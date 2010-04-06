Claro, Freddy 🙌. Aqui está a versão em português do Brasil do texto promocional de Luz De Luna Pro, mantendo o tom profissional e envolvente:

Transforme seu Trading em EURUSD com Performance de Nível Institucional

77,5% Taxa de Acerto | 4,58 Fator de Lucro | Menos de 10% de Drawdown

🏆 Por que os Traders Escolhem o Luz De Luna Pro

Luz De Luna Pro não é apenas mais um Expert Advisor — é um sistema de trading projetado com precisão exclusivamente para EURUSD no timeframe H4. Enquanto muitos EAs perseguem cada tick e destroem contas com estratégias de scalping, Luz De Luna Pro segue o caminho profissional: qualidade acima de quantidade.

Resultados de Backtest Verificados (100% Qualidade de Ticks)

✅ Taxa de Acerto: 77,55% (76 trades vencedores de 98)

✅ Fator de Lucro: 4,58 (ganhe $4,58 para cada $1 arriscado)

✅ Índice de Sharpe: 4,30 (retornos ajustados ao risco excepcionais)

✅ Fator de Recuperação: 6,25 (recuperação rápida de drawdowns)

✅ Máximo Drawdown: 10,78% (gestão de risco conservadora)

✅ Lucro Médio: $4,62 | Perda Média: $3,49 (expectativa positiva)

✅ Máx. Vitórias Consecutivas: 10 | Máx. Derrotas Consecutivas: 6

Esses não são resultados de demo ou dados escolhidos a dedo. É performance real, reproduzível, testada em 3.113 velas com dados históricos de 99,9% de qualidade.

💎 O que Torna o Luz De Luna Pro Diferente

Filosofia Anti-Scalping

Nada de apostas perigosas tick a tick. Luz De Luna Pro opera em H4 com stop loss e take profit adequados. Sua conta não vai desaparecer da noite para o dia. Sistema de Confirmação em Múltiplas Camadas

Cada operação passa por 5 filtros rigorosos:

Alinhamento de tendência com EMA diária

Confirmação de cruzamento EMA no H4

Validação de momentum com RSI

Filtro de força da inclinação da EMA

Restrições de spread e horário

Gestão de Risco Profissional

Tamanho de posição automático baseado no percentual de risco

Proteção de break-even em 19,5 pips de lucro

Trailing stop ativado em 50 pips

Limite de perda diária

Controle de setups máximos por dia

Qualidade de Nível Institucional

Construído com anos de experiência, otimizado com milhares de backtests e refinado à perfeição. Não é um “set and forget” de sorte: é uma ferramenta profissional.

🎯 Perfeito Para

✅ Swing traders que valorizam qualidade sobre quantidade

✅ Traders de meio período que não podem vigiar gráficos 24/7

✅ Traders conservadores que priorizam preservação de capital

✅ Especialistas em EURUSD buscando vantagem no par mais líquido do mundo

✅ Traders profissionais que desejam automatizar estratégias comprovadas

⚙️ Recursos Principais

Sistema de Entrada Inteligente

Filtro de Tendência Diária: só opera com a tendência do D1

Cruzamento EMA H4: cruzamento EMA 6/20 com validação de inclinação

Confirmação RSI: momentum (>50 para compras, <50 para vendas)

Limite mínimo de inclinação: evita operar em mercado lateral

Gestão Avançada de Trades

Proteção Break-Even: risco zero após 19,5 pips de lucro

Trailing Stop Dinâmico: segue o preço a 20 pips após 50 pips de lucro

Múltiplas ordens por setup: distribui risco em 2 ordens (configurável)

Tamanho de posição inteligente: calcula lotes automaticamente conforme sua tolerância ao risco

Filtros de Segurança

Filtro de spread máximo: não opera em condições de spread alto

Limite de perda diária: para de operar se exceder seu limite

Filtro de tempo: só opera em horários de mercado ideais

Limite de setups: evita sobreoperação (padrão: 2 por dia)

Configuração Flexível

Modos de risco: Conservador (1%), Moderado (1,5–2%), Agressivo (2–3%)

Controle de direção: apenas compras, apenas vendas ou ambos

Tamanho de trade: automático ou fixo

Parâmetros personalizáveis: todos os filtros e limites ajustáveis

📈 Expectativas de Performance em Conta Real

Baseado em 3.113 velas de backtest:

Conservador (1% risco)

Retorno mensal esperado: 8–12%

Drawdown máximo esperado: 10–12%

Média de trades/mês: 8–12 setups

Moderado (1,75% risco – recomendado)

Retorno mensal esperado: 14–20%

Drawdown máximo esperado: 10–15%

Média de trades/mês: 8–12 setups

Agressivo (2,5% risco)

Retorno mensal esperado: 20–30%

Drawdown máximo esperado: 15–20%

Média de trades/mês: 8–12 setups

⚠️ Importante: Performance passada não garante resultados futuros. Sempre comece com risco conservador e use gestão de capital adequada.

🛡️ Aviso de Risco

O trading de câmbio envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

Opere apenas com dinheiro que pode perder

Performance passada não garante resultados futuros

Comece sempre com risco conservador (1% ou menos)

Teste em conta demo antes de operar em real

Monitore sua conta regularmente

Use gestão de risco em todo momento

📞 Suporte e Atualizações

Inclui:

✅ Assistência na instalação

✅ Ajuda na configuração de parâmetros

✅ Correções de bugs e atualizações

✅ Dicas de otimização de performance

Próximas atualizações gratuitas:

🔜 Sistema de notificações avançado

🔜 Painel de estatísticas detalhado

🔜 Análise multi-timeframe

