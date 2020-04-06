Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis é um Expert Advisor de nível institucional, desenvolvido para traders experientes e participantes profissionais do mercado que priorizam a preservação de capital, a estabilidade de execução e o controle disciplinado de risco, em vez de comportamentos agressivos ou especulativos.

O sistema é projetado com base em execução alinhada à tendência e validação de entradas por níveis, permitindo operações apenas quando a estrutura de mercado e as condições direcionais atendem a critérios internos rigorosos. A Neurogenesis evita intencionalmente negociações de alta frequência e concentra-se em oportunidades seletivas e de alta qualidade.

Filosofia Central do Sistema

A Neurogenesis foi criada com uma mentalidade de capital em primeiro lugar:

  • Frequência de operações conservadora

  • Exposição controlada por posição

  • Lógica validada em condições reais de mercado

  • Estabilidade em diferentes ambientes de volatilidade

Este produto não foi projetado para maximizar retornos de curto prazo. Seu objetivo principal é reduzir riscos de queda e manter consistência no longo prazo.

Características de Negociação

  • Lógica direcional baseada em tendência

  • Validação de entrada por níveis

  • Execução totalmente automatizada

  • Exposição em apenas uma direção por símbolo

  • Desenvolvido para condições reais de mercado

Integridade de Risco e Execução

A Neurogenesis NÃO utiliza:

  • Estratégias de martingale

  • Sistemas de grid

  • Arbitragem ou exploração de latência

  • Redes neurais ou lógica de caixa-preta

  • Scalping ou negociações ultracurtas

Todas as posições são gerenciadas com parâmetros de risco predefinidos para garantir comportamento previsível em condições adversas de mercado.

Público-Alvo

Este Expert Advisor é destinado a:

  • Traders profissionais

  • Mesas proprietárias

  • Investidores experientes

  • Gestores de capital familiarizados com drawdown e risco de execução

Não recomendado para iniciantes ou usuários que buscam crescimento agressivo ou resultados garantidos.

Preço e Distribuição

A Neurogenesis possui preço premium para:

  • Limitar a distribuição em massa

  • Preservar a integridade da estratégia

  • Garantir uso responsável

Este produto é oferecido como um motor de negociação profissional, e não como um robô de varejo.

Aviso Importante

Negociação envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Drawdowns são parte natural da negociação sistemática e o uso deve ser feito com capital gerenciável.


