Transforme seu Trading em EURUSD com Performance de Nível Institucional
77,5% Taxa de Acerto | 4,58 Fator de Lucro | Menos de 10% de Drawdown
🏆 Por que os Traders Escolhem o Luz De Luna Pro
Luz De Luna Pro não é apenas mais um Expert Advisor — é um sistema de trading projetado com precisão exclusivamente para EURUSD no timeframe H4. Enquanto muitos EAs perseguem cada tick e destroem contas com estratégias de scalping, Luz De Luna Pro segue o caminho profissional: qualidade acima de quantidade.
Resultados de Backtest Verificados (100% Qualidade de Ticks)
✅ Taxa de Acerto: 77,55% (76 trades vencedores de 98)
✅ Fator de Lucro: 4,58 (ganhe $4,58 para cada $1 arriscado)
✅ Índice de Sharpe: 4,30 (retornos ajustados ao risco excepcionais)
✅ Fator de Recuperação: 6,25 (recuperação rápida de drawdowns)
✅ Máximo Drawdown: 10,78% (gestão de risco conservadora)
✅ Lucro Médio: $4,62 | Perda Média: $3,49 (expectativa positiva)
✅ Máx. Vitórias Consecutivas: 10 | Máx. Derrotas Consecutivas: 6
Esses não são resultados de demo ou dados escolhidos a dedo. É performance real, reproduzível, testada em 3.113 velas com dados históricos de 99,9% de qualidade.
💎 O que Torna o Luz De Luna Pro Diferente
-
Filosofia Anti-Scalping
Nada de apostas perigosas tick a tick. Luz De Luna Pro opera em H4 com stop loss e take profit adequados. Sua conta não vai desaparecer da noite para o dia.
-
Sistema de Confirmação em Múltiplas Camadas
Cada operação passa por 5 filtros rigorosos:
- Alinhamento de tendência com EMA diária
- Confirmação de cruzamento EMA no H4
- Validação de momentum com RSI
- Filtro de força da inclinação da EMA
- Restrições de spread e horário
- Gestão de Risco Profissional
- Tamanho de posição automático baseado no percentual de risco
- Proteção de break-even em 19,5 pips de lucro
- Trailing stop ativado em 50 pips
- Limite de perda diária
- Controle de setups máximos por dia
- Qualidade de Nível Institucional
Construído com anos de experiência, otimizado com milhares de backtests e refinado à perfeição. Não é um “set and forget” de sorte: é uma ferramenta profissional.
🎯 Perfeito Para
✅ Swing traders que valorizam qualidade sobre quantidade
✅ Traders de meio período que não podem vigiar gráficos 24/7
✅ Traders conservadores que priorizam preservação de capital
✅ Especialistas em EURUSD buscando vantagem no par mais líquido do mundo
✅ Traders profissionais que desejam automatizar estratégias comprovadas
⚙️ Recursos Principais
Sistema de Entrada Inteligente
- Filtro de Tendência Diária: só opera com a tendência do D1
- Cruzamento EMA H4: cruzamento EMA 6/20 com validação de inclinação
- Confirmação RSI: momentum (>50 para compras, <50 para vendas)
- Limite mínimo de inclinação: evita operar em mercado lateral
Gestão Avançada de Trades
- Proteção Break-Even: risco zero após 19,5 pips de lucro
- Trailing Stop Dinâmico: segue o preço a 20 pips após 50 pips de lucro
- Múltiplas ordens por setup: distribui risco em 2 ordens (configurável)
- Tamanho de posição inteligente: calcula lotes automaticamente conforme sua tolerância ao risco
Filtros de Segurança
- Filtro de spread máximo: não opera em condições de spread alto
- Limite de perda diária: para de operar se exceder seu limite
- Filtro de tempo: só opera em horários de mercado ideais
- Limite de setups: evita sobreoperação (padrão: 2 por dia)
Configuração Flexível
- Modos de risco: Conservador (1%), Moderado (1,5–2%), Agressivo (2–3%)
- Controle de direção: apenas compras, apenas vendas ou ambos
- Tamanho de trade: automático ou fixo
- Parâmetros personalizáveis: todos os filtros e limites ajustáveis
📈 Expectativas de Performance em Conta Real
Baseado em 3.113 velas de backtest:
-
Conservador (1% risco)
Retorno mensal esperado: 8–12%
Drawdown máximo esperado: 10–12%
Média de trades/mês: 8–12 setups
-
Moderado (1,75% risco – recomendado)
Retorno mensal esperado: 14–20%
Drawdown máximo esperado: 10–15%
Média de trades/mês: 8–12 setups
-
Agressivo (2,5% risco)
Retorno mensal esperado: 20–30%
Drawdown máximo esperado: 15–20%
Média de trades/mês: 8–12 setups
⚠️ Importante: Performance passada não garante resultados futuros. Sempre comece com risco conservador e use gestão de capital adequada.
🛡️ Aviso de Risco
O trading de câmbio envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
- Opere apenas com dinheiro que pode perder
- Performance passada não garante resultados futuros
- Comece sempre com risco conservador (1% ou menos)
- Teste em conta demo antes de operar em real
- Monitore sua conta regularmente
- Use gestão de risco em todo momento
📞 Suporte e Atualizações
Inclui:
✅ Assistência na instalação
✅ Ajuda na configuração de parâmetros
✅ Correções de bugs e atualizações
✅ Dicas de otimização de performance
Próximas atualizações gratuitas:
🔜 Sistema de notificações avançado
🔜 Painel de estatísticas detalhado
🔜 Análise multi-timeframe
Freddy, agora você tem a versão em português pronta para usar em materiais de marketing ou apresentação. Quer que eu formate isso em estilo de landing page com títulos curtos e chamadas de ação para deixar ainda mais atrativo?