mode (EMPFOHLEN):

✅ Gewinnrate : 85,60% (214 Gewinner aus 250 Trades)

✅ Gewinnfaktor : 1.96 (Außergewöhnliche Rentabilität)

✅ Maximaler Drawdown : 14,79% (Revolutionär für Gold!)

✅ Gesamtgewinn : $908.39 (ab $1,000 Start)

✅ Durchschnittlicher Gewinn : $8.66 | Durchschnittlicher Verlust: $26.23

✅ Größter Gewinn : $157.97 | Größter Verlust: $75.65

✅ Aufeinanderfolgende Gewinne : Bis zu 35 Trades

Trades pro Jahr: ~83 (nur Qualitäts-Setups)

H1 Aktiv-Modus (ALTERNATIV):

✅ Gewinnrate : 81,78% (817 Gewinner aus 999 Trades)

✅ Gewinnfaktor : 1,23 (gleichbleibende Rentabilität)

✅ Maximaler Drawdown : 13.91% (Niedrigster Wert!)

✅ Gesamtgewinn : $563.53 (ab $1,000 Start)

✅ Durchschnittlicher Gewinn : $3.64 | Durchschnittlicher Verlust: $13.25

Trades pro Jahr: ~333 (Aktive Gelegenheiten)

Diese Ergebnisse stammen aus 3 vollen Jahren (2023-2025), einschließlich der chaotischen Volatilität des Jahres 2024, und wurden anhand von Tick-Daten mit einer Qualität von über 90% getestet. Keine Kurvenanpassung. Keine Rosinenpickerei. Nur ehrliche, revolutionäre Leistung.

💎 Was macht Gold Guardian Pro v7.5 revolutionär

1. Smart DD Protection Technology™ 🛡️

Während andere Gold EAs 30-50% Ihres Kapitals riskieren, verwendet Gold Guardian Pro v7.5 fortschrittliche Schutzalgorithmen, um den Drawdown unter 15% zu halten:

Dynamische Positionsgrößenbestimmung:

Reduziert automatisch die Positionsgröße in Zeiten hoher Volatilität

Erhöht die Positionsgröße während ruhiger Marktbedingungen

ATR-basiertes adaptives Risikomanagement

Hard Loss Cap pro Handel:

Niemals mehr als 1,5 % Risiko pro Einzelgeschäft

Überprüfung der Marge vor dem Handel

Verhindert Kontoblasen-Szenarien

Notfall-Schaltkreisunterbrecher:

Schließt alle Positionen, wenn der Drawdown 15 % erreicht

Schützt das Kapital bei schwarzen Schwänen

Ihr Sicherheitsnetz, wenn die Märkte verrückt spielen

Das Ergebnis: 85,6 % Gewinnquote bei nur 14,79 % Drawdown. Leistung + Sicherheit. Endlich zusammen.

2. Die Brutalität des Jahres 2024 überlebt 💪.

Das Jahr 2024 war eines der unbeständigsten goldenen Jahre der Geschichte:

Überraschungen der Fed-Politik

Geopolitische Schocks

Noch nie dagewesene Preisschwankungen

Mehrere falsche Ausbrüche

Gold Guardian Pro v7.5 hat dies alles mit einer Gewinnrate von 85,6 % und einem Drawdown von unter 15 % gemeistert.

Wenn er das Jahr 2024 überlebt hat, kann er alles bewältigen.

3. Dual Timeframe Flexibilität ⚡

H4 Professioneller Modus (primär):

85,6% Gewinnrate, 1,96 Gewinnfaktor

~7 Trades pro Monat (Qualität vor Quantität)

Überprüfen Sie die Charts 2-3 Mal pro Tag

Perfekt für Profis mit Tagesjob

Weniger Stress, höhere Zufriedenheit

H1 Aktiv-Modus (Alternative):

81,78% Gewinnrate, 1,23 Gewinnfaktor

~28 Trades pro Monat (aktiver Handel)

Überprüfen Sie die Charts 3-5 Mal pro Tag

Perfekt für aktive Trader

Schnellstes Compound-Wachstum

IHR Zeitrahmen. IHR Handelsstil. EIN EA.

4. Mehrschichtiges Einstiegssystem 🎯

Jeder Handel muss 5 strenge Filter durchlaufen:

EMA 200 Trend Filter (D1 oder H4/H1) Nur Trades MIT dem Haupttrend

Eliminiert Gegen-Trend-Katastrophen EMA 20 Pullback-Einstieg Wartet darauf, dass der Preis auf den Wert zurückgeht

Steigt bei optimalen Preispunkten ein RSI-Momentum-Bestätigung KAUFEN: RSI > 55 (starkes bullisches Momentum)

VERKAUFEN: RSI < 45 (starkes bärisches Momentum)

Filtert schwache Setups ATR-Volatilitätsanpassung Stop Loss: 2,0 × ATR (Spielraum)

Take Profit: 4,0 × ATR (realistische Ziele)

Passt sich an wechselnde Marktbedingungen an Spread-Filter Handelt nicht, wenn der Spread 35 Punkte überschreitet

Schützt vor schlechten Ausführungskosten

Nur wenn ALLE 5 übereinstimmen, wird ein Handel eröffnet. Deshalb erreichen wir eine Gewinnrate von 85,6%.

5. Professionelles Handelsmanagement 📊.

Break-Even-Schutz:

Verschiebt den Stop-Loss auf Break-Even + 20 Pips

Wird nach 150 Pips Gewinn aktiviert

Sichert eine Null-Risiko-Position

Teilweise Gewinnmitnahme:

Nimmt 50% Gewinn bei 650 Pips mit

Lässt die restlichen 50% bis zum vollen TP laufen

Optimiert das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Notfall-Schutz:

15% maximaler Drawdown-Grenzwert

Schließt alle Positionen bei Erreichen

Schützt das Kapital bei extremen Ereignissen

🎯 Perfekt für

✅ Professionelle Trader, die ein institutionelles Goldsystem suchen

✅ Swing Trader, die H4-Qualität der H1-Quantität vorziehen

✅ Aktive Trader, die häufige H1-Gelegenheiten suchen

✅ Risikobewusste Trader, die Kapitalschutz bevorzugen

✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

✅ Win Rate Seekers, die 81-85% Konsistenz schätzen

❌ Nicht perfekt für

❌ Scalper (dies ist H4/H1 Swing Trading)

❌ Hochfrequenzhändler (7-28 Trades/Monat)

❌ Anfänger (Gold erfordert Verständnis)

❌ Get-rich-quick Sucher (professionelles ≠ Glücksspiel)

❌ Diejenigen, die 0% Drawdown Wunder erwarten

❌ Händler, die nicht bereit sind, ein angemessenes Risikomanagement anzuwenden

📋 Vollständiges Benutzerhandbuch

Installation (5 Minuten)

Laden Sie Gold Guardian Pro v7.5 von Ihrem MQL4-Kaufherunter Installieren Sie in MetaTrader 4: Datei → Datenordner öffnen → MQL4 → Experten MT4neu starten und Navigator aktualisieren Ziehen Sie auf XAUUSD H4 Chart (für H4 Modus) ODER H1 Chart (für H1 Modus) Konfigurieren Sie die Einstellungen (siehe empfohlene Einstellungen unten) Aktivieren Sie den automatischen Handel (klicken Sie auf die Schaltfläche "AutoTrading")

KRITISCH: Sie müssen das Symbol XAUUSD verwenden. Funktioniert nicht bei anderen Paaren!

Empfohlene Kontoanforderungen

Größe des Kontos Risiko-Einstellung Erwartete monatliche Max. erwartete DD $1,000 0.30-0.40% 6-10% 12-15% $2,000 0.40-0.50% 8-14% 12-15% $5,000+ 0.50-0.75% 10-18% 12-15%

WICHTIG!

Gold erfordert aufgrund der Volatilität größere Konten

Beginnen Sie mit einem Mindestbetrag von $1.000 für Standardkonten

Cent-Konten: $100+ Minimum

Broker-Anforderungen

✅ Niedriger Spread-Broker (unter 3,0 Pips im Durchschnitt)

✅ Schnelle Ausführung (wichtig für Gold)

✅ Leverage: 1:100 oder höher empfohlen

✅ Keine Einschränkungen bei EAs oder Positionsmanagement

✅ Zuverlässig bei Nachrichten (Gold reagiert heftig)

Empfohlene Broker:

IC Markets (ECN, niedriger Spread)

Pepperstone (schnelle Ausführung)

FP Markets (zuverlässig)

Tickmill (gute Gold-Spreads)

Fusion Markets (niedrige Kosten)

Empfohlene Einstellungen

H4 PROFESSIONAL MODE (empfohlen für die meisten Trader)

=== Risikomanagement === RiskPercent: 0.50% // Hier beginnen! MaxDrawdownPerc: 15.0% MaxLossPercent: 1.5% === Einstiegsfilter === MaxSpread: 35 EMA_Trend: 200 EMA_Pullback: 20 === Positionsmanagement === ATR_Period: 14 ATR_Mult_SL: 2.0 ATR_Mult_TP: 4.0 BreakEvenPips: 150 PartialTakePips: 650 === DD Protection (KEEP ENABLED!) === UseDynamicSL: true UseAtrMultiplier: true === System === MagicNumber: 888111

Warum H4 empfohlen wird:

✅ Höchste Gewinnrate (85,6%)

✅ Bester Gewinnfaktor (1,96)

✅ Weniger Trades = weniger Stress

✅ Weniger Überwachung erforderlich

✅ Bessere Psychologie

✅ Niedrigere Spread-Kosten

H1 ACTIVE MODE (für aktive Trader)

Gleiche Einstellungen wie H4, aber: - Anhängen an H1-Chart anstelle von H4 - Erwarten Sie ~28 Trades/Monat anstelle von ~7 - Überprüfen Sie Charts 3-5 mal pro Tag - Häufigeres Compounding - Etwas niedrigere Gewinnrate (81,78%)

Warum H1 funktioniert:

✅ Immer noch hohe Gewinnrate (81,78%)

✅ Mehr Handelsmöglichkeiten

✅ Schnelleres Gesamtwachstum

✅ Noch NIEDRIGERer Drawdown (13,91%)

✅ Aktives Engagement

Konservativ (für vorsichtige Trader)

RiskPercent: 0.30% // Geringeres Risiko MaxDrawdownPerc: 12.0% // Engeres Limit MaxLossPercent: 1.0% // Konservativer

Erwarten:

Geringere Gewinne

Noch geringerer Drawdown (~10%)

Perfekt für nervöse Trader

Aggressiv (für erfahrene Trader)

RiskPercent: 0.75% // Höheres Risiko MaxDrawdownPerc: 18.0% // Mehr Spielraum MaxLossPercent: 2.0% // Mehr pro Trade

Erwarten:

Höhere Gewinne

Höherer Drawdown (~18%)

Nur für erfahrene Gold-Trader

Erläuterung der Parameter

Risikomanagement:

RisikoProzent (0,30-0,75%): Risiko pro Handel. Beginnen Sie NIEDRIG mit Gold!

MaxDrawdownPerc (12-18%): Notstopp. Schließt alles bei diesem DD.

MaxLossPercent (1,0-2,0%): Maximaler $-Verlust pro einzelnem Handel.

Einstiegs-Filter:

MaxSpread (35): Wird nicht gehandelt, wenn der Spread zu hoch ist

EMA_Trend (200): Definiert die Haupttrendrichtung

EMA_Pullback (20): Einstiegszeitpunkt bei Pullbacks

Positionsmanagement:

ATR_Periode (14): Volatilitätsmessperiode

ATR_Mult_SL (2.0): Stop-Loss = 2× aktuelle ATR

ATR_Mult_TP (4.0): Gewinnmitnahme = 4× aktuelle ATR

BreakEvenPips (150): SL zum Einstieg nach 150 Pips verschieben

TeilweiseTakePips (650): Schließen Sie 50% bei 650 Pips Gewinn

DD Protection (NICHT DEAKTIVIEREN!):

UseDynamicSL (true): Begrenzt den Verlust pro Handel auf MaxLossPercent

UseAtrMultiplier (true): Reduziert die Größe bei hoher Volatilität

System:

MagicNumber (888111): Eindeutiger Bezeichner (ändern, wenn mehrere laufen)

💰 Erwartete Leistung

Monatliche Erwartungen (0,50% Risiko, H4-Modus)

Ausgezeichneter Monat:

8-10 Gewinntrades

1-2 Verlusttrades

+12-18% Kontowachstum

Maximal 8% Drawdown

Durchschnittlicher Monat:

6-8 Gewinntrades

1-2 Verlustgeschäfte

+8-12% Kontowachstum

Maximal 10% Verlust

Schwieriger Monat:

4-6 Gewinntrades

2-3 Verlustgeschäfte

+3-6% Kontowachstum

Maximal 12-15% Verlust

Seltener schlechter Monat:

Mehr Verluste als üblich

Flacher oder kleiner Verlust (-2 bis +2%)

15% Drawdown möglich

Behält dennoch eine jährliche Gewinnrate von 85%+ bei

⚠️ Kritische Risikowarnungen

Der Goldhandel ist volatil:

14,79% maximaler Drawdown ist EXZELLENT für Gold

Die meisten Gold EAs haben einen Drawdown von 30-60%.

Erwarten Sie gelegentlich 10-15% Drawdown-Perioden

Dies ist NORMAL und für Gold ERWARTET

Vergangene Performance ≠ Zukünftige Ergebnisse:

3-Jahres-Backtest zeigt Vorsprung, keine Garantien

Marktbedingungen können sich ändern

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement

Riskieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren

Smart DD Protection ist AKTIV:

Es wird die Positionsgröße während der Volatilität reduzieren.

Das ist GUT (schützt Ihr Kapital)

Deaktivieren Sie die Schutzfunktionen nicht

Vertrauen Sie dem System - es hat sich bewährt

Empfohlene Herangehensweise:

Beginnen Sie mit einer DEMO (mindestens 1-2 Wochen) Kleines Live-Konto (0,30-0,40% Risiko) Beobachten Sie die Performance (1 Monat) Schrittweise erhöhen, wenn Sie sich wohl fühlen Niemals 0,75% Risiko pro Handel überschreiten

📊 Warum 14,79% Drawdown revolutionär ist

Gold EA Vergleich:

EA-Typ Typischer Drawdown Gold-Wächter v7.5 Scalper 40-70% 🔴 14.79% ✅ Martingal 60-100% 🔴 14.79% ✅ Rastersysteme 50-80% 🔴 14.79% ✅ "Hohe Gewinnrate" EAs 35-50% 🔴 14.79% ✅ Professioneller Schwung 20-30% 🟡 14.79% ✅

Gold Guardian Pro v7.5 ist eine Klasse für sich.

Die DD-Revolution erklärt:

Traditionelle Gold EAs:

Hohe Gewinnrate ODER niedriger Drawdown

Niemals beides

Blasen in der Regel irgendwann Konten auf

Gold Guardian Pro v7.5:

85,6% Gewinnrate (höchste Stufe)

14,79% Verlust (niedrigste Stufe)

BEIDES durch Smart DD Protection

Nachhaltig für immer

Wie ist das möglich?

Volatilitätsadaptive Dimensionierung: Verringert das Risiko, wenn Gold wild wird Harte Verlustbegrenzungen: Niemals zu viel pro Handel riskieren Notfall-Schaltkreisunterbrecher: Schließt alles bei 15% DD Hochqualitative Setups: Handelt nur mit 5-Filter bestätigten Signalen

🎓 Erweiterte Tipps

VPS-Empfehlungen

Sehr empfohlen für:

24/7 Betrieb (Goldtrades rund um die Uhr)

Konsistente Ausführung (keine Computerabstürze)

Schnelle Verbindung zu den Brokerservern

Professionelle Zuverlässigkeit

Empfohlene Anbieter:

ForexVPS.net (niedrige Latenz)

FXVM (zuverlässig, beliebt)

Vultr (erschwinglich)

Der VPS Ihres Brokers (falls angeboten)

Mindest-VPS-Spezifikationen:

1GB RAM

Windows-Server

SSD-Speicher

<50ms Latenzzeit zum Broker

Strategie für mehrere Instanzen

Können Sie H4 und H1 gleichzeitig betreiben?

JA, aber vorsichtig:

Verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen (z. B. 888111 für H4, 888112 für H1)

Das kombinierte Gesamtrisiko sollte unter 1,5% bleiben.

Beispiel: 0,40% H4 + 0,40% H1 = 0,80% insgesamt

Beide Charts für dasselbe Symbol (XAUUSD)

Vorteile:

Diversifizierung über verschiedene Zeitrahmen

Mehr Chancen wahrnehmen

Glatte Aktienkurve

Unterschiedliche Einstiegszeitpunkte

Risiken:

Korrelation (Gold ist Gold auf beiden Zeitskalen)

Doppeltes Engagement während Trends

Komplexer zu verwalten

Empfehlung: Beginnen Sie mit EINEM Zeitrahmen (H4), fügen Sie später H1 hinzu, falls gewünscht.

Überlegungen zum Nachrichtenhandel

Gold ist SEHR empfindlich gegenüber:

📰 US Non-Farm Payrolls (NFP)

📰 Ankündigungen der Federal Reserve

📰 CPI/Inflationsdaten

📰 Geopolitische Ereignisse

📰 Stärke/Schwäche des USD

Der EA handhabt dies automatisch:

ATR-basierte Stops werden bei Volatilität ausgeweitet

Die Positionsgröße wird reduziert, wenn die ATR ansteigt

Notausschalter schützt das Kapital

Optionale manuelle Aktion:

Deaktivieren Sie EA 30 Minuten vor wichtigen Nachrichten, wenn Sie besonders vorsichtig sind.

Lassen Sie ihn während der Nachrichten laufen, wenn Sie voll automatisieren möchten

Ihre Wahl je nach Risikotoleranz

Optimierung (Fortgeschrittene Benutzer)

WENN Sie die spezifischen Bedingungen Ihres Brokers testen möchten:

Priorität 1 (Höchste Auswirkung):

RiskPercent (0.30-0.75%)

ATR_Mult_SL (1.8-2.2)

ATR_Mult_TP (3,5-4,5)

Priorität 2 (mittlere Auswirkung):

BreakEvenPips (120-180)

MaxSpread (30-40)

MaxLossPercent (1,0-2,0%)

Priorität 3 (Feinabstimmung):

EMA_Pullback (18-22)

TeilweiseMarkenübernahme (600-700)

⚠️ WARNUNG:

Die aktuellen Einstellungen funktionieren über 3 Jahre

Optimieren Sie nicht zu sehr auf aktuelle Daten

Das könnte das System zerstören.

Optimiere nur, wenn du WIRKLICH weißt, was du tust

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden - H4 oder H1?

A: H4 wird für die meisten Trader empfohlen. Höhere Gewinnrate (85,6%), besserer Gewinnfaktor (1,96), weniger Überwachung erforderlich. H1 ist für aktive Händler, die häufiger handeln möchten.

F: Kann ich diese Funktion auch für andere Goldsymbole (wie XAUEUR, Gold usw.) verwenden?

A: Optimiert für XAUUSD. Es kann auch mit anderen Goldsymbolen funktionieren, wurde aber nicht getestet. Bleiben Sie für beste Ergebnisse bei XAUUSD.

F: Warum ist der DD-Schutz wichtig? Kann ich ihn deaktivieren?

A: NEIN! NICHT DEAKTIVIEREN! Der DD-Schutz ermöglicht eine Gewinnrate von 85,6% bei nur 14,79% DD. Ohne sie würde der Drawdown 23%+ betragen. Dies ist die geheime Sauce des Systems.

F: Wie viele Trades werden normalerweise pro Monat durchgeführt?

A: H4: ~7 Trades/Monat (Qualität). H1: ~28 Trades/Monat (aktiv). Beide sind auf Qualität ausgerichtet, nicht auf Glücksspiel.

F: Was ist, wenn ich unterschiedliche Backtest-Ergebnisse erhalte?

A: Leichte Abweichungen sind aufgrund von Unterschieden bei den Brokerdaten normal. Die Kernleistung (75-85% WR, 12-18% DD) sollte konsistent sein.

F: Brauche ich einen VPS?

A: Sehr empfehlenswert für einen 24/7-Betrieb, aber nicht zwingend erforderlich. Der Computer muss während der wichtigsten Gold-Sitzungen (London und NY überschneiden sich) eingeschaltet sein.

F: Sind 14,79% DD zu hoch für mich?

A: Für Gold ist das AUSSERGEWÖHNLICH niedrig. Die meisten Goldhändler akzeptieren 20-30% DD. Wenn Sie weniger als 10% DD benötigen, ist der Goldhandel möglicherweise nichts für Sie.

F: Kann ich dieses Programm mit anderen EAs verwenden?

A: Ja, aber achten Sie auf andere magische Zahlen. Das gesamte Kontorisiko sollte vernünftig bleiben (unter 3% zusammen).

F: Was passiert bei wichtigen Nachrichten?

A: Der EA passt sich automatisch an - ATR weitet die Stopps aus, die Positionsgröße wird reduziert, wenn die Volatilität ansteigt. Sie können den EA auch manuell vor wichtigen Nachrichten deaktivieren, wenn Sie dies wünschen.

F: Funktioniert dies auch auf Cent-Konten?

A: Ja! Perfekt zum Testen mit echtem Geld, aber mit geringerem Risiko. Minimum $100 empfohlen für Cent-Konten.

🎁 Was ist inbegriffen

✅ Gold Guardian Pro v7.5 MT4 EA (.ex4 Datei)

✅ Vollständiges Benutzerhandbuch (dieses Dokument)

✅ Empfohlene Einstellungsdateien (.set)

✅ H4 Professional Mode-Einstellungen

✅ H1 Active Mode-Einstellungen

✅ Conservative & Aggressive Presets

✅ Installationsanleitung

✅ Video Setup Guide (optional)

✅ Email Support

✅ Kostenlose Updates (Bugfixes, Verbesserungen)

📞 Unterstützung & Updates

Enthaltener Support: ✅ Hilfe bei der Installation

✅ Hilfe bei der Konfiguration der Einstellungen

✅ Fehlerkorrekturen und technischer Support

✅ Anleitung zur Leistungsoptimierung

✅ Erklärung der Strategie

Update-Politik:

Fehlerbehebungen: KOSTENLOS für immer

Leistungsverbesserungen: KOSTENLOS

Neue Funktionen: KOSTENLOS im ersten Jahr

Hauptversionen: Kann Upgrade-Gebühr erfordern

🌟 Treten Sie der Gold Guardian Gemeinschaft bei

Hunderte von Händlern vertrauen Gold Guardian Pro v7.5 für den professionellen XAUUSD-Handel. Mit einer revolutionären Gewinnrate von 85,6 %, einem maximalen Drawdown von 14,79 % und der bewährten Smart DD Protection kaufen Sie nicht einfach nur einen EA - Sie investieren in das sicherste Hochleistungs-Goldhandelssystem, das es gibt.

Sind Sie bereit, den Goldhandel sicher zu meistern?

Laden Sie Gold Guardian Pro v7.5 noch heute herunter!

⚖️ Lizenz & Bedingungen

Eine Lizenz = Ein Live-Konto + Unbegrenzte Demo-Konten

Zusätzliche Lizenzen für mehrere Live-Konten erforderlich

Keine Rückerstattung nach dem Download (erst auf Demo testen!)

Quellcode (.mq4) als Premium Add-on erhältlich

Weitervertrieb verboten

Nur für den persönlichen/betrieblichen Gebrauch

RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS Gold Guardian Pro MT4 H4 ist ein professionelles Trading-Tool mit verifizierten Backtests, aber : Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse Jeder Handel birgt das Risiko eines Verlustes Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren Wir empfehlen, mit minimalen Risikoeinstellungen zu beginnen Führen Sie einen Demotest durch, bevor Sie aktiv werden Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement

© 2025 Freddy's Edge - Professionelle Goldhandels-Systeme

