Laguerre Edge Simple EA

🚀 Wir stellen den Laguerre Edge Simple EA vor: Ihr Vorteil beim Goldhandel!

Sind Sie auf der Suche nach einemleistungsstarken, ausgeklügelten und sicheren Weg , um mit Gold zu handeln? Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu profitieren mit demLaguerre Edge Simple Expert Advisor (EA)!

Dieses hochmoderne, vollautomatische System wurde speziell für den dynamischen Goldmarkt(XAUUSD) auf demM5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt. Es handelt sich nicht nur um einen EA, sondern um Ihren persönlichen, hochpräzisen Handelspartner, der bereit ist, mit Ihrem Chart auf dem Exness-Broker verbunden zu werden. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich unter folgendem Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Warum Laguerre Edge EA wählen? 🥇

Der Laguerre Edge EA kombiniert die Geschwindigkeit desLaguerre RSI-Indikators mit der Richtungsstärke derexponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs), um Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erfassen.

  • Präziser Einstieg: Er nutzt den Laguerre-Indikator, um präzise überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen, gefiltert durch mehrere EMA-Trendüberprüfungen, um sicherzustellen, dass Sie nur Trades eingehen, die mit dem größeren Trend übereinstimmen.

  • Smart Money Management: Der EA verfügt über einprobabilistisches Money Management System . Das bedeutet, dass er Ihre Losgröße auf der Grundlage der Stärke (Wahrscheinlichkeit) des Handelssignals intelligent skaliert und so Ihre Sicherheit und potenzielle Rendite erhöht (Pro-Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • Dynamische Risikokontrolle: Im Gegensatz zu Hochrisikosystemenverwendet der Laguerre Edge EAkeine Martingale- oder Grid-Handelstechniken . Er beinhaltet einentäglichen Cut-Loss-Prozentsatz, um Ihr Kapital vor einem übermäßigen Drawdown zu schützen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • Advanced Trailing Stop: Trades werden durch einenATR-basierten Trailing Stop geschützt und maximiert. Dieser dynamische Stop-Loss bewegt sich, um den Gewinn zu sichern, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau (definiert durch ATR) erreicht ist, und sichert Ihre Gewinne in volatilen Marktbedingungen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

Wichtige Parameter: Passen Sie Ihren Vorteil an

Der EA ist bereits für Gold (M5) optimiert, aber Sie haben die volle Kontrolle, um ihn auf Ihre Risikotoleranz abzustimmen:

  • RiskPercentage: Definiert den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 gesetzt, um ein festes Lot zu verwenden) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • Lots: Ihre feste Losgröße, wenn der Risikoprozentsatz auf 0 eingestellt ist.

  • StartHour / EndHour: Legt die Stunden des Tages fest , in denen der EA handeln darf.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet , um Trades nach Volatilität zu filtern und sicherzustellen, dass der EA nur in einem ausreichend aktiven Markt handelt.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Legt die Periode und den Zeitrahmen für den Haupttrend-EMA-Filter fest (Standard ist D1 für einen starken, langfristigen Filter).

  • DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie bereit sind zu verlieren, bevor der EA den Handel für den Tag einstellt (wichtiges Risikomanagement) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • FastEMA / SlowEMA: Perioden für den Crossover-Filter des schnelleren Durchschnitts, der die mittlere Trendrichtung bestätigt (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • LaguerreGamma: Der Gamma-Parameter für die Kernberechnung des Laguerre-RSI, der dessen Empfindlichkeit beeinflusst (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Parameter für die dynamische Trailing-Stop-Loss-Berechnung (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • ATR_Profit_Multiplier: Der Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn (in ATR-Distanz) erreicht werden muss, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153446)

  • DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take-Profit-Ziels verwendet werden, wobei realistische Gewinnniveaus angestrebt werden.

Machen Sie den ersten Schritt: Handeln Sie intelligenter, nicht härter!

DerLaguerre Edge EA ist bereit für den Einsatz. Es ist ein hochentwickeltes Tool, das professionelles Risiko- und Geldmanagement direkt auf Ihr MT4-Terminal bringt.

Siemüssen sich nicht gleich zu einem großen Kauf verpflichten, sondern können den EA zueinem äußerst günstigen Preisfür einen Monat mieten, um seine Leistung zu testen und die Ergebnisse aus erster Hand in einer Live- oder Demo-Umgebung zu sehen.

🔥 Laden Sie den Laguerre Edge Simple EA noch heute herunter und sichern Sie sich Ihre Handelszukunft!


