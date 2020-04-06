GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik.

Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen!

GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt.

Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen von Unterstützung und Widerstand, mit obligatorischer Einstiegsbestätigung durch Price Action und einem Multi-Faktor-Signalbewertungssystem.

Der Advisor verwendet keine aggressiven oder hochfrequenten Methoden und ist darauf ausgelegt, Einstiegspunkte mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu finden.

Die Strategie basiert auf:

Arbeit von wichtigen Pivot-Zonen (S/R)

Einstiegsbestätigung durch Price-Action-Muster

Filterung der Richtung der Marktbewegung

System zur Bewertung der Signalqualität (Scoring)

Der Advisor strebt nicht nach häufigen Trades - er wählt die Punkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aus.

Hauptmerkmale

Pivot Zones Trading

Handeln Sie nur an signifikanten Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Price Action Filter

Verwendung von Umkehr- und Impulskerzenmustern.

Multi-Faktor-Scoring

Jedem Signal wird ein Rating zugewiesen - es werden nur Trades eröffnet, wenn sie von ausreichender Qualität sind.

Richtungsfilter

Verbot des Handels gegen die vorrangige Marktrichtung.

Risikomanagement

Flexibles System zur Berechnung des Volumens und zum Schutz des Kapitals.

Erholungslogik

Sanfte Erholung nach Verlustphasen ohne aggressive Methoden.

Täglicher Verlustschutz

Begrenzung der Verluste pro Handelstag.

On-Chart-Visualisierung

Anzeige der Zonen und des aktuellen Systemstatus direkt in der Grafik.

Empfohlene Bedingungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5-H1 (empfohlen)

Konto-Typ: Absicherung

Mindesteinlage: ab 500 $

VPS: Empfohlen für 24/7

Wichtige Informationen

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wir empfehlen Ihnen, den Advisor auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn verwenden.