Titel: Guardian Forex Trade Manager MT4 - Hochentwickeltes Risikomanagement & Ein-Klick-Handelspanel







Automatisieren Sie Ihren sicheren Handel, sichern Sie Gewinne frühzeitig und verwalten Sie Risiken mit Präzision. Der Guardian Forex Trade Manager kombiniert ein Ein-Klick-Handels-Panel mit leistungsstarken defensiven Algorithmen, darunter ein Daily Loss Limit Circuit Breaker und Smart Profit Taking.

Vollständige Beschreibung:

Nehmen Sie Ihr Handelsschicksal mit dem Guardian Forex Trade Manager selbst in die Hand. Dieses Dienstprogramm ist nicht nur ein Handelsassistent, sondern auch Ihr persönlicher Risikomanager, der Ihr Kapital schützt und gleichzeitig Ihre potenziellen Gewinne maximiert.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie die Losgrößen manuell berechnen oder zulassen mussten, dass aus Gewinngeschäften Verlierer werden. Guardian kümmert sich um die Berechnungen, die Verwaltung und den Schutz, so dass Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren können.

Hauptmerkmale:

✅ One-Click Trading Panel: Führen Sie Trades sofort mit visuellen Kauf- und Verkaufsschaltflächen direkt in Ihrem Chart aus. Verpassen Sie keine Bewegung mehr aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragserfassung.

✅ Präzises Risikomanagement: Berechnet automatisch die richtige Losgröße auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Risikoprozentsatzes pro Handel und Ihres Stop-Loss. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto nie wieder zu stark hebeln.

✅ Smart Scalper (Partial Close): Sichern Sie sich frühzeitig Gewinne! Konfigurieren Sie den EA so, dass er einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Lotgröße schließt, sobald ein bestimmtes Pip-Ziel erreicht ist, während der Rest des Trades für maximale Gewinne läuft. Er verschiebt den verbleibenden Handel sogar automatisch zum Break Even für einen risikofreien Lauf.

✅ Intelligentes Trailing & Break Even: Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schützen Sie sich gleichzeitig vor Kursverlusten. Das Dienstprogramm verschiebt Ihren Stop Loss automatisch auf Break Even und folgt dann dem Kurs, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

✅ Guardian Shield (Tägliches Verlustlimit): Das ultimative Sicherheitsnetz. Legen Sie ein maximales tägliches Verlustlimit in Währung fest (z. B. 50 $). Sobald diese Grenze erreicht ist, wird der Guardian Shield aktiviert, schließt alle offenen Geschäfte, stoppt alle neuen Geschäfte und verhindert, dass Sie für den Rest des Tages "Rachegeschäfte" tätigen. Er wird am nächsten Tag automatisch zurückgesetzt.

✅ Visuelles Feedback: Das Handelsfenster wird visuell aktualisiert. Wenn der Schutzschild aktiviert ist, werden die Schaltflächen grau, um anzuzeigen, dass der Handel deaktiviert ist, so dass Sie auf einen Blick informiert sind.

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für Guardian Forex Trade Manager entschieden haben. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Konfiguration und der effektiven Nutzung des Programms.

1. Erste Schritte

Nachdem Sie das Dienstprogramm zu Ihrem Diagramm hinzugefügt haben, sehen Sie oben links zwei Schaltflächen:

KAUFEN 1% (Grün)

(Grün) VERKAUFEN 1 % (rot)

Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, wird sofort ein Handel auf der Grundlage Ihrer Einstellungen eröffnet.

2. Parameter eingeben

Risikomanagement-Einstellungen

Risikoprozent: Der Prozentsatz Ihres Kontos, den Sie pro Handel zu riskieren bereit sind (z.B. 1,0).

Der Prozentsatz Ihres Kontos, den Sie pro Handel zu riskieren bereit sind (z.B. 1,0). Stop-Loss-Punkte: Der Standard-Stop-Loss-Abstand, der bei der Eröffnung eines Handels angewendet wird.

Der Standard-Stop-Loss-Abstand, der bei der Eröffnung eines Handels angewendet wird. Gewinnmitnahme Pips: Der standardmäßige Take-Profit-Abstand, der bei der Eröffnung eines Handels angewendet wird.

Einstellungen für die Handelsautomatisierung

Break Even bei: Wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten bewegt, wird der Stop Loss auf den Einstiegskurs verschoben (plus einen kleinen Puffer).

Wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten bewegt, wird der Stop Loss auf den Einstiegskurs verschoben (plus einen kleinen Puffer). Trailing-Start: Das Trailing beginnt erst, wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Pips im Gewinn bewegt hat.

Das Trailing beginnt erst, wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Pips im Gewinn bewegt hat. Trailing-Schritt: Der Abstand (in Pips), um den der Stop Loss dem Kurs folgt.

Smart Scalper (Teilweiser Abschluss)

Partial Close verwenden: Setzen Sie diese Option auf true, um diese Funktion zu aktivieren.

Setzen Sie diese Option auf true, um diese Funktion zu aktivieren. Teilweise schließen Pips: Das Gewinnziel in Pips, das zum Auslösen des Close erforderlich ist.

Das Gewinnziel in Pips, das zum Auslösen des Close erforderlich ist. Teilweise schließen in Prozent: Der Prozentsatz des zu schließenden Handelsvolumens (z. B. 50 schließt die Hälfte der Position). Hinweis: Nachdem die Teilschließung ausgeführt wurde, verschiebt das Dienstprogramm den Stop Loss der verbleibenden Position automatisch auf Break Even.

Der Prozentsatz des zu schließenden Handelsvolumens (z. B. 50 schließt die Hälfte der Position).

Guardian Shield (Tägliches Verlustlimit)

Tägliches Verlustlimit verwenden: Setzen Sie diese Option auf true, um den Schutzschalter zu aktivieren.

Setzen Sie diese Option auf true, um den Schutzschalter zu aktivieren. Tägliches Verlustlimit Geld: Der Geldbetrag (in Ihrer Kontowährung), den Sie an einem einzigen Tag zu verlieren bereit sind. Beispiel: Wenn Sie 50,0 einstellen und Ihre offenen Verluste/erreichten Verluste 50 $ erreichen, schließt der EA alle Trades und deaktiviert die Schaltflächen.

Der Geldbetrag (in Ihrer Kontowährung), den Sie an einem einzigen Tag zu verlieren bereit sind.

3. Wie es funktioniert

Eröffnen eines Handels: Wenn Sie auf Kaufen oder Verkaufen klicken:

Der EA überprüft das Guardian Shield. Wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wurde, wird der Handel blockiert. Er berechnet die Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands, des Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Abstands. Er sendet den Auftrag mit dem angegebenen Stop Loss und Take Profit.

Verwalten eines offenen Handels:

Break Even: Sobald der Handel um den Break-Even-At-Betrag im Gewinn ist, wird der SL auf den offenen Preis verschoben.

Sobald der Handel um den Break-Even-At-Betrag im Gewinn ist, wird der SL auf den offenen Preis verschoben. Nachziehen: Wenn der Kurs bis zum Trailing-Start weiterläuft, beginnt der Stop Loss, dem Kurs um den Trailing-Schritt zu folgen.

Wenn der Kurs bis zum Trailing-Start weiterläuft, beginnt der Stop Loss, dem Kurs um den Trailing-Schritt zu folgen. Teilweiser Abschluss: Wenn der Preis Partial Close Pips erreicht, wird der angegebene Prozentsatz der Lots sofort geschlossen, um den Gewinn zu sichern. Der SL der verbleibenden Lots wird auf Break Even gesetzt.

Tägliches Verlustlimit (Circuit Breaker): Der EA verfolgt Ihren täglichen Gewinn/Verlust mithilfe globaler Variablen.

Wenn der Kontostand unter das tägliche Startguthaben und das tägliche Verlustlimit fällt, wird der Alarm ausgelöst.

Alle offenen Trades, die vom EA verwaltet werden, werden sofort geschlossen.

Eine Warnmeldung wird angezeigt: "!!! GUARDIAN SHIELD ACTIVATED !!!"

Die Buttons auf dem Chart werden grau und zeigen "CLOSED" an.

Zurücksetzen: Der Schutzschild wird automatisch zurückgesetzt, wenn sich der Kalendertag ändert (basierend auf der Serverzeit Ihres Brokers).

4. Wichtige Hinweise

Das Dienstprogramm verwendet intern eine "Magic Number" (123456). Es verwaltet nur Trades, die von diesem Dienstprogramm eröffnet wurden.

Die Pip-Berechnungen basieren auf einer Standard-10-Pip-Struktur (kompatibel mit 5-stelligen Brokern).

Globale Variablen: Der EA verwendet globale Terminal-Variablen, um sich den "täglichen Startsaldo" zu merken und welche Tickets "teilweise geschlossen" wurden. Löschen Sie diese Globalen Variablen nicht manuell während des Handels.

Sicher handeln!