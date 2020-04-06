Golden Fairy

GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD)

Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen ermöglichen, aus jeder Transaktion den maximalen Nutzen zu ziehen.


Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller


Dieses Tool erleichtert nicht nur die Handelsabläufe, sondern bietet Ihnen auch einen strategischen Vorteil, indem es sich an die Dynamik der Finanzströme anpasst. Mit GOLDEN FAIRY können Sie sicher durch die Komplexität des Marktes navigieren, sich an seine Wendungen anpassen und Ihre finanziellen Ziele klug erreichen. Schließen Sie sich denjenigen an, die neue Anlagehorizonte erschließen und in der Welt des Goldes selbstbewusst auf Erfolgskurs gehen.

Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen: M5
Mindesteinlage: 50 USD
Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden
Leverage: Beliebig
Kontotyp: Beliebig
Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr funktioniert (empfohlen)

Bevor Sie einen EA, einschließlich GOLDEN FAIRY, verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).
Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher können die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie verwendet immer einen Stop-Loss, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.

Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
FlashPoint EA
Hasan Abdulhussein
Experten
FlashPoint Professional EA Die ultimative Smart Daily Breakout Revolution | Version 1.0 | Unbegrenzte Aktivierungen FlashPoint - Der fortgeschrittene automatisierte Handelsexperte Erhöhen Sie Ihr Trading auf die höchsten professionellen Standards mit FlashPoint Professional - dem leistungsstärksten Expert Advisor, der für konstante tägliche Profitabilität entwickelt wurde. Angetrieben von einem revolutionären Dual-Strategie-System, fortschrittlichen Money-Management-Algorithmen und militär
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experten
Neural Odin ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Der Algorithmus des Advisors wurde im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Scalping-Handelsstrategie entwickelt und angepasst, was die Verwendung einer impliziten Neurokomponente impliziert, die es Ihnen ermöglicht, einen transparenten Trend in chaotischen Marktprozessen zu erfassen. Die Einstellungen des Advisors wurden nach dem Prinzip der Prävalenz des Sicherheitsaspekts bei eröffneten Geschäften konzipiert. Bei Erreichen der Mindestrent
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, IN DER LAGE, DEN HANDEL SELBST UND MIT HILFE EINES HÄNDLERS! DAS PANEL ZEIGT DEN GESAMTEN DOWNLOAD ZU HELFEN, WENN DER HANDEL. TASTEN VORHANDEN 1. PROFITABLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 2. ALLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 3. SPERREN DIESER POSITIONEN UM DEN EXPERTEN EINZURICHTEN, WIRD DER ABSTAND VERWENDET, DER VOM TREND ABHÄNGT, UM DEN TREND ZU OPTIMIEREN, ES GIBT EINEN SPEZIELLEN ALGORITHMUS! WENN SIE HANDELN, KÖNNEN SIE ERÖFFNUNGSAUFTRÄGE MANUELL HINZUFÜGEN, ES IST AUCH MÖG
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Candle Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4 (1)
Experten
Der Candle Scalper EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf der Grundlage von Kursbewegungen handelt. Der EA handelt mit Market Orders und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie mit diesem System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich habe die Entscheidung getroffen,
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik. Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen! GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt. Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse - Ein effektiver Handelsroboter für XAU/USD Eigenschaften von Gold Impulse Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Vielseitigkeit : Gold Impulse unterstützt eine Vielzahl von Handelsansätzen und -konzepten. Automatisierung : Befreit den Benutzer von der ständigen Marktbeobachtung. Anpassungsfähigkeit : Kann an spezifische Aufgaben und Marktbedingungen angepasst werden. Marktanalyse Technische Indikatoren : Verwendet gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands und Preiskanäle für die An
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Genie MT5 ist ein automatischer Devisenhandelsberater, der besonders bei denjenigen beliebt ist, die Risiken minimieren und Gewinne maximieren wollen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionen, Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Vorteile des Golden Genie MT5 automatisierten Beraters: Automatisierung : Durch die Möglichkeit, ohne ständige Marktbeobachtung zu handeln, haben Sie mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Geschäfts- oder Privatlebens zu konzentrieren. Bi
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters: Hauptmerkmale: Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursrei
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Fish Scalper Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Goldwerten (XAU/USD) entwickelt wurde. In der Regel verwenden solche Roboter algorithmische Methoden, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieses Programm verwendet integrierte Formeln, um Daten in Echtzeit zu ve
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigste
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Alive Gold MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool für den Forex-Handel, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, das Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Er arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die v
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor ist ein automatischer Handelsroboter, der für die Erzielung von Gewinnen auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er verwendet komplexe Algorithmen und technische Indikatoren, um Preisdiagramme zu analysieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analysiert Volatilität, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus un
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die vollst
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Vorteile Smart Gold EA ist eine inno
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Hän
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold MT4 Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD , um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Vorteile von Smart Gold EA Advisor Smart Gold E
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem Währungen 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden. Der Devisenhandel bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Um sich jedoch erfolgreich auf dem Devisenmarkt zu bewegen, bedarf es eines umfassenden Verständnisses der Faktoren, die die Währungsbewegungen beeinflussen, sowie der Fähigkeit zur technischen Analyse und zu Risikomanage
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Ai Ea ist nicht nur ein Berater, sondern ein Virtuose des kurzfristigen Handels, geboren, um hochvolatile Märkte mit minimalen Spreads zu erobern. Sein Herzstück ist ein einzigartiger Multikomponenten-Algorithmus, der Marktdaten blitzschnell und in Echtzeit verarbeitet. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Nächster Preis 999 : Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Dieser Scalping-Meister eröffnet wie ein Raubtier fas
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Aurum Master Expert Advisor wurde für den effizienten Handel mit Gold und beliebigen Währungen entwickelt, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Der Advisor passt sich aktiv an die sich verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Maß an Vorhersagegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und so ein maximales Gewinnpotenzial anstreben.
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends. Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch sign
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex Gold Advisor: Genauigkeit und Effizienz für MT4 In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels, in der jede Sekunde und jeder Pip zählt, hebt sich Apex Gold Advisor als ein Tool hervor, das für eine hohe Genauigkeit der Markteintritte sorgt. Speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt, ist dieser Advisor eine leistungsstarke Lösung für Händler, die ihre Rentabilität maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mq
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Advanced Gold Sniper ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA ist so konzipiert, dass er die besonderen Merkmale der Goldpreisbewegu
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Predictor ist ein Hochfrequenz-Experte mit einem moderaten Risikoniveau. Sein Scalping-Algorithmus ist so konzipiert, dass er Ein- und Ausstiegspunkte mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit findet und so die maximale Effizienz jedes Handels gewährleistet. Das für die Arbeit mit diesem Roboter am besten geeignete Währungspaar ist XAUUSD (Gold zum US-Dollar). Es ist ideal für Trader, die eine dynamische Handelsumgebung bevorzugen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension