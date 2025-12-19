📦 Produkttitel

Clean Fractal Pro -

RSI Fractal Bias-Indikator: Präzisionssignale mit H4 Edge

Erschließen Sie sich hochwahrscheinliche Trades auf M30-Charts mit diesem nicht nachmalenden Kraftpaket. Er kombiniert:

H4 RSI Bias (>50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern.

(>50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand.

für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum (über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt.

(über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation (unteres Fraktal für Käufe, oberes für Verkäufe) auf geschlossenen Bars für felsenfeste, verzögerungsfreie Pfeile.

Grüne Aufwärtspfeile signalisieren Käufe unter dem Tiefpunkt; rote Abwärtspfeile signalisieren Verkäufe über dem Hochpunkt. Eingebauter Spread-Filter (Standardwert 50 Punkte) sorgt für saubere Setups.

Käufer-Vorteile:

Null Neuanstrich : Signale werden bei bestätigten Balken eingelöst - keine falschen Hoffnungen.

: Signale werden bei bestätigten Balken eingelöst - keine falschen Hoffnungen. Intelligente Warnungen : Sofortige PC-Popups + mobile Push-Benachrichtigungen (ein-/ausschaltbar).

: Sofortige PC-Popups + mobile Push-Benachrichtigungen (ein-/ausschaltbar). Einfache Anpassung: Optimieren Sie RSI-Perioden, -Stufen und -Zeitrahmen über Eingaben.

Handeln Sie mit Zuversicht - erkennen Sie frühzeitig Umschwünge und folgen Sie Trends. Installieren Sie den MT4, verbinden Sie ihn mit einem beliebigen Zeitrahmen und lassen Sie die Signale fließen. Ihr Vorteil wartet auf Sie! 🚀