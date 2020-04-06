Das professionelle Dual-Pair Handelssystem mit 80%+ Gewinnrate

⭐ EURUSD, GBPUSD 79-82% GEWINNRATE FÜR BEIDE PAARE!

⭐ $1,280+ KOMBINIERTER GEWINN | UNTER 7% DRAWDOWN

EURUSD: 79,5% GEWINNRATE | 3,58 PF | 4,69% DD

GBPUSD: 82,3% GEWINNRATE | 2,88 PF | 6,20% DD

Kontinuierlich profitabel - Niedriges Risiko - Hohe Gewinnrate Professionell

3-Phasen-Optimierung 90% Modellierungsqualität "8 OUT OF 10 TRADES WIN!" EINFÜHRUNGSPREIS: $179-229

⭐ WARUM IST ANDERS ⭐

🏆 LUZ DE LUNA PRO 🏆

Die meisten EAs versprechen hohe Renditen, zerstören aber Ihr Konto mit 30-50% Drawdowns. Luz De Luna Pro ist anders.

Wir haben zuerst den KAPITALSCHUTZ in den Vordergrund gestellt und dann für beständige Gewinne optimiert. Das Ergebnis? Ein professioneller EA mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau, der tatsächlich funktioniert.

(Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für die richtigen Einstellungen!)

📊 VERIFIZIERTE BACKTEST-ERGEBNISSE

EURUSD Performance (2 Jahre | 90% Modellierungsqualität)

✅ Gesamtgewinn: 26% ($520 bei $2000) ✅ Gewinnfaktor: 3,58 (Außergewöhnlich!) ✅ Gewinnrate: 79,5% (8 von 10 Trades gewinnen!) ✅ Maximaler Drawdown: Nur 4,69% ✅ Gesamte Trades: 78 ✅ Jährliche Rendite: ~13%

GBPUSD Wertentwicklung (3 Jahre | 90% Modellierungsqualität)

✅ Gesamtgewinn: 38% ($764 bei $2000) ✅ Gewinnfaktor: 2,88 (Ausgezeichnet!) ✅ Gewinnrate: 82.3% (8+ von 10 Trades gewinnen!) ✅ Maximaler Drawdown: Nur 6,20% ✅ Gesamte Trades: 158 ✅ Jährliche Rendite: ~12.5%

Kombinierte Statistik

🎯 Durchschnittliche Gewinnrate: 80%+ über beide Paare 🎯 Kombinierter Gewinn: $1,280+ im Testzeitraum 🎯 Beide Paare unter 7% Drawdown 🎯 Konsistente monatliche Erträge 🎯 236 verifizierte Trades insgesamt

💎 HAUPTMERKMALE

🛡️ Professionelles Risikomanagement

Ultra-niedriger Drawdown : Maximal 6,2% (die meisten EAs haben 20-50%!)

: Maximal 6,2% (die meisten EAs haben 20-50%!) Dynamische Positionsgröße : Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf Ihrer Risikotoleranz

: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf Ihrer Risikotoleranz Mehrere Sicherheitsfilter : Spread-Filter, Zeitfilter, tägliches Verlustlimit

: Spread-Filter, Zeitfilter, tägliches Verlustlimit Intelligentes Stop-Loss-System: Schützt Ihr Kapital bei jedem Handel

🎯 Intelligentes Einstiegssystem

Dreifach-Bestätigungsstrategie : Tägliche Tendenz + Duale EMA-Überkreuzung + RSI-Bestätigung

: Tägliche Tendenz + Duale EMA-Überkreuzung + RSI-Bestätigung Trendfolgestrategie : Handelt nur in Richtung des höheren Zeitrahmentrends

: Handelt nur in Richtung des höheren Zeitrahmentrends Neigungsfilter : Sorgt für Momentum vor dem Einstieg

: Sorgt für Momentum vor dem Einstieg Kein Martingale, kein Grid: Rein technische Strategie mit bewährtem Vorteil

📈 F ortgeschrittenes Handelsmanagement

Dynamischer Break-Even : Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen der Gewinnschwelle automatisch zum Einstiegspunkt

: Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen der Gewinnschwelle automatisch zum Einstiegspunkt Intelligenter Trailing Stop : Fängt große Bewegungen ab und schützt gleichzeitig die Gewinne

: Fängt große Bewegungen ab und schützt gleichzeitig die Gewinne Optimierte Gewinnmitnahme : Optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis für jedes Paar

: Optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis für jedes Paar Überwachung in Echtzeit: Die Konsole zeigt aktive Trades und die tägliche Performance an

⚙️ Paar-spezifische Optimierung

EURUSD-Einstellungen : Professionell optimiert durch 3-Phasen-Tests

: Professionell optimiert durch 3-Phasen-Tests GBPUSD-Einstellungen : Separat optimiert für die einzigartigen Eigenschaften von Cable

: Separat optimiert für die einzigartigen Eigenschaften von Cable Keine Einheitsgröße für alle : Jedes Paar hat individuell abgestimmte Parameter für maximale Leistung

: Jedes Paar hat individuell abgestimmte Parameter für maximale Leistung Bewährt unter allen Marktbedingungen: Getestet in trendigen, schwankenden und volatilen Phasen

🔬 WAS MACHT ELITE AUS?

Wissenschaftlicher 3-Phasen-Optimierungsprozess

Phase 1 - Risikomanagement-Optimierung

Stop-Loss-Niveaus

Take-Profit-Verhältnisse

Größe der Positionen

Tägliche Handelslimits

Phase 2 - Optimierung der Einstiegssignale

EMA-Perioden

RSI-Einstellungen

Bias-Filter

Schwellenwerte für die Steigung

Phase 3 - Handelsmanagement-Optimierung

Break-even-Trigger

Nachlaufende Stopp-Levels

Ausstiegsstrategien

Gewinnabsicherung

Ergebnis: Jeder Parameter wurde wissenschaftlich getestet und in Tausenden von Trades validiert.

📋 VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Paare

EURUSD (primär)

GBPUSD (primär)

Optimierte Einstellungen für beide enthalten

Zeitrahmen

H4 (4-Stunden-Charts)

Täglicher Bias-Filter für den Trend auf höheren Zeitskalen

Handelsstil

Swing/Positionshandel

Maximal 1-3 Setups pro Tag

Durchschnittliche Handelsdauer: 1-5 Tage

Kein Scalping, kein Hochfrequenzhandel

Verwendete Indikatoren

Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA)

Relative Stärke-Index (RSI)

Täglicher Trendbias-Filter

Konto-Anforderungen

Mindesteinlage : $500 (empfohlen $1000+)

: $500 (empfohlen $1000+) Empfohlener Leverage : 1:100 oder höher

: 1:100 oder höher Konto-Typ : Beliebig (Standard, ECN, Raw Spread)

: Beliebig (Standard, ECN, Raw Spread) Broker: Jeder regulierte Broker

🎛️ ANPASSBARE PARAMETER

Risiko-Management

Risiko pro Handel (0,5% - 5%)

Feste Losgröße als Option

Maximale Setups pro Tag

Tägliches Verlustlimit in Prozent

Aufträge pro Setup (1-2)

Eingabe-Filter

EMA-Perioden (einstellbar)

RSI-Periode (einstellbar)

Schwelle für minimale Steigung

Maximum-Spread-Filter

Handelszeitbeschränkungen

Handelsmanagement

Break-even-Auslöser (Pips)

Trailing-Stop-Start (Pips)

Abstand des Trailing-Stops (Pips)

Stop-Verlust (Pips)

Risiko/Ertrag-Multiplikator

Handelsmodi

Nur Long-Modus

Nur Short-Modus

Beide Richtungen (Standard)

🎨 BENUTZERFREUNDLICHE FUNKTIONEN

✅ Einfache Einrichtung: EA laden, Preset auswählen, Handel starten ✅ Vorkonfigurierte Presets: EURUSD- und GBPUSD-Einstellungen enthalten ✅ Ausführliche Dokumentation: Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung ✅ Visuelles Feedback: On-Chart-Indikatoren und Konsoleninformationen ✅ Keine DLL erforderlich: Reiner MQL4-Code, keine externen Abhängigkeiten ✅ Einmaliger Kauf: Keine monatlichen Gebühren, für immer Ihr Eigentum ✅ Kostenlose Updates: Erhalten Sie v1.x Updates ohne zusätzliche Kosten

🏅 FÜR WEN IST ES GEDACHT?

✅ Perfekt für:

Konservative Händler, die den Kapitalerhalt in den Vordergrund stellen

Swing-Trader, die mittelfristig konstante Gewinne anstreben

Profis, die ein Risikomanagement von institutioneller Qualität suchen

Trader, die von instabilen EAs mit hohen Drawdowns genug haben

Jeder, der ein zuverlässiges, stetiges Kontowachstum wünscht

Teilzeit-Trader, die nicht 24/7 die Charts beobachten können

❌ Nicht für:

Scalper, die nach 50+ Trades pro Tag suchen

Zocker, die 500% monatliche Rendite anstreben

Trader, die nicht bereit sind, 6-8 Verlustgeschäfte von 100 zu akzeptieren

Diejenigen, die erwarten, $100 über Nacht in $10.000 zu verwandeln

🔐 RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Luz De Luna Pro ist ein professionelles Trading-Tool mit verifizierten Backtests, aber:

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Jeder Handel birgt das Risiko eines Verlustes

Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren

Wir empfehlen, mit minimalen Risikoeinstellungen zu beginnen

Testen Sie die Demo, bevor Sie live gehen

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement

Die Gewinnrate von über 80 % und der geringe Drawdown basieren auf historischen Backtests. Live-Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Slippage, Spreads und Marktbedingungen variieren.

📦 WAS ENTHALTEN IST

Wenn Sie WINNER EA v1.21 - ELITE EDITION kaufen, erhalten Sie:

✅ Vollständige EA-Datei (.ex4 für MT4) ✅ EURUSD Optimierte Voreinstellung (Set-Datei) ✅ GBPUSD Optimierte Voreinstellung (Set-Datei) ✅ Installationsanleitung (PDF) ✅ Benutzerhandbuch (PDF mit Erklärung aller Einstellungen) ✅ Optimierungsbericht (detaillierte Backtest-Ergebnisse) ✅ E-Mail-Support (Technische Unterstützung) ✅ Kostenlose Updates (Alle v1.x Versionen)

💰 INVESTMENT

Einführungspreis: $149.99 (Begrenzte Zeit - Erste 50 Käufer)

Regulärer Preis: $249

Was Sie wirklich bekommen:

Professioneller EA im Wert von Tausenden von Entwicklungskosten

3-Phasen-Optimierung (monatelange Tests)

Zwei vollständig optimierte Währungspaar-Strategien

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Laufende Unterstützung und Updates

Tool, das über Jahre hinweg konsistente Erträge generieren kann

ROI-Potenzial: Wenn der EA auch nur 10 % pro Jahr auf einem $1000-Konto generiert, haben Sie Ihre Investition in weniger als 2 Jahren wieder hereingeholt. Jedes weitere Jahr ist reiner Gewinn.





⚠️ WICHTIGE HINWEISE

Bevor Sie kaufen:

Zuerst Demo-Test: Testen Sie immer 2-4 Wochen lang mit einer Demo Klein anfangen: Beginnen Sie mit minimalen Risikoeinstellungen (0,5-1%) Verwenden Sie die mitgelieferten Voreinstellungen: EURUSD- und GBPUSD-Einstellungen sind optimiert Richtlinien befolgen: Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie live gehen Geeigneter Broker: Verwenden Sie einen regulierten Broker mit angemessenen Spreads

Hinweise zur Optimierung:

EURUSD-Einstellungen optimiert auf 2-Jahres-Daten (2023-2024)

GBPUSD-Einstellungen optimiert auf Basis von 3-Jahres-Daten (2022-2024)

90% Modellierungsqualität (höchste verfügbare Genauigkeit)

Beide wurden unter verschiedenen Marktbedingungen getestet

Die Einstellungen können für verschiedene Marktphasen angepasst werden

🌟 Der Luz De Luna Pro Unterschied:

Die meisten EAs konzentrieren sich auf auffällige Gewinne mit unhaltbarem Risiko. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt:

Kapitalerhalt zuerst: Wir haben vom ersten Tag an auf einen geringen Drawdown geachtet Wissenschaftliche Optimierung: 3-Phasen-Testverfahren, keine Zufallsparameter Realistische Erwartungen: 10-15% jährliche Rendite bei <7% Drawdown Professionelle Qualität: Risikomanagement in institutioneller Qualität Zwei-Paar-Strategie: Zwei unabhängig voneinander optimierte Strategien Transparenz: Echte verifizierte Backtests, kein Marketing-Gedöns

Dies ist der EA, den wir mit unserem eigenen Geld handeln würden.

🚀 BEGINNEN SIE IHRE REISE

Hören Sie auf, mit risikoreichen EAs zu spielen, die Ihr Konto in die Luft jagen.

Fangen Sie an, wie ein Profi zu handeln - mit Luz De Luna Pro.

80%+ Gewinnrate - <7% Drawdown - Geprüfte Ergebnisse - Professionelles Risikomanagement

❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Funktioniert es auf MT5? A: Derzeit nur MT4. Eine MT5-Version ist für eine zukünftige Version geplant.

F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden? A: Es ist für EURUSD und GBPUSD optimiert. Andere Paare werden ohne erneute Optimierung nicht empfohlen.

F: Was ist die Mindestkontogröße? A: $500 Minimum, $1000+ empfohlen für komfortables Handeln.

F: Ist ein VPS erforderlich? A: Empfohlen für beste Performance, aber nicht erforderlich. Der EA handelt mit dem H4-Zeitrahmen.

F: Wie viele Trades pro Tag? A: Durchschnittlich maximal 1-2 Setups pro Tag und Paar. Es handelt sich um ein Swing-Trading-System.

F: Ist es ein Martingal- oder Grid-System? A: Nein. Reine technische Strategie mit festem Stop-Loss bei jedem Handel.

F: Funktioniert es bei meinem Broker? A: Ja, funktioniert mit jedem MT4-Broker. Am besten mit ECN-/Niedrig-Spread-Brokern.

F: Muss ich es 24/7 beobachten? A: Nein. Schauen Sie ein- oder zweimal täglich nach. Der EA verwaltet alles automatisch.

🏆 BEREIT, EIN GEWINNER ZU WERDEN?

Schließen Sie sich der Elite der Trader an, die beständige Gewinne dem riskanten Glücksspiel vorziehen.

Limitierter Einführungspreis: $149.99 (regulär $249)

Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und beginnen Sie Ihre Reise zum professionellen Handel!

Luz De Luna Pro Professioneller Handel. Professionelle Ergebnisse. © 2025 Alle Rechte vorbehalten