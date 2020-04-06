Neurogenesis Institutional Trading Engine
- 专家
- Deepansh Agrawal
- 版本: 3.0
- 激活: 20
🇨🇳 简体中文 (Chinese – Simplified)
Neurogenesis Institutional Trading Engine
Neurogenesis 是一款面向专业交易者和市场专业参与者的 机构级 Expert Advisor，优先考虑 资金保护、执行稳定性和严格的风险管理，而非激进或投机性交易行为。
该系统基于 趋势方向执行和关键价格水平的交易验证，仅在市场结构和方向条件满足严格内部标准时才会开仓。Neurogenesis 有意避免高频交易，专注于 精选高质量的交易机会。
核心设计理念
Neurogenesis 的设计理念是 以资本为先：
-
保守的交易频率
-
每笔仓位的风险可控
-
在真实市场环境中验证的逻辑
-
在不同波动性环境下保持稳定性
该产品并非旨在最大化短期收益。其主要目标是 降低下行风险并维持长期一致性。
交易特性
-
基于趋势的方向性逻辑
-
基于关键价格水平的入场验证
-
全自动交易执行
-
每个品种仅单方向持仓
-
针对实际实时市场环境设计
风险与执行完整性
Neurogenesis 不使用：
-
马丁格尔策略
-
网格交易系统
-
套利或延迟利用
-
神经网络或黑箱决策逻辑
-
剥头皮或超短期交易
所有仓位均按照 预设风险参数 管理，以确保在不利市场条件下仍能 保持可预测行为。
适用用户
本 Expert Advisor 适用于：
-
专业交易者
-
专有交易台 (Prop Desk)
-
经验丰富的投资者
-
熟悉回撤和执行风险的资金管理者
不建议初学者使用，也不适合希望获得激进增长或保证收益的用户。
价格与分发
Neurogenesis 采用 高端定价 以：
-
限制大规模分发
-
保持策略完整性
-
确保负责任的使用
该产品作为 专业交易引擎 提供，而非普通零售交易机器人。
重要提示
金融交易存在风险。过去的表现 不保证未来结果。回撤是系统化交易的自然组成部分，应仅使用 可合理管理的资金。
