Aurus Gold V

Aurus Gold ist ein Programm, das in der Lage ist, den Devisenmarkt ohne menschliches Zutun automatisch zu analysieren und zu handeln. Dieses innovative Tool hilft Ihnen, Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren zu treffen.



Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Das Hauptziel von Aurus Gold ist es, die Gewinne zu maximieren und die Risiken für die Anleger zu minimieren. Es arbeitet rund um die Uhr, basierend auf voreingestellten Parametern und Handelsregeln.



Die wichtigsten Vorteile der Verwendung eines Forex-Roboters sind:



1. Automatisierung des Handels: Die Möglichkeit, Transaktionen durchzuführen, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen.



2. Effizienz: Der Roboter ist in der Lage, große Datenmengen zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage von Strategien zu treffen, was die Chancen auf erfolgreiche Transaktionen erhöht.



3. Objektivität: Der Roboter handelt ausschließlich auf der Grundlage von programmierten Regeln und schließt den Einfluss von Emotionen oder Voreingenommenheit aus.



4. Portfolio-Optimierung: Der Roboter ist in der Lage, mehrere Konten gleichzeitig zu verwalten, Risiken zu streuen und das Portfolio zu diversifizieren.



5. Schnelle Reaktion: Aurus Gold ist in der Lage, sofort auf Veränderungen der Marktsituation zu reagieren und Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen.



Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung eines Forex-Roboters spezifische Kenntnisse der Finanzmärkte und Programmierkenntnisse erfordert, um seine Funktionsweise zu konfigurieren und zu optimieren. Es ist auch notwendig, die Leistung des Roboters ständig zu überwachen und die Handelsstrategien auf der Grundlage von Marktveränderungen anzupassen.







Hauptmerkmale:



+ Kein Gitter

+ Kein Martingale

+ Kein riskantes Kapitalmanagement.



Verwendet einen dynamischen Stop.

Vollständig automatisiert - einfach einstellen und vergessen



Empfehlungen:



Währungspaar: Beliebig

Zeitrahmen: Beliebig

Mindesteinlage: $200.

Kontotyp: Beliebig





Risiko-Warnung:Bevor Sie Aurus Gold kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein.Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (EA kann auch Verluste machen).Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber daher können die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen werden.Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.



