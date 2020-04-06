Neurogenesis Institutional Trading Engine
Neurogenesis é um Expert Advisor de nível institucional, desenvolvido para traders experientes e participantes profissionais do mercado que priorizam a preservação de capital, a estabilidade de execução e o controle disciplinado de risco, em vez de comportamentos agressivos ou especulativos.
O sistema é projetado com base em execução alinhada à tendência e validação de entradas por níveis, permitindo operações apenas quando a estrutura de mercado e as condições direcionais atendem a critérios internos rigorosos. A Neurogenesis evita intencionalmente negociações de alta frequência e concentra-se em oportunidades seletivas e de alta qualidade.
Filosofia Central do Sistema
A Neurogenesis foi criada com uma mentalidade de capital em primeiro lugar:
-
Frequência de operações conservadora
-
Exposição controlada por posição
-
Lógica validada em condições reais de mercado
-
Estabilidade em diferentes ambientes de volatilidade
Este produto não foi projetado para maximizar retornos de curto prazo. Seu objetivo principal é reduzir riscos de queda e manter consistência no longo prazo.
Características de Negociação
-
Lógica direcional baseada em tendência
-
Validação de entrada por níveis
-
Execução totalmente automatizada
-
Exposição em apenas uma direção por símbolo
-
Desenvolvido para condições reais de mercado
Integridade de Risco e Execução
A Neurogenesis NÃO utiliza:
-
Estratégias de martingale
-
Sistemas de grid
-
Arbitragem ou exploração de latência
-
Redes neurais ou lógica de caixa-preta
-
Scalping ou negociações ultracurtas
Todas as posições são gerenciadas com parâmetros de risco predefinidos para garantir comportamento previsível em condições adversas de mercado.
Público-Alvo
Este Expert Advisor é destinado a:
-
Traders profissionais
-
Mesas proprietárias
-
Investidores experientes
-
Gestores de capital familiarizados com drawdown e risco de execução
Não recomendado para iniciantes ou usuários que buscam crescimento agressivo ou resultados garantidos.
Preço e Distribuição
A Neurogenesis possui preço premium para:
-
Limitar a distribuição em massa
-
Preservar a integridade da estratégia
-
Garantir uso responsável
Este produto é oferecido como um motor de negociação profissional, e não como um robô de varejo.
Aviso Importante
Negociação envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Drawdowns são parte natural da negociação sistemática e o uso deve ser feito com capital gerenciável.