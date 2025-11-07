Gold Crown Pro - Adaptiver Hedging Expert Advisor für XAUUSD (H1)

Produktübersicht

Gold Crown Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Hedging-Mechanismus, volatilitätssensitive Orderausführung und vordefinierte Risikomanagementregeln. Das System arbeitet vollautomatisch und verwendet weder Martingale noch Grid Position Scaling.

Der EA bietet drei Betriebsprofile, so dass der Benutzer das Risikoverhalten auswählen kann, das seinen eigenen Präferenzen am besten entspricht:

Konfiguration 1 - festes Lot 0,01, mit Parametern, die auf eine glattere Aktienkurve und ein geringeres durchschnittliches Risiko abzielen.

Konfiguration 2 - Fixed Lot 0,02, für eine höhere Handelsaktivität bei gleichbleibenden relativen Risikoprozentsätzen.

Konfiguration 3 - dynamischer Risikomodus, in dem die Positionsgröße als Prozentsatz der verfügbaren Marge gemäß den benutzerdefinierten Einstellungen berechnet wird.

Hauptmerkmale

Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1.

Adaptive Absicherungslogik basierend auf Preisschrittbedingungen.

Keine Martingale, kein Grid-Trading und keine unkontrollierten Lot-Erhöhungen.

Eingebaute Geld- und Risikomanagementregeln mit Take-Profit- und Stop-Loss-Logik.

Entwickelt für ECN/STP-Broker und VPS-Umgebungen mit niedriger Latenzzeit.

Backtest-Informationen (nur historische Simulationen)

Die folgenden Zahlen stammen aus historischen Backtests mit echten Tickdaten und variablen Spreads. Sie dienen nur zur Information und sind nicht repräsentativ für die zukünftige Performance.

Konfiguration 2 (0,02 Lot), Ersteinlage 500 USD: Nettogewinn ca. 6.600,19 USD, Gewinntrades ca. 81 %, Erholungsfaktor ca. 4,89, maximaler Equity Drawdown ca. 35,72 %.

Konfiguration 1 (0,01 Lot), Ersteinzahlung 1 000 USD: Nettogewinn ca. 2 688,70 USD, Gewinnquote ca. 80 %, Erholungsfaktor ca. 3,90, maximaler Aktienverlust ca. 30,48 %.

Konfiguration 3 (dynamisches Risiko), Ersteinlage 5.000 USD: Nettogewinn ca. 2.922,03 USD, Gewinnchancen ca. 73 %, Erholungsfaktor ca. 3,26, maximaler Kapitalverlust ca. 11,44 % (ca. 896,95 USD).

Richtlinien für die Nutzung

Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, H1-Chart.

Empfohlene Einlage: ab 1 000 USD und mehr, abhängig von der gewählten Konfiguration und der Risikotoleranz des Benutzers.

Empfohlener Hebeleffekt: ab 1:500 oder wie vom Broker vorgesehen.

Es ist ratsam, einen VPS mit geringer Latenz zum Handelsserver zu verwenden.

Verwenden Sie zum Testen echte Tickdaten mit variablen Spreads, um realistische historische Ergebnisse zu erhalten.

Haftungsausschluss

Gold Crown Pro ist ein professionelles Handelsinstrument für XAUUSD (H1). Alle in der Beschreibung angegebenen Statistiken und Parameter basieren auf historischen Tests oder Vorwärtstests auf Demo- oder realen Konten unter bestimmten Bedingungen. Sie garantieren oder versprechen keine Gewinne oder zukünftige Ergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts der gesamten Einlage. Nutzer sollten ihre eigene Risikotoleranz sorgfältig einschätzen und den EA auf einem Demokonto testen, bevor sie ihn im realen Handel einsetzen.