🇫🇷 Français (French)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis est un Expert Advisor de niveau institutionnel, développé pour les traders expérimentés et les professionnels des marchés financiers qui privilégient la préservation du capital, la stabilité d’exécution et une gestion rigoureuse du risque plutôt que des approches agressives ou spéculatives.

Le système repose sur une exécution alignée sur la tendance et une validation des entrées basée sur des niveaux clés, et n’ouvre des positions que lorsque la structure du marché et les conditions directionnelles répondent à des critères internes stricts. Neurogenesis évite volontairement le trading à haute fréquence et se concentre sur des opportunités de trading sélectives et de haute qualité.

Philosophie Centrale du Système

Neurogenesis a été conçu selon une approche axée sur la protection du capital :

Fréquence de trading conservatrice

Exposition maîtrisée par position

Logique validée dans des conditions de marché réelles

Stabilité dans différents environnements de volatilité

Ce produit n’a pas pour objectif de maximiser les rendements à court terme. Son objectif principal est de réduire les risques de baisse et de maintenir une cohérence à long terme.

Caractéristiques de Trading

Logique directionnelle basée sur la tendance

Validation des entrées par niveaux

Exécution entièrement automatisée

Exposition dans une seule direction par symbole

Conçu pour des conditions de marché réelles

Intégrité du Risque et de l’Exécution

Neurogenesis n’utilise pas :

Les stratégies de martingale

Les systèmes de grid (grille)

L’arbitrage ou l’exploitation de la latence

Les réseaux neuronaux ou toute logique de type « boîte noire »

Le scalping ou le trading ultra-court terme

Toutes les positions sont gérées à l’aide de paramètres de risque prédéfinis, garantissant un comportement prévisible lors de conditions de marché défavorables.

Public Cible

Cet Expert Advisor est destiné à :

Traders professionnels

Bureaux de trading propriétaires (prop desks)

Investisseurs expérimentés

Gestionnaires de capitaux comprenant les drawdowns et les risques d’exécution

Non recommandé pour les débutants ou pour les utilisateurs recherchant une croissance agressive ou des résultats garantis.

Tarification et Distribution

Neurogenesis est proposé à un prix premium afin de :

Limiter la distribution de masse

Préserver l’intégrité de la stratégie

Garantir une utilisation responsable

Ce produit est commercialisé comme un moteur de trading professionnel, et non comme un robot de trading grand public.

Avis Important

Le trading de produits financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les drawdowns font partie intégrante du trading systématique et ce système doit être utilisé uniquement avec un capital pouvant être géré de manière responsable.