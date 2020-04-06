Apex Golden MT5

Apex Golden - asesor de trading inteligente

Apex Golden MT5: El Asesor Experto Inteligente que forja el oro de la estabilidad.

Apex Golden MT5 es más que un asesor de trading, es su aliado de confianza en el mundo de los mercados financieros. Incorpora algoritmos avanzados y una lógica adaptativa de gestión del riesgo orientada a lograr una operativa estable y predecible, en la que no es posible comprometer la seguridad de los depósitos.

Finura de estrategia: sin redes de Martingala

¡Olvídese de promedios agresivos! Apex Golden MT5 genera una red de órdenes donde cada nuevo movimiento no aumenta el riesgo. No hay lugar para la acumulación sin sentido de posiciones después de operaciones perdedoras. Por defecto, el Asesor Experto utiliza una única orden, demostrando una extrema precaución.

El fénix de las cenizas: reequilibrar con inteligencia

El reequilibrio inteligente le permite recuperar el capital perdido tras una serie de malas operaciones sin recurrir a medidas extremas y sin sobrecargar su cuenta. Es como un soplo de aire fresco después de una tormenta.

Precisión en cada lote: cálculo porcentual

El Asesor Experto calcula automáticamente el tamaño de la posición en función de un porcentaje de riesgo establecido de su saldo o de una cantidad fija en la divisa de la cuenta. Se acabaron las conjeturas: Apex Golden MT5 proporciona precisión joyera en cada lote.

Cosecha de beneficios: cesta TP en porcentajes

La configuración flexible del objetivo de beneficios para toda la serie de órdenes le permite salir del mercado con las mínimas detracciones y la máxima eficacia. Coseche beneficios sin esperar a que pase la tormenta.

Profit Guardian: Trailing Stop

Un stop loss dinámico es su fiel guardaespaldas. Protege los beneficios que ya ha obtenido y se adapta a cada movimiento del mercado como una sombra que sigue al precio.

Primer paso hacia el éxito: TP de la primera operación

Un ajuste independiente de Take Profit para la primera posición de una serie mejora la precisión de la entrada y reduce la carga de la parrilla, lo que le permite empezar cada sesión de negociación con confianza.

El análisis como arte: la primera entrada bajo el microscopio

Las estadísticas avanzadas de la primera operación le ofrecen una imagen objetiva de la fase del mercado y de la calidad de la entrada. Tome decisiones informadas basadas en el conocimiento, no en la suerte.

Filtros para eliminar dudas:

  • Filtro de acción del precio (Pin Bar): Elimina las señales falsas reconociendo los patrones de acción del precio, incluidas las difíciles pin bars.
  • Filtro de tendencia (EMA): Utiliza medias móviles exponenciales para operar en la dirección de la tendencia dominante, suprimiendo el ruido del mercado.
  • Filtro Plano: Identifica zonas de consolidación, protegiéndole de entradas en condiciones de mercado desfavorables.

Control implacable:

  • Límite de pérdida diaria: Control estricto del riesgo que limita la pérdida máxima por día de negociación.
  • Protección contra exceso de operaciones: Evita que su depósito se vea sobrecargado por un número excesivo de posiciones abiertas.

Funcionamiento impecable:

  • Gestión precisa de órdenes: Identificación y gestión correctas de las posiciones adecuadas: cierre, modificación, mantenimiento.
  • Bloqueo de beneficios garantizado: Algoritmos fiables para bloquear sus ganancias sin depender de las emociones del trader.

Principales ventajas que experimentará:

  • Gestión intuitiva: El Asesor Experto adapta los parámetros diariamente, mejorando la precisión y estabilidad de las operaciones.
  • Gestión adaptativa del riesgo: Cambie automáticamente los niveles de SL y TP en función de la volatilidad actual del mercado.
  • Riesgo en dólares: Establezca la cantidad de riesgo deseada y el Asesor Experto calculará el volumen de operación óptimo.
  • Trailing Stop: Capture beneficios y reduzca pérdidas potenciales sin su intervención.
  • Filtros de sesión: Evite periodos desfavorables como los de baja liquidez o alto riesgo.
  • Seguimiento en tiempo real: Toda la información clave se muestra directamente en el gráfico, siempre a su alcance.
  • Fácil de configurar: Configuración mínima: sólo tiene que establecer el nivel de riesgo y empezar a operar.
  • Par de divisas: XAUUSD (GOLD)
  • Marco temporal: M5-H1
  • Depósito mínimo: 300 USD.
  • Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar cuentas ECN y Raw spread.
  • Apalancamiento: Cualquiera
  Apalancamiento: Cualquiera
  • Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)


Antes de utilizar cualquier EA, asegúrese de que

Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también puede sufrir pérdidas).
Las pruebas retrospectivas que se muestran (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizadas para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no son transferibles al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


