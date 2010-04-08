🇰🇷 한국어 (Korean)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis는 자본 보존, 실행 안정성, 그리고 규율 있는 리스크 관리를 최우선으로 하는 숙련된 트레이더 및 전문 시장 참여자를 위해 개발된 기관급 수준의 Expert Advisor입니다. 이 시스템은 공격적이거나 투기적인 매매 방식보다 장기적인 안정성과 일관성을 중시합니다.

본 시스템은 추세 정렬형 실행 로직과 핵심 가격 레벨 기반 진입 검증을 바탕으로 설계되었으며, 시장 구조와 방향 조건이 내부적으로 설정된 엄격한 기준을 충족할 경우에만 거래를 실행합니다. Neurogenesis는 고빈도 매매를 의도적으로 배제하고, 선별된 고품질 거래 기회에 집중합니다.

핵심 설계 철학

Neurogenesis는 자본 우선(capital-first) 철학을 기반으로 구축되었습니다.

보수적인 거래 빈도

포지션당 통제된 위험 노출

실제 시장 환경에서 검증된 로직

다양한 변동성 환경에서의 안정성

이 제품은 단기 수익 극대화를 목표로 하지 않습니다. 주된 목적은 하방 리스크를 최소화하고 장기적인 일관성을 유지하는 것입니다.

거래 특성

추세 기반 방향성 매매 로직

가격 레벨 기반 진입 검증

완전 자동화된 거래 실행

심볼당 단일 방향 포지션

실제 라이브 시장 조건에 맞춰 설계

리스크 및 실행 무결성

Neurogenesis는 다음을 절대 사용하지 않습니다:

마틴게일 전략

그리드(Grid) 시스템

차익거래 또는 지연 시간(latency) 활용

신경망 또는 블랙박스 의사결정 로직

스캘핑 또는 초단기 매매

모든 포지션은 사전에 정의된 리스크 파라미터에 따라 관리되어, 불리한 시장 상황에서도 예측 가능한 동작을 보장합니다.

대상 사용자

본 Expert Advisor는 다음과 같은 사용자에게 적합합니다:

전문 트레이더

프로프 트레이딩 데스크

숙련된 투자자

드로우다운 및 실행 리스크를 이해하는 자본 관리자

초보자에게는 권장되지 않습니다. 또한 공격적인 성장이나 수익 보장을 기대하는 사용자에게도 적합하지 않습니다.

가격 정책 및 배포 방식

Neurogenesis는 다음을 목적으로 프리미엄 가격 정책을 채택하고 있습니다:

대량 배포 제한

전략 무결성 유지

책임 있는 사용 보장

본 제품은 일반 소매용 자동매매 로봇이 아닌, 전문 트레이딩 엔진으로 제공됩니다.

중요 고지 사항

금융 상품 거래에는 위험이 수반됩니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 드로우다운은 시스템 트레이딩의 자연스러운 일부이며, 감당 가능한 자본으로만 운용해야 합니다.

