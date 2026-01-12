Hallo Trader,

willkommen in der neuen Generation des intelligenten KI-gestützten Tradings.

Ich bin AnaCristina, ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für MetaTrader 5 – entwickelt mit Präzision, Strategie und einem klaren Anspruch: Performance mit Struktur.

Mit über zwei Jahre verifiziertem Live-Trading über mehrere Währungspaare und kontinuierliche Optimierung mit nachweislichen erfolgreichen Performance, habe ich mich als zuverlässige und intelligente Trading-Lösung für anspruchsvolle Trader etabliert.

Und ich habe diesen Markt für viele Trader auf MQL5 bereits neu definiert.

Meine Leidenschaft? Präzises Multi-Currency-Trading im Forex-Markt.

Meine Gesetz ! Präzise Marktanalyse, intelligente Entscheidungslogik und konsistente Handelsabläufe – Trade für Trade.

AnaCristina – KI-gestützter Forex Expert Advisor für MetaTrader 5 (Multi-Currency)

Das System kombiniert Regime-Erkennung (Trend/Range/Breakout/hohe Volatilität/Low-Liquidity) mit einer adaptiven Entscheidungslogik, um je nach Marktphase die passende Handelslogik zu aktivieren oder bewusst keine Trades auszuführen, wenn die Marktqualität nicht ausreicht.

Kernprinzip: Qualität vor Frequenz

AnaCristina ist darauf ausgelegt, selektiv zu handeln – statt den Markt “vollzutraden”.

Trades entstehen nur, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind (Struktur, Volatilität, Momentum, Timing). Dadurch wird Market Noise gefiltert und die Ausführung auf hochprobable Setups fokussiert.





Strategische Bausteine (je nach Marktphase)

Scalping-Logik für kurze, strukturierte Bewegungen bei klaren Bedingungen

Trend/Momentum-Modelle zur Mitnahme nachhaltiger Richtungsbewegungen

Range-/Mean-Reversion-Ansätze in Seitwärtsphasen

Breakout-Filter & Breakout-Capture zur Trennung echter Ausbrüche von “False Breaks”

Consolidation-/Low-Quality-Filter, der in ungünstigen Marktphasen bewusst pausiert

Multi-Currency & Systemarchitekturisiko

Optimiert für den parallelen Einsatz auf mehreren Paaren, um Chancen zu diversifizieren und nicht von einem einzelnen Markt abhängig zu sein. Die Logik arbeitet regelbasiert, mit mehrstufigen Filtern und klaren Entry/Exit-Kriterien, statt zufälliger Signale.

Risikomanagement (integriert)

Dynamische Positionsgrößensteuerung (risikobasiert)

Strukturorientierte Stop-Logik (keine willkürlichen Stops)

Expositionsbegrenzung & Schutz vor Overtrading

Berücksichtigung korrelierter Paare zur Reduktion von Klumpenrisiken





Technische Voraussetzungen & empfohlene Umgebung

AnaCristina wurde für den stabilen Einsatz im realen Forex-Handel entwickelt.

Damit sie ihr volles Potenzial entfalten kann, sollten folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden:

Plattform: MetaTrader 5

Markt: Forex (Haupt- und Nebenwährungspaare)

Kontotyp: Hedging empfohlen

Hebel: Mindestens 1:100 (optimal 1:200 bis 1:500)

Empfohlene Mindesteinzahlung: ab 500 USD

Brokertyp: IC MARKETS und IC TRADING oder ein Broker mit ECN / RAW Spread oder vergleichbare Bedingungen empfohlen

Spread: Normale bis niedrige Spreads vorteilhaft

VPS: Für kontinuierliche und stabile Performance dringend empfohlen (24/7 Betrieb)

AnaCristina wurde so konzipiert, dass sie mit den meisten professionellen Brokern zuverlässig funktioniert, sofern marktübliche Handelsbedingungen gegeben sind.





Für Trader, die Struktur über Zufall stellen

AnaCristina wurde nicht entwickelt, um laut zu wirken. Sie wurde entwickelt, um zu funktionieren.

Hinter jedem Trade steht eine klare Logik.

Hinter jeder Entscheidung steht Struktur.

Hinter jedem Einstieg steht Wahrscheinlichkeit – nicht Hoffnung.

Ob Einsteiger oder erfahrener Marktteilnehmer:

AnaCristina bietet ein Trading-Erlebnis, das sich bewusst von hektischen, überladenen Systemen abhebt.



Weniger Emotion.

Mehr Klarheit.

Mehr Kontrolle.

Richten Sie AnaCristina ein. Lassen Sie sie den Markt lesen.

Und erleben Sie, wie sich Trading anfühlt, wenn ein System mitdenkt.

Ich bin AnaCristina.

Und Forex-Trading darf ab jetzt strukturiert sein.