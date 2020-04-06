Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis — это институциональный торговый советник, разработанный для опытных трейдеров и профессиональных участников рынка, которые ставят сохранение капитала, стабильность исполнения и дисциплинированный контроль рисков выше агрессивной или спекулятивной торговли.

Система основана на следовании тренду и подтверждении входов по ключевым уровням, открывая сделки только при строгом совпадении рыночной структуры и направленных условий. Neurogenesis сознательно избегает высокочастотной торговли и фокусируется на выборочных, качественных торговых возможностях.

Основная философия

  • Консервативная частота сделок

  • Контролируемая нагрузка на капитал

  • Логика, проверенная в реальных рыночных условиях

  • Стабильность при различной волатильности

Торговые характеристики

  • Трендовая направленная логика

  • Подтверждение входов по уровням

  • Полностью автоматическое исполнение

  • Однонаправленные позиции по символу

Управление рисками

Neurogenesis не использует мартингейл, сетки, арбитраж, нейронные сети или скальпинг. Все сделки управляются с заранее заданными параметрами риска.

Для кого предназначен

Профессиональные трейдеры, проп-дески и управляющие капиталом. Не рекомендуется новичкам.

Цена и распространение

Премиальная цена ограничивает массовое распространение и сохраняет целостность стратегии.

Важное уведомление

Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих.


