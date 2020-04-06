🇷🇺 Russian (Русский)

Neurogenesis Institutional Trading Engine

Neurogenesis — это институциональный торговый советник, разработанный для опытных трейдеров и профессиональных участников рынка, которые ставят сохранение капитала, стабильность исполнения и дисциплинированный контроль рисков выше агрессивной или спекулятивной торговли.

Система основана на следовании тренду и подтверждении входов по ключевым уровням, открывая сделки только при строгом совпадении рыночной структуры и направленных условий. Neurogenesis сознательно избегает высокочастотной торговли и фокусируется на выборочных, качественных торговых возможностях.

Основная философия

Консервативная частота сделок

Контролируемая нагрузка на капитал

Логика, проверенная в реальных рыночных условиях

Стабильность при различной волатильности

Торговые характеристики

Трендовая направленная логика

Подтверждение входов по уровням

Полностью автоматическое исполнение

Однонаправленные позиции по символу

Управление рисками

Neurogenesis не использует мартингейл, сетки, арбитраж, нейронные сети или скальпинг. Все сделки управляются с заранее заданными параметрами риска.

Для кого предназначен

Профессиональные трейдеры, проп-дески и управляющие капиталом. Не рекомендуется новичкам.

Цена и распространение

Премиальная цена ограничивает массовое распространение и сохраняет целостность стратегии.

Важное уведомление

Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих.