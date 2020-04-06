🇪🇸 Spanish (Español)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis es un Asesor Experto de nivel institucional, diseñado para traders experimentados y profesionales que priorizan la protección del capital, la estabilidad de ejecución y el control disciplinado del riesgo.

El sistema se basa en operativa direccional con confirmación por niveles, ejecutando operaciones solo cuando la estructura del mercado y la dirección coinciden bajo criterios estrictos. Evita intencionalmente la operativa de alta frecuencia y se enfoca en oportunidades de alta calidad.

Filosofía principal

Frecuencia de trading conservadora

Exposición controlada

Lógica validada en mercado real

Estabilidad ante diferentes volatilidades

Características

Trading direccional por tendencia

Entradas basadas en niveles

Totalmente automatizado

Exposición en una sola dirección

Riesgo y ejecución

No utiliza martingala, grid, arbitraje, redes neuronales ni scalping.

Usuarios previstos

Traders profesionales y gestores de capital. No recomendado para principiantes.

Precio y distribución

Precio premium para limitar la distribución y preservar la integridad del sistema.

Aviso

El trading implica riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.