🇵🇹 Portuguese (Português)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis é um Expert Advisor de nível institucional, desenvolvido para traders experientes e participantes profissionais do mercado que priorizam a preservação de capital, a estabilidade de execução e o controle disciplinado de risco, em vez de comportamentos agressivos ou especulativos.

O sistema é projetado com base em execução alinhada à tendência e validação de entradas por níveis, permitindo operações apenas quando a estrutura de mercado e as condições direcionais atendem a critérios internos rigorosos. A Neurogenesis evita intencionalmente negociações de alta frequência e concentra-se em oportunidades seletivas e de alta qualidade.

Filosofia Central do Sistema

A Neurogenesis foi criada com uma mentalidade de capital em primeiro lugar:

Frequência de operações conservadora

Exposição controlada por posição

Lógica validada em condições reais de mercado

Estabilidade em diferentes ambientes de volatilidade

Este produto não foi projetado para maximizar retornos de curto prazo. Seu objetivo principal é reduzir riscos de queda e manter consistência no longo prazo.

Características de Negociação

Lógica direcional baseada em tendência

Validação de entrada por níveis

Execução totalmente automatizada

Exposição em apenas uma direção por símbolo

Desenvolvido para condições reais de mercado

Integridade de Risco e Execução

A Neurogenesis NÃO utiliza:

Estratégias de martingale

Sistemas de grid

Arbitragem ou exploração de latência

Redes neurais ou lógica de caixa-preta

Scalping ou negociações ultracurtas

Todas as posições são gerenciadas com parâmetros de risco predefinidos para garantir comportamento previsível em condições adversas de mercado.

Público-Alvo

Este Expert Advisor é destinado a:

Traders profissionais

Mesas proprietárias

Investidores experientes

Gestores de capital familiarizados com drawdown e risco de execução

Não recomendado para iniciantes ou usuários que buscam crescimento agressivo ou resultados garantidos.

Preço e Distribuição

A Neurogenesis possui preço premium para:

Limitar a distribuição em massa

Preservar a integridade da estratégia

Garantir uso responsável

Este produto é oferecido como um motor de negociação profissional, e não como um robô de varejo.

Aviso Importante

Negociação envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Drawdowns são parte natural da negociação sistemática e o uso deve ser feito com capital gerenciável.