Gold Crown Pro

3

Gold Crown Pro - Adaptiver Hedging Expert Advisor für XAUUSD (H1)

Produktübersicht

Gold Crown Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Hedging-Mechanismus, volatilitätssensitive Orderausführung und vordefinierte Risikomanagementregeln. Das System arbeitet vollautomatisch und verwendet weder Martingale noch Grid Position Scaling.

Der EA bietet drei Betriebsprofile, so dass der Benutzer das Risikoverhalten auswählen kann, das seinen eigenen Präferenzen am besten entspricht:

  • Konfiguration 1 - festes Lot 0,01, mit Parametern, die auf eine glattere Aktienkurve und ein geringeres durchschnittliches Risiko abzielen.

  • Konfiguration 2 - Fixed Lot 0,02, für eine höhere Handelsaktivität bei gleichbleibenden relativen Risikoprozentsätzen.

  • Konfiguration 3 - dynamischer Risikomodus, in dem die Positionsgröße als Prozentsatz der verfügbaren Marge gemäß den benutzerdefinierten Einstellungen berechnet wird.

Hauptmerkmale

  • Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1.

  • Adaptive Absicherungslogik basierend auf Preisschrittbedingungen.

  • Keine Martingale, kein Grid-Trading und keine unkontrollierten Lot-Erhöhungen.

  • Eingebaute Geld- und Risikomanagementregeln mit Take-Profit- und Stop-Loss-Logik.

  • Entwickelt für ECN/STP-Broker und VPS-Umgebungen mit niedriger Latenzzeit.

Backtest-Informationen (nur historische Simulationen)

Die folgenden Zahlen stammen aus historischen Backtests mit echten Tickdaten und variablen Spreads. Sie dienen nur zur Information und sind nicht repräsentativ für die zukünftige Performance.

  • Konfiguration 2 (0,02 Lot), Ersteinlage 500 USD: Nettogewinn ca. 6.600,19 USD, Gewinntrades ca. 81 %, Erholungsfaktor ca. 4,89, maximaler Equity Drawdown ca. 35,72 %.

  • Konfiguration 1 (0,01 Lot), Ersteinzahlung 1 000 USD: Nettogewinn ca. 2 688,70 USD, Gewinnquote ca. 80 %, Erholungsfaktor ca. 3,90, maximaler Aktienverlust ca. 30,48 %.

  • Konfiguration 3 (dynamisches Risiko), Ersteinlage 5.000 USD: Nettogewinn ca. 2.922,03 USD, Gewinnchancen ca. 73 %, Erholungsfaktor ca. 3,26, maximaler Kapitalverlust ca. 11,44 % (ca. 896,95 USD).

Richtlinien für die Nutzung

  • Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1-Chart.

  • Empfohlene Einlage: ab 1 000 USD und mehr, abhängig von der gewählten Konfiguration und der Risikotoleranz des Benutzers.

  • Empfohlener Hebeleffekt: ab 1:500 oder wie vom Broker vorgesehen.

  • Es ist ratsam, einen VPS mit geringer Latenz zum Handelsserver zu verwenden.

  • Verwenden Sie zum Testen echte Tickdaten mit variablen Spreads, um realistische historische Ergebnisse zu erhalten.

Haftungsausschluss

Gold Crown Pro ist ein professionelles Handelsinstrument für XAUUSD (H1). Alle in der Beschreibung angegebenen Statistiken und Parameter basieren auf historischen Tests oder Vorwärtstests auf Demo- oder realen Konten unter bestimmten Bedingungen. Sie garantieren oder versprechen keine Gewinne oder zukünftige Ergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts der gesamten Einlage. Nutzer sollten ihre eigene Risikotoleranz sorgfältig einschätzen und den EA auf einem Demokonto testen, bevor sie ihn im realen Handel einsetzen.

Empfohlene Produkte
AI Gold Master
Jian Jie
Experten
AI Gold Master ist ein außergewöhnlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (GOLD) auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Durch die Nutzung der Leistung von fortschrittlichen GPT-basierten Modellen und der Deep-Learning-Fähigkeiten von DeepSeek wurde AI Gold Master auf über zehn Jahren historischer Daten trainiert, die von 2014 bis Februar 2025 reichen. Diese Strategie, die mit einer Anfangsinvestition von nur $1000 getestet wurde, hat sich als absolutes Kraftpaket er
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experten
Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experten
MT5 EA für EUR/USD (1-Stunden-Chart) - Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht! Erleben Sie die Macht des algorithmischen Handels mit unserem MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , der speziell für das Paar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart (H1) entwickelt wurde. Warum sollten Sie diesen EA wählen? Währungsspezifisches Design - Ausschließlich für EUR/USD entwickelt, um eine optimale Strategieausführung zu gewährleisten. Zeitrahmenabhängig - Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Chart (H1) (die Anwe
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experten
R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Experten
BLao Gold ist die neueste Version des Goldhandels-EAs, optimiert für eine bessere Leistung mit signifikantem Drawdown. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen, liefert hohe Leistung und behält eine einfache Konfiguration. Es ist besser, den EA halb-manuell zu steuern, z.B. wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, ist es besser, "Auto Sell" zu deaktivieren und der EA führt nur "BUY" aus. Darüber hinaus verfügt der EA über eine Trenderkennungsfunktion, die je nach EMA automatisch "KAUFE
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experten
Automatisches Handelssystem. Die erste Version des ATS nahm an der Meisterschaft 2012 teil. Es wird seit 2015 aktiv weiterentwickelt. Die Strategie basiert auf der Erkennung von Umkehrungen in der Bewegung von Handelspaaren. Der einzige variable Parameter ist der Teilungskoeffizient der Einlage. Das Ziel, einen Gewinn zu erzielen (wie in dem bekannten Sprichwort): ein Spatz in der Hand ist besser als zwei im Busch. Arbeiten: 1) auf verschiedenen Zeitintervallen: von M2 bis M20, alles häng
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experten
King ElChart - Erweiterte Dual-System EA für MetaTrader 5 Überblick King ElChart ist ein erstklassiger Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität in jeder Marktsituation verlangen. Er kombiniert adaptive Logik, intelligenten Kapitalschutz und mehrstufige Handelskontrolle in einem einheitlichen Rahmen. Wichtigste Highlights - Dual-Core-Architektur, die sich dynamisch an wechselnde Volatilität anpasst - Intelligente Positionsmanagement
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experten
FTMO passing EA (High risk) ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die iBoss Serie von Advisors fortsetzt. Die innovativen Methoden des Handelsansatzes des Programms und die vielversprechenden Leistungsergebnisse sind dank der Verwendung moderner Technologien und Methoden möglich. Der iBossTrade ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Arbeitspaare US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert zeigte stabile Ergebnisse auf Währunge
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROMO : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! Endpreis: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop feste Zuteilung und 400$ gewonnen kontaktieren Sie mich, um mehr Informationen zu erhalten. Analyse der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Strategien Verschiedene Stresstest-Techniken werden eingesetzt, um zu untersuchen, wie ein EA auf veränderte Marktbedingungen und Parameteranpassungen reagieren kann. Walk-Forward-Optimierung (WFO) und Walk-Forward-Matrix (WFM) bewerten d
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Weitere Produkte dieses Autors
AureX Indicator
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indikatoren
AureX-Indikator AureX Indicator ist ein technisches Analysetool für MetaTrader 5. Er basiert auf einem Momentum-Oszillator, der die Beschleunigung und Verlangsamung von Kursen misst. Der Indikator ist so konzipiert, dass er: eine geglättete interne Momentum-Kurve aus den Kursdaten zu berechnen regelmäßige, versteckte und übertriebene Divergenzen zwischen dem Preis und dem Oszillator aufzuzeigen Bereiche zu markieren, in denen Kursbewegung und internes Momentum nicht übereinstimmen AureX ist dazu
FREE
ZIVA TrendX
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indikatoren
ZIVA TrendX ZIVA TrendX ist ein professioneller trendorientierter Indikator, der entwickelt wurde, um eine klare und strukturierte Einschätzung der Marktrichtung durch einen wolkenbasierten Analyserahmen zu liefern. Der Indikator analysiert das Kursverhalten relativ zu dynamisch abgeleiteten Trendgrenzen und bildet eine kontinuierliche Wolkenstruktur, die die vorherrschende Marktrichtung visuell darstellt. Diese Struktur ermöglicht es Händlern, die Ausrichtung auf die vorherrschenden Richtungsbe
Auswahl:
Doncorleone66
19
Doncorleone66 2025.11.20 11:20 
 

To be honest, the price of this expert advisor does not reflect its actual performance. First, it does not operate effectively with small account balances. Second, for traders who rely on stop-loss strategies, it can be extremely frustrating. It is considered “normal” for the system to hold a position through a 500-pip drawdown just to secure a 10-pip profit, which is very difficult to manage and work with.

Thank you for your detailed clarification, and I fully respect the effort and transparency you provide regarding how the EA operates. I understand that nothing is hidden and that the system is designed to work based on documented behavior. However, on XAUUSD specifically, this type of strategy can be extremely challenging in real trading conditions.

Gold is known for sudden, aggressive movements that can happen within seconds, and being forced to protect a 10-pip target while holding floating drawdowns that may exceed 20% or more of the account is not what most traders are looking for. Even if this is part of the mathematical strategy, the psychological and financial pressure on the account becomes very high, especially for traders who prefer structured risk control.

My feedback is not about the EA being unclear, but rather that this style of drawdown-based cycling may not be practical for many gold traders who prioritize consistency, risk-defined trading, and protection against sudden spikes common in XAUUSD markets.

I appreciate the work behind the EA, but I believe the risk-to-reward dynamic may not align with what many traders expect when trading gold.

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
511
Antwort vom Entwickler Hassan Abdullah Hassan Al Balushi 2025.11.20 18:48
Thank you for your follow-up message. I completely understand that each trader has their own style and expectations, especially when trading a volatile instrument like XAUUSD.
However, I want to clarify one important point for future users: Gold Crown Pro has not exceeded the maximum drawdown shown in the backtests.
The real-market behavior is fully consistent with the historical stress tests — both in terms of drawdown range and profit cycles.
This confirms that the EA is functioning exactly as designed. The strategy is intentionally built as a cycle-based engine, where temporary floating drawdown is part of the process of capturing gold’s volatility waves.
This is a common professional approach for gold trading systems that aim for: stable long-term performance controlled cycle management protection against sudden XAUUSD spikes Your experience reflects a mismatch between the strategy’s design and your personal trading preferences, not an issue with the EA itself.
Many users running the EA with the recommended capital and default settings are getting consistent results that align precisely with the published backtests. I always appreciate feedback, and I’m happy to assist any trader in choosing the setup that fits their risk profile and account size.
Antwort auf eine Rezension