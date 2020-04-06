Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Professioneller XAUUSD Algorithmus

Aurum Quant Logic ist ein spezialisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD-Markt (Gold) im H1-Zeitfenster entwickelt wurde. Im Gegensatz zu risikoreichen Grid- oder Martingale-Bots basiert dieser EA auf reiner quantitativer Analyse, Volatilitätsausbruchslogik und strengem Risikomanagement.

Das System ist auf langfristige Stabilität ausgelegt und verwendet eine dynamische Kanal-Ausbruchsstrategie, gefiltert durch den ADX, um hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfassen und Marktgeräusche zu eliminieren.

🏆 Hauptmerkmale

  • Prop-Firm-tauglich: Hard Stop Loss und Drawdown-Begrenzung – geeignet für FTMO, MyForexFunds usw.
  • Keine gefährlichen Methoden: 100% Price Action. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
  • ML-optimiert: Parameter wurden mit historischen Daten auf die Gold-Volatilität abgestimmt
  • Dynamische Kanäle: Adaptive High/Low-Levels zur Erkennung echter Trendwechsel

⚙️ Technische Spezifikationen

  • Symbol: Nur XAUUSD
  • Zeiteinheit: H1
  • Risikomanagement: Automatische Lotberechnung oder Fixlot
  • Filter: ADX, ATR und Zeitfilter

🚀 Installation

  1. XAUUSD-Chart öffnen
  2. Zeitrahmen auf H1 setzen
  3. EA zum Chart hinzufügen
  4. InpRiskPercent einstellen (Empfohlen: 0.25% – 1.0%)
  5. „Algo Trading“ in MT5 aktivieren

📊 Parameter

  • InpRiskPercent: Risiko pro Trade in %
  • InpStopLoss_ATR: ATR-Multiplikator für Stop Loss
  • InpTrendPeriod: Trendbestimmungsperiode
  • InpUseTimeFilter: Handel nur zu hochvolumigen Zeiten

Haftungsausschluss: Goldhandel ist mit Risiken verbunden. Bitte vor Live-Trading testen.


