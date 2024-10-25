MR Gold Trader

  • Experten
  • Mujeeb J
  • Version: 2.0
  • Aktualisiert: 24 Dezember 2025
  • Aktivierungen: 20

MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $.

Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und bietet eine ausgewogene Mischung aus Profitabilität, Risikomanagement und Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale:

  • Zielinstrument: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: H4 (4-Stunden-Chart)
  • Ersteinlage: $10.000
  • Hebelwirkung: 1:100
  • Modellierung: Jeder Tick
  • Testzeitraum: April 8, 2019 - Oktober 25, 2024
  • Handelsstrategie: Kombiniert technische Indikatoren, Preisaktionen und Trendfolgetechniken. Der EA wurde entwickelt, um die Volatilität von Gold durch rechtzeitige Marktein- und -ausstiege zu nutzen.


Ergebnisse:
Qualität der Historie: 98%
Balken: 8558 Ticks: 188407056 Symbole: 1
Gesamter Nettogewinn: 150 305.26 Saldoabzug absolut: 947.01 Eigenkapitalabzug absolut: 2 291.08
Bruttogewinn: 299 980.25 Saldoabzug Maximal: 22 594.62 (13.82%) Eigenkapitalabzug Maximal: 54 931.11 (28.08%)
Bruttoverlust: -149 674.99 Saldo Drawdown Relativ: 35.10% (11 852.42) Eigenkapital Drawdown Relativ: 54.64% (24 329.89)
Gewinn-Faktor: 2.00 Erwartete Auszahlung: 118.54 Margenniveau: 38251.17%
Erholungsfaktor: 2.74 Sharpe-Ratio: 1.39 Z-Score: -29.37 (99.74%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR-Korrelation: 0.87 OnTester Ergebnis: 0
GHPR: 1.0022 (0.22%) LR Standardfehler: 28 541.34
Gesamte Trades: 1268 Short Trades (gewonnene %): 6 (16.67%) Long Trades (in %): 1262 (40.89%)
Total Abschlüsse: 2536 Profit Trades (% der Gesamtzahl): 517 (40.77%) Verlust-Geschäfte (% der Gesamtzahl): 751 (59.23%)
Größter Gewinn-Handel: 2 133.33 Größter Verlust-Trade: -364.02
Durchschnittlicher Gewinn: 580.23 Durchschnittlicher Verlusthandel: -199.30
Maximale aufeinanderfolgende Gewinne ($): 40 (68 461.45) Maximale aufeinanderfolgende Verluste ($): 42 (-9 740.75)
Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn (Anzahl): 68 461.45 (40) Maximaler aufeinanderfolgender Verlust (Anzahl): -9 740.75 (42)
Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne: 10 Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste: 14
Korrelation (Gewinne,MFE): 0.99 Korrelation (Gewinne,MAE): 0.56 Korrelation (MFE,MAE): 0.5812
Minimale Positionshaltezeit: 0:08:02 Maximale Positionshaltezeit: 793:25:05 Durchschnittliche Positionshaltezeit: 118:25:36


Backtest-Ergebnisse Highlights:

  • Gesamt-Nettogewinn: $150.305,26
  • Gewinn-Faktor: 2,00
  • Sharpe-Verhältnis: 1,39
  • Erholungsfaktor: 2,74
  • Gesamte Trades: 1.268
  • Gewonnene Trades: 517 (40,77%)
  • Durchschnittlicher Gewinn: $580.23
  • Maximaler Balance Drawdown: 13.82%
  • Maximaler Equity Drawdown: 28.08%

Zusätzliche Ressourcen:

  • Mehrere Backtest-Ergebnisse: Für eine detailliertere Analyse der Performance unter verschiedenen Marktbedingungen und Einstellungen können Sie hier die umfassenden Backtest-Ergebnisse einsehen.
  • Set-Dateien: Hier haben Sie Zugriff auf mehrere optimierte Set-Dateien für unterschiedliche Handelspräferenzen und Risikoniveaus.
  • HTML-Testbericht: Hier können Sie den aktuellen Testbericht mit allen Details zu Performance, Drawdown und Handelsstatistiken einsehen.
  • Andere HTML-Testberichte: Klicken Sie hier

Vorteile:

  • Zuverlässige Leistung: Zeigt konstante Rentabilität über ein breites Spektrum von Marktbedingungen und ist damit eine solide Ergänzung Ihrer Handelsstrategie.
  • Eingebautes Risikomanagement: Minimiert das Risiko und verwaltet das Kontokapital effektiv, während es gleichzeitig profitable Gelegenheiten auf dem Goldmarkt nutzt.
  • Anpassbar: Der EA wird mit mehreren optimierten Set-Dateien geliefert, die es Ihnen ermöglichen, Parameter wie Losgröße, Risiko pro Handel und mehr an Ihren Handelsstil und Ihre Kontogröße anzupassen.

Am besten geeignet für:

  • Händler, die ihr Portfolio mit einer auf Gold fokussierten automatisierten Handelsstrategie diversifizieren möchten.
  • Diejenigen, die einen mittelfristigen Handelsansatz auf dem H4-Zeitrahmen suchen.
  • Händler, die mit einem moderaten Risiko und Drawdowns im Austausch für ein höheres Gewinnpotenzial umgehen können.

Beginnen Sie mit MR-GOLD TRADER gewinnbringend mit Gold zu handeln und nutzen Sie seine bewährte Zuverlässigkeit und Flexibilität für MetaTrader 5!


Neues Testergebnis, MR-GOLD TRADER zeigte ein beeindruckendes Wachstum von einer anfänglichen Einzahlung von $10.000 bis zu einem Endsaldo von $341.000 über den Zeitraum vom 8. April 2019 bis zum 28. Oktober 2024 und erzielte einen bemerkenswerten Gewinn von 3.300%. Mit einem Gewinnfaktor von 2,42 unterstreicht dieser zusätzliche Test die beständige Leistung und Rentabilität des EA über längere Zeiträume hinweg.

Neue Testergebnisse (HTML)
Neue Set-Dateiherunterladen


Verbinden Sie sich mit mir:

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mujeeb6727

- Facebook: https://www.facebook.com/mujeeb6727

- Instagram: https://www.instagram.com/mujeeb.6727

- Telegramm: https://t.me/mujeeb6727

- X: https://x.com/mujeeb6727

- YouTube: https://www.youtube.com/@mr-gold-trader-pro

- Strategie-Test-Video ansehen: https: //www.youtube.com/watch?v=IM18e3qAZBQ

Werden Sie Mitglied der MR-GOLD TRADER Gemeinschaft:

- Telegram Group: https://t.me/+VSycUnm2Fb04ZGRl
- Testberichte: HTML
- Dateien einstellen:Dateien auflisten

Sonderangebot: Kostenloser Zugang bis zum 31. Dezember 2024!
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass MR-GOLD TRADER MT5 bis zum 31. Dezember kostenlos verfügbar sein wird! Nutzen Sie diese Gelegenheit, um das volle Potential unseres leistungsstarken Expert Advisors für MetaTrader 5 unter Live-Marktbedingungen kostenlos zu testen.

Nach dem Testen würden wir gerne Ihr Feedback hören! Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie eine Bewertung. Ihre Erkenntnisse helfen uns, die Trading-Community zu verbessern und zu unterstützen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, MR-GOLD TRADER MT5 EA zu testen.



Auswahl:
anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mujeeb J
3807
Antwort vom Entwickler Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
Antwort auf eine Rezension