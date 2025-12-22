Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis, agresif veya spekülatif yaklaşımlar yerine sermaye korunumu, işlem yürütme istikrarı ve disiplinli risk yönetimini önceliklendiren deneyimli yatırımcılar ve profesyonel piyasa katılımcıları için geliştirilmiş kurumsal seviyede bir Expert Advisordır.

Sistem, trend yönlü işlem yürütme ve kilit fiyat seviyelerine dayalı giriş doğrulaması üzerine kuruludur. İşlemler yalnızca piyasa yapısı ve yön koşulları, içsel olarak belirlenmiş katı kriterleri karşıladığında açılır. Neurogenesis, yüksek frekanslı işlemlerden bilinçli olarak kaçınır ve seçici, yüksek kaliteli işlem fırsatlarına odaklanır.

Temel Sistem Felsefesi

Neurogenesis, sermaye öncelikli (capital-first) bir yaklaşımla tasarlanmıştır:

  • Muhafazakâr işlem sıklığı

  • Pozisyon başına kontrollü risk maruziyeti

  • Gerçek piyasa koşullarında doğrulanmış mantık

  • Farklı volatilite ortamlarında istikrar

Bu ürün kısa vadeli getirileri maksimize etmek amacıyla tasarlanmamıştır. Temel hedefi, aşağı yönlü riskleri azaltmak ve uzun vadeli tutarlılığı korumaktır.

İşlem Özellikleri

  • Trend tabanlı yönlü işlem mantığı

  • Seviye bazlı giriş doğrulaması

  • Tam otomatik işlem yürütme

  • Sembol başına tek yönlü pozisyon

  • Gerçek canlı piyasa koşulları için tasarlanmıştır

Risk ve Yürütme Bütünlüğü

Neurogenesis KESİNLİKLE kullanmaz:

  • Martingale stratejileri

  • Grid (ızgara) sistemleri

  • Arbitraj veya gecikme (latency) istismarı

  • Sinir ağları veya “black-box” karar mekanizmaları

  • Scalping veya ultra kısa vadeli işlemler

Tüm pozisyonlar, önceden tanımlanmış risk parametreleri ile yönetilir ve olumsuz piyasa koşullarında dahi öngörülebilir davranış sağlanır.

Hedef Kullanıcı Profili

Bu Expert Advisor aşağıdaki kullanıcılar için tasarlanmıştır:

  • Profesyonel yatırımcılar

  • Proprietary (prop) trading desk’leri

  • Deneyimli yatırımcılar

  • Drawdown ve yürütme risklerini anlayan sermaye yöneticileri

Yeni başlayanlar için önerilmez. Ayrıca agresif büyüme veya garanti getiri beklentisi olan kullanıcılar için uygun değildir.

Fiyatlandırma ve Dağıtım

Neurogenesis, aşağıdaki amaçlarla premium fiyatlandırma ile sunulmaktadır:

  • Kitlesel dağıtımı sınırlamak

  • Strateji bütünlüğünü korumak

  • Sorumlu kullanım sağlamak

Bu ürün, perakende bir işlem robotu değil, profesyonel bir trading motoru olarak sunulmaktadır.

Önemli Uyarı

Finansal enstrümanlarla yapılan işlemler risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Drawdown’lar sistematik işlemlerin doğal bir parçasıdır ve bu sistem yalnızca sorumlu şekilde yönetilebilecek sermaye ile kullanılmalıdır.


