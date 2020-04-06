🇯🇵 Japanese (日本語)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis は、資本保全、執行の安定性、規律あるリスク管理を重視する経験豊富なトレーダーおよびプロフェッショナル向けに開発された 機関投資家レベルの自動売買システムです。

本システムは トレンドに沿った執行と価格レベルによるエントリー検証を基盤としており、市場構造と方向性が厳格な内部条件を満たした場合にのみ取引を行います。高頻度取引を意図的に避け、選別された高品質な取引機会に集中します。

中核となる設計思想

Neurogenesis は 資本優先の思想で構築されています。

保守的な取引頻度

ポジションごとの管理されたリスク

実市場環境で検証されたロジック

さまざまなボラティリティ環境への適応性

短期的な利益最大化を目的としていません。主な目的は 下振れリスクの抑制と長期的な一貫性の維持です。

取引特性

トレンドベースの方向性ロジック

価格レベルによるエントリー確認

完全自動執行

銘柄ごとに単一方向のポジション

実取引環境を前提とした設計

リスクおよび執行の整合性

Neurogenesis は以下を 使用しません：

マーチンゲール

グリッド戦略

裁定取引やレイテンシー利用

ニューラルネットワーク

スキャルピングや超短期取引

すべての取引は事前定義されたリスクパラメータで管理されます。

対象ユーザー

プロフェッショナルトレーダー

プロップデスク

経験豊富な投資家

ドローダウンや執行リスクを理解する資金管理者

初心者には推奨されません。

価格設定と配布方針

プレミアム価格は、大量配布を防ぎ、戦略の完全性を維持するために設定されています。

重要な注意事項

取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。