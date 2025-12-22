Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters:

Hauptmerkmale:

Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursreihen, Wirtschaftsindikatoren (wie Zinssätze und Inflation) und technische Analysen analysieren und sogar in Echtzeit auf Veränderungen bei realen Nachrichten reagieren.

Kapitalschutz-Strategie : Jeder offene Auftrag erhält automatisch einen schützenden Stop-Loss, der bei ungünstigen Marktbedingungen erhebliche Verluste verhindert.

Keine riskanten Methoden : Der Roboter verwendet keine Martingale-Strategie (Erhöhung des Handelsvolumens nach Verlusten) oder Grid Trading (Eröffnung mehrerer Positionen in der Hoffnung, einen Trend zu erwischen).

Einfach einzurichten : Die vom Entwickler empfohlenen Standardeinstellungen reichen aus, um den Roboter zu starten.

Kompatibel mit jedem Broker : Golden Amulet ist mit fast jedem Broker kompatibel, der die Arbeit mit XAU/USD-Instrumenten unterstützt.

Zusätzliche Vorteile:

Optimierte Handelsstrategie : Der tiefe Algorithmus unterstützt das ständige Lernen und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert und die Handelseffizienz erhöht.

Vielfältige Zeitrahmen : Trotz der Empfehlung, einen Stundenchart (H1) zu verwenden, ist der Roboter in der Lage, Informationen aus verschiedenen Zeitrahmen effizient zu verarbeiten, angefangen bei Minutencharts M5.

Breite Datenbank : Die kombinierte Analyse von historischen Statistiken, Wirtschaftsindikatoren und technischen Analysen ermöglicht ein tiefes Verständnis der Dynamik der Goldpreisbewegung gegenüber dem US-Dollar.

Golden Amulet ist somit ein leistungsstarker Handelsassistent, der auf Investitionssicherheit und stabile Gewinne ausgerichtet ist. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass alle Handelsinstrumente gründlich getestet werden müssen, bevor sie auf Live-Konten angewendet werden, insbesondere auf den volatilen Edelmetallmärkten.