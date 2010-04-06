Luz De Luna Pro MT5

 Luz De Luna Pro MT5 - Elite EURUSD Trading System

Transforma tu Trading en EURUSD con Rendimiento de Nivel Institucional

77.5% Tasa de Éxito | 4.58 Factor de Beneficio | Menos del 10% de Drawdown

🏆 Por qué los Traders Eligen Luz De Luna Pro
Luz De Luna Pro no es solo otro Asesor Experto (EA): es un sistema de trading diseñado con precisión exclusivamente para EURUSD en el marco temporal H4. Mientras la mayoría de los EAs persiguen cada tick y destruyen cuentas con estrategias de scalping, Luz De Luna Pro adopta un enfoque profesional: calidad sobre cantidad.

Resultados Verificados de Backtest (Datos con 100% de Calidad de Ticks)

✅ Tasa de Éxito: 77.55% (76 operaciones ganadoras de 98)
✅ Factor de Beneficio: 4.58 (Gana $4.58 por cada $1 arriesgado)
✅ Ratio de Sharpe: 4.30 (Retornos ajustados al riesgo excepcionales)
✅ Factor de Recuperación: 6.25 (Recuperación rápida de drawdowns)
✅ Máximo Drawdown: 10.78% (Gestión de riesgo conservadora)
✅ Ganancia Promedio: $4.62 | Pérdida Promedio: $3.49 (Expectativa positiva)
✅ Máx. Ganancias Consecutivas: 10 | Máx. Pérdidas Consecutivas: 6

Estos no son resultados de demo ni datos seleccionados. Es rendimiento real, reproducible, probado en 3,113 velas con datos históricos de 99.9% de calidad.

💎 Qué Hace Diferente a Luz De Luna Pro

  1. Filosofía Anti-Scalping
    Nada de apuestas peligrosas tick a tick. Luz De Luna Pro opera en H4 con stop loss y take profit adecuados. Tu cuenta no desaparecerá de la noche a la mañana.

  2. Sistema de Confirmación Multicapa
    Cada operación debe pasar por 5 filtros estrictos:

  • Sesgo EMA diario (seguimiento de tendencia)
  • Confirmación de cruce EMA en H4
  • Validación de momentum con RSI
  • Filtro de fuerza de pendiente EMA
  • Restricciones de spread y horario
  1. Gestión de Riesgo Profesional
  • Tamaño de posición automático según tu porcentaje de riesgo
  • Protección de break-even a 19.5 pips de beneficio
  • Activación de trailing stop a 50 pips
  • Límite de pérdida diaria
  • Control de setups máximos por día
  1. Calidad de Nivel Institucional
    Construido con años de experiencia, optimizado con miles de backtests y refinado a la perfección. No es un “set and forget” de azar: es una herramienta profesional.

🎯 Perfecto Para
✅ Swing traders que valoran calidad sobre cantidad
✅ Traders de medio tiempo que no pueden vigilar gráficos 24/7
✅ Traders conservadores que priorizan preservar capital
✅ Especialistas en EURUSD buscando ventaja en el par más líquido del mundo
✅ Traders profesionales que desean automatizar estrategias probadas

⚙️ Características Clave

Sistema de Entrada Inteligente

  • Filtro de Sesgo Diario: Solo opera con la tendencia D1
  • Cruce EMA H4: Cruce EMA 6/20 con validación de pendiente
  • Confirmación RSI: Momentum (>50 para compras, <50 para ventas)
  • Umbral mínimo de pendiente: evita operar en condiciones laterales

Gestión Avanzada de Operaciones

  • Protección Break-Even: riesgo cero tras 19.5 pips de beneficio
  • Trailing Stop Dinámico: sigue el precio a 20 pips tras 50 pips de beneficio
  • Órdenes múltiples por setup: distribuye riesgo en 2 órdenes (configurable)
  • Tamaño de posición inteligente: calcula lotaje según tu tolerancia al riesgo

Filtros de Seguridad

  • Filtro de spread máximo: no opera en condiciones de spread alto
  • Límite de pérdida diaria: detiene trading si se excede tu umbral
  • Filtro de tiempo: opera solo en horas óptimas
  • Límite de setups: evita sobreoperar (por defecto: 2 al día)

Configuración Flexible

  • Modos de riesgo: Conservador (1%), Moderado (1.5–2%), Agresivo (2–3%)
  • Control de dirección: Solo largos, solo cortos o ambos
  • Tamaño de operación: automático o fijo
  • Parámetros personalizables: todos los filtros y umbrales ajustables

📈 Expectativas de Rendimiento en Vivo
Basado en 3,113 velas de backtest:

  • Conservador (1% riesgo)
    Retorno mensual esperado: 8–12%
    Drawdown máximo esperado: 10–12%
    Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups

  • Moderado (1.75% riesgo – recomendado)
    Retorno mensual esperado: 14–20%
    Drawdown máximo esperado: 10–15%
    Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups

  • Agresivo (2.5% riesgo)
    Retorno mensual esperado: 20–30%
    Drawdown máximo esperado: 15–20%
    Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups

⚠️ Importante: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Empieza siempre con riesgo conservador y usa gestión monetaria adecuada.

🚀 Guía Rápida de Inicio

Requisitos de Cuenta

  • Cuenta estándar: Depósito mínimo $2,000 | recomendado $5,000+
  • Cuenta mini: Depósito mínimo $500 | recomendado $1,000+
  • Cuenta micro: Depósito mínimo $100 | recomendado $300+

Requisitos de Broker
✅ Brokers ECN/STP de bajo spread (recomendado)
✅ Spread máximo: 2–3 pips en horario de trading
✅ Apalancamiento: 1:100 o superior
✅ Ejecución: rápida y confiable
✅ Sin restricciones en EAs o trailing stops

Brokers recomendados: Capital.com, IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Fusion Markets

📚 Guía Completa del Usuario
Incluye explicación detallada de parámetros, gestión de riesgo, filtros de seguridad, gestión de operaciones, configuración avanzada y consejos de optimización.

🛡️ Advertencia de Riesgo
El trading de divisas conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

  • Opera solo con dinero que puedas permitirte perder
  • El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
  • Empieza siempre con riesgo conservador (1% o menos)
  • Prueba en demo antes de operar en real
  • Monitorea tu cuenta regularmente
  • Usa gestión de riesgo adecuada en todo momento

📞 Soporte y Actualizaciones
Incluye:
✅ Asistencia en instalación
✅ Ayuda en configuración de parámetros
✅ Corrección de errores y actualizaciones
✅ Consejos de optimización de rendimiento

Próximamente (actualizaciones gratuitas):
🔜 Sistema de notificaciones mejorado
🔜 Panel avanzado de estadísticas
🔜 Análisis multi-timeframe

