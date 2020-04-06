Neurogenesis Institutional Trading Engine
Neurogenesis es un Asesor Experto de nivel institucional, diseñado para traders experimentados y profesionales que priorizan la protección del capital, la estabilidad de ejecución y el control disciplinado del riesgo.
El sistema se basa en operativa direccional con confirmación por niveles, ejecutando operaciones solo cuando la estructura del mercado y la dirección coinciden bajo criterios estrictos. Evita intencionalmente la operativa de alta frecuencia y se enfoca en oportunidades de alta calidad.
Filosofía principal
Frecuencia de trading conservadora
Exposición controlada
Lógica validada en mercado real
Estabilidad ante diferentes volatilidades
Características
Trading direccional por tendencia
Entradas basadas en niveles
Totalmente automatizado
Exposición en una sola dirección
Riesgo y ejecución
No utiliza martingala, grid, arbitraje, redes neuronales ni scalping.
Usuarios previstos
Traders profesionales y gestores de capital. No recomendado para principiantes.
Precio y distribución
Precio premium para limitar la distribución y preservar la integridad del sistema.
Aviso
El trading implica riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.