Luz De Luna Pro MT5
- Asesores Expertos
- Freddy Amado Soto Javier
- Versión: 1.22
- Activaciones: 5
Luz De Luna Pro MT5 - Elite EURUSD Trading System
Transforma tu Trading en EURUSD con Rendimiento de Nivel Institucional
77.5% Tasa de Éxito | 4.58 Factor de Beneficio | Menos del 10% de Drawdown
🏆 Por qué los Traders Eligen Luz De Luna Pro
Luz De Luna Pro no es solo otro Asesor Experto (EA): es un sistema de trading diseñado con precisión exclusivamente para EURUSD en el marco temporal H4. Mientras la mayoría de los EAs persiguen cada tick y destruyen cuentas con estrategias de scalping, Luz De Luna Pro adopta un enfoque profesional: calidad sobre cantidad.
Resultados Verificados de Backtest (Datos con 100% de Calidad de Ticks)
✅ Tasa de Éxito: 77.55% (76 operaciones ganadoras de 98)
✅ Factor de Beneficio: 4.58 (Gana $4.58 por cada $1 arriesgado)
✅ Ratio de Sharpe: 4.30 (Retornos ajustados al riesgo excepcionales)
✅ Factor de Recuperación: 6.25 (Recuperación rápida de drawdowns)
✅ Máximo Drawdown: 10.78% (Gestión de riesgo conservadora)
✅ Ganancia Promedio: $4.62 | Pérdida Promedio: $3.49 (Expectativa positiva)
✅ Máx. Ganancias Consecutivas: 10 | Máx. Pérdidas Consecutivas: 6
Estos no son resultados de demo ni datos seleccionados. Es rendimiento real, reproducible, probado en 3,113 velas con datos históricos de 99.9% de calidad.
💎 Qué Hace Diferente a Luz De Luna Pro
-
Filosofía Anti-Scalping
Nada de apuestas peligrosas tick a tick. Luz De Luna Pro opera en H4 con stop loss y take profit adecuados. Tu cuenta no desaparecerá de la noche a la mañana.
-
Sistema de Confirmación Multicapa
Cada operación debe pasar por 5 filtros estrictos:
- Sesgo EMA diario (seguimiento de tendencia)
- Confirmación de cruce EMA en H4
- Validación de momentum con RSI
- Filtro de fuerza de pendiente EMA
- Restricciones de spread y horario
- Gestión de Riesgo Profesional
- Tamaño de posición automático según tu porcentaje de riesgo
- Protección de break-even a 19.5 pips de beneficio
- Activación de trailing stop a 50 pips
- Límite de pérdida diaria
- Control de setups máximos por día
- Calidad de Nivel Institucional
Construido con años de experiencia, optimizado con miles de backtests y refinado a la perfección. No es un “set and forget” de azar: es una herramienta profesional.
🎯 Perfecto Para
✅ Swing traders que valoran calidad sobre cantidad
✅ Traders de medio tiempo que no pueden vigilar gráficos 24/7
✅ Traders conservadores que priorizan preservar capital
✅ Especialistas en EURUSD buscando ventaja en el par más líquido del mundo
✅ Traders profesionales que desean automatizar estrategias probadas
⚙️ Características Clave
Sistema de Entrada Inteligente
- Filtro de Sesgo Diario: Solo opera con la tendencia D1
- Cruce EMA H4: Cruce EMA 6/20 con validación de pendiente
- Confirmación RSI: Momentum (>50 para compras, <50 para ventas)
- Umbral mínimo de pendiente: evita operar en condiciones laterales
Gestión Avanzada de Operaciones
- Protección Break-Even: riesgo cero tras 19.5 pips de beneficio
- Trailing Stop Dinámico: sigue el precio a 20 pips tras 50 pips de beneficio
- Órdenes múltiples por setup: distribuye riesgo en 2 órdenes (configurable)
- Tamaño de posición inteligente: calcula lotaje según tu tolerancia al riesgo
Filtros de Seguridad
- Filtro de spread máximo: no opera en condiciones de spread alto
- Límite de pérdida diaria: detiene trading si se excede tu umbral
- Filtro de tiempo: opera solo en horas óptimas
- Límite de setups: evita sobreoperar (por defecto: 2 al día)
Configuración Flexible
- Modos de riesgo: Conservador (1%), Moderado (1.5–2%), Agresivo (2–3%)
- Control de dirección: Solo largos, solo cortos o ambos
- Tamaño de operación: automático o fijo
- Parámetros personalizables: todos los filtros y umbrales ajustables
📈 Expectativas de Rendimiento en Vivo
Basado en 3,113 velas de backtest:
-
Conservador (1% riesgo)
Retorno mensual esperado: 8–12%
Drawdown máximo esperado: 10–12%
Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups
-
Moderado (1.75% riesgo – recomendado)
Retorno mensual esperado: 14–20%
Drawdown máximo esperado: 10–15%
Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups
-
Agresivo (2.5% riesgo)
Retorno mensual esperado: 20–30%
Drawdown máximo esperado: 15–20%
Promedio de operaciones/mes: 8–12 setups
⚠️ Importante: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Empieza siempre con riesgo conservador y usa gestión monetaria adecuada.
🚀 Guía Rápida de Inicio
Requisitos de Cuenta
- Cuenta estándar: Depósito mínimo $2,000 | recomendado $5,000+
- Cuenta mini: Depósito mínimo $500 | recomendado $1,000+
- Cuenta micro: Depósito mínimo $100 | recomendado $300+
Requisitos de Broker
✅ Brokers ECN/STP de bajo spread (recomendado)
✅ Spread máximo: 2–3 pips en horario de trading
✅ Apalancamiento: 1:100 o superior
✅ Ejecución: rápida y confiable
✅ Sin restricciones en EAs o trailing stops
Brokers recomendados: Capital.com, IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Fusion Markets
📚 Guía Completa del Usuario
Incluye explicación detallada de parámetros, gestión de riesgo, filtros de seguridad, gestión de operaciones, configuración avanzada y consejos de optimización.
🛡️ Advertencia de Riesgo
El trading de divisas conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
- Opera solo con dinero que puedas permitirte perder
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
- Empieza siempre con riesgo conservador (1% o menos)
- Prueba en demo antes de operar en real
- Monitorea tu cuenta regularmente
- Usa gestión de riesgo adecuada en todo momento
📞 Soporte y Actualizaciones
Incluye:
✅ Asistencia en instalación
✅ Ayuda en configuración de parámetros
✅ Corrección de errores y actualizaciones
✅ Consejos de optimización de rendimiento
Próximamente (actualizaciones gratuitas):
🔜 Sistema de notificaciones mejorado
🔜 Panel avanzado de estadísticas
🔜 Análisis multi-timeframe
