Neurogenesis Institutional Trading Engine
Neurogenesis — это институциональный торговый советник, разработанный для опытных трейдеров и профессиональных участников рынка, которые ставят сохранение капитала, стабильность исполнения и дисциплинированный контроль рисков выше агрессивной или спекулятивной торговли.
Система основана на следовании тренду и подтверждении входов по ключевым уровням, открывая сделки только при строгом совпадении рыночной структуры и направленных условий. Neurogenesis сознательно избегает высокочастотной торговли и фокусируется на выборочных, качественных торговых возможностях.
Основная философия
-
Консервативная частота сделок
-
Контролируемая нагрузка на капитал
-
Логика, проверенная в реальных рыночных условиях
-
Стабильность при различной волатильности
Торговые характеристики
-
Трендовая направленная логика
-
Подтверждение входов по уровням
-
Полностью автоматическое исполнение
-
Однонаправленные позиции по символу
Управление рисками
Neurogenesis не использует мартингейл, сетки, арбитраж, нейронные сети или скальпинг. Все сделки управляются с заранее заданными параметрами риска.
Для кого предназначен
Профессиональные трейдеры, проп-дески и управляющие капиталом. Не рекомендуется новичкам.
Цена и распространение
Премиальная цена ограничивает массовое распространение и сохраняет целостность стратегии.
Важное уведомление
Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих.