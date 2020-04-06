Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich.

Smart Gold EA Vorteile



Smart Gold EA ist eine innovative Handelslösung, die den Devisenmarkt (Forex) automatisch analysiert und Trades ausführt, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, die Smart Gold zu einem leistungsstarken Werkzeug für neue und erfahrene Händler machen:



1. Automatisierter Handel



Smart Gold kann Trades ausführen, ohne dass die Marktbedingungen ständig überwacht werden müssen. Diese Automatisierung ermöglicht es Händlern, sich auf andere wichtige Aspekte ihrer Anlagestrategie zu konzentrieren, während der EA rund um die Uhr arbeitet.



2. Effizienz



Der EA von Smart Gold ist in der Lage, riesige Datenmengen zu analysieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage vordefinierter Strategien zu treffen, was die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades deutlich erhöht.



3. Objektivität



Eines der Hauptmerkmale von Smart Gold ist seine Fähigkeit, Handelsentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage programmierter Regeln zu treffen, wodurch emotionale Voreingenommenheit, die menschliche Händler oft beeinträchtigt, ausgeschlossen wird.



4.Portfolio-Optimierung



Smart Gold kann mehrere Konten gleichzeitig verwalten, was eine bessere Risikoverteilung und Portfoliodiversifizierung ermöglicht, was die allgemeine Handelseffizienz verbessern kann.



5Schnelle Reaktion



Smart Gold EA ist so konzipiert, dass er sofort auf Marktveränderungen reagiert, so dass er kritische Entscheidungen blitzschnell treffen kann, was in einer schnelllebigen Handelsumgebung notwendig sein kann.



Hauptmerkmale:



+ Kein Handelsraster

+ Keine Martingale-Strategie

+ Kein riskantes Geldmanagement

+ Vollautomatisch - einfach "einstellen und vergessen"



Empfehlungen:



Währungspaar: XAUUSD vs GOLD



Zeitrahmen: beliebig



Mindesteinlage: $50



Kontotyp: beliebig



Risikowarnung:



Bitte verstehen Sie die Risiken, bevor Sie Smart Gold kaufen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität, und der EA kann auch Verluste erleiden. Die gezeigten Backtests sind stark optimiert, um die besten Parameter zu finden, und daher können die Ergebnisse nicht direkt auf den realen Handel übertragen werden. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung hängt immer noch von Ihrem Broker ab.