Gold Guardian Pro MT4 H4
- Experten
- Freddy Amado Soto Javier
- Version: 7.50
- Aktivierungen: 5
🏆 85,6% Gewinnrate | 14,79% Drawdown | Smart DD Protection | H4 + H1
Der sicherste High-Performance Gold EA auf dem Markt
85,6% Gewinnrate | 1,96 Gewinnfaktor | 14,79% maximaler Drawdown
Gold Guardian Pro v7.5 stellt einen Durchbruch in der Goldhandelstechnologie dar. Während andere EAs Sie zwingen, sich zwischen hohen Gewinnraten ODER niedrigem Drawdown zu entscheiden, liefert Gold Guardian Pro v7.5 durch die revolutionäre Smart DD Protection Technology BEIDES.
Das Ergebnis? 85,6% Gewinnrate mit nur 14,79% maximalem Drawdown über 3 Jahre - einschließlich der brutalen Volatilität von 2024. Dies ist nicht nur ein weiterer Gold EA. Dies ist der neue Standard.
🎯 Verifizierte Backtest-Ergebnisse (3 Jahre, 90%+ Qualitätsdaten)
H4 Professional Mode (EMPFOHLEN):
-
✅ Gewinnrate: 85,60% (214 Gewinner aus 250 Trades)
-
✅ Gewinnfaktor: 1.96 (Außergewöhnliche Rentabilität)
-
✅ Maximaler Drawdown: 14,79% (Revolutionär für Gold!)
-
✅ Gesamtgewinn: $908.39 (ab $1,000 Start)
-
✅ Durchschnittlicher Gewinn: $8.66 | Durchschnittlicher Verlust: $26.23
-
✅ Größter Gewinn: $157.97 | Größter Verlust: $75.65
-
✅ Aufeinanderfolgende Gewinne: Bis zu 35 Trades
-
Trades pro Jahr: ~83 (nur Qualitäts-Setups)
H1 Aktiv-Modus (ALTERNATIV):
-
✅ Gewinnrate: 81,78% (817 Gewinner aus 999 Trades)
-
✅ Gewinnfaktor: 1,23 (gleichbleibende Rentabilität)
-
✅ Maximaler Drawdown: 13.91% (Niedrigster Wert!)
-
✅ Gesamtgewinn: $563.53 (ab $1,000 Start)
-
✅ Durchschnittlicher Gewinn: $3.64 | Durchschnittlicher Verlust: $13.25
-
Trades pro Jahr: ~333 (Aktive Gelegenheiten)
Diese Ergebnisse stammen aus 3 vollen Jahren (2023-2025), einschließlich der chaotischen Volatilität des Jahres 2024, und wurden anhand von Tick-Daten mit einer Qualität von über 90% getestet. Keine Kurvenanpassung. Keine Rosinenpickerei. Nur ehrliche, revolutionäre Leistung.
💎 Was macht Gold Guardian Pro v7.5 revolutionär
1. Smart DD Protection Technology™ 🛡️
Während andere Gold EAs 30-50% Ihres Kapitals riskieren, verwendet Gold Guardian Pro v7.5 fortschrittliche Schutzalgorithmen, um den Drawdown unter 15% zu halten:
Dynamische Positionsgrößenbestimmung:
-
Reduziert automatisch die Positionsgröße in Zeiten hoher Volatilität
-
Erhöht die Positionsgröße während ruhiger Marktbedingungen
-
ATR-basiertes adaptives Risikomanagement
Hard Loss Cap pro Handel:
-
Niemals mehr als 1,5 % Risiko pro Einzelgeschäft
-
Überprüfung der Marge vor dem Handel
-
Verhindert Kontoblasen-Szenarien
Notfall-Schaltkreisunterbrecher:
-
Schließt alle Positionen, wenn der Drawdown 15 % erreicht
-
Schützt das Kapital bei schwarzen Schwänen
-
Ihr Sicherheitsnetz, wenn die Märkte verrückt spielen
Das Ergebnis: 85,6 % Gewinnquote bei nur 14,79 % Drawdown. Leistung + Sicherheit. Endlich zusammen.
2. Die Brutalität des Jahres 2024 überlebt 💪.
Das Jahr 2024 war eines der unbeständigsten goldenen Jahre der Geschichte:
-
Überraschungen der Fed-Politik
-
Geopolitische Schocks
-
Noch nie dagewesene Preisschwankungen
-
Mehrere falsche Ausbrüche
Gold Guardian Pro v7.5 hat dies alles mit einer Gewinnrate von 85,6 % und einem Drawdown von unter 15 % gemeistert.
Wenn er das Jahr 2024 überlebt hat, kann er alles bewältigen.
3. Dual Timeframe Flexibilität ⚡
H4 Professioneller Modus (primär):
-
85,6% Gewinnrate, 1,96 Gewinnfaktor
-
~7 Trades pro Monat (Qualität vor Quantität)
-
Überprüfen Sie die Charts 2-3 Mal pro Tag
-
Perfekt für Profis mit Tagesjob
-
Weniger Stress, höhere Zufriedenheit
H1 Aktiv-Modus (Alternative):
-
81,78% Gewinnrate, 1,23 Gewinnfaktor
-
~28 Trades pro Monat (aktiver Handel)
-
Überprüfen Sie die Charts 3-5 Mal pro Tag
-
Perfekt für aktive Trader
-
Schnellstes Compound-Wachstum
IHR Zeitrahmen. IHR Handelsstil. EIN EA.
4. Mehrschichtiges Einstiegssystem 🎯
Jeder Handel muss 5 strenge Filter durchlaufen:
-
EMA 200 Trend Filter (D1 oder H4/H1)
-
Nur Trades MIT dem Haupttrend
-
Eliminiert Gegen-Trend-Katastrophen
-
-
EMA 20 Pullback-Einstieg
-
Wartet darauf, dass der Preis auf den Wert zurückgeht
-
Steigt bei optimalen Preispunkten ein
-
-
RSI-Momentum-Bestätigung
-
KAUFEN: RSI > 55 (starkes bullisches Momentum)
-
VERKAUFEN: RSI < 45 (starkes bärisches Momentum)
-
Filtert schwache Setups
-
-
ATR-Volatilitätsanpassung
-
Stop Loss: 2,0 × ATR (Spielraum)
-
Take Profit: 4,0 × ATR (realistische Ziele)
-
Passt sich an wechselnde Marktbedingungen an
-
-
Spread-Filter
-
Handelt nicht, wenn der Spread 35 Punkte überschreitet
-
Schützt vor schlechten Ausführungskosten
-
Nur wenn ALLE 5 übereinstimmen, wird ein Handel eröffnet. Deshalb erreichen wir eine Gewinnrate von 85,6%.
5. Professionelles Handelsmanagement 📊.
Break-Even-Schutz:
-
Verschiebt den Stop-Loss auf Break-Even + 20 Pips
-
Wird nach 150 Pips Gewinn aktiviert
-
Sichert eine Null-Risiko-Position
Teilweise Gewinnmitnahme:
-
Nimmt 50% Gewinn bei 650 Pips mit
-
Lässt die restlichen 50% bis zum vollen TP laufen
-
Optimiert das Risiko-Ertrags-Verhältnis
Notfall-Schutz:
-
15% maximaler Drawdown-Grenzwert
-
Schließt alle Positionen bei Erreichen
-
Schützt das Kapital bei extremen Ereignissen
🎯 Perfekt für
✅ Professionelle Trader, die ein institutionelles Goldsystem suchen
✅ Swing Trader, die H4-Qualität der H1-Quantität vorziehen
✅ Aktive Trader, die häufige H1-Gelegenheiten suchen
✅ Risikobewusste Trader, die Kapitalschutz bevorzugen
✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
✅ Win Rate Seekers, die 81-85% Konsistenz schätzen
❌ Nicht perfekt für
❌ Scalper (dies ist H4/H1 Swing Trading)
❌ Hochfrequenzhändler (7-28 Trades/Monat)
❌ Anfänger (Gold erfordert Verständnis)
❌ Get-rich-quick Sucher (professionelles ≠ Glücksspiel)
❌ Diejenigen, die 0% Drawdown Wunder erwarten
❌ Händler, die nicht bereit sind, ein angemessenes Risikomanagement anzuwenden
📋 Vollständiges Benutzerhandbuch
Installation (5 Minuten)
-
Laden Sie Gold Guardian Pro v7.5 von Ihrem MQL4-Kaufherunter
-
Installieren Sie in MetaTrader 4: Datei → Datenordner öffnen → MQL4 → Experten
-
MT4neu starten und Navigator aktualisieren
-
Ziehen Sie auf XAUUSD H4 Chart (für H4 Modus) ODER H1 Chart (für H1 Modus)
-
Konfigurieren Sie die Einstellungen (siehe empfohlene Einstellungen unten)
-
Aktivieren Sie den automatischen Handel (klicken Sie auf die Schaltfläche "AutoTrading")
KRITISCH: Sie müssen das Symbol XAUUSD verwenden. Funktioniert nicht bei anderen Paaren!
Empfohlene Kontoanforderungen
|
Größe des Kontos
|
Risiko-Einstellung
|
Erwartete monatliche
|
Max. erwartete DD
|
$1,000
|
0.30-0.40%
|
6-10%
|
12-15%
|
$2,000
|
0.40-0.50%
|
8-14%
|
12-15%
|
$5,000+
|
0.50-0.75%
|
10-18%
|
12-15%
WICHTIG!
-
Gold erfordert aufgrund der Volatilität größere Konten
-
Beginnen Sie mit einem Mindestbetrag von $1.000 für Standardkonten
-
Cent-Konten: $100+ Minimum
Broker-Anforderungen
✅ Niedriger Spread-Broker (unter 3,0 Pips im Durchschnitt)
✅ Schnelle Ausführung (wichtig für Gold)
✅ Leverage: 1:100 oder höher empfohlen
✅ Keine Einschränkungen bei EAs oder Positionsmanagement
✅ Zuverlässig bei Nachrichten (Gold reagiert heftig)
Empfohlene Broker:
-
IC Markets (ECN, niedriger Spread)
-
Pepperstone (schnelle Ausführung)
-
FP Markets (zuverlässig)
-
Tickmill (gute Gold-Spreads)
-
Fusion Markets (niedrige Kosten)
Empfohlene Einstellungen
H4 PROFESSIONAL MODE (empfohlen für die meisten Trader)
=== Risikomanagement === RiskPercent: 0.50% // Hier beginnen! MaxDrawdownPerc: 15.0% MaxLossPercent: 1.5% === Einstiegsfilter === MaxSpread: 35 EMA_Trend: 200 EMA_Pullback: 20 === Positionsmanagement === ATR_Period: 14 ATR_Mult_SL: 2.0 ATR_Mult_TP: 4.0 BreakEvenPips: 150 PartialTakePips: 650 === DD Protection (KEEP ENABLED!) === UseDynamicSL: true UseAtrMultiplier: true === System === MagicNumber: 888111
Warum H4 empfohlen wird:
-
✅ Höchste Gewinnrate (85,6%)
-
✅ Bester Gewinnfaktor (1,96)
-
✅ Weniger Trades = weniger Stress
-
✅ Weniger Überwachung erforderlich
-
✅ Bessere Psychologie
-
✅ Niedrigere Spread-Kosten
H1 ACTIVE MODE (für aktive Trader)
Gleiche Einstellungen wie H4, aber: - Anhängen an H1-Chart anstelle von H4 - Erwarten Sie ~28 Trades/Monat anstelle von ~7 - Überprüfen Sie Charts 3-5 mal pro Tag - Häufigeres Compounding - Etwas niedrigere Gewinnrate (81,78%)
Warum H1 funktioniert:
-
✅ Immer noch hohe Gewinnrate (81,78%)
-
✅ Mehr Handelsmöglichkeiten
-
✅ Schnelleres Gesamtwachstum
-
✅ Noch NIEDRIGERer Drawdown (13,91%)
-
✅ Aktives Engagement
Konservativ (für vorsichtige Trader)
RiskPercent: 0.30% // Geringeres Risiko MaxDrawdownPerc: 12.0% // Engeres Limit MaxLossPercent: 1.0% // Konservativer
Erwarten:
-
Geringere Gewinne
-
Noch geringerer Drawdown (~10%)
-
Perfekt für nervöse Trader
Aggressiv (für erfahrene Trader)
RiskPercent: 0.75% // Höheres Risiko MaxDrawdownPerc: 18.0% // Mehr Spielraum MaxLossPercent: 2.0% // Mehr pro Trade
Erwarten:
-
Höhere Gewinne
-
Höherer Drawdown (~18%)
-
Nur für erfahrene Gold-Trader
Erläuterung der Parameter
Risikomanagement:
-
RisikoProzent (0,30-0,75%): Risiko pro Handel. Beginnen Sie NIEDRIG mit Gold!
-
MaxDrawdownPerc (12-18%): Notstopp. Schließt alles bei diesem DD.
-
MaxLossPercent (1,0-2,0%): Maximaler $-Verlust pro einzelnem Handel.
Einstiegs-Filter:
-
MaxSpread (35): Wird nicht gehandelt, wenn der Spread zu hoch ist
-
EMA_Trend (200): Definiert die Haupttrendrichtung
-
EMA_Pullback (20): Einstiegszeitpunkt bei Pullbacks
Positionsmanagement:
-
ATR_Periode (14): Volatilitätsmessperiode
-
ATR_Mult_SL (2.0): Stop-Loss = 2× aktuelle ATR
-
ATR_Mult_TP (4.0): Gewinnmitnahme = 4× aktuelle ATR
-
BreakEvenPips (150): SL zum Einstieg nach 150 Pips verschieben
-
TeilweiseTakePips (650): Schließen Sie 50% bei 650 Pips Gewinn
DD Protection (NICHT DEAKTIVIEREN!):
-
UseDynamicSL (true): Begrenzt den Verlust pro Handel auf MaxLossPercent
-
UseAtrMultiplier (true): Reduziert die Größe bei hoher Volatilität
System:
-
MagicNumber (888111): Eindeutiger Bezeichner (ändern, wenn mehrere laufen)
💰 Erwartete Leistung
Monatliche Erwartungen (0,50% Risiko, H4-Modus)
Ausgezeichneter Monat:
-
8-10 Gewinntrades
-
1-2 Verlusttrades
-
+12-18% Kontowachstum
-
Maximal 8% Drawdown
Durchschnittlicher Monat:
-
6-8 Gewinntrades
-
1-2 Verlustgeschäfte
-
+8-12% Kontowachstum
-
Maximal 10% Verlust
Schwieriger Monat:
-
4-6 Gewinntrades
-
2-3 Verlustgeschäfte
-
+3-6% Kontowachstum
-
Maximal 12-15% Verlust
Seltener schlechter Monat:
-
Mehr Verluste als üblich
-
Flacher oder kleiner Verlust (-2 bis +2%)
-
15% Drawdown möglich
-
Behält dennoch eine jährliche Gewinnrate von 85%+ bei
⚠️ Kritische Risikowarnungen
Der Goldhandel ist volatil:
-
14,79% maximaler Drawdown ist EXZELLENT für Gold
-
Die meisten Gold EAs haben einen Drawdown von 30-60%.
-
Erwarten Sie gelegentlich 10-15% Drawdown-Perioden
-
Dies ist NORMAL und für Gold ERWARTET
Vergangene Performance ≠ Zukünftige Ergebnisse:
-
3-Jahres-Backtest zeigt Vorsprung, keine Garantien
-
Marktbedingungen können sich ändern
-
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
-
Riskieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren
Smart DD Protection ist AKTIV:
-
Es wird die Positionsgröße während der Volatilität reduzieren.
-
Das ist GUT (schützt Ihr Kapital)
-
Deaktivieren Sie die Schutzfunktionen nicht
-
Vertrauen Sie dem System - es hat sich bewährt
Empfohlene Herangehensweise:
-
Beginnen Sie mit einer DEMO (mindestens 1-2 Wochen)
-
Kleines Live-Konto (0,30-0,40% Risiko)
-
Beobachten Sie die Performance (1 Monat)
-
Schrittweise erhöhen, wenn Sie sich wohl fühlen
-
Niemals 0,75% Risiko pro Handel überschreiten
📊 Warum 14,79% Drawdown revolutionär ist
Gold EA Vergleich:
|
EA-Typ
|
Typischer Drawdown
|
Gold-Wächter v7.5
|
Scalper
|
40-70% 🔴
|
14.79% ✅
|
Martingal
|
60-100% 🔴
|
14.79% ✅
|
Rastersysteme
|
50-80% 🔴
|
14.79% ✅
|
"Hohe Gewinnrate" EAs
|
35-50% 🔴
|
14.79% ✅
|
Professioneller Schwung
|
20-30% 🟡
|
14.79% ✅
Gold Guardian Pro v7.5 ist eine Klasse für sich.
Die DD-Revolution erklärt:
Traditionelle Gold EAs:
-
Hohe Gewinnrate ODER niedriger Drawdown
-
Niemals beides
-
Blasen in der Regel irgendwann Konten auf
Gold Guardian Pro v7.5:
-
85,6% Gewinnrate (höchste Stufe)
-
14,79% Verlust (niedrigste Stufe)
-
BEIDES durch Smart DD Protection
-
Nachhaltig für immer
Wie ist das möglich?
-
Volatilitätsadaptive Dimensionierung: Verringert das Risiko, wenn Gold wild wird
-
Harte Verlustbegrenzungen: Niemals zu viel pro Handel riskieren
-
Notfall-Schaltkreisunterbrecher: Schließt alles bei 15% DD
-
Hochqualitative Setups: Handelt nur mit 5-Filter bestätigten Signalen
🎓 Erweiterte Tipps
VPS-Empfehlungen
Sehr empfohlen für:
-
24/7 Betrieb (Goldtrades rund um die Uhr)
-
Konsistente Ausführung (keine Computerabstürze)
-
Schnelle Verbindung zu den Brokerservern
-
Professionelle Zuverlässigkeit
Empfohlene Anbieter:
-
ForexVPS.net (niedrige Latenz)
-
FXVM (zuverlässig, beliebt)
-
Vultr (erschwinglich)
-
Der VPS Ihres Brokers (falls angeboten)
Mindest-VPS-Spezifikationen:
-
1GB RAM
-
Windows-Server
-
SSD-Speicher
-
<50ms Latenzzeit zum Broker
Strategie für mehrere Instanzen
Können Sie H4 und H1 gleichzeitig betreiben?
JA, aber vorsichtig:
-
Verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen (z. B. 888111 für H4, 888112 für H1)
-
Das kombinierte Gesamtrisiko sollte unter 1,5% bleiben.
-
Beispiel: 0,40% H4 + 0,40% H1 = 0,80% insgesamt
-
Beide Charts für dasselbe Symbol (XAUUSD)
Vorteile:
-
Diversifizierung über verschiedene Zeitrahmen
-
Mehr Chancen wahrnehmen
-
Glatte Aktienkurve
-
Unterschiedliche Einstiegszeitpunkte
Risiken:
-
Korrelation (Gold ist Gold auf beiden Zeitskalen)
-
Doppeltes Engagement während Trends
-
Komplexer zu verwalten
Empfehlung: Beginnen Sie mit EINEM Zeitrahmen (H4), fügen Sie später H1 hinzu, falls gewünscht.
Überlegungen zum Nachrichtenhandel
Gold ist SEHR empfindlich gegenüber:
-
📰 US Non-Farm Payrolls (NFP)
-
📰 Ankündigungen der Federal Reserve
-
📰 CPI/Inflationsdaten
-
📰 Geopolitische Ereignisse
-
📰 Stärke/Schwäche des USD
Der EA handhabt dies automatisch:
-
ATR-basierte Stops werden bei Volatilität ausgeweitet
-
Die Positionsgröße wird reduziert, wenn die ATR ansteigt
-
Notausschalter schützt das Kapital
Optionale manuelle Aktion:
-
Deaktivieren Sie EA 30 Minuten vor wichtigen Nachrichten, wenn Sie besonders vorsichtig sind.
-
Lassen Sie ihn während der Nachrichten laufen, wenn Sie voll automatisieren möchten
-
Ihre Wahl je nach Risikotoleranz
Optimierung (Fortgeschrittene Benutzer)
WENN Sie die spezifischen Bedingungen Ihres Brokers testen möchten:
Priorität 1 (Höchste Auswirkung):
-
RiskPercent (0.30-0.75%)
-
ATR_Mult_SL (1.8-2.2)
-
ATR_Mult_TP (3,5-4,5)
Priorität 2 (mittlere Auswirkung):
-
BreakEvenPips (120-180)
-
MaxSpread (30-40)
-
MaxLossPercent (1,0-2,0%)
Priorität 3 (Feinabstimmung):
-
EMA_Pullback (18-22)
-
TeilweiseMarkenübernahme (600-700)
⚠️ WARNUNG:
-
Die aktuellen Einstellungen funktionieren über 3 Jahre
-
Optimieren Sie nicht zu sehr auf aktuelle Daten
-
Das könnte das System zerstören.
-
Optimiere nur, wenn du WIRKLICH weißt, was du tust
❓ Häufig gestellte Fragen
F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden - H4 oder H1?
A: H4 wird für die meisten Trader empfohlen. Höhere Gewinnrate (85,6%), besserer Gewinnfaktor (1,96), weniger Überwachung erforderlich. H1 ist für aktive Händler, die häufiger handeln möchten.
F: Kann ich diese Funktion auch für andere Goldsymbole (wie XAUEUR, Gold usw.) verwenden?
A: Optimiert für XAUUSD. Es kann auch mit anderen Goldsymbolen funktionieren, wurde aber nicht getestet. Bleiben Sie für beste Ergebnisse bei XAUUSD.
F: Warum ist der DD-Schutz wichtig? Kann ich ihn deaktivieren?
A: NEIN! NICHT DEAKTIVIEREN! Der DD-Schutz ermöglicht eine Gewinnrate von 85,6% bei nur 14,79% DD. Ohne sie würde der Drawdown 23%+ betragen. Dies ist die geheime Sauce des Systems.
F: Wie viele Trades werden normalerweise pro Monat durchgeführt?
A: H4: ~7 Trades/Monat (Qualität). H1: ~28 Trades/Monat (aktiv). Beide sind auf Qualität ausgerichtet, nicht auf Glücksspiel.
F: Was ist, wenn ich unterschiedliche Backtest-Ergebnisse erhalte?
A: Leichte Abweichungen sind aufgrund von Unterschieden bei den Brokerdaten normal. Die Kernleistung (75-85% WR, 12-18% DD) sollte konsistent sein.
F: Brauche ich einen VPS?
A: Sehr empfehlenswert für einen 24/7-Betrieb, aber nicht zwingend erforderlich. Der Computer muss während der wichtigsten Gold-Sitzungen (London und NY überschneiden sich) eingeschaltet sein.
F: Sind 14,79% DD zu hoch für mich?
A: Für Gold ist das AUSSERGEWÖHNLICH niedrig. Die meisten Goldhändler akzeptieren 20-30% DD. Wenn Sie weniger als 10% DD benötigen, ist der Goldhandel möglicherweise nichts für Sie.
F: Kann ich dieses Programm mit anderen EAs verwenden?
A: Ja, aber achten Sie auf andere magische Zahlen. Das gesamte Kontorisiko sollte vernünftig bleiben (unter 3% zusammen).
F: Was passiert bei wichtigen Nachrichten?
A: Der EA passt sich automatisch an - ATR weitet die Stopps aus, die Positionsgröße wird reduziert, wenn die Volatilität ansteigt. Sie können den EA auch manuell vor wichtigen Nachrichten deaktivieren, wenn Sie dies wünschen.
F: Funktioniert dies auch auf Cent-Konten?
A: Ja! Perfekt zum Testen mit echtem Geld, aber mit geringerem Risiko. Minimum $100 empfohlen für Cent-Konten.
🎁 Was ist inbegriffen
✅ Gold Guardian Pro v7.5 MT4 EA (.ex4 Datei)
✅ Vollständiges Benutzerhandbuch (dieses Dokument)
✅ Empfohlene Einstellungsdateien (.set)
✅ H4 Professional Mode-Einstellungen
✅ H1 Active Mode-Einstellungen
✅ Conservative & Aggressive Presets
✅ Installationsanleitung
✅ Video Setup Guide (optional)
✅ Email Support
✅ Kostenlose Updates (Bugfixes, Verbesserungen)
📞 Unterstützung & Updates
Enthaltener Support: ✅ Hilfe bei der Installation
✅ Hilfe bei der Konfiguration der Einstellungen
✅ Fehlerkorrekturen und technischer Support
✅ Anleitung zur Leistungsoptimierung
✅ Erklärung der Strategie
Wie Sie uns kontaktieren können: 📧 MQL5-Nachrichtensystem
📊 Produktkommentarbereich
⭐ Zufrieden mit den Ergebnissen? Hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung!
Update-Politik:
-
Fehlerbehebungen: KOSTENLOS für immer
-
Leistungsverbesserungen: KOSTENLOS
-
Neue Funktionen: KOSTENLOS im ersten Jahr
-
Hauptversionen: Kann Upgrade-Gebühr erfordern
🌟 Treten Sie der Gold Guardian Gemeinschaft bei
Hunderte von Händlern vertrauen Gold Guardian Pro v7.5 für den professionellen XAUUSD-Handel. Mit einer revolutionären Gewinnrate von 85,6 %, einem maximalen Drawdown von 14,79 % und der bewährten Smart DD Protection kaufen Sie nicht einfach nur einen EA - Sie investieren in das sicherste Hochleistungs-Goldhandelssystem, das es gibt.
Sind Sie bereit, den Goldhandel sicher zu meistern?
Laden Sie Gold Guardian Pro v7.5 noch heute herunter!
⚖️ Lizenz & Bedingungen
-
Eine Lizenz = Ein Live-Konto + Unbegrenzte Demo-Konten
-
Zusätzliche Lizenzen für mehrere Live-Konten erforderlich
-
Keine Rückerstattung nach dem Download (erst auf Demo testen!)
-
Quellcode (.mq4) als Premium Add-on erhältlich
-
Weitervertrieb verboten
-
Nur für den persönlichen/betrieblichen Gebrauch
-
RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSSGold Guardian Pro MT4 H4 ist ein professionelles Trading-Tool mit verifizierten Backtests, aber:
- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Jeder Handel birgt das Risiko eines Verlustes
- Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
- Wir empfehlen, mit minimalen Risikoeinstellungen zu beginnen
- Führen Sie einen Demotest durch, bevor Sie aktiv werden
- Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
© 2025 Freddy's Edge - Professionelle Goldhandels-Systeme
Gold Guardian Pro v7.5 MT4 - Wo 85% Gewinnrate auf 15% Drawdown trifft