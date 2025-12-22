🇹🇷 Türkçe (Turkish)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis, agresif veya spekülatif yaklaşımlar yerine sermaye korunumu, işlem yürütme istikrarı ve disiplinli risk yönetimini önceliklendiren deneyimli yatırımcılar ve profesyonel piyasa katılımcıları için geliştirilmiş kurumsal seviyede bir Expert Advisordır.

Sistem, trend yönlü işlem yürütme ve kilit fiyat seviyelerine dayalı giriş doğrulaması üzerine kuruludur. İşlemler yalnızca piyasa yapısı ve yön koşulları, içsel olarak belirlenmiş katı kriterleri karşıladığında açılır. Neurogenesis, yüksek frekanslı işlemlerden bilinçli olarak kaçınır ve seçici, yüksek kaliteli işlem fırsatlarına odaklanır.

Temel Sistem Felsefesi

Neurogenesis, sermaye öncelikli (capital-first) bir yaklaşımla tasarlanmıştır:

Muhafazakâr işlem sıklığı

Pozisyon başına kontrollü risk maruziyeti

Gerçek piyasa koşullarında doğrulanmış mantık

Farklı volatilite ortamlarında istikrar

Bu ürün kısa vadeli getirileri maksimize etmek amacıyla tasarlanmamıştır. Temel hedefi, aşağı yönlü riskleri azaltmak ve uzun vadeli tutarlılığı korumaktır.

İşlem Özellikleri

Trend tabanlı yönlü işlem mantığı

Seviye bazlı giriş doğrulaması

Tam otomatik işlem yürütme

Sembol başına tek yönlü pozisyon

Gerçek canlı piyasa koşulları için tasarlanmıştır

Risk ve Yürütme Bütünlüğü

Neurogenesis KESİNLİKLE kullanmaz:

Martingale stratejileri

Grid (ızgara) sistemleri

Arbitraj veya gecikme (latency) istismarı

Sinir ağları veya “black-box” karar mekanizmaları

Scalping veya ultra kısa vadeli işlemler

Tüm pozisyonlar, önceden tanımlanmış risk parametreleri ile yönetilir ve olumsuz piyasa koşullarında dahi öngörülebilir davranış sağlanır.

Hedef Kullanıcı Profili

Bu Expert Advisor aşağıdaki kullanıcılar için tasarlanmıştır:

Profesyonel yatırımcılar

Proprietary (prop) trading desk’leri

Deneyimli yatırımcılar

Drawdown ve yürütme risklerini anlayan sermaye yöneticileri

Yeni başlayanlar için önerilmez. Ayrıca agresif büyüme veya garanti getiri beklentisi olan kullanıcılar için uygun değildir.

Fiyatlandırma ve Dağıtım

Neurogenesis, aşağıdaki amaçlarla premium fiyatlandırma ile sunulmaktadır:

Kitlesel dağıtımı sınırlamak

Strateji bütünlüğünü korumak

Sorumlu kullanım sağlamak

Bu ürün, perakende bir işlem robotu değil, profesyonel bir trading motoru olarak sunulmaktadır.

Önemli Uyarı

Finansal enstrümanlarla yapılan işlemler risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Drawdown’lar sistematik işlemlerin doğal bir parçasıdır ve bu sistem yalnızca sorumlu şekilde yönetilebilecek sermaye ile kullanılmalıdır.