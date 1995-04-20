Inside Scalper Pro

Innerhalb von Scalper Pro: Handel mit institutionellem Bias und präzisen S/R-Zonen

Die meisten Scalping-Indikatoren geben Ihnen verzögerte Signale in einem Vakuum.Inside Scalper Pro vereint diese drei Säulen in einem nahtlosen, nicht übermalenden visuellen System, das Ihnen die Klarheit gibt, wie ein Marktinsider zu scalpen.

Der Vorteil des Profis, eingebaut in Ihren Chart

Dies ist nicht nur ein Pfeilgenerator. Es handelt sich um einekomplette Handelsumgebung, die die kritischen Analysen, die Profis manuell durchführen, automatisiert:

  • Smart Trend Bias durch dynamischen Hintergrund: Der Chart selbst zeigt Ihnen den Trend an. Einsanfter grüner Hintergrund signalisiert eine bullische Tendenz (Preis über H4 200 EMA), während einsanfter rosa Hintergrundvor einem bearischen Druck warnt . Handeln Siemit dem Trend des übergeordneten Zeitrahmens, nicht gegen ihn.

  • Lasergenaue, nicht nachzeichnende Unterstützungs- und Widerstandslinien: Das Herzstück ist ein robusterWilliams-Fraktal-Detektor, der automatisch saubere, horizontale Unterstützungs- und Widerstandslinien an signifikanten Schwunghochs und -tiefs einzeichnet. Dies sind die wahren Kampflinien, auf die der Preis reagiert.Einmal gezeichnet, werden sie nie wieder überstrichen oder verschwinden.

  • Visuelle fraktale Einstiegs-/Ausstiegssignale: Erhalten Sie klareblaue Aufwärtspfeile an bestätigten fraktalen Unterstützungen undorangefarbene Abwärtspfeile an fraktalen Widerständen. Sie werden mit einem Versatz für perfekte Sichtbarkeit platziert und markieren genau die Kerze, an der ein Schlüsselniveau bestätigt wird.

  • ✅ Institutioneller Anker: Der tägliche VWAP: Überlagern Sie die Lieblingsbenchmark der Profis - den volumengewichteten Durchschnittspreis. So können Sie feststellen, ob Sie mit einem Aufschlag oder einem Abschlag zum fairen Wert des Tages scalpieren. Das Zusammentreffen mit einem fraktalen Signal in der Nähe des VWAP ist ein sehr wahrscheinliches Setup.

  • ✅ Vollständige Multi-Channel-Alarm-Suite:Verpassen Sie niemals einen wichtigen Level Break. Erhalten SiePop-up-, Sound-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen, sobald sich eine neue wichtige fraktale Unterstützung oder ein Widerstand auf derletzten geschlossenen Kerzebildet.

Warum dies Ihr Scalping-Durchbruch ist:

  • Übersichtliche Disziplin: Ersetzt 4-5 separate Indikatoren (Trendfilter, S/R Drawer, Signal Alerts). Ein Blick genügt, um dieRichtung, die Schlüsselniveaus und potenzielle Umkehrpunktezu erkennen.

  • Context is King: Verhindert, dass Sie ein Kaufsignal in einem stark bärischen HTF-Kontext (rosa Hintergrund) annehmen. Es erzwingt eine höhere Wahrscheinlichkeit für trendgerechte Abverkäufe.

  • Umsetzbar und einfach: Die Regeln sind visuell und intuitiv:Kaufen Sie bei blauen Pfeilen in der Nähe von grünen S-Linien mit grünem Hintergrund. Verkaufen Sie bei orangefarbenen Pfeilen in der Nähe roter R-Linien mit rosa Hintergrund.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie den HTF-Zeitrahmen, die EMA-Periode, den fraktalen Rückblick, die Farben und die Alarme an jedes Instrument und jeden persönlichen Stil an.

Für wen ist es geeignet?

  • Forex & Index Scalpers auf den Zeitrahmen M1-M15.

  • Day Trader, die klare Intraday-S/R-Levels benötigen .

  • Price Action Trader, die Fraktal-Erkennung automatisieren möchten.

  • Alle Trader, die glauben, dass der Handel mit Trendkontext nicht verhandelbar ist.

Wechseln Sie vom Rätselraten zum strukturierten, kontextstarken Scalping. Inside Scalper Pro liefert den Rahmen; Sie führen mit Präzision aus.

Inside Scalper Pro v1.02 - Anleitung zur professionellen Einrichtung

1. Kernphilosophie & Logik
Der Indikator arbeitet mit einem3-Schichten-Bestätigungssystem:

  1. Ebene 1 (Bias): Analysiert einen höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4) unter Verwendung eines 200 EMA. Bullish/Bearish Bias wird über die Hintergrundfarbe des Charts angezeigt.

  2. Ebene 2 (Levels): Durchsucht die letzten 1.000 Bars nach gültigen Williams Fractals, um die jüngsten und wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandszonen darzustellen.

  3. Ebene 3 (Signale & Zusammenfluss): Platziert Pfeilsignale an Fraktalpunkten und zeichnet den täglichen VWAP ein. Die stärksten Trades entstehen, wenn alle Schichten übereinstimmen.

2. Plattform & Installation

  • Plattform: MetaTrader 4 (. ex4-Datei ).

  • Installation:Vollautomatisch. Nach dem Kauf auf dem MQL5 Market wird der Indikator direkt an Ihre MetaTrader-Plattform geliefert. Sie finden ihn im "Navigator"-Fenster unter "Indikatoren" und ziehen ihn einfach auf Ihren Chart.

3. Das visuelle Dashboard verstehen

  • Hintergrundfarbe des Charts:

    • Sehr helles Grün: BULLISH BIAS. Der Preis auf dem HTF (z.B. H4) liegtüber seinem 200 EMA. Bevorzugt Long-Scalps.

    • Sehr helles Rosa/Blassrot: BEARISH BIAS. Der Preis auf dem HTF liegtunter seinem 200 EMA. Bevorzugen Sie Short-Scalps.

  • Horizontale Linien:

    • Durchgehende grüne Linien:Fraktale UNTERSTÜTZUNGSZONEN . Der Preis ist in der Vergangenheit von hier aus abgeprallt.

    • Durchgehende rote Linien:Fractal RESISTANCE Zones (Fraktale Widerstandszonen ). Der Kurs hat in der Vergangenheit von hier aus eine Umkehr vollzogen.

  • Pfeil-Signale:

    • Blauer Pfeil nach oben (Code 233): Erscheint unter einem Balken, der ein bestätigtesunteres Fraktal ( Unterstützung)ist.Ein visueller Hinweis auf eine möglicheEinstiegszone oder ein Ausstiegssignal .

    • Orangefarbener Abwärtspfeil (Code 234): Erscheint über einem Balken, der ein bestätigtesoberes Fraktal ( Widerstand) darstellt. Ein visueller Hinweis auf eine potenzielleShort-Einstiegszone oder ein Ausstiegssignal .

  • Gelbe gepunktete Linie: Der Tages-VWAP. Der volumengewichtete Durchschnittspreis für den aktuellen Handelstag. Eine wichtige dynamische Unterstützung/Widerstand.

4. Die "Inside Scalper" Handelsstrategie (Schritt-für-Schritt)

Empfohlene Zeitrahmen:M15, M30, H1(für ein optimales Gleichgewicht zwischen Signalqualität und Rauschunterdrückung). Bei M5 oder darunter ist äußerste Vorsicht geboten).

A) Das Hochwahrscheinlichkeits-Setup (Trendorientierter Pullback):

  1. Prüfen Sie den Bias: Ist der Hintergrundgrün ( bullisch) oderrosa ( bärisch)?Handeln Sie nur in der Richtung des Bias, die die höchste Wahrscheinlichkeit bietet.

  2. Warten Sie auf einen Pullback:Warten Sie bei einergrünen (bullischen) Tendenz darauf, dass der Kurs bis zu einergrünen Unterstützungslinie und/oder demgelben VWAPzurückgeht.

  3. Bestätigen Sie das Signal: Achten Sie darauf, dass sich einblauer Aufwärtspfeilauf der Kerze bildet, die an oder in der Nähe dieser Einmündungszone schließt.

  4. Ausführen: Erwägen Sie einKAUFEN beim Schließen der Pfeilkerze oder beim Öffnen der nächsten Kerze. Setzen Sie einen Stop-Losseinige Pips unter dem Tief der Signalkerze oder der Unterstützungszone.

  5. Ziel: Nehmen Sie den Gewinn bei der nächsten übergeordnetenroten Widerstandslinie oder bei einem festen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 bis 1:3 mit.

(Umgekehrt bei bärischer Tendenz: Rosa Hintergrund, Preis steigt auf den roten Widerstand, oranger Abwärtspfeil erscheint).

B) Das Breakout/Rejection Setup:

  1. Der Kurs nähert sich einer starken, getesteten Zone (eine dicke Ansammlung von Linien).

  2. Ein fraktaler Pfeil erscheint, der von der Zoneweg zeigt(z. B. ein starker blauer Aufwärtspfeil, der sich bildet, nachdem der Kurs einen wichtigen Widerstand durchbrochen und darüber geschlossen hat).

  3. Dies kann eineBestätigung des Ausbruchssignalisieren. Ein Handel in der Ausbruchsrichtung kann in Betracht gezogen werden, wobei die kürzlich durchbrochene Zone als logische Unterstützung für Ihren Stop-Loss verwendet wird.

5. Erläuterung der Eingabeparameter

  • HTF_TF = 240 : Der höhere Zeitrahmen für die Trendvorspannung. 240=H4. Ändern Sie auf 60 für die H1-Bias oder 1440 für die Daily-Bias.

  • HTF_EMA_Period = 200 : Der EMA auf dem HTF für die Bias-Bestimmung. Der klassische "200 EMA"-Trendfilter.

  • Max_Fractal_Zones = 20 : Begrenzt die Unübersichtlichkeit. Zeigt die 20 aktuellsten Schlüsselniveaus an.

  • Lookback_Bars = 1000 : Wie weit zurück wird nach Fraktalen gesucht. Erhöhen Sie den Wert für mehr historische Niveaus auf höheren Zeitrahmen.

  • Gruppe Alarmeinstellungen: Konfigurieren Sie Popup-, Ton-, Push- und E-Mail-Warnungen fürneue S/R-Formationen.

6. Profi-Tipps & Risikomanagement

  • Geduld ist Ihr Vorteil: Die besten Setups entstehen, wennalle Elemente übereinstimmen: Background Bias + Key S/R Level + Fractal Arrow + VWAP Confluence. Warten Sie auf diese "A+ Trades".

  • VWAP als Filter:Behandeln Sie bei einem starken Bullish Bias (grün) Abprallervom VWAP als besonders hochwertige Long-Setups.

  • Non-Repainting Assurance: Pfeile und S/R-Linien werden auf demzweiten geschlossenen Balken eines fraktalen Mustersgezeichnet.Sie sindzu 100 % fixiert und werden sich nicht ändern, was ein zuverlässiges Backtesting und eine zuverlässige Handelsanalyse gewährleistet.

  • Risk First:Riskieren Sie nie mehr als 1-2% Ihres Kontos für einen einzigen Handel. Der Indikator bietetChancenmit hoher Wahrscheinlichkeit, keine Garantien.

  • Vermeiden Sie unruhige Märkte: Das System eignet sich hervorragend für Märkte mit klaren Trends und Schwung. Ziehen Sie in Erwägung, die Positionsgröße zu reduzieren oder während wichtiger Nachrichtenereignisse oder extrem flacher, schwankungsbehafteter Perioden nicht zu handeln.

7. Support
Für technischen Support im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Installation von MQL5 Market nutzen Sie bitte das integrierte Supportsystem auf der Produktseite. Bei Fragen zur Handelsstrategie beziehen Sie sich bitte auf diesen Leitfaden und die von uns zur Verfügung gestellten Anleitungsmaterialien.

DISCLAIMER:

"Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich."


Empfohlene Produkte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
RTSPattern
Tomas Belak
Indikatoren
Der Indikator bietet eine überlegene Alternative zur Preisaktionsanalyse. Er ermöglicht die Identifizierung von normalisierten Mustern, die dann in eine grafische Darstellung umgewandelt werden, um zukünftige Schritte innerhalb einer Zeitreihe vorherzusagen. In der oberen linken Ecke finden Sie Informationen über die erwartete Vorhersagegenauigkeit, die durch eine komplexe MSQE-Berechnung ermittelt wird. Sie haben die Möglichkeit, das Zeitfenster anzupassen, was die Überprüfung der Leistung des
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Divergent Accuracy
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Divergent Accuracy Indikator wurde entwickelt, um Diskrepanzen auf dem Kurschart eines Währungspaares zu identifizieren. Der Divergent Accuracy Indikator erkennt bullische und bearische Divergenzen und kann auch ein Signal ausgeben, dass eine Divergenz entdeckt wurde... Neben der Erkennung von Divergenzen arbeitet der Indikator mit überkauften und überverkauften Niveaus und zeigt auch Pfeile zum Einstieg in den Markt an...
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - RSI Fractal Bias-Indikator: Präzisionssignale mit H4 Edge Erschließen Sie sich hochwahrscheinliche Trades auf M30-Charts mit diesem nicht nachmalenden Kraftpaket . Er kombiniert: H4 RSI Bias (>50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum (über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation (unteres Fraktal für K
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schneller EM
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : F raktaler Unterstützungs-Widerstands-Champion Pro Professioneller Zones-Indikator mit adaptiver Logik für Forex, Indizes oder Krypto. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Trades zu erfassen und gleichzeitig Rauschen zu vermeiden. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes + Crypto Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht-nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell, nicht Noise EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: Forex → Beliebiger Zei
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit fortschrittlichen Multi-Timeframe-Angebots- und Nachfrage-Zonen Dieser leistungsstarke Indikator erkennt automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen hinweg und verschafft Ihnen einen klaren Überblick über institutionelle Fußabdrücke und Marktungleichgewichte. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Genauigkeit und Einfachheit legen. Er hebt die relevantesten Zonen hervor, filtert Rauschen heraus und passt sic
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Experten
LUZ DE LUNA PRO Das professionelle Dual-Pair Handelssystem mit 80%+ Gewinnrate EURUSD, GBPUSD 79-82% GEWINNRATE FÜR BEIDE PAARE! $1,280+ KOMBINIERTER GEWINN | UNTER 7% DRAWDOWN EURUSD: 79,5% GEWINNRATE | 3,58 PF | 4,69% DD GBPUSD: 82,3% GEWINNRATE | 2,88 PF | 6,20% DD Kontinuierlich profitabel - Niedriges Risiko - Hohe Gewinnrate Professionell 3-Phasen-Optimierung 90% Modellierungsqualität "8 OUT OF 10 TRADES WIN!" EINFÜHRUNGSPREIS: $179-229 WARUM IST ANDERS Die meisten EAs verspre
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - Hochwahrscheinliche Fraktal-Signale für Indizes und Aktien (MQL5) Unlock hohe Wahrscheinlichkeit Trades auf M30-Charts mit diesem nicht-repainting Kraftpaket . Es kombiniert: H4 RSI Bias (> 50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum ( über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation ( unteres Fraktal für K
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schnell
Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Fractal Support Resistance Champion Pro MT5 Professioneller Zones-Indikator mit adaptiver Logik für Forex, Indizes oder Krypto. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Trades zu erfassen und gleichzeitig Rauschen zu vermeiden. Fractal Support Resistance Champion Pro MT5 Funktioniert auf Forex + Indizes + Crypto Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell, kein Rauschen Multi-Timeframe EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUN
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension