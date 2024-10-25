MR Gold Trader
MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $.
Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und bietet eine ausgewogene Mischung aus Profitabilität, Risikomanagement und Zuverlässigkeit.
Hauptmerkmale:
- Zielinstrument: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H4 (4-Stunden-Chart)
- Ersteinlage: $10.000
- Hebelwirkung: 1:100
- Modellierung: Jeder Tick
- Testzeitraum: April 8, 2019 - Oktober 25, 2024
- Handelsstrategie: Kombiniert technische Indikatoren, Preisaktionen und Trendfolgetechniken. Der EA wurde entwickelt, um die Volatilität von Gold durch rechtzeitige Marktein- und -ausstiege zu nutzen.
Ergebnisse:
|Qualität der Historie:
|98%
|Balken:
|8558
|Ticks:
|188407056
|Symbole:
|1
|Gesamter Nettogewinn:
|150 305.26
|Saldoabzug absolut:
|947.01
|Eigenkapitalabzug absolut:
|2 291.08
|Bruttogewinn:
|299 980.25
|Saldoabzug Maximal:
|22 594.62 (13.82%)
|Eigenkapitalabzug Maximal:
|54 931.11 (28.08%)
|Bruttoverlust:
|-149 674.99
|Saldo Drawdown Relativ:
|35.10% (11 852.42)
|Eigenkapital Drawdown Relativ:
|54.64% (24 329.89)
|Gewinn-Faktor:
|2.00
|Erwartete Auszahlung:
|118.54
|Margenniveau:
|38251.17%
|Erholungsfaktor:
|2.74
|Sharpe-Ratio:
|1.39
|Z-Score:
|-29.37 (99.74%)
|AHPR:
|1.0022 (0.22%)
|LR-Korrelation:
|0.87
|OnTester Ergebnis:
|0
|GHPR:
|1.0022 (0.22%)
|LR Standardfehler:
|28 541.34
|Gesamte Trades:
|1268
|Short Trades (gewonnene %):
|6 (16.67%)
|Long Trades (in %):
|1262 (40.89%)
|Total Abschlüsse:
|2536
|Profit Trades (% der Gesamtzahl):
|517 (40.77%)
|Verlust-Geschäfte (% der Gesamtzahl):
|751 (59.23%)
|Größter Gewinn-Handel:
|2 133.33
|Größter Verlust-Trade:
|-364.02
|Durchschnittlicher Gewinn:
|580.23
|Durchschnittlicher Verlusthandel:
|-199.30
|Maximale aufeinanderfolgende Gewinne ($):
|40 (68 461.45)
|Maximale aufeinanderfolgende Verluste ($):
|42 (-9 740.75)
|Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn (Anzahl):
|68 461.45 (40)
|Maximaler aufeinanderfolgender Verlust (Anzahl):
|-9 740.75 (42)
|Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne:
|10
|Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste:
|14
|Korrelation (Gewinne,MFE):
|0.99
|Korrelation (Gewinne,MAE):
|0.56
|Korrelation (MFE,MAE):
|0.5812
|Minimale Positionshaltezeit:
|0:08:02
|Maximale Positionshaltezeit:
|793:25:05
|Durchschnittliche Positionshaltezeit:
|118:25:36
Backtest-Ergebnisse Highlights:
- Gesamt-Nettogewinn: $150.305,26
- Gewinn-Faktor: 2,00
- Sharpe-Verhältnis: 1,39
- Erholungsfaktor: 2,74
- Gesamte Trades: 1.268
- Gewonnene Trades: 517 (40,77%)
- Durchschnittlicher Gewinn: $580.23
- Maximaler Balance Drawdown: 13.82%
- Maximaler Equity Drawdown: 28.08%
Zusätzliche Ressourcen:
- Mehrere Backtest-Ergebnisse: Für eine detailliertere Analyse der Performance unter verschiedenen Marktbedingungen und Einstellungen können Sie hier die umfassenden Backtest-Ergebnisse einsehen.
- Set-Dateien: Hier haben Sie Zugriff auf mehrere optimierte Set-Dateien für unterschiedliche Handelspräferenzen und Risikoniveaus.
- HTML-Testbericht: Hier können Sie den aktuellen Testbericht mit allen Details zu Performance, Drawdown und Handelsstatistiken einsehen.
- Andere HTML-Testberichte: Klicken Sie hier
Vorteile:
- Zuverlässige Leistung: Zeigt konstante Rentabilität über ein breites Spektrum von Marktbedingungen und ist damit eine solide Ergänzung Ihrer Handelsstrategie.
- Eingebautes Risikomanagement: Minimiert das Risiko und verwaltet das Kontokapital effektiv, während es gleichzeitig profitable Gelegenheiten auf dem Goldmarkt nutzt.
- Anpassbar: Der EA wird mit mehreren optimierten Set-Dateien geliefert, die es Ihnen ermöglichen, Parameter wie Losgröße, Risiko pro Handel und mehr an Ihren Handelsstil und Ihre Kontogröße anzupassen.
Am besten geeignet für:
- Händler, die ihr Portfolio mit einer auf Gold fokussierten automatisierten Handelsstrategie diversifizieren möchten.
- Diejenigen, die einen mittelfristigen Handelsansatz auf dem H4-Zeitrahmen suchen.
- Händler, die mit einem moderaten Risiko und Drawdowns im Austausch für ein höheres Gewinnpotenzial umgehen können.
Beginnen Sie mit MR-GOLD TRADER gewinnbringend mit Gold zu handeln und nutzen Sie seine bewährte Zuverlässigkeit und Flexibilität für MetaTrader 5!
Neues Testergebnis, MR-GOLD TRADER zeigte ein beeindruckendes Wachstum von einer anfänglichen Einzahlung von $10.000 bis zu einem Endsaldo von $341.000 über den Zeitraum vom 8. April 2019 bis zum 28. Oktober 2024 und erzielte einen bemerkenswerten Gewinn von 3.300%. Mit einem Gewinnfaktor von 2,42 unterstreicht dieser zusätzliche Test die beständige Leistung und Rentabilität des EA über längere Zeiträume hinweg.
Neue Testergebnisse (HTML)
Neue Set-Dateiherunterladen
Verbinden Sie sich mit mir:
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mujeeb6727
- Facebook: https://www.facebook.com/mujeeb6727
- Instagram: https://www.instagram.com/mujeeb.6727
- Telegramm: https://t.me/mujeeb6727
- YouTube: https://www.youtube.com/@mr-gold-trader-pro
- Strategie-Test-Video ansehen: https: //www.youtube.com/watch?v=IM18e3qAZBQ
Werden Sie Mitglied der MR-GOLD TRADER Gemeinschaft:
- Telegram Group: https://t.me/+VSycUnm2Fb04ZGRl
- Testberichte: HTML
- Dateien einstellen:Dateien auflisten
Sonderangebot: Kostenloser Zugang bis zum 31. Dezember 2024!
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass MR-GOLD TRADER MT5 bis zum 31. Dezember kostenlos verfügbar sein wird! Nutzen Sie diese Gelegenheit, um das volle Potential unseres leistungsstarken Expert Advisors für MetaTrader 5 unter Live-Marktbedingungen kostenlos zu testen.
Nach dem Testen würden wir gerne Ihr Feedback hören! Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie eine Bewertung. Ihre Erkenntnisse helfen uns, die Trading-Community zu verbessern und zu unterstützen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, MR-GOLD TRADER MT5 EA zu testen.
