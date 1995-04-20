Innerhalb von Scalper Pro: Handel mit institutionellem Bias und präzisen S/R-Zonen

Die meisten Scalping-Indikatoren geben Ihnen verzögerte Signale in einem Vakuum.Inside Scalper Pro vereint diese drei Säulen in einem nahtlosen, nicht übermalenden visuellen System, das Ihnen die Klarheit gibt, wie ein Marktinsider zu scalpen.

Der Vorteil des Profis, eingebaut in Ihren Chart

Dies ist nicht nur ein Pfeilgenerator. Es handelt sich um einekomplette Handelsumgebung, die die kritischen Analysen, die Profis manuell durchführen, automatisiert:

✅ Smart Trend Bias durch dynamischen Hintergrund: Der Chart selbst zeigt Ihnen den Trend an. Ein sanfter grüner Hintergrund signalisiert eine bullische Tendenz (Preis über H4 200 EMA), während ein sanfter rosa Hintergrund vor einem bearischen Druck warnt . Handeln Siemit dem Trend des übergeordneten Zeitrahmens, nicht gegen ihn.

Lasergenaue, nicht nachzeichnende Unterstützungs- und Widerstandslinien: Das Herzstück ist ein robuster Williams-Fraktal-Detektor , der automatisch saubere, horizontale Unterstützungs- und Widerstandslinien an signifikanten Schwunghochs und -tiefs einzeichnet. Dies sind die wahren Kampflinien, auf die der Preis reagiert. Einmal gezeichnet, werden sie nie wieder überstrichen oder verschwinden.

Visuelle fraktale Einstiegs-/Ausstiegssignale: Erhalten Sie klare blaue Aufwärtspfeile an bestätigten fraktalen Unterstützungen und orangefarbene Abwärtspfeile an fraktalen Widerständen. Sie werden mit einem Versatz für perfekte Sichtbarkeit platziert und markieren genau die Kerze, an der ein Schlüsselniveau bestätigt wird.

✅ Institutioneller Anker: Der tägliche VWAP: Überlagern Sie die Lieblingsbenchmark der Profis - den volumengewichteten Durchschnittspreis. So können Sie feststellen, ob Sie mit einem Aufschlag oder einem Abschlag zum fairen Wert des Tages scalpieren. Das Zusammentreffen mit einem fraktalen Signal in der Nähe des VWAP ist ein sehr wahrscheinliches Setup.

✅ Vollständige Multi-Channel-Alarm-Suite:Verpassen Sie niemals einen wichtigen Level Break. Erhalten SiePop-up-, Sound-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen, sobald sich eine neue wichtige fraktale Unterstützung oder ein Widerstand auf derletzten geschlossenen Kerzebildet.

Warum dies Ihr Scalping-Durchbruch ist:

Übersichtliche Disziplin: Ersetzt 4-5 separate Indikatoren (Trendfilter, S/R Drawer, Signal Alerts). Ein Blick genügt, um die Richtung, die Schlüsselniveaus und potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen.

Context is King: Verhindert, dass Sie ein Kaufsignal in einem stark bärischen HTF-Kontext (rosa Hintergrund) annehmen. Es erzwingt eine höhere Wahrscheinlichkeit für trendgerechte Abverkäufe.

Umsetzbar und einfach: Die Regeln sind visuell und intuitiv: Kaufen Sie bei blauen Pfeilen in der Nähe von grünen S-Linien mit grünem Hintergrund. Verkaufen Sie bei orangefarbenen Pfeilen in der Nähe roter R-Linien mit rosa Hintergrund.

Vollständig anpassbar: Passen Sie den HTF-Zeitrahmen, die EMA-Periode, den fraktalen Rückblick, die Farben und die Alarme an jedes Instrument und jeden persönlichen Stil an.

Für wen ist es geeignet?

Forex & Index Scalpers auf den Zeitrahmen M1-M15.

Day Trader , die klare Intraday-S/R-Levels benötigen .

Price Action Trader , die Fraktal-Erkennung automatisieren möchten.

Alle Trader, die glauben, dass der Handel mit Trendkontext nicht verhandelbar ist.

Wechseln Sie vom Rätselraten zum strukturierten, kontextstarken Scalping. Inside Scalper Pro liefert den Rahmen; Sie führen mit Präzision aus.

Inside Scalper Pro v1.02 - Anleitung zur professionellen Einrichtung

1. Kernphilosophie & Logik

Der Indikator arbeitet mit einem3-Schichten-Bestätigungssystem:

Ebene 1 (Bias): Analysiert einen höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4) unter Verwendung eines 200 EMA. Bullish/Bearish Bias wird über die Hintergrundfarbe des Charts angezeigt. Ebene 2 (Levels): Durchsucht die letzten 1.000 Bars nach gültigen Williams Fractals, um die jüngsten und wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandszonen darzustellen. Ebene 3 (Signale & Zusammenfluss): Platziert Pfeilsignale an Fraktalpunkten und zeichnet den täglichen VWAP ein. Die stärksten Trades entstehen, wenn alle Schichten übereinstimmen.

2. Plattform & Installation

Plattform: MetaTrader 4 (. ex4-Datei ).

Installation:Vollautomatisch. Nach dem Kauf auf dem MQL5 Market wird der Indikator direkt an Ihre MetaTrader-Plattform geliefert. Sie finden ihn im "Navigator"-Fenster unter "Indikatoren" und ziehen ihn einfach auf Ihren Chart.

3. Das visuelle Dashboard verstehen

Hintergrundfarbe des Charts: Sehr helles Grün: BULLISH BIAS. Der Preis auf dem HTF (z.B. H4) liegt über seinem 200 EMA. Bevorzugt Long-Scalps. Sehr helles Rosa/Blassrot: BEARISH BIAS. Der Preis auf dem HTF liegt unter seinem 200 EMA. Bevorzugen Sie Short-Scalps.

Horizontale Linien: Durchgehende grüne Linien: Fraktale UNTERSTÜTZUNGSZONEN . Der Preis ist in der Vergangenheit von hier aus abgeprallt. Durchgehende rote Linien: Fractal RESISTANCE Zones (Fraktale Widerstandszonen ). Der Kurs hat in der Vergangenheit von hier aus eine Umkehr vollzogen.

Pfeil-Signale: Blauer Pfeil nach oben (Code 233): Erscheint unter einem Balken, der ein bestätigtes unteres Fraktal ( Unterstützung)ist.Ein visueller Hinweis auf eine möglicheEinstiegszone oder ein Ausstiegssignal . Orangefarbener Abwärtspfeil (Code 234): Erscheint über einem Balken, der ein bestätigtes oberes Fraktal ( Widerstand) darstellt. Ein visueller Hinweis auf eine potenzielleShort-Einstiegszone oder ein Ausstiegssignal .

Gelbe gepunktete Linie: Der Tages-VWAP. Der volumengewichtete Durchschnittspreis für den aktuellen Handelstag. Eine wichtige dynamische Unterstützung/Widerstand.

4. Die "Inside Scalper" Handelsstrategie (Schritt-für-Schritt)

Empfohlene Zeitrahmen:M15, M30, H1(für ein optimales Gleichgewicht zwischen Signalqualität und Rauschunterdrückung). Bei M5 oder darunter ist äußerste Vorsicht geboten).

A) Das Hochwahrscheinlichkeits-Setup (Trendorientierter Pullback):

Prüfen Sie den Bias: Ist der Hintergrundgrün ( bullisch) oderrosa ( bärisch)?Handeln Sie nur in der Richtung des Bias, die die höchste Wahrscheinlichkeit bietet. Warten Sie auf einen Pullback:Warten Sie bei einergrünen (bullischen) Tendenz darauf, dass der Kurs bis zu einergrünen Unterstützungslinie und/oder demgelben VWAPzurückgeht. Bestätigen Sie das Signal: Achten Sie darauf, dass sich einblauer Aufwärtspfeilauf der Kerze bildet, die an oder in der Nähe dieser Einmündungszone schließt. Ausführen: Erwägen Sie einKAUFEN beim Schließen der Pfeilkerze oder beim Öffnen der nächsten Kerze. Setzen Sie einen Stop-Losseinige Pips unter dem Tief der Signalkerze oder der Unterstützungszone. Ziel: Nehmen Sie den Gewinn bei der nächsten übergeordnetenroten Widerstandslinie oder bei einem festen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 bis 1:3 mit.

(Umgekehrt bei bärischer Tendenz: Rosa Hintergrund, Preis steigt auf den roten Widerstand, oranger Abwärtspfeil erscheint).

B) Das Breakout/Rejection Setup:

Der Kurs nähert sich einer starken, getesteten Zone (eine dicke Ansammlung von Linien). Ein fraktaler Pfeil erscheint, der von der Zoneweg zeigt(z. B. ein starker blauer Aufwärtspfeil, der sich bildet, nachdem der Kurs einen wichtigen Widerstand durchbrochen und darüber geschlossen hat). Dies kann eineBestätigung des Ausbruchssignalisieren. Ein Handel in der Ausbruchsrichtung kann in Betracht gezogen werden, wobei die kürzlich durchbrochene Zone als logische Unterstützung für Ihren Stop-Loss verwendet wird.

5. Erläuterung der Eingabeparameter

HTF_TF = 240 : Der höhere Zeitrahmen für die Trendvorspannung. 240=H4. Ändern Sie auf 60 für die H1-Bias oder 1440 für die Daily-Bias.

HTF_EMA_Period = 200 : Der EMA auf dem HTF für die Bias-Bestimmung. Der klassische "200 EMA"-Trendfilter.

Max_Fractal_Zones = 20 : Begrenzt die Unübersichtlichkeit. Zeigt die 20 aktuellsten Schlüsselniveaus an.

Lookback_Bars = 1000 : Wie weit zurück wird nach Fraktalen gesucht. Erhöhen Sie den Wert für mehr historische Niveaus auf höheren Zeitrahmen.

Gruppe Alarmeinstellungen: Konfigurieren Sie Popup-, Ton-, Push- und E-Mail-Warnungen fürneue S/R-Formationen.

6. Profi-Tipps & Risikomanagement

Geduld ist Ihr Vorteil: Die besten Setups entstehen, wenn alle Elemente übereinstimmen : Background Bias + Key S/R Level + Fractal Arrow + VWAP Confluence. Warten Sie auf diese "A+ Trades".

VWAP als Filter: Behandeln Sie bei einem starken Bullish Bias (grün) Abpraller vom VWAP als besonders hochwertige Long-Setups.

Non-Repainting Assurance: Pfeile und S/R-Linien werden auf dem zweiten geschlossenen Balken eines fraktalen Mustersgezeichnet.Sie sind zu 100 % fixiert und werden sich nicht ändern, was ein zuverlässiges Backtesting und eine zuverlässige Handelsanalyse gewährleistet.

Risk First: Riskieren Sie nie mehr als 1-2% Ihres Kontos für einen einzigen Handel. Der Indikator bietet Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit, keine Garantien.

Vermeiden Sie unruhige Märkte: Das System eignet sich hervorragend für Märkte mit klaren Trends und Schwung. Ziehen Sie in Erwägung, die Positionsgröße zu reduzieren oder während wichtiger Nachrichtenereignisse oder extrem flacher, schwankungsbehafteter Perioden nicht zu handeln.

7. Support

Für technischen Support im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Installation von MQL5 Market nutzen Sie bitte das integrierte Supportsystem auf der Produktseite. Bei Fragen zur Handelsstrategie beziehen Sie sich bitte auf diesen Leitfaden und die von uns zur Verfügung gestellten Anleitungsmaterialien.

DISCLAIMER: