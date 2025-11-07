Gold Crown Pro
Gold Crown Pro - Adaptiver Hedging Expert Advisor für XAUUSD (H1)
Produktübersicht
Gold Crown Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Hedging-Mechanismus, volatilitätssensitive Orderausführung und vordefinierte Risikomanagementregeln. Das System arbeitet vollautomatisch und verwendet weder Martingale noch Grid Position Scaling.
Der EA bietet drei Betriebsprofile, so dass der Benutzer das Risikoverhalten auswählen kann, das seinen eigenen Präferenzen am besten entspricht:
Konfiguration 1 - festes Lot 0,01, mit Parametern, die auf eine glattere Aktienkurve und ein geringeres durchschnittliches Risiko abzielen.
Konfiguration 2 - Fixed Lot 0,02, für eine höhere Handelsaktivität bei gleichbleibenden relativen Risikoprozentsätzen.
Konfiguration 3 - dynamischer Risikomodus, in dem die Positionsgröße als Prozentsatz der verfügbaren Marge gemäß den benutzerdefinierten Einstellungen berechnet wird.
Hauptmerkmale
Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1.
Adaptive Absicherungslogik basierend auf Preisschrittbedingungen.
Keine Martingale, kein Grid-Trading und keine unkontrollierten Lot-Erhöhungen.
Eingebaute Geld- und Risikomanagementregeln mit Take-Profit- und Stop-Loss-Logik.
Entwickelt für ECN/STP-Broker und VPS-Umgebungen mit niedriger Latenzzeit.
Backtest-Informationen (nur historische Simulationen)
Die folgenden Zahlen stammen aus historischen Backtests mit echten Tickdaten und variablen Spreads. Sie dienen nur zur Information und sind nicht repräsentativ für die zukünftige Performance.
Konfiguration 2 (0,02 Lot), Ersteinlage 500 USD: Nettogewinn ca. 6.600,19 USD, Gewinntrades ca. 81 %, Erholungsfaktor ca. 4,89, maximaler Equity Drawdown ca. 35,72 %.
Konfiguration 1 (0,01 Lot), Ersteinzahlung 1 000 USD: Nettogewinn ca. 2 688,70 USD, Gewinnquote ca. 80 %, Erholungsfaktor ca. 3,90, maximaler Aktienverlust ca. 30,48 %.
Konfiguration 3 (dynamisches Risiko), Ersteinlage 5.000 USD: Nettogewinn ca. 2.922,03 USD, Gewinnchancen ca. 73 %, Erholungsfaktor ca. 3,26, maximaler Kapitalverlust ca. 11,44 % (ca. 896,95 USD).
Richtlinien für die Nutzung
Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1-Chart.
Empfohlene Einlage: ab 1 000 USD und mehr, abhängig von der gewählten Konfiguration und der Risikotoleranz des Benutzers.
Empfohlener Hebeleffekt: ab 1:500 oder wie vom Broker vorgesehen.
Es ist ratsam, einen VPS mit geringer Latenz zum Handelsserver zu verwenden.
Verwenden Sie zum Testen echte Tickdaten mit variablen Spreads, um realistische historische Ergebnisse zu erhalten.
Haftungsausschluss
Gold Crown Pro ist ein professionelles Handelsinstrument für XAUUSD (H1). Alle in der Beschreibung angegebenen Statistiken und Parameter basieren auf historischen Tests oder Vorwärtstests auf Demo- oder realen Konten unter bestimmten Bedingungen. Sie garantieren oder versprechen keine Gewinne oder zukünftige Ergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts der gesamten Einlage. Nutzer sollten ihre eigene Risikotoleranz sorgfältig einschätzen und den EA auf einem Demokonto testen, bevor sie ihn im realen Handel einsetzen.
To be honest, the price of this expert advisor does not reflect its actual performance. First, it does not operate effectively with small account balances. Second, for traders who rely on stop-loss strategies, it can be extremely frustrating. It is considered “normal” for the system to hold a position through a 500-pip drawdown just to secure a 10-pip profit, which is very difficult to manage and work with.
Thank you for your detailed clarification, and I fully respect the effort and transparency you provide regarding how the EA operates. I understand that nothing is hidden and that the system is designed to work based on documented behavior. However, on XAUUSD specifically, this type of strategy can be extremely challenging in real trading conditions.
Gold is known for sudden, aggressive movements that can happen within seconds, and being forced to protect a 10-pip target while holding floating drawdowns that may exceed 20% or more of the account is not what most traders are looking for. Even if this is part of the mathematical strategy, the psychological and financial pressure on the account becomes very high, especially for traders who prefer structured risk control.
My feedback is not about the EA being unclear, but rather that this style of drawdown-based cycling may not be practical for many gold traders who prioritize consistency, risk-defined trading, and protection against sudden spikes common in XAUUSD markets.
I appreciate the work behind the EA, but I believe the risk-to-reward dynamic may not align with what many traders expect when trading gold.
However, I want to clarify one important point for future users: Gold Crown Pro has not exceeded the maximum drawdown shown in the backtests.
The real-market behavior is fully consistent with the historical stress tests — both in terms of drawdown range and profit cycles.
This confirms that the EA is functioning exactly as designed. The strategy is intentionally built as a cycle-based engine, where temporary floating drawdown is part of the process of capturing gold’s volatility waves.
This is a common professional approach for gold trading systems that aim for: stable long-term performance controlled cycle management protection against sudden XAUUSD spikes Your experience reflects a mismatch between the strategy’s design and your personal trading preferences, not an issue with the EA itself.
Many users running the EA with the recommended capital and default settings are getting consistent results that align precisely with the published backtests. I always appreciate feedback, and I’m happy to assist any trader in choosing the setup that fits their risk profile and account size.