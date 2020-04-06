Gold X5

Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar).

Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Eigenschaften des Gold X5 EA

Niedriger Drawdown
Eine der herausragenden Eigenschaften des Gold X5 EA ist seine Fähigkeit, niedrige Drawdown-Niveaus aufrechtzuerhalten.

Hoher Gewinnfaktor
Der EA ist für den Hochleistungshandel konzipiert und bietet einen signifikanten Gewinnfaktor, der seine Effektivität bei der Erwirtschaftung von Investitionsrenditen im Laufe der Zeit anzeigt.

Starke Handelslogik
Der EA verwendet eine robuste und effektive Handelsstrategie, die sich nicht nur auf die Rentabilität konzentriert, sondern auch Risiken durch eine gut definierte Logik minimiert.

Einfache Bedienung
Mit seinen einfachen Einstellungen ist dieser EA für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich.

Vollautomatisch
Gold X5 EA macht eine ständige Marktbeobachtung überflüssig, da der Handelsprozess vollständig automatisiert ist.

Risikobewusste Strategie
Gold X5 EA verwendet keine gefährlichen Handelsstrategien, sondern konzentriert sich auf die Kapitalerhaltung, was ihn zu einer sichereren Option für Händler macht, die risikoreiche Handelsansätze scheuen.

Analysiert den globalen Trend: Eröffnet Trades strikt in Richtung des Trends.
Sichere Methoden: Aggressive Strategien wie Martingale, Grids oder Locking sind ausgeschlossen.
Feste Stopps: Klare Stop Loss und Take Profit, ohne umständliche Stop-Parameter.
Einfach zu installieren: Funktioniert mit Grundeinstellungen, lediglich die Auswahl des Handelsvolumens oder die Aktivierung der automatischen Risikoberechnung ist erforderlich.
Geeignet für Requisitenfirmen: Erfüllt strenge Kriterien für das Risikomanagement.

Voraussetzungen für Gold X5 EA MT4:

Währungspaar: XAU/USD (Gold).
Zeitrahmen: M30
Mindesteinlage: $100 (empfohlen).
Broker: Jeder zuverlässige Broker ist geeignet.
Kontotyp: Beliebig (Standard, ECN, etc.).
VPS: Optional, um einen reibungslosen Betrieb des EA zu gewährleisten.

Wichtig!
Der Devisenmarkt hat sein eigenes Risiko. Es gibt viele gute und schlechte Tage. Eine 100%ige Garantie auf dem Forex-Markt ist eine große Lüge.
Die Ergebnisse eines Signals in der Vergangenheit sind keine Garantie dafür, dass Sie die gleichen Ergebnisse erzielen werden! Sie können die gleichen Ergebnisse erzielen, aber es ist nicht 100%
Bitte beachten Sie, dass der Handel mit einem Risiko verbunden ist, und es ist wichtig, dieses Risiko zu verstehen und effektiv zu verwalten.
Es wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu verwenden, bevor Sie auf einem echten Konto handeln.


Empfohlene Produkte
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. ZeitRahmen M1 M5 DATEIEN SETZEN; https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=Kommentare&Kommentar=11565247 Empfehlungen Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn mit minimalem Risiko oder auf einem Demokonto; Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; ECN-Konto mit niedrigen Spreads + niedrigen Kommissionen + hochwertiger Ausführung; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD und XAUUSD. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegung entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Advisor konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Hauptmerkmal
Golden Symphony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MT4 Scalper: Eine goldene Symphonie In einer Welt der schnellen Finanzströme, in der Sekunden über das Schicksal des Kapitals entscheiden, ist der MT4 Scalper nicht nur ein Handelsinstrument, sondern ein Dirigent, der ein komplexes Orchester von Marktschwankungen dirigiert. Er ist nicht nur ein Programm, sondern eine goldene Symphonie, in der jede Note einen eigenen Handel darstellt und die Harmonie für einen stabilen Gewinn steht. Eine goldene Symphonie: eine Metapher, die die Eleganz und Eff
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
EA Tiamat MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des EA basiert auf der Preisbewegung von der Unterstützungslinie zur Widerstandslinie, wie sie im Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/27135 implementiert ist . Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. BONUS: Ich werde allen Käufern einen absolut kostenlosen Trading-Experten für die Arbeit mit Gold zur Verfügung stellen: https: //www.mql5.com/ru/market/product/61919 Um diesen zu erhalten, schreiben Sie mir bitte nach dem Kauf eine Private Nachricht. Der
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experten
Automatic Expert Advisor Unusual EA ist nicht dazu gedacht, Supergewinne zu erzielen. Er ist eher für langfristige Investoren geeignet, für die der Handel kein Spiel, sondern ein Job ist. Unusual EA kann auch in einem Portfolio zusammen mit anderen EAs verwendet werden. Die Größe des Gewinns und des Drawdowns hängt vom gewählten Währungspaar und dem Zeitrahmen ab - am effektivsten in den Zeiträumen M30, H1 und H4, obwohl er für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente verwendet werden kann. Param
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Experten
Live-Ergebnis: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Set-Datei für EURUSD herunterladen Trend Rider Pro V2 ist ein Handelsroboter, der auf allen Forex-Paaren funktioniert und Ihnen hilft, automatisch zu handeln. Er ist einzigartig kodiert, um Ihre Forex-Investitionen zu verwalten und das beste Ergebnis aus den Komplexitäten des Forex-Marktes zu optimieren. Egal, ob Sie gerade erst angefangen haben oder ein Vollzeit-Händler sind, Trend Rider Pro V2 ist die perfekte Wahl für optimiertes Wachstu
Trinity Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Trinity Gold ist ein intelligenter Handelsroboter für den automatisierten Goldhandel, der auf fortschrittlichen Algorithmen basiert. Dieser Expert Advisor ist für den Handel mit dem XAUUSD-Asset auf einem Fünf-Minuten-Chart (M5) konzipiert. Seine Funktionsweise ist vollständig automatisiert und basiert auf der Analyse von Markttrends und der Vorhersage von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Datenanalyse: Trinit
Swing Strawberry
Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
Experten
Swing Strawberry Gold - Fortgeschrittener Gold Swing Trading Expert Advisor (EA) Swing Strawberry ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Swing-Trading-Strategien für GOLD (XAUUSD) anwenden. Dieser leistungsstarke EA identifiziert und nutzt Marktschwankungen, um die Gewinne aus kurz- bis mittelfristigen Preisbewegungen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko intelligent zu verwalten. Hauptmerkmale: Optimiert für den Handel mit GOLD (XAUUSD) Nutzt
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test     The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren Tests an       Ergebnisse. Fragen? Bitte wenden Sie sich an       fragen. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:      
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Arda
Evgeniy Zhdan
Experten
2 Exemplare von 10 zu diesem Preis übrig, die nächsten 10 Exemplare $549. Arda ist ein Trading Expert Advisor, der auf der Dissonanz von technischen Indikatoren und Preismustern basiert. Unterstützung: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Der Expert Advisor wurde auf realen historischen Daten von EURUSD, GBPUSD und XAUUSD (Gold) getestet. Sie können eine Demoversion eines beliebigen Programms (z.B. tickstory - es gibt eine kostenlose Version), das Kurse mit einer Qualität von 99,9% lie
KingofCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
/ /; Empfehlungen Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY; Die Einstellungen des EA - ℕℝ ℕ; ℂ - ℕ ℙ - ℝ
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experten
Promining Ai Currency ist ein sehr fortschrittlicher vollautomatischer Handelsalgorithmus. Die Premium-Strategie ist eine Kombination aus mehreren HFT-Indikatoren und ausgestattet mit der fortschrittlichsten Filterfunktion, wie z. B. einem Volatilitätsfilter, der plötzliche Marktspitzenvolatilitäten vorhersagen kann. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE LIVE-STREAM 24/7, IN DEM SIE SEINE WIRKLICHE LEISTUNG TATSÄCHLICH ÜBERPRÜFEN KÖNNEN MERKMALE Erweiterter Handelszeitplaner (Montag bis Sonntag) Erweit
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Carry Expo Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Carry Expo Ai Robot mit aktuellem TF, Auto Trading, aktuellem Chart, beliebige Asset-Paare, beliebige Broker mit Zeit GMT+0, UTC+0, wie z.B. Exness Broker Er kann sich mit Level Martingale erholen und die Gewinn- und Verlustrichtung der Position vergleichen. Level 2 Steps Martingale und Hedging Duos Position (Long und Short), kein Indikator mehr. Für Martingale Schritt können Sie über Ihr Geld-Management und Frequenzhandel zu setzen. Beispi
Hamster Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index). hat die Funktion, die Inanspruchnahme des Kontos durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an. MT5-Version https://www.mql5.com/ru/market/product/56995 OPTIONEN: RSI_PERIOD - Zeitraum zur Berechnung des Relativen-Stärke-Index; UP_LEVEL - obere Grenze; DN_LEVEL - untere Grenze; RSI_TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Berechnung; START_LOT - anfängliches L
LeopardAdaptive
Evgeniy Zhdan
Experten
LeopardAdaptive ist ein Advisor, der auf der Grundlage der Candlestick-Analyse mit gleichzeitiger Dissonanz von drei verschiedenen eingebetteten Algorithmen arbeitet, die die Trendrichtung bestimmen. Die Standardeinstellungen des Advisors sind optimal für die Arbeit mit vier empfohlenen Handelsinstrumenten. Die Losgröße oder der Risikoprozentsatz können vom Händler gewählt werden. Jeder Handelsauftrag hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Empfohlen: EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m
KingBoxGod Expert
Nguyen Cong Hoan
Experten
Der Expert Advisor für das Paar XAUUSD verwendet einfache, aber sehr effektive Methoden. Wenn Sie ein Trader sind, der kein Risiko eingehen möchte, verwenden Sie ihn. Der EA verwendet nur 3 einzigartige Aufträge mit vollem Stoploss und Takeprofit Verwenden Sie keine Netze oder Martingale. Verwenden Sie nur das Paar XAUUSD im H1-Frame Verwendung für jeden Kontotyp Manchmal muss es nicht zu kompliziert sein. Wenn es Verbesserungen gibt, werde ich ein paar weitere Funktionen aktualisieren Ich werd
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Experten
Spezifikation: - Trend Handel nur auf GBPCAD . - EA laufen mit H1 (1 Stunde) und D1 (täglich) Zeitrahmen nur (so don't worry about strategy tester Modellierung Qualität, weil der Verwendung von H1/D1 ist genug) . - Jeder Handel wurde mit einem vorher festgelegten Stop Loss und Take Profit eröffnet. - Mit Trailing-Stop. - Basierend auf einem festen Risiko pro Handel/Position (Standard ist 5% der freien Kontomarge), dann: Der zu erwartende Nettogewinn beträgt etwa 60%/Jahr ; Der maximale Drawdow
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experten
Goldenclaw EA ist ein einzigartiger Scalping Trading Robot, der auf einem mehrschichtigen neuronalen Netzwerk und verschiedenen Standardindikatoren basiert. Der Algorithmus arbeitet durch die Berechnung von Werten aus verschiedenen Zeitrahmen, um ein Ausgangssignal für den aktuellen Zeitrahmen zu liefern. Dieser EA verwendet keine gefährlichen Techniken wie Martingale, Mittelwertbildung, Grid oder Hedging. Alle Aufträge sind durch Stop-Loss geschützt und nur eine Handelsrichtung - Kauf oder Ve
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Experten
Advisor (Fortune): Ihr zuverlässiges Tool für den Hochfrequenz-Devisenhandel Der Fortune Advisor ist für jeden Zeitrahmen, jedes Währungspaar und jeden Broker-Server geeignet. Sein einzigartiges Handelssystem macht ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Trader. Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, mit liquiden Devisenpaaren zu handeln, einen niedrigen Spread beizubehalten und einen VPS zu verwenden. Sie können mit einer Einzahlung von $100 und einer Losgröße von 0,01 beginnen.
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik. Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen! GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt. Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse - Ein effektiver Handelsroboter für XAU/USD Eigenschaften von Gold Impulse Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Vielseitigkeit : Gold Impulse unterstützt eine Vielzahl von Handelsansätzen und -konzepten. Automatisierung : Befreit den Benutzer von der ständigen Marktbeobachtung. Anpassungsfähigkeit : Kann an spezifische Aufgaben und Marktbedingungen angepasst werden. Marktanalyse Technische Indikatoren : Verwendet gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands und Preiskanäle für die An
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Genie MT5 ist ein automatischer Devisenhandelsberater, der besonders bei denjenigen beliebt ist, die Risiken minimieren und Gewinne maximieren wollen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionen, Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Vorteile des Golden Genie MT5 automatisierten Beraters: Automatisierung : Durch die Möglichkeit, ohne ständige Marktbeobachtung zu handeln, haben Sie mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Geschäfts- oder Privatlebens zu konzentrieren. Bi
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters: Hauptmerkmale: Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursrei
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen e
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Fish Scalper Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Goldwerten (XAU/USD) entwickelt wurde. In der Regel verwenden solche Roboter algorithmische Methoden, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieses Programm verwendet integrierte Formeln, um Daten in Echtzeit zu ve
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigste
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Alive Gold MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool für den Forex-Handel, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, das Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Er arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die v
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor ist ein automatischer Handelsroboter, der für die Erzielung von Gewinnen auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er verwendet komplexe Algorithmen und technische Indikatoren, um Preisdiagramme zu analysieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analysiert Volatilität, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus un
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Vorteile Smart Gold EA ist eine inno
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Hän
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold MT4 Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD , um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Vorteile von Smart Gold EA Advisor Smart Gold E
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem Währungen 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden. Der Devisenhandel bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Um sich jedoch erfolgreich auf dem Devisenmarkt zu bewegen, bedarf es eines umfassenden Verständnisses der Faktoren, die die Währungsbewegungen beeinflussen, sowie der Fähigkeit zur technischen Analyse und zu Risikomanage
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Ai Ea ist nicht nur ein Berater, sondern ein Virtuose des kurzfristigen Handels, geboren, um hochvolatile Märkte mit minimalen Spreads zu erobern. Sein Herzstück ist ein einzigartiger Multikomponenten-Algorithmus, der Marktdaten blitzschnell und in Echtzeit verarbeitet. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Nächster Preis 999 : Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Dieser Scalping-Meister eröffnet wie ein Raubtier fas
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Aurum Master Expert Advisor wurde für den effizienten Handel mit Gold und beliebigen Währungen entwickelt, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Der Advisor passt sich aktiv an die sich verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Maß an Vorhersagegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und so ein maximales Gewinnpotenzial anstreben.
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends. Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch sign
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex Gold Advisor: Genauigkeit und Effizienz für MT4 In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels, in der jede Sekunde und jeder Pip zählt, hebt sich Apex Gold Advisor als ein Tool hervor, das für eine hohe Genauigkeit der Markteintritte sorgt. Speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt, ist dieser Advisor eine leistungsstarke Lösung für Händler, die ihre Rentabilität maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mq
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Advanced Gold Sniper ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA ist so konzipiert, dass er die besonderen Merkmale der Goldpreisbewegu
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Predictor ist ein Hochfrequenz-Experte mit einem moderaten Risikoniveau. Sein Scalping-Algorithmus ist so konzipiert, dass er Ein- und Ausstiegspunkte mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit findet und so die maximale Effizienz jedes Handels gewährleistet. Das für die Arbeit mit diesem Roboter am besten geeignete Währungspaar ist XAUUSD (Gold zum US-Dollar). Es ist ideal für Trader, die eine dynamische Handelsumgebung bevorzugen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension