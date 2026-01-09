Produktname: Gold Momentum AI

Produkttyp: Expert Advisor

Handelsinstrument: XAUUSD (Gold zu US Dollar)

Zeitrahmen: H1 (Stündlich)

Überprüfung

Gold Momentum AI ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der ausschließlich für den Goldmarkt (XAUUSD) unter Verwendung des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf den Prinzipien der Momentum-Analyse und der adaptiven Erkennung der Marktvolatilität.

Der Advisor nutzt moderne Datenverarbeitungsmethoden, um die wichtigsten Preisbewegungen zu identifizieren und kann sich so effektiv an die sich dynamisch verändernden Handelsbedingungen auf dem Edelmetallmarkt anpassen.

Hauptmerkmale und Vorteile

XAUUSD-Spezialisierung: Der Algorithmus ist fein auf die einzigartige Dynamik und Volatilität von Gold abgestimmt.

H1-Zeitrahmen: Die Arbeit auf dem Stundenchart filtert das "Rauschen" des Marktes (kurzfristige Schwankungen) heraus und konzentriert sich auf die wichtigeren mittelfristigen Trends.

Automatisiertes Risikomanagement: Das integrierte Kapitalmanagementmodul ermöglicht Ihnen eine flexible Anpassung der Losgröße (festes Los oder Prozentsatz der Einlage).

Verlässlichkeit und Stabilität: Der Expert Advisor wurde in Übereinstimmung mit den strengen MQL5-Regeln entwickelt und gewährleistet einen stabilen Betrieb rund um die Uhr.

Einfach zu installieren: Keine komplexen Einstellungen oder zusätzlichen Indikatoren erforderlich; sofort nach der Installation auf dem H1-Chart einsatzbereit.

Empfehlungen für den Einsatz

Mindesteinlage : Es wird empfohlen, für ein komfortables Risikomanagement mindestens $1000 USD (oder den Gegenwert in Cent-Konten) einzusetzen.

Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und schneller Orderausführung für XAUUSD ist geeignet.

VPS: Für einen kontinuierlichen Betrieb und um Ausrutscher zu vermeiden, wird die Verwendung eines virtuellen Servers (VPS) empfohlen.

Wichtige Hinweise

Der Devisenhandel ist mit hohen Risiken verbunden. Der Einsatz von Expert Advisors ist keine Garantie für Gewinne. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Testen Sie die Strategie unbedingt auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto anwenden.