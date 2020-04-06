Neurogenesis Institutional Trading Engine

🇪🇸 Spanish (Español)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis es un Asesor Experto de nivel institucional, diseñado para traders experimentados y profesionales que priorizan la protección del capital, la estabilidad de ejecución y el control disciplinado del riesgo.

El sistema se basa en operativa direccional con confirmación por niveles, ejecutando operaciones solo cuando la estructura del mercado y la dirección coinciden bajo criterios estrictos. Evita intencionalmente la operativa de alta frecuencia y se enfoca en oportunidades de alta calidad.

Filosofía principal

  • Frecuencia de trading conservadora

  • Exposición controlada

  • Lógica validada en mercado real

  • Estabilidad ante diferentes volatilidades

Características

  • Trading direccional por tendencia

  • Entradas basadas en niveles

  • Totalmente automatizado

  • Exposición en una sola dirección

Riesgo y ejecución

No utiliza martingala, grid, arbitraje, redes neuronales ni scalping.

Usuarios previstos

Traders profesionales y gestores de capital. No recomendado para principiantes.

Precio y distribución

Precio premium para limitar la distribución y preservar la integridad del sistema.

Aviso

El trading implica riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.


