Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich geschickt an wechselnde Bedingungen anzupassen und hochpräzise Signale für den Ein- und Ausstieg aus einem Handel zu geben. Diese hochentwickelte, einfach zu bedienende und vollautomatische Software erfordert nur eine minimale Einrichtung, so dass sie für Händler aller Niveaus zugänglich ist, vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Es macht eine ständige Marktbeobachtung überflüssig, so dass sich die Nutzer auf Strategie und Entwicklung konzentrieren können, ohne von Routineaufgaben abgelenkt zu werden. Durchdrungen vom Geist der technologischen Entwicklung wird dieser Berater zu einem zuverlässigen Partner in der Welt der Hochfinanz, in der jeder Augenblick zählt. Seine Fähigkeit, auf ansteckende Weise mit der Volatilität des Marktes zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Händlern Zuversicht und eröffnet ihnen neue Horizonte, um erfolgreich zu sein. Unabhängig von ihrem Erfahrungsstand bietet dieses Tool, das sich schnell anpassen kann, allen Marktteilnehmern eine unschätzbare Unterstützung und gewährleistet Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei jeder Entscheidung.



Kombiniert mehrere bewährte Ausbruchsstrategien, um den Trend zu erkennen und ihm zu folgen.

Verwendet eine fortschrittliche Logik, um falsche Ausbrüche herauszufiltern und so die Genauigkeit und Rentabilität zu erhöhen.

Passt sich sowohl an trendfolgende als auch an schwankende Marktbedingungen an und sorgt so für eine konsistente Leistung.



Super-Safe-Strategie

Der Roboter enthält auch eine Super-Safe-Strategie, die zusätzlichen Schutz vor Verlusten bietet und die Gewinne erhöht. Sie passt die Trades mit präziser Risikokontrolle intelligent an, ohne das Kapital zu gefährden. Der eingesetzte Hebel ist für maximale Effizienz und Handelssicherheit optimiert, so dass Risiko und Rentabilität im Gleichgewicht sind.



Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: Jeder

Mindesteinlage: $50

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden

Leverage: Beliebig

Kontotyp: Beliebig

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr funktioniert (empfohlen)



Bevor Sie einen EA verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:



Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).

Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher können die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen werden.

Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.

