MR-GOLD TRADER hat während des Backtests einen bemerkenswerten Gewinn von 1503% im Vergleich zur anfänglichen Einzahlung erzielt, was ihn zu einem hochprofitablen Expert Advisor (EA) für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H4-Zeitrahmen macht. Ausgehend von einem anfänglichen Guthaben von 10.000 $ erzielte der EA während des Testzeitraums vom 8. April 2019 bis zum 25. Oktober 2024 einen Nettogewinn von 150.305,26 $.

Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und bietet eine ausgewogene Mischung aus Profitabilität, Risikomanagement und Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale:

Zielinstrument : XAUUSD (Gold)

: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen : H4 (4-Stunden-Chart)

: H4 (4-Stunden-Chart) Ersteinlage : $10.000

: $10.000 Hebelwirkung : 1:100

: 1:100 Modellierung: Jeder Tick



Testzeitraum : April 8, 2019 - Oktober 25, 2024

: April 8, 2019 - Handelsstrategie: Kombiniert technische Indikatoren, Preisaktionen und Trendfolgetechniken. Der EA wurde entwickelt, um die Volatilität von Gold durch rechtzeitige Marktein- und -ausstiege zu nutzen.





Ergebnisse: Qualität der Historie: 98% Balken: 8558 Ticks: 188407056 Symbole: 1 Gesamter Nettogewinn: 150 305.26 Saldoabzug absolut: 947.01 Eigenkapitalabzug absolut: 2 291.08 Bruttogewinn: 299 980.25 Saldoabzug Maximal: 22 594.62 (13.82%) Eigenkapitalabzug Maximal: 54 931.11 (28.08%) Bruttoverlust: -149 674.99 Saldo Drawdown Relativ: 35.10% (11 852.42) Eigenkapital Drawdown Relativ: 54.64% (24 329.89) Gewinn-Faktor: 2.00 Erwartete Auszahlung: 118.54 Margenniveau: 38251.17% Erholungsfaktor: 2.74 Sharpe-Ratio: 1.39 Z-Score: -29.37 (99.74%) AHPR: 1.0022 (0.22%) LR-Korrelation: 0.87 OnTester Ergebnis: 0 GHPR: 1.0022 (0.22%) LR Standardfehler: 28 541.34 Gesamte Trades: 1268 Short Trades (gewonnene %): 6 (16.67%) Long Trades (in %): 1262 (40.89%) Total Abschlüsse: 2536 Profit Trades (% der Gesamtzahl): 517 (40.77%) Verlust-Geschäfte (% der Gesamtzahl): 751 (59.23%) Größter Gewinn-Handel: 2 133.33 Größter Verlust-Trade: -364.02 Durchschnittlicher Gewinn: 580.23 Durchschnittlicher Verlusthandel: -199.30 Maximale aufeinanderfolgende Gewinne ($): 40 (68 461.45) Maximale aufeinanderfolgende Verluste ($): 42 (-9 740.75) Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn (Anzahl): 68 461.45 (40) Maximaler aufeinanderfolgender Verlust (Anzahl): -9 740.75 (42) Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne: 10 Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste: 14 Korrelation (Gewinne,MFE): 0.99 Korrelation (Gewinne,MAE): 0.56 Korrelation (MFE,MAE): 0.5812 Minimale Positionshaltezeit: 0:08:02 Maximale Positionshaltezeit: 793:25:05 Durchschnittliche Positionshaltezeit: 118:25:36







Backtest-Ergebnisse Highlights:

Gesamt-Nettogewinn : $150.305,26

: $150.305,26 Gewinn-Faktor : 2,00

: 2,00 Sharpe-Verhältnis : 1,39

: 1,39 Erholungsfaktor : 2,74

: 2,74 Gesamte Trades : 1.268

: 1.268 Gewonnene Trades : 517 (40,77%)

: 517 (40,77%) Durchschnittlicher Gewinn : $580.23

: $580.23 Maximaler Balance Drawdown : 13.82%

: 13.82% Maximaler Equity Drawdown: 28.08%

Zusätzliche Ressourcen:

Mehrere Backtest-Ergebnisse : Für eine detailliertere Analyse der Performance unter verschiedenen Marktbedingungen und Einstellungen können Sie hier die umfassenden Backtest-Ergebnisse einsehen.

: Für eine detailliertere Analyse der Performance unter verschiedenen Marktbedingungen und Einstellungen können Sie die umfassenden Backtest-Ergebnisse einsehen. Set-Dateien : Hier haben Sie Zugriff auf mehrere optimierte Set-Dateien für unterschiedliche Handelspräferenzen und Risikoniveaus.

: haben Sie Zugriff auf mehrere optimierte Set-Dateien für unterschiedliche Handelspräferenzen und Risikoniveaus. HTML-Testbericht : Hier können Sie den aktuellen Testbericht mit allen Details zu Performance, Drawdown und Handelsstatistiken einsehen.

: können Sie den aktuellen Testbericht mit allen Details zu Performance, Drawdown und Handelsstatistiken einsehen. Andere HTML-Testberichte: Klicken Sie hier

Vorteile:

Zuverlässige Leistung : Zeigt konstante Rentabilität über ein breites Spektrum von Marktbedingungen und ist damit eine solide Ergänzung Ihrer Handelsstrategie.

: Zeigt konstante Rentabilität über ein breites Spektrum von Marktbedingungen und ist damit eine solide Ergänzung Ihrer Handelsstrategie. Eingebautes Risikomanagement : Minimiert das Risiko und verwaltet das Kontokapital effektiv, während es gleichzeitig profitable Gelegenheiten auf dem Goldmarkt nutzt.

: Minimiert das Risiko und verwaltet das Kontokapital effektiv, während es gleichzeitig profitable Gelegenheiten auf dem Goldmarkt nutzt. Anpassbar: Der EA wird mit mehreren optimierten Set-Dateien geliefert, die es Ihnen ermöglichen, Parameter wie Losgröße, Risiko pro Handel und mehr an Ihren Handelsstil und Ihre Kontogröße anzupassen.

Am besten geeignet für:

Händler, die ihr Portfolio mit einer auf Gold fokussierten automatisierten Handelsstrategie diversifizieren möchten.

Diejenigen, die einen mittelfristigen Handelsansatz auf dem H4-Zeitrahmen suchen.

Händler, die mit einem moderaten Risiko und Drawdowns im Austausch für ein höheres Gewinnpotenzial umgehen können.

Beginnen Sie mit MR-GOLD TRADER gewinnbringend mit Gold zu handeln und nutzen Sie seine bewährte Zuverlässigkeit und Flexibilität für MetaTrader 5!





Neues Testergebnis, MR-GOLD TRADER zeigte ein beeindruckendes Wachstum von einer anfänglichen Einzahlung von $10.000 bis zu einem Endsaldo von $341.000 über den Zeitraum vom 8. April 2019 bis zum 28. Oktober 2024 und erzielte einen bemerkenswerten Gewinn von 3.300%. Mit einem Gewinnfaktor von 2,42 unterstreicht dieser zusätzliche Test die beständige Leistung und Rentabilität des EA über längere Zeiträume hinweg.

Neue Testergebnisse (HTML)

Neue Set-Dateiherunterladen







Verbinden Sie sich mit mir:

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mujeeb6727

- Facebook: https://www.facebook.com/mujeeb6727

- Instagram: https://www.instagram.com/mujeeb.6727

- Telegramm: https://t.me/mujeeb6727

- X: https://x.com/mujeeb6727

- YouTube: https://www.youtube.com/@mr-gold-trader-pro

- Strategie-Test-Video ansehen: https: //www.youtube.com/watch?v=IM18e3qAZBQ

Werden Sie Mitglied der MR-GOLD TRADER Gemeinschaft:

- Telegram Group: https://t.me/+VSycUnm2Fb04ZGRl

- Testberichte: HTML

- Dateien einstellen:Dateien auflisten





Sonderangebot: Kostenloser Zugang bis zum 31. Dezember 2024!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass MR-GOLD TRADER MT5 bis zum 31. Dezember kostenlos verfügbar sein wird! Nutzen Sie diese Gelegenheit, um das volle Potential unseres leistungsstarken Expert Advisors für MetaTrader 5 unter Live-Marktbedingungen kostenlos zu testen.

Nach dem Testen würden wir gerne Ihr Feedback hören! Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie eine Bewertung. Ihre Erkenntnisse helfen uns, die Trading-Community zu verbessern und zu unterstützen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, MR-GOLD TRADER MT5 EA zu testen.







