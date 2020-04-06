Apex Golden MT5

Apex Golden — интеллектуальный торговый советник

Apex Golden MT5: Интеллектуальный советник, кующий золото стабильности

Apex Golden MT5 – это не просто торговый советник, это ваш надежный союзник в мире финансовых рынков. Он воплощает в себе передовые алгоритмы и адаптивную логику управления рисками, направленные на достижение стабильной и предсказуемой торговли, где компромиссы с безопасностью депозита исключены.

Изящество стратегии: Никаких сеток Мартингейла

Забудьте об агрессивном усреднении! Apex Golden MT5 формирует сетку ордеров, где каждый новый шаг не увеличивает риск. Здесь нет места бездумному наращиванию позиций после убыточных сделок. По умолчанию советник и вовсе использует одиночный ордер, демонстрируя предельную осторожность.

Феникс из пепла: Восстановление баланса с умом

Интеллектуальный механизм восстановления баланса позволяет вернуть утраченный капитал после серии неудачных сделок, не прибегая к экстремальным мерам и не подвергая счет чрезмерной нагрузке. Это как глоток свежего воздуха после шторма.

Точность в каждом лоте: Процентный расчет

Советник автоматически рассчитывает объем позиции, основываясь на заданном проценте риска от вашего баланса или фиксированной сумме в валюте счета. Больше не нужно гадать – Apex Golden MT5 обеспечивает ювелирную точность в каждом лоте.

Жатва прибыли: TP корзины в процентах

Гибкая настройка целевой прибыли для всей серии ордеров позволяет вам выходить из рынка с минимальными просадками и максимальной эффективностью. Собирайте урожай прибыли, не дожидаясь бури.

Страж прибыли: Сопровождение позиции (Trailing Stop)

Динамический стоп-лосс – это ваш верный телохранитель. Он защищает уже полученную прибыль и адаптируется к каждому движению рынка, словно тень, неотступно следующая за ценой.

Первый шаг к успеху: TP первой сделки

Отдельная настройка тейк-профита для первой позиции в серии повышает точность входа и снижает нагрузку на сетку, позволяя уверенно стартовать в каждой торговой сессии.

Анализ как искусство: Первый вход под микроскопом

Расширенная статистика по первым сделкам предоставляет вам объективную картину рыночной фазы и качества входов. Принимайте взвешенные решения, опираясь на знания, а не на удачу.

Фильтры, отсеивающие сомнения:

  • Фильтр Price Action (Пин-бар): Отсеивает ложные сигналы, распознавая паттерны Price Action, включая коварные пин-бары.
  • Фильтр тренда (EMA): Использует экспоненциальные скользящие средние для торговли по направлению доминирующего тренда, подавляя рыночный шум.
  • Фильтр флэта: Определяет зоны консолидации, ограждая вас от входов в неблагоприятных условиях рынка.

Непреклонный контроль:

  • Лимит дневных потерь: Жесткий контроль риска, ограничивающий максимальный убыток за торговый день.
  • Защита от избыточного количества сделок: Предотвращает перегрузку депозита чрезмерным числом открытых позиций.

Безупречная работа:

  • Точная работа с ордерами: Корректная идентификация и управление нужными позициями – закрытие, модификация, сопровождение.
  • Гарантированная фиксация прибыли: Надежные алгоритмы фиксации заработанных средств без зависимости от эмоций трейдера.

Ключевые преимущества, которые вы почувствуете:

  • Интуитивное управление: Советник ежедневно адаптирует параметры, повышая точность и стабильность торговли.
  • Адаптивное управление рисками: Автоматическое изменение уровней SL и TP в зависимости от текущей волатильности рынка.
  • Риск в долларах: Задайте желаемую сумму риска, а советник сам рассчитает оптимальный объем сделки.
  • Скользящий стоп (Trailing Stop): Фиксация прибыли и снижение потенциальных убытков без вашего участия.
  • Фильтры торговых сессий: Исключение неблагоприятных временных периодов, таких как низкая ликвидность или повышенные риски.
  • Мониторинг в реальном времени: Вся ключевая информация отображается прямо на графике, всегда у вас перед глазами.
  • Простота установки: Минимум настроек – достаточно задать уровень риска и запустить торговлю.
  •  Валютная пара: XAUUSD (GOLD)
  •  Таймфрейм: M5-H1
  •  Минимальный депозит: 300 долларов США.
  •  Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
  •  Кредитное плечо: Любое
  •  Тип аккаунта: Любой
  •  Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)


Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:

    Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
    Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
    Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера. 


