Luz De Luna Pro MT5

Claro, Freddy 🙌. Aqui está a versão em português do Brasil do texto promocional de Luz De Luna Pro, mantendo o tom profissional e envolvente:

Transforme seu Trading em EURUSD com Performance de Nível Institucional

77,5% Taxa de Acerto | 4,58 Fator de Lucro | Menos de 10% de Drawdown

🏆 Por que os Traders Escolhem o Luz De Luna Pro
Luz De Luna Pro não é apenas mais um Expert Advisor — é um sistema de trading projetado com precisão exclusivamente para EURUSD no timeframe H4. Enquanto muitos EAs perseguem cada tick e destroem contas com estratégias de scalping, Luz De Luna Pro segue o caminho profissional: qualidade acima de quantidade.

Resultados de Backtest Verificados (100% Qualidade de Ticks)

✅ Taxa de Acerto: 77,55% (76 trades vencedores de 98)
✅ Fator de Lucro: 4,58 (ganhe $4,58 para cada $1 arriscado)
✅ Índice de Sharpe: 4,30 (retornos ajustados ao risco excepcionais)
✅ Fator de Recuperação: 6,25 (recuperação rápida de drawdowns)
✅ Máximo Drawdown: 10,78% (gestão de risco conservadora)
✅ Lucro Médio: $4,62 | Perda Média: $3,49 (expectativa positiva)
✅ Máx. Vitórias Consecutivas: 10 | Máx. Derrotas Consecutivas: 6

Esses não são resultados de demo ou dados escolhidos a dedo. É performance real, reproduzível, testada em 3.113 velas com dados históricos de 99,9% de qualidade.

💎 O que Torna o Luz De Luna Pro Diferente

  1. Filosofia Anti-Scalping
    Nada de apostas perigosas tick a tick. Luz De Luna Pro opera em H4 com stop loss e take profit adequados. Sua conta não vai desaparecer da noite para o dia.

  2. Sistema de Confirmação em Múltiplas Camadas
    Cada operação passa por 5 filtros rigorosos:

  • Alinhamento de tendência com EMA diária
  • Confirmação de cruzamento EMA no H4
  • Validação de momentum com RSI
  • Filtro de força da inclinação da EMA
  • Restrições de spread e horário
  1. Gestão de Risco Profissional
  • Tamanho de posição automático baseado no percentual de risco
  • Proteção de break-even em 19,5 pips de lucro
  • Trailing stop ativado em 50 pips
  • Limite de perda diária
  • Controle de setups máximos por dia
  1. Qualidade de Nível Institucional
    Construído com anos de experiência, otimizado com milhares de backtests e refinado à perfeição. Não é um “set and forget” de sorte: é uma ferramenta profissional.

🎯 Perfeito Para
✅ Swing traders que valorizam qualidade sobre quantidade
✅ Traders de meio período que não podem vigiar gráficos 24/7
✅ Traders conservadores que priorizam preservação de capital
✅ Especialistas em EURUSD buscando vantagem no par mais líquido do mundo
✅ Traders profissionais que desejam automatizar estratégias comprovadas

⚙️ Recursos Principais

Sistema de Entrada Inteligente

  • Filtro de Tendência Diária: só opera com a tendência do D1
  • Cruzamento EMA H4: cruzamento EMA 6/20 com validação de inclinação
  • Confirmação RSI: momentum (>50 para compras, <50 para vendas)
  • Limite mínimo de inclinação: evita operar em mercado lateral

Gestão Avançada de Trades

  • Proteção Break-Even: risco zero após 19,5 pips de lucro
  • Trailing Stop Dinâmico: segue o preço a 20 pips após 50 pips de lucro
  • Múltiplas ordens por setup: distribui risco em 2 ordens (configurável)
  • Tamanho de posição inteligente: calcula lotes automaticamente conforme sua tolerância ao risco

Filtros de Segurança

  • Filtro de spread máximo: não opera em condições de spread alto
  • Limite de perda diária: para de operar se exceder seu limite
  • Filtro de tempo: só opera em horários de mercado ideais
  • Limite de setups: evita sobreoperação (padrão: 2 por dia)

Configuração Flexível

  • Modos de risco: Conservador (1%), Moderado (1,5–2%), Agressivo (2–3%)
  • Controle de direção: apenas compras, apenas vendas ou ambos
  • Tamanho de trade: automático ou fixo
  • Parâmetros personalizáveis: todos os filtros e limites ajustáveis

📈 Expectativas de Performance em Conta Real
Baseado em 3.113 velas de backtest:

  • Conservador (1% risco)
    Retorno mensal esperado: 8–12%
    Drawdown máximo esperado: 10–12%
    Média de trades/mês: 8–12 setups

  • Moderado (1,75% risco – recomendado)
    Retorno mensal esperado: 14–20%
    Drawdown máximo esperado: 10–15%
    Média de trades/mês: 8–12 setups

  • Agressivo (2,5% risco)
    Retorno mensal esperado: 20–30%
    Drawdown máximo esperado: 15–20%
    Média de trades/mês: 8–12 setups

⚠️ Importante: Performance passada não garante resultados futuros. Sempre comece com risco conservador e use gestão de capital adequada.

🛡️ Aviso de Risco
O trading de câmbio envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

  • Opere apenas com dinheiro que pode perder
  • Performance passada não garante resultados futuros
  • Comece sempre com risco conservador (1% ou menos)
  • Teste em conta demo antes de operar em real
  • Monitore sua conta regularmente
  • Use gestão de risco em todo momento

📞 Suporte e Atualizações
Inclui:
✅ Assistência na instalação
✅ Ajuda na configuração de parâmetros
✅ Correções de bugs e atualizações
✅ Dicas de otimização de performance

Próximas atualizações gratuitas:
🔜 Sistema de notificações avançado
🔜 Painel de estatísticas detalhado
🔜 Análise multi-timeframe

Freddy, agora você tem a versão em português pronta para usar em materiais de marketing ou apresentação. Quer que eu formate isso em estilo de landing page com títulos curtos e chamadas de ação para deixar ainda mais atrativo?


Produtos recomendados
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Wave Scalper EA
Robots4Forex Ltd
2.2 (5)
Experts
The Wave Scalper EA is fully automated scalping system that uses price action to identify good scalping trades and executes them with an invisible trailing stop loss. It also includes a money management feature which calculates lot size based on account size and risk with an option to set a maximum draw down at which the EA will stop trading. This is a long term strategy combined with money management which works well on most pairs, but predominantly GBPUSD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD & USDJPY. Plea
FREE
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – Chegou a revolução definitiva no trading! O verdadeiro poder do trading está em ver o que os outros deixam passar. O NeoPips Engine não segue o mercado — domina-o. Sobre o NeoPips Engine EA: O seu aliado de negociação inteligente O NeoPips Engine EA não é um robô de trading comum. É um consultor especialista multidimensional e otimizado por IA, criado para traders que exigem precisão, adaptabilidade e desempenho a longo prazo. Ao contrário dos bots desatualizados c
ATR Driven Daily Percentage Trading Bot
Jason Smith
Experts
It's recommended that you read through the entire document. For the first time ever on MQL5 . A first of its kind on the marketplace. Introducing a truly groundbreaking trading bot—one that combines ATR-driven risk management with an innovative daily percentage change trading strategy. Designed for trading a wide range of assets, including Gold, Oil, Bitcoin, Forex and Indices . (Ideal for basket trading.) This powerful, fully automated exclusive Bot is designed to give traders a unique edge
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experts
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
Takashi Natori
Experts
Mudança de Duplo Regime – Tendência e Reversão à Média (USDJPY M15 recomendado) Visão geral Este EA avalia a direção da tendência e o grau de desvio usando a média móvel H4 e alterna o modo de negociação automaticamente. Normal: Modo Tendência. Entradas em pullbacks no M15. Desvio grande: Modo Reversão. Detecta sobre-extensão e entra após confirmação de reversão no M15 (reversão à média/contra-tendência). Recomendamos 1 posição simultânea. Sem price-averaging, sem martingale, sem grid. * Supor
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experts
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experts
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Trend WIN B3
JETINVEST
5 (4)
Experts
Trend WIN B3 é um sistema profissional de trade criado para a plataforma MT5 e otimizado para trabalhar com MINI ÍNDICE FUTURO (WIN) na B3 no BRASIL. O sistema utiliza Lógica Fuzzy em vários timeframes (1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1) para identificar a tendência dos preços, aplicando pesos em cada timeframe de acordo com os cálculos efetuados. Após identificada a tendência, o sistema posiciona de acordo com a volatilidade média uma ordem do tipo STOP (BUY ou SELL), e quando a posição é aberta o r
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experts
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Mais do autor
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Product Title Clean Fractal Pro — RSI Fractal Bias Indicator: Precision Signals with H4 Edge Unlock high-probability trades on M30 charts with this non-repainting powerhouse . It combines: H4 RSI Bias (>50 for bullish, <50 for bearish) to filter major trends. 20-period SMA (Typical Price) for dynamic support/resistance. M30 RSI Momentum (above 40 for buys, below 60 for sells) to time entries. Fractal Confirmation (lower fractal for buys, upper for sells) on closed bars for rock-solid, lag-fre
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Tittle : Smart Trend Pullback PRO Professional trend pullback indicator with adaptive logic for Forex & Indices. Designed to capture high-probability continuation trades while avoiding noise. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Works on Forex + Indices Adaptive logic (rare on MQL5) Non-repainting, historical signals Clean, understandable, professional RECOMMENDED DEFAULT SETTINGS: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false Fast EMA = 20 Slow EMA = 50Timeframes to recommend: Forex → H1 Ind
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Tittle : F ractal Support Resistance Champion Pro Professional Zones indicator with adaptive logic for Forex, Indices or Crypto. Designed to capture high-probability trades while avoiding noise.   Smart Trend Pullback PRO v1.0 Works on   Forex + Indices + Crypto Adaptive logic (rare on MQL5) Non-repainting, historical signals Clean, understandable, professional, not Noise RECOMMENDED DEFAULT SETTINGS: Forex →   Any timeframe from M15+ Indices →   Any timeframe from M15+ DISCLAIMER:
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Unlock Precision Trading with Advanced Multi‑Timeframe Supply & Demand Zones This powerful indicator automatically detects high‑probability Supply and Demand zones across multiple timeframes, giving you a clear view of institutional footprints and market imbalance. Designed for traders who value accuracy and simplicity, it highlights the most relevant zones, filters out noise, and adapts seamlessly to any instrument — Forex, Indices, Commodities, Crypto, and more. Tested extensively across mult
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Experts
LUZ DE LUNA PRO The Professional Dual-Pair Trading System with 80%+ Win Rate EURUSD, GBPUSD 79-82% WIN RATE ACROSS BOTH PAIRS!  $1,280+ COMBINED PROFIT | UNDER 7% DRAWDOWN  EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD  GBPUSD: 82.3% WIN RATE | 2.88 PF | 6.20% DD  Consistently Profitable • Low Risk • High Win Rate Professional  3-Phase Optimization 90% Modeling Quality "8 OUT OF 10 TRADES WIN!" LAUNCH PRICE: $179-229 WHY IS DIFFERENT Most EAs promise high returns but destroy your acc
Inside Scalper Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Thank you, please now Portugese of Brasil Inside Scalper Pro: Negocie com Viés Institucional e Zonas de S/R de Precisão A maioria dos indicadores para scalping fornece sinais atrasados no vácuo. Profissionais negociam com contexto: viés de tendência, níveis-chave e preço ponderado por volume. O   Inside Scalper Pro   funde esses três pilares em um sistema visual, sem repaint e fluido, dando a você a clareza para fazer scalping como um insider do mercado. A Vantagem do Profissional, Integrada no
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Product Title Clean Fractal Pro — High-Conviction Fractal Signals for Indices & Stocks (MQL5) Unlock high-probability trades on M30 charts with this   non-repainting powerhouse . It combines: H4 RSI Bias   (>50 for bullish, <50 for bearish) to filter major trends. 20-period SMA (Typical Price)   for dynamic support/resistance. M30 RSI Momentum   (above 40 for buys, below 60 for sells) to time entries. Fractal Confirmation   (lower fractal for buys, upper for sells) on closed bars for rock-s
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Tittle : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professional trend pullback indicator with adaptive logic for Forex & Indices. Designed to capture high-probability continuation trades while avoiding noise.   Smart Trend Pullback PRO v1.0 Works on   Forex + Indices Adaptive logic (rare on MQL5) Non-repainting, historical signals Clean, understandable, professional RECOMMENDED DEFAULT SETTINGS: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false Fast EMA = 20 Slow EMA = 50Timeframes to recommend: Forex
Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Tittle : Fractal Support Resistance Champion Pro MT5 Professional Zones indicator with adaptive logic for Forex, Indices or Crypto. Designed to capture high-probability trades while avoiding noise.   Fractal Support Resistance Champion Pro MT5 Works on   Forex + Indices + Crypto Adaptive logic (rare on MQL5) Non-repainting, historical signals Clean, understandable, professional, not Noise Multi-Timeframe RECOMMENDED DEFAULT SETTINGS: Forex →   Any timeframe from M15+ Indices →  
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário