Clean Fractal Pro MT5
- Indikatoren
- Freddy Amado Soto Javier
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 19 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
📦 Produkttitel
Clean Fractal Pro - Hochwahrscheinliche Fraktal-Signale für Indizes und Aktien (MQL5)
Unlock hohe Wahrscheinlichkeit Trades auf M30-Charts mit diesemnicht-repainting Kraftpaket. Es kombiniert:
- H4 RSI Bias (> 50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern.
- 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand.
- M30 RSI Momentum ( über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt.
- Fractal Confirmation ( unteres Fraktal für Käufe, oberes für Verkäufe) auf geschlossenen Bars für felsenfeste, verzögerungsfreie Pfeile.
Grüne Aufwärtspfeile signalisieren Käufe unter dem Tiefpunkt; rote Abwärtspfeile signalisieren Verkäufe über dem Hochpunkt. Eingebauter Spread-Filter (Standardwert 50 Punkte) sorgt für saubere Setups.
Käufer-Vorteile:
- Null Neuanstrich: Signale werden bei bestätigten Balken eingelöst - keine falschen Hoffnungen.
- Intelligente Warnungen: Sofortige PC-Popups + mobile Push-Benachrichtigungen (ein-/ausschaltbar).
- Einfache Anpassung: Optimieren Sie RSI-Perioden, -Stufen und -Zeitrahmen über Eingaben.
Handeln Sie mit Zuversicht - erkennen Sie frühzeitig Umschwünge und folgen Sie Trends. Installieren Sie den MT4, verbinden Sie ihn mit einem beliebigen Zeitrahmen und lassen Sie die Signale fließen. Ihr Vorteil wartet auf Sie! 🚀
DISCLAIMER:
"Dieser Indikator ist ein Entscheidungshilfe-Tool und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich."