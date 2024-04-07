BoS CHoCH FVG

Der Break of Structure (BoS)- und Change of Character-Indikator mit Fair Value Gap (FVG)-Filter ist ein spezielles Instrument zur Verbesserung von Handelsstrategien, indem er hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf Kurscharts aufzeigt. Durch die Integration der BoS- und Change of Character-Konzepte mit der FVG-Formation bietet dieser Indikator Händlern einen robusten Filtermechanismus, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Der Indikator identifiziert Fälle, in denen die Struktur der Kursbewegungen gestört ist, was auf potenzielle Trendumkehrungen oder signifikante Veränderungen der Marktstimmung hinweist. Neben der Erkennung von BoS- und Change of Character-Ereignissen konzentriert sich der Indikator speziell auf Candlestick-Formationen, die auch eine Fair Value Gap (FVG) aufweisen. Diese Kombination wirkt wie ein leistungsfähiger Filter, der nur solche Ausbrüche auswählt, die im Zusammenhang mit einer Fair-Value-Lücke auftreten.

Durch die Einbeziehung des FVG-Filters hilft der Indikator Händlern, mit größerer Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. FVGs, d.h. Kurslücken, die mit dem Fair-Value-Niveau übereinstimmen, sind ein deutlicher Hinweis auf Marktineffizienzen und potenzielle Kurskorrekturen. Wenn ein Ausbruch mit der Bildung eines FVG zusammenfällt, ist dies ein zuverlässigeres Signal mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit.

Mit anpassbaren Parametern und klaren visuellen Hinweisen bietet der BoS- und Change of Character-Indikator mit FVG-Filter Händlern einen systematischen Ansatz, um optimale Handelsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Unabhängig davon, ob er allein oder in Kombination mit anderen technischen Analysetools verwendet wird, bietet dieser Indikator Händlern ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Handelsentscheidungen und zur Steigerung der Gesamtrentabilität.



