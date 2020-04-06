Aurum Quant Logic
- Experten
- Fatih Yayli
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
Aurum Quant Logic – Professioneller XAUUSD Algorithmus
Aurum Quant Logic ist ein spezialisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD-Markt (Gold) im H1-Zeitfenster entwickelt wurde. Im Gegensatz zu risikoreichen Grid- oder Martingale-Bots basiert dieser EA auf reiner quantitativer Analyse, Volatilitätsausbruchslogik und strengem Risikomanagement.
Das System ist auf langfristige Stabilität ausgelegt und verwendet eine dynamische Kanal-Ausbruchsstrategie, gefiltert durch den ADX, um hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfassen und Marktgeräusche zu eliminieren.
🏆 Hauptmerkmale
- Prop-Firm-tauglich: Hard Stop Loss und Drawdown-Begrenzung – geeignet für FTMO, MyForexFunds usw.
- Keine gefährlichen Methoden: 100% Price Action. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
- ML-optimiert: Parameter wurden mit historischen Daten auf die Gold-Volatilität abgestimmt
- Dynamische Kanäle: Adaptive High/Low-Levels zur Erkennung echter Trendwechsel
⚙️ Technische Spezifikationen
- Symbol: Nur XAUUSD
- Zeiteinheit: H1
- Risikomanagement: Automatische Lotberechnung oder Fixlot
- Filter: ADX, ATR und Zeitfilter
🚀 Installation
- XAUUSD-Chart öffnen
- Zeitrahmen auf H1 setzen
- EA zum Chart hinzufügen
- InpRiskPercent einstellen (Empfohlen: 0.25% – 1.0%)
- „Algo Trading“ in MT5 aktivieren
📊 Parameter
- InpRiskPercent: Risiko pro Trade in %
- InpStopLoss_ATR: ATR-Multiplikator für Stop Loss
- InpTrendPeriod: Trendbestimmungsperiode
- InpUseTimeFilter: Handel nur zu hochvolumigen Zeiten
Haftungsausschluss: Goldhandel ist mit Risiken verbunden. Bitte vor Live-Trading testen.