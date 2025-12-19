Clean Fractal Pro

📦 Produkttitel

Clean Fractal Pro -

RSI Fractal Bias-Indikator: Präzisionssignale mit H4 Edge

Erschließen Sie sich hochwahrscheinliche Trades auf M30-Charts mit diesem nicht nachmalenden Kraftpaket. Er kombiniert:

  • H4 RSI Bias (>50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern.
  • 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand.
  • M30 RSI Momentum (über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt.
  • Fractal Confirmation (unteres Fraktal für Käufe, oberes für Verkäufe) auf geschlossenen Bars für felsenfeste, verzögerungsfreie Pfeile.

Grüne Aufwärtspfeile signalisieren Käufe unter dem Tiefpunkt; rote Abwärtspfeile signalisieren Verkäufe über dem Hochpunkt. Eingebauter Spread-Filter (Standardwert 50 Punkte) sorgt für saubere Setups.

Käufer-Vorteile:

  • Null Neuanstrich: Signale werden bei bestätigten Balken eingelöst - keine falschen Hoffnungen.
  • Intelligente Warnungen: Sofortige PC-Popups + mobile Push-Benachrichtigungen (ein-/ausschaltbar).
  • Einfache Anpassung: Optimieren Sie RSI-Perioden, -Stufen und -Zeitrahmen über Eingaben.

Handeln Sie mit Zuversicht - erkennen Sie frühzeitig Umschwünge und folgen Sie Trends. Installieren Sie den MT4, verbinden Sie ihn mit einem beliebigen Zeitrahmen und lassen Sie die Signale fließen. Ihr Vorteil wartet auf Sie! 🚀

DISCLAIMER:

"Dieser Indikator ist ein Entscheidungshilfe-Tool und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich."


