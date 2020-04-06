🇩🇪 Deutsch (German)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis ist ein Expert Advisor auf institutionellem Niveau, der für erfahrene Trader und professionelle Marktteilnehmer entwickelt wurde, die Kapitalschutz, Ausführungsstabilität und diszipliniertes Risikomanagement über aggressives oder spekulatives Trading stellen.

Das System basiert auf trendgerichteter Ausführung und levelbasierter Einstiegsvalidierung. Positionen werden ausschließlich dann eröffnet, wenn sowohl die Marktstruktur als auch die Richtungsbedingungen strengen internen Kriterien entsprechen. Neurogenesis vermeidet bewusst hochfrequentes Trading und konzentriert sich auf selektive, qualitativ hochwertige Handelsgelegenheiten.

Zentrale Systemphilosophie

Neurogenesis wurde mit einem Kapital-zuerst-Ansatz entwickelt:

Konservative Handelsfrequenz

Kontrollierte Exposition pro Position

Logik, die unter realen Marktbedingungen validiert wurde

Stabilität in unterschiedlichen Volatilitätsumgebungen

Dieses Produkt ist nicht darauf ausgelegt, kurzfristige Renditen zu maximieren. Das Hauptziel besteht darin, Abwärtsrisiken zu reduzieren und langfristige Konsistenz zu gewährleisten.

Handelsmerkmale

Trendbasierte, richtungsorientierte Logik

Einstiegsbestätigung auf Basis signifikanter Preisniveaus

Vollautomatische Handelsausführung

Einseitige Marktexponierung pro Symbol

Entwickelt für reale Live-Marktbedingungen

Risiko- und Ausführungsintegrität

Neurogenesis verwendet ausdrücklich keine:

Martingale-Strategien

Grid- oder Nachkaufssysteme

Arbitrage- oder Latenzausnutzung

Neuronalen Netzwerke oder Black-Box-Logik

Scalping oder ultrakurzfristigen Handel

Alle Positionen werden mit vordefinierten Risikoparametern verwaltet, um ein vorhersehbares Verhalten in ungünstigen Marktphasen sicherzustellen.

Zielgruppe

Dieser Expert Advisor richtet sich an:

Professionelle Trader

Proprietäre Handelsdesks

Erfahrene Investoren

Kapitalverwalter mit Verständnis für Drawdowns und Ausführungsrisiken

Nicht empfohlen für Anfänger oder Nutzer, die aggressives Wachstum oder garantierte Ergebnisse erwarten.

Preisgestaltung und Distribution

Neurogenesis ist bewusst hochpreisig positioniert, um:

Eine Massenverbreitung zu vermeiden

Die Integrität der Strategie zu schützen

Eine verantwortungsvolle Nutzung sicherzustellen

Dieses Produkt wird als professionelle Trading-Engine angeboten und nicht als klassischer Retail-Handelsroboter.

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Performance dar. Drawdowns sind ein natürlicher Bestandteil systematischen Tradings. Der Einsatz sollte ausschließlich mit Kapital erfolgen, dessen Verlust verantwortbar ist.