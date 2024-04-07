BoS CHoCH FVG

4.67

Der Break of Structure (BoS)- und Change of Character-Indikator mit Fair Value Gap (FVG)-Filter ist ein spezielles Instrument zur Verbesserung von Handelsstrategien, indem er hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf Kurscharts aufzeigt. Durch die Integration der BoS- und Change of Character-Konzepte mit der FVG-Formation bietet dieser Indikator Händlern einen robusten Filtermechanismus, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Der Indikator identifiziert Fälle, in denen die Struktur der Kursbewegungen gestört ist, was auf potenzielle Trendumkehrungen oder signifikante Veränderungen der Marktstimmung hinweist. Neben der Erkennung von BoS- und Change of Character-Ereignissen konzentriert sich der Indikator speziell auf Candlestick-Formationen, die auch eine Fair Value Gap (FVG) aufweisen. Diese Kombination wirkt wie ein leistungsfähiger Filter, der nur solche Ausbrüche auswählt, die im Zusammenhang mit einer Fair-Value-Lücke auftreten.

Durch die Einbeziehung des FVG-Filters hilft der Indikator Händlern, mit größerer Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. FVGs, d.h. Kurslücken, die mit dem Fair-Value-Niveau übereinstimmen, sind ein deutlicher Hinweis auf Marktineffizienzen und potenzielle Kurskorrekturen. Wenn ein Ausbruch mit der Bildung eines FVG zusammenfällt, ist dies ein zuverlässigeres Signal mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit.

Mit anpassbaren Parametern und klaren visuellen Hinweisen bietet der BoS- und Change of Character-Indikator mit FVG-Filter Händlern einen systematischen Ansatz, um optimale Handelsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Unabhängig davon, ob er allein oder in Kombination mit anderen technischen Analysetools verwendet wird, bietet dieser Indikator Händlern ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Handelsentscheidungen und zur Steigerung der Gesamtrentabilität.


Bewertungen 5
Daniel Briceño
18
Daniel Briceño 2024.10.29 13:14 
 

muy buen indicador, muchas gracis

Abraham Correa
4353
Abraham Correa 2024.06.22 22:09 
 

Seems self explanatory of a rating, good indications

Ran Wen Zhu
118
Ran Wen Zhu 2024.11.19 13:36 
 

你好，那个X什么意思

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Order Block Box
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (3)
Indikatoren
Der Advanced Order Block Indicator für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um die technische Analyse zu verbessern, indem er signifikante Orderblöcke identifiziert, die Liquidität abziehen und beim Wegdrücken Fair Value Gaps (FVG) erzeugen. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die sich auf institutionelle Handelskonzepte konzentrieren und fortgeschrittene Orderflow- und Preisaktionsstrategien in ihre Handelsroutine einbauen möchten. Überblick Identifizierung von Orderblöcken : Ein Orderblock stell
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Signal Page: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ Eine Beispiel-.set-Datei für XAUUSD 5 Minute finden Sie im Kommentarbereich. SMC CT5F XAUUSD ist ein vollautomatisches Smart Money Concept (SMC) Ausführungssystem , das speziell für Gold ( XAUUSD ) entwickelt wurde . Es ist kein Signalkopierer, kein Indikator und kein Positionsmanager - es ist eine regelbasierte Handelsmaschine , die entwickelt wurde , u
SMC Candlestick Trader 5
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
75% Rabatt bis 30. August 2025. Vermögenswert: Gold Zeitrahmen: Beliebig Beispiel .set Datei für XAUUSD 1 Minute ist im Kommentarbereich. Sie können EA Live Performance auf myfxbook sehen. SMC Candlestick Trader für MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf einem beliebigen Zeitrahmen entwickelt wurde. Er identifiziert 11 verschiedene Candlestick-Muster auf höheren Zeitrahmen (M15, M30 & H1) und führt nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit a
Session Price Range
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Dieser Indikator hebt die asiatischen, Londoner und New Yorker Handelssitzungen auf Ihrem Chart durch farbige Rechtecke hervor. Er berechnet und zeigt automatisch den Höchst- und Tiefstkurs sowie die Preisspanne (in Pips) jeder Sitzung für den letzten Tag an. Die Sitzungsspannen werden für einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum gezeichnet, so dass Sie die Kursentwicklung der Sitzung über mehrere Tage hinweg überprüfen können. Die wichtigsten Funktionen sind: Anpassbare Start- und Endzeiten der
FREE
Order Block FVG Box
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Order Block FVG Box-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Werkzeug für anspruchsvolle Händler, die hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifizieren und nutzen möchten. Dieser Indikator zeichnet sich dadurch aus, dass er gültige Order-Blöcke identifiziert, auf die unmittelbar Fair Value Gaps (FVG) folgen, und so Ihre Handelsstrategie mit präzisen visuellen Hinweisen verbessert. Hauptmerkmale: Orderblock-Identifikation : Erkennt gültige Orderblöcke, d. h. signifikante Bere
FREE
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
Contraction And Expansion FVG 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (3)
Indikatoren
Der Kontraktions-/Expansions-Breakout-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsstarkes Tool, das den Ausbruch von bullischen und bearischen Kontraktions- oder Expansionsformationen auf den Finanzmärkten erkennt und signalisiert. Mithilfe fortschrittlicher algorithmischer Berechnungen unterstützt dieser Indikator Händler bei der Erkennung signifikanter Kursbewegungen, die häufig mit diesen Formationen einhergehen, und liefert wertvolle Erkenntnisse für strategische Handelsentscheidungen.
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Fair Value Gap Detector ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Rechtecke auf dem Chart identifiziert und zeichnet, wenn Fair Value Gaps (FVGs) erkannt werden. Fair-Value-Gaps treten auf, wenn eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Preis und dem fairen Wert eines Vermögenswerts besteht. Diese Lücken können wertvolle Einblicke in potenzielle Handelsmöglichkeiten bieten, da sie oft auf überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen hinweisen. Hauptmerkmale: FVG-Erkennung: Der Indikator
FREE
Fair Value Gap Scanner 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Fair Value Gap Scanner 4 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um Fair Value Gaps (FVGs) im Kursgeschehen zu erkennen und sie als Rechtecke direkt auf dem Chart anzuzeigen. Dieses leistungsstarke Tool unterstützt Händler durch die visuelle Darstellung von FVGs und ermöglicht es ihnen, potenzielle Handelsmöglichkeiten mit Leichtigkeit und Präzision zu identifizieren. Mit anpassbaren Parametern für Farbe, Breite und Stil können Händler das Erscheinungsbild des Indi
FREE
Rejection Block 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der MetaTrader 4-Indikator "Rejection Block" ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern bei der Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern hilft, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster spielen eine entscheidende Rolle in der Marktanalyse, da sie oft potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen von Kursbewegungen anzeigen. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt die Kursdaten sorgfältig, um Fälle von Rejection-
FREE
Contraction And Expansion FVG
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Expert Advisor für diesen Indikator kann hier gefunden werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/115567 Der Indikator Contraction/Expansion Breakout Lines with Fair Value Gaps (FVGs) für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, Ausbrüche auf kritischen Kontraktions- und Expansionsniveaus in Finanzmärkten zu identifizieren und zu visualisieren. Durch die Einbeziehung von Fair Value Gaps (FVGs) verbessert dieser Indikator die Fähi
FREE
Contraction And Expansion
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Expert Advisor für diesen Indikator kann hier gefunden werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/115564 Der Kontraktions-/Expansions-Ausbruchsindikator für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes Tool zur Identifizierung und Signalisierung des Ausbruchs von bullischen und bearischen Kontraktions- oder Expansionsformationen auf den Finanzmärkten. Mithilfe fortschrittlicher algorithmischer Berechnungen hilft dieser Indikator Händlern dabei, signifikante Kursbewegungen zu erkennen, d
FREE
Rejection Candle
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Expert Advisor für diesen Indikator kann hier gefunden werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/116472 Wir stellen den Rejection Candle MT5 Indicator vor, ein robustes Tool, das Ihre Handelserfahrung auf der MetaTrader 5-Plattform revolutionieren wird. Dieser Indikator wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrungen mit Präzision zu erkennen, und bietet unvergleichliche Einblicke in Marktstimmungsänderungen, die es Händlern ermöglichen, profitable Gelegenheiten mit Zuversicht zu ergreife
FREE
Candlestick Pattern Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan einschalten Dieser Indikator identifiziert 11 Candlestick-Muster und filtert sie, um Handelssignale zu erzeugen, die sich nicht wiederholen. Bei diesen Signalen handelt es sich um sehr wahrscheinliche Setups. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keine Trades verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Non-Repaint-Funktion macht es besonders nützlich für das Backtesting und die Entwi
FREE
Contraction And Expansion 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Kontraktions-/Expansions-Breakout-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsstarkes Tool, das den Ausbruch von bullischen und bearischen Kontraktions- oder Expansionsformationen auf den Finanzmärkten erkennt und signalisiert. Mithilfe fortschrittlicher algorithmischer Berechnungen unterstützt dieser Indikator Händler bei der Erkennung signifikanter Kursbewegungen, die häufig mit diesen Formationen einhergehen, und liefert wertvolle Erkenntnisse für strategische Handelsentscheidungen.
FREE
Bos CHoCH 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Indikator "Break of Structure" (BoS) und "Change of Character" (Charakterwechsel) ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung signifikanter Wendepunkte in Kursbewegungen auf Finanzcharts innerhalb der MetaTrader 4-Plattform. Durch die Analyse der Kursbewegungen hebt dieser Indikator die Momente hervor, in denen der Markt von einem Trend zu einer potenziellen Umkehr- oder Konsolidierungsphase übergeht. Mithilfe hochentwickelter Algorithmen identifiziert der Indikator Ausbrüche, be
FREE
Swing Points 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Swing-Punkte-Indikator für MetaTrader 4 Der **Swing Points Indicator** ist ein speziell für den MetaTrader 5 (MT5) entwickeltes technisches Tool, das in erster Linie dazu dient, entscheidende Umkehrpunkte in der Preisbewegung zu identifizieren. Durch die Darstellung von Hoch- und Tiefpunkten werden potenzielle Trendumkehrpunkte hervorgehoben, was ihn zu einem wertvollen Instrument für Händler macht, die sich auf Preisaktionsanalysen verlassen. Dieser Indikator hilft Händlern, Änderungen in der
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Den Expert Advisor für diesen Indikator finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 Der Indikator "Break of Structure" (BoS) und "Change of Character" ist ein leistungsfähiges Instrument zur Identifizierung von wichtigen Wendepunkten in Kursbewegungen auf Finanzcharts. Durch die Analyse der Kursbewegung hebt dieser Indikator die Momente hervor, in denen der Markt von einem Trend in eine potenzielle Umkehr- oder Konsolidierungsphase übergeht. Mithilfe hochentwickelter Algorit
BoS CHoCH FVG Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
4.33 (6)
Indikatoren
YouTube-Kanal: https: //www.youtube.com/@trenddaytrader FREE EA für GOLD , Anticipation finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/123143 Den Expert Advisor für diesen Indikator finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/115476 Der Break of Structure (BoS)- und Change of Character-Indikator mit Fair Value Gap (FVG)-Filter ist ein spezielles Tool, das entwickelt wurde, um Handelsstrategien zu verbessern, indem es hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf Kurschart
FREE
Rejection Block Trader
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Zeitrahmen : Nur H1. Symbol : XAUUSD Im Kommentarbereich finden Sie die .set-Datei vom 18. Januar 2025 Wir stellen Ihnen den "Rejection Block EA" vor, eine spezialisierte Handelslösung, die sorgfältig für den Handel mit GOLD (XAU/USD) mit unvergleichlicher Präzision und Effizienz auf dem 1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor nutzt die Kraft von Rejection Candle Blocks, die auf dem H1-Zeitrahmen identifiziert werden, und bietet Händlern strategische Einstiegs- und Ausstiegspunkte
ICT Kill Zone Trader
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
YouTube-Kanal: https: //www.youtube.com/@trenddaytrader FREE EA für GOLD , M1 Gold Trader finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/120543 ZeitFrame: NUR 1 Minute .set Datei im Kommentarbereich. Dieser EA ist bei weitem nicht perfekt. https://www. youtube.com/watch?v=plNN9n7nrxc Überblick: Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um automatisch die hochwahrscheinlichen Setups zu identifizieren und zu handeln, die während der ICT Kill Zones auf
Swing Points
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Swing-Punkte-Indikator für MetaTrader 5 Der **Swing Points Indicator** ist ein speziell für den MetaTrader 5 (MT5) entwickeltes technisches Tool, das in erster Linie dazu dient, entscheidende Umkehrpunkte in der Preisbewegung zu identifizieren. Durch die Darstellung von Hoch- und Tiefpunkten werden potenzielle Trendumkehrpunkte hervorgehoben, was ihn zu einem wertvollen Instrument für Händler macht, die sich auf Preisaktionsanalysen verlassen. Dieser Indikator hilft Händlern, Änderungen in der
FREE
Session Liquidity Sweeper
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Kostenlose Nutzung bis zum 1. März 2025. Danach 4.000 $ Zeitrahmen: M15 Handels-Paar: GBPUSD .set-Datei im Kommentarbereich Der Session Liquidity Sweeper EA ist ein leistungsstarker und innovativer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) , der Liquiditätsschwankungen und Ausbrüche der wichtigsten Handelssitzungen ausnutzt: Asien, London und New York . Dieser EA identifiziert Liquiditätszonen, die während dieser Sitzungen entstehen, und führt Trades aus, wenn der Kurs diese Niveaus durchbr
Session Liquidity Sweeper EurUsd Edition
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Kostenlose Nutzung bis zum 1. März 2025. 4.000 $ danach Zeitrahmen: M5 oder M15 Handelspaar: EURUSD . set-Datei im Kommentarbereich Der Session Liquidity Sweeper EA ist ein leistungsstarker und innovativer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5 ), der Liquiditätsschwankungen und Ausbrüche der wichtigsten Handelssitzungen ausnutzt: Asien, London und New York . Dieser EA identifiziert Liquiditätszonen, die während dieser Sitzungen entstehen, und führt Trades aus, wenn der Kurs diese Niveaus
SMC Candlestick Trader 5 Framework BTCUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Signal Seite: https: //www.mql5.com/en/signals/2351831 .set-Datei im Kommentarbereich SMC CT5F BTCUSD ist ein vollautomatisches Smart Money Concept (SMC) Ausführungssystem , das speziell für Bitcoin (BTCUSD) entwickelt wurde. Es ist kein Signalkopierer, kein Indikator und kein Positionsmanager - es ist eine regelbasierte Trading-Engine , die entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche BTC-Trades anhand des institutionellen Preisverhaltens zu identifizieren, zu bestätigen und auszuführen. CT5F wurde
Ran Wen Zhu
118
Ran Wen Zhu 2024.11.19 13:36 
 

你好，那个X什么意思

Usiola Oluwadamilol Olagundoye
55414
Antwort vom Entwickler Usiola Oluwadamilol Olagundoye 2024.11.19 13:48
The "X" is either a recent High/Low Swing point
Daniel Briceño
18
Daniel Briceño 2024.10.29 13:14 
 

muy buen indicador, muchas gracis

Abraham Correa
4353
Abraham Correa 2024.06.22 22:09 
 

Seems self explanatory of a rating, good indications

jenaustria
259
jenaustria 2024.05.18 09:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Usiola Oluwadamilol Olagundoye
55414
Antwort vom Entwickler Usiola Oluwadamilol Olagundoye 2024.05.27 11:23
Thank you
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Usiola Oluwadamilol Olagundoye
55414
Antwort vom Entwickler Usiola Oluwadamilol Olagundoye 2024.05.27 11:22
you are welcome
