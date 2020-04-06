Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar).



Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Eigenschaften des Gold X5 EA



Niedriger Drawdown

Eine der herausragenden Eigenschaften des Gold X5 EA ist seine Fähigkeit, niedrige Drawdown-Niveaus aufrechtzuerhalten.



Hoher Gewinnfaktor

Der EA ist für den Hochleistungshandel konzipiert und bietet einen signifikanten Gewinnfaktor, der seine Effektivität bei der Erwirtschaftung von Investitionsrenditen im Laufe der Zeit anzeigt.



Starke Handelslogik

Der EA verwendet eine robuste und effektive Handelsstrategie, die sich nicht nur auf die Rentabilität konzentriert, sondern auch Risiken durch eine gut definierte Logik minimiert.



Einfache Bedienung

Mit seinen einfachen Einstellungen ist dieser EA für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich.



Vollautomatisch

Gold X5 EA macht eine ständige Marktbeobachtung überflüssig, da der Handelsprozess vollständig automatisiert ist.



Risikobewusste Strategie

Gold X5 EA verwendet keine gefährlichen Handelsstrategien, sondern konzentriert sich auf die Kapitalerhaltung, was ihn zu einer sichereren Option für Händler macht, die risikoreiche Handelsansätze scheuen.



Analysiert den globalen Trend: Eröffnet Trades strikt in Richtung des Trends.

Sichere Methoden: Aggressive Strategien wie Martingale, Grids oder Locking sind ausgeschlossen.

Feste Stopps: Klare Stop Loss und Take Profit, ohne umständliche Stop-Parameter.

Einfach zu installieren: Funktioniert mit Grundeinstellungen, lediglich die Auswahl des Handelsvolumens oder die Aktivierung der automatischen Risikoberechnung ist erforderlich.

Geeignet für Requisitenfirmen: Erfüllt strenge Kriterien für das Risikomanagement.



Voraussetzungen für Gold X5 EA MT4:



Währungspaar: XAU/USD (Gold).

Zeitrahmen: M30

Mindesteinlage: $100 (empfohlen).

Broker: Jeder zuverlässige Broker ist geeignet.

Kontotyp: Beliebig (Standard, ECN, etc.).

VPS: Optional, um einen reibungslosen Betrieb des EA zu gewährleisten.



Wichtig!

Der Devisenmarkt hat sein eigenes Risiko. Es gibt viele gute und schlechte Tage. Eine 100%ige Garantie auf dem Forex-Markt ist eine große Lüge.

Die Ergebnisse eines Signals in der Vergangenheit sind keine Garantie dafür, dass Sie die gleichen Ergebnisse erzielen werden! Sie können die gleichen Ergebnisse erzielen, aber es ist nicht 100%

Bitte beachten Sie, dass der Handel mit einem Risiko verbunden ist, und es ist wichtig, dieses Risiko zu verstehen und effektiv zu verwalten.

Es wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu verwenden, bevor Sie auf einem echten Konto handeln.



