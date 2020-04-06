🇨🇳 简体中文 (Chinese – Simplified)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis 是一款面向专业交易者和市场专业参与者的 机构级 Expert Advisor，优先考虑 资金保护、执行稳定性和严格的风险管理，而非激进或投机性交易行为。

该系统基于 趋势方向执行和关键价格水平的交易验证，仅在市场结构和方向条件满足严格内部标准时才会开仓。Neurogenesis 有意避免高频交易，专注于 精选高质量的交易机会。

核心设计理念

Neurogenesis 的设计理念是 以资本为先：

保守的交易频率

每笔仓位的风险可控

在真实市场环境中验证的逻辑

在不同波动性环境下保持稳定性

该产品并非旨在最大化短期收益。其主要目标是 降低下行风险并维持长期一致性。

交易特性

基于趋势的方向性逻辑

基于关键价格水平的入场验证

全自动交易执行

每个品种仅单方向持仓

针对实际实时市场环境设计

风险与执行完整性

Neurogenesis 不使用：

马丁格尔策略

网格交易系统

套利或延迟利用

神经网络或黑箱决策逻辑

剥头皮或超短期交易

所有仓位均按照 预设风险参数 管理，以确保在不利市场条件下仍能 保持可预测行为。

适用用户

本 Expert Advisor 适用于：

专业交易者

专有交易台 (Prop Desk)

经验丰富的投资者

熟悉回撤和执行风险的资金管理者

不建议初学者使用，也不适合希望获得激进增长或保证收益的用户。

价格与分发

Neurogenesis 采用 高端定价 以：

限制大规模分发

保持策略完整性

确保负责任的使用

该产品作为 专业交易引擎 提供，而非普通零售交易机器人。

重要提示

金融交易存在风险。过去的表现 不保证未来结果。回撤是系统化交易的自然组成部分，应仅使用 可合理管理的资金。

✅ 确认