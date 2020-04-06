Apex Golden MT5

Apex Golden - intelligenter Trading Advisor

Apex Golden MT5: Der intelligente Expert Advisor, der das Gold der Stabilität schmiedet.

Apex Golden MT5 ist mehr als nur ein Trading Advisor, er ist Ihr zuverlässiger Verbündeter in der Welt der Finanzmärkte. Er verfügt über fortschrittliche Algorithmen und eine adaptive Risikomanagement-Logik, die auf einen stabilen und vorhersehbaren Handel abzielt, bei dem keine Kompromisse bei der Sicherheit der Einlagen möglich sind.

Strategie-Finesse: Keine Martingale-Netze

Vergessen Sie die aggressive Mittelwertbildung! Apex Golden MT5 generiert ein Netz von Aufträgen, bei denen jede neue Bewegung das Risiko nicht erhöht. Es gibt keinen Raum für den gedankenlosen Aufbau von Positionen nach Verlustgeschäften. Standardmäßig verwendet der Expert Advisor eine einzige Order, die von äußerster Vorsicht zeugt.

Phönix aus der Asche: Rebalancing mit Intelligenz

Intelligentes Rebalancing ermöglicht es Ihnen, verlorenes Kapital nach einer Reihe von schlechten Trades wiederzugewinnen, ohne zu extremen Maßnahmen zu greifen und ohne Ihr Konto zu überlasten. Es ist wie ein frischer Wind nach einem Sturm.

Präzision in jedem Lot: Prozentuale Berechnung

Der Expert Advisor berechnet automatisch die Größe der Position auf der Grundlage eines festgelegten Risikoprozentsatzes Ihres Guthabens oder eines festen Betrags in der Kontowährung. Kein Rätselraten mehr - Apex Golden MT5 bietet Schmuckpräzision in jedem Lot.

Profit Harvest: TP-Korb in Prozenten

Die flexible Einstellung des Gewinnziels für die gesamte Orderreihe ermöglicht es Ihnen, den Markt mit minimalen Drawdowns und maximaler Effizienz zu verlassen. Ernten Sie Gewinne, ohne den Sturm abzuwarten.

Gewinnwächter: Trailing Stop

Ein dynamischer Stop Loss ist Ihr treuer Leibwächter. Er schützt Ihre bereits erzielten Gewinne und passt sich jeder Marktbewegung an wie ein Schatten, der dem Kurs folgt.

Erster Schritt zum Erfolg: TP des ersten Trades

Eine separate Take-Profit-Einstellung für die erste Position in einer Serie verbessert die Einstiegsgenauigkeit und reduziert die Belastung des Rasters, so dass Sie jede Handelssitzung mit Zuversicht beginnen können.

Analyse als Kunst: Der erste Einstieg unter dem Mikroskop

Erweiterte Statistiken zum ersten Handel geben Ihnen ein objektives Bild der Marktphase und der Einstiegsqualität. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, die auf Wissen und nicht auf Glück basieren.

Filter zur Beseitigung von Zweifeln:

  • Price Action (Pin Bar) Filter: Filtert falsche Signale durch Erkennung von Price Action-Mustern, einschließlich kniffliger Pin Bars.
  • Trend-Filter (EMA): Nutzt exponentielle gleitende Durchschnitte, um in Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln und Marktgeräusche zu unterdrücken.
  • Flacher Filter: Identifiziert Konsolidierungszonen und schützt Sie so vor Einstiegen unter ungünstigen Marktbedingungen.

Unnachgiebige Kontrolle:

  • Tägliches Verlustlimit: Strenge Risikokontrolle, die den maximalen Verlust pro Handelstag begrenzt.
  • Over-Trade Protection: Verhindert, dass Ihr Depot durch eine übermäßige Anzahl offener Positionen überlastet wird.

Einwandfreier Betrieb:

  • Präzise Auftragsabwicklung: Korrekte Identifizierung und Verwaltung der richtigen Positionen - Schließen, Ändern, Pflegen.
  • Garantierte Gewinnsicherung: Zuverlässige Algorithmen zur Sicherung Ihrer Gewinne ohne Abhängigkeit von den Emotionen des Händlers.

Die wichtigsten Vorteile, die Sie erleben werden:

  • Intuitives Management: Der Expert Advisor passt die Parameter täglich an und verbessert so die Genauigkeit und Stabilität des Handels.
  • Adaptives Risikomanagement: Ändern Sie SL- und TP-Level automatisch in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität.
  • Dollar-Risiko: Legen Sie den gewünschten Risikobetrag fest und der Expert Advisor berechnet das optimale Handelsvolumen.
  • Trailing-Stop: Fangen Sie Gewinne ab und reduzieren Sie potenzielle Verluste ohne Ihr Zutun.
  • Trading Session Filter: Vermeiden Sie ungünstige Zeiträume wie geringe Liquidität oder hohes Risiko.
  • Echtzeit-Überwachung: Alle wichtigen Informationen werden direkt auf dem Chart angezeigt, so dass Sie sie immer zur Hand haben.
  • Einfache Einrichtung: Minimale Einrichtung - einfach das Risikoniveau festlegen und mit dem Handel beginnen.
  • Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
  • Zeitrahmen: M5-H1
  • Mindesteinlage: 300 USD.
  • Kontotyp: Jede Art von Konto, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden.
  • Hebelwirkung: Beliebig
  • Kontotyp: Beliebig
  • Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (empfohlen)


Bevor Sie einen EA verwenden, stellen Sie sicher, dass:

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste erleiden).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber daher sind die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragbar.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die SL-Ausführung hängt immer noch von Ihrem Broker ab.


