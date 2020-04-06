GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD)



Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen ermöglichen, aus jeder Transaktion den maximalen Nutzen zu ziehen.



Dieses Tool erleichtert nicht nur die Handelsabläufe, sondern bietet Ihnen auch einen strategischen Vorteil, indem es sich an die Dynamik der Finanzströme anpasst. Mit GOLDEN FAIRY können Sie sicher durch die Komplexität des Marktes navigieren, sich an seine Wendungen anpassen und Ihre finanziellen Ziele klug erreichen. Schließen Sie sich denjenigen an, die neue Anlagehorizonte erschließen und in der Welt des Goldes selbstbewusst auf Erfolgskurs gehen.



Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: 50 USD

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden

Leverage: Beliebig

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr funktioniert (empfohlen)



Bevor Sie einen EA, einschließlich GOLDEN FAIRY, verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:



Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).

Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher können die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen werden.

Diese Strategie verwendet immer einen Stop-Loss, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.

