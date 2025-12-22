🇮🇹 Italiano (Italian)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis è un Expert Advisor di livello istituzionale, sviluppato per trader esperti e professionisti dei mercati finanziari che danno priorità alla protezione del capitale, alla stabilità dell’esecuzione e a una gestione disciplinata del rischio, piuttosto che a strategie aggressive o speculative.

Il sistema è basato su un’esecuzione allineata al trend e sulla validazione degli ingressi tramite livelli di prezzo chiave, aprendo posizioni solo quando la struttura del mercato e le condizioni direzionali soddisfano rigorosi criteri interni. Neurogenesis evita intenzionalmente il trading ad alta frequenza e si concentra su opportunità di trading selettive e di alta qualità.

Filosofia Centrale del Sistema

Neurogenesis è stato progettato con un approccio orientato alla protezione del capitale:

Frequenza di trading conservativa

Esposizione controllata per posizione

Logica validata in condizioni di mercato reali

Stabilità in diversi ambienti di volatilità

Questo prodotto non è concepito per massimizzare i rendimenti a breve termine. Il suo obiettivo principale è ridurre i rischi di ribasso e mantenere coerenza nel lungo periodo.

Caratteristiche di Trading

Logica direzionale basata sul trend

Validazione degli ingressi basata su livelli

Esecuzione completamente automatizzata

Esposizione in una sola direzione per simbolo

Progettato per condizioni di mercato reali

Integrità del Rischio e dell’Esecuzione

Neurogenesis NON utilizza:

Strategie di martingala

Sistemi a griglia (grid)

Arbitraggio o sfruttamento della latenza

Reti neurali o logiche “black box”

Scalping o trading ultra a breve termine

Tutte le posizioni sono gestite tramite parametri di rischio predefiniti, garantendo un comportamento prevedibile anche in condizioni di mercato avverse.

Destinatari

Questo Expert Advisor è destinato a:

Trader professionisti

Desk di trading proprietari

Investitori esperti

Gestori di capitali che comprendono drawdown e rischio di esecuzione

Non consigliato ai principianti o a utenti che cercano una crescita aggressiva o risultati garantiti.

Prezzo e Distribuzione

Neurogenesis è proposto a un prezzo premium con l’obiettivo di:

Limitare la distribuzione di massa

Preservare l’integrità della strategia

Garantire un utilizzo responsabile

Questo prodotto viene offerto come un motore di trading professionale, non come un robot di trading retail.

Avviso Importante

Il trading di strumenti finanziari comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. I drawdown sono una parte naturale del trading sistematico e l’utilizzo deve avvenire esclusivamente con capitale gestibile in modo responsabile.