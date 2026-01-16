AI Smart Trend EA
- Experten
- Evgeniy Kornilov
- Version: 15.44
AI-verbessertes Multi-Strategie-Handels-System
Revolutionäre AI-Handelstechnologie für moderne Märkte
Überblick:
AI Smart Trend EA repräsentiert die nächste Generation von KI-gestützten Handelslösungen. Dieser Expert Advisor kombiniert Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit fortschrittlicher technischer Analyse. Unsere firmeneigene KI-Engine analysiert Tausende von Datenpunkten, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu identifizieren.
Merkmale der KI-Technologie:
Neuronale Netzwerkanalyse: Deep-Learning-Algorithmen verarbeiten historische und Echtzeit-Marktdaten
Vorhersagende Analytik: KI-Modelle prognostizieren potenzielle Kursbewegungen mit fortschrittlicher Mustererkennung
Stimmungsanalyse: Natürliche Sprachverarbeitung überwacht die Marktstimmung und den Einfluss von Nachrichten
Selbstoptimierende Parameter: KI verfeinert kontinuierlich die Handelsparameter auf Basis der Performance
Erkennung von Anomalien: Identifiziert ungewöhnliches Marktverhalten und passt das Risiko entsprechend an
KI-Handelsstrategien:
KI-Trendvorhersage
Neuronale Netzwerke sagen Trendfortsetzungen und -umkehrungen voraus
Deep Learning identifiziert komplexe Chartmuster, die für menschliche Händler unsichtbar sind
Prädiktive Analytik prognostiziert Ausbruchsrichtungen mit hoher Genauigkeit
Sentiment-basierter Handel
KI analysiert Nachrichten-Feeds, soziale Medien und Wirtschaftskalender
Natürliche Sprachverarbeitung interpretiert die Marktstimmung
Automatisierte Reaktion auf fundamentale Markttreiber
Mustererkennung AI
Maschinelles Lernen identifiziert profitable Candlestick-Muster
Tiefe neuronale Netze erkennen komplexe Chart-Formationen
Historischer Musterabgleich mit Wahrscheinlichkeitsauswertung
AI Risikomanagement:
Dynamische Risikoanpassung: KI modifiziert Risikoparameter basierend auf der Marktvolatilität
Portfolio-Optimierung: Maschinelles Lernen verteilt das Kapital auf mehrere Chancen
Korrelationsanalyse: KI überwacht die Beziehungen zwischen den Märkten, um korrelierte Risiken zu vermeiden
Schutz vor schwarzen Schwänen: Spezielle Algorithmen erkennen und reagieren auf extreme Marktereignisse
Vollständige Parameterliste:
=== STRATEGIEAUSWAHL ===
StrategyType - Primäre KI-Handelsstrategie: Trendfolge, Umkehrung, Scalping oder kombinierte KI-Strategien
EnableMultiPosition - KI-Entscheidung für multiples Positionsmanagement
MaxPositions - Maximale Positionen pro Richtung (KI-optimiert)
UseMartingale - KI-gesteuertes Martingale-System (mit Vorsicht zu verwenden)
MartingaleMultiplier - Lot-Multiplikator für KI-Martingale-Berechnungen
=== KI-TRENDFOLGE-PARAMETER ===
TrendMAPeriod - Gleitende Durchschnittsperiode für die Trendanalyse
TrendBreakoutThreshold - AI-berechnete Breakout-Erkennungsschwelle
UseADXFilter - AI-Filter zur Bestätigung der Trendstärke
ADX_Threshold - Minimaler ADX-Wert für gültige Trends
=== AI REVERSAL STRATEGY PARAMETER ===
RSI_Period - KI-optimierte RSI-Berechnungsperiode
RSI_Overbought/RSI_Oversold - KI-bestimmte Umkehrschwellen
UseMACDConfirmation - KI-Bestätigung mittels MACD-Divergenz
Stochastic_K/D - KI-optimierte Stochastik-Parameter
=== AI SCALPING-PARAMETER ===
ScalpMAPeriod - KI-ausgewählter gleitender Durchschnitt für Scalping
ScalpATRMultiplier - ATR-basierter Stop-Loss-Multiplikator (AI-optimiert)
ScalpMaxSpread - Maximaler Spread für AI-Scalping-Operationen
UseBollingerForScalping - AI Bollinger Bands Integration
=== KI-RISIKOMANAGEMENT ===
RiskPercent - KI-berechneter Risikoprozentsatz pro Handel
UseFixedLot - KI-Entscheidung für feste vs. dynamische Losgrößenbestimmung
MaxLotSize - KI-Begrenzung der maximalen Losgröße
StopLossPoints/TakeProfitPoints - KI-optimierte Risiko-/Ertragsparameter
UseTrailingStop - KI-gesteuertes Trailing-Stop-System
MaxDailyLossPercent - KI-Begrenzung des täglichen Verlusts
EquityMinPercent - KI-Schwellenwert für den Eigenkapitalschutz
=== KI-MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE ===
HigherTF/LowerTF - KI-gesteuerte Zeitrahmenkombinationen
UseMTFConfirmation - KI-Multi-Timeframe-Bestätigungssystem
MTF1/MTF2 - KI-optimierte zusätzliche Zeitrahmen
=== KI-SIGNALBESTÄTIGUNG ===
-
-
-
-
=== KI-WARNUNGEN UND -BENACHRICHTIGUNGEN ===
EnableAlerts - KI-generierte Handelswarnungen
SendEmail/SendPush - KI-Benachrichtigungsmethoden
Systemvoraussetzungen:
MetaTrader 5-Plattform
Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1.000 für optimale KI-Leistung)
Empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY
Zeitrahmen: M5, M15, H1, H4
Kontotypen: ECN, Roh-Spread, Standard
VPS empfohlen für 24/7 AI Betrieb
AI-Leistungsmerkmale:
24/7 Marktbeobachtung ohne emotionale Voreingenommenheit
Strategieanpassung in Echtzeit an veränderte Bedingungen
Kontinuierliches Lernen aus dem Marktfeedback
Gleichzeitige Analyse mehrerer Währungspaare
Automatisierte Reaktion auf Nachrichten und Ereignisse
WICHTIGER RISIKOHINWEIS:
TRADING BIRGT EIN ERHEBLICHES VERLUSTRISIKO. Dieses KI-Handelssystem ist ein Werkzeug, das bei Handelsentscheidungen helfen kann, aber keine Gewinne garantiert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die KI-Algorithmen können Drawdowns und Verlustphasen aufweisen. Testen Sie das System immer mindestens 1-2 Monate lang auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Berücksichtigen Sie Ihr Erfahrungsniveau und lassen Sie sich bei Bedarf von einem unabhängigen Finanzberater beraten. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.
Empfohlenes Testprotokoll:
Demo-Tests für mindestens 30 Tage
Vorwärts-Tests unter verschiedenen Marktbedingungen
Beginnen Sie mit minimalen Risikoeinstellungen
Erhöhen Sie schrittweise das Risiko, wenn Sie das Systemverhalten verstehen.
Überwachen Sie die KI-Leistung während einflussreicher Nachrichtenereignisse
