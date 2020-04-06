Titanium News Sniper

Product Description (نسخة المتجر)
​Headline:
🔥 SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) 🔥
​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money.
​Why Titanium News Sniper AI?
​Smart Liquidity Detection: It identifies key pools (Buy Stops/Sell Stops) and waits for a "Sweep" before entering.
​Anti-Spike Protection: Uses an ATR-based filter to avoid entering during "suicidal" market trends.
​Institutional Logic: No Martingale, No Grid, No Averaging. Every trade has a strictly calculated Stop Loss and Take Profit.
​Spread & Slippage Guard: The bot automatically pauses during extreme spread widening to protect your capital.
​Prop Firm Ready: Built with risk management settings that comply with major Prop Firm rules (FTMO, MyForexFunds, etc.).
​Key Features:
​Fully Automated: Scans the market 24/5 for high-probability setups.
​One-Click Breakeven: Protects your profits as soon as the price moves in your favor.
​Modular Design: Optimized for XAUUSD (Gold), GBPUSD, and EURUSD.
​Zero Complex Setup: Default settings are already optimized for professional use.
​How to use:
​Attach the EA to a 5-minute (M5) or 15-minute (M15) chart.
​Ensure "Allow Automated Trading" is enabled.
​Recommended Minimum Balance: $100.
​Join the elite circle of news traders today!

Developer: Mabrouk Mahdy


وصف المنتج (النسخة العربية)

العنوان الرئيسي:

🔥 عرض الإطلاق المحدود: احصل على نسختك الآن بـ 49$ فقط! (السعر القادم: 79$، السعر النهائي: 149$) 🔥

روبوت Titanium News Sniper AI هو نظام تداول احترافي مصمم خصيصاً لاقتناص الفرص وقت الأخبار القوية. على عكس الروبوتات التقليدية التي "تقامر" وقت الخبر، يعتمد هذا المستشار الخبير (EA) على منطق "سحب السيولة" (Liquidity Sweep) وتحليل "المال الذكي" (Smart Money Concepts) لتحديد الأفخاخ المؤسسية والتداول مع الاتجاه الحقيقي للسوق.

لماذا تختار Titanium News Sniper AI؟

اكتشاف السيولة الذكي: يقوم الروبوت بتحديد مناطق "تجمع السيولة" (Buy/Sell Stops) وينتظر كسرها كاذباً قبل الدخول، مما يضمن دخولك من أفضل نقطة ممكنة.

فلتر الحماية من الانفجار السعري: يستخدم فلتر يعتمد على مؤشر ATR لتجنب الدخول في حركات عشوائية أو انتحارية وقت التقلب الشديد.

إدارة مخاطر صارمة: لا يستخدم الروبوت نظام المضاعفات (Martingale) أو التبريد (Grid). كل صفقة محمية بوقف خسارة (SL) وهدف (TP) محددين بدقة.

حماية من السبريد والانزلاق السعري: يتوقف الروبوت آلياً عن العمل إذا اتسع الفارق بين البيع والشراء (Spread) بشكل جنوني، مما يحافظ على رأس مالك.

جاهز لاختبارات شركات التمويل: الروبوت متوافق تماماً مع شروط إدارة المخاطر في شركات مثل FTMO وMFF وغيرها.

المميزات الرئيسية:

آلي بالكامل: يراقب السوق على مدار 24/5 بحثاً عن الفرص عالية الاحتمالية.

نظام تأمين الأرباح (Breakeven): يقوم بتأمين صفقتك بنقل الاستوب لنقطة الدخول بمجرد تحرك السعر لصالحك.

تحسينات مخصصة: تم ضبط الإعدادات الافتراضية لتناسب الذهب (XAUUSD) وعملات GBPUSD وEURUSD.

سهولة الاستخدام: لا يحتاج لإعدادات معقدة؛ فقط قم بتركيبه على الشارت وسيبدأ العمل فوراً.

طريقة الاستخدام:

ضع الروبوت على فريم 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

تأكد من تفعيل خيار "Allow Automated Trading".

أقل رصيد منصوح به: 100$.

انضم الآن إلى نخبة متداولي الأخبار واحصل على الأداة التي يحتاجها المحترفون!

المطور: مبروك مهدي (Mabrouk Mahdy)

نصيحة أخيرة عند وضع الوصف في MQL5:

في صفحة المنتج، متاح لك وضع وصف باللغة الإنجليزية ووصف باللغة العربية (لو المستخدم فاتح الموقع بالعربي). أنصحك تحط النسختين عشان تضمن وصولك لكل العملاء.

Другие продукты этого автора
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
​اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) ​الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. ​المميزات الرئيسية: ​إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. ​حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظر
FREE
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Description: Smart Trade Manager Safe is a simple and safe automated trading robot for MT5, designed for both beginners and professional traders. It automatically opens buy trades while managing risk with fixed Stop Loss and Take Profit. Features: Automatically opens buy trades on any currency pair. Manages risk with fixed Stop Loss and Take Profit levels. Uses a unique Magic Number to distinguish its trades. Works on any timeframe and major Forex pairs. Lightweight and does not consume s
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Auto-Expiry Update EA – Professional Automated Trading Robot Description: Auto-Expiry Update EA is a fully-featured trading robot designed for MetaTrader 5. It automatically opens Buy and Sell trades alternately without the need for complex indicators. The EA comes with an automatic Stop Loss and Take Profit system to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automa
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
AutoTrader Pro EA – Professional Automated Trading Robot Description: AutoTrader Pro EA is a fully-featured automated trading robot for MetaTrader 5. It opens Buy and Sell trades alternately automatically without relying on complex indicators. The EA includes automatic Stop Loss and Take Profit to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automatic Stop Loss and Tak
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Aura Gold Scalper X is a sophisticated and reliable Expert Advisor specifically optimized for scalping XAUUSD (Gold) on M5 and M15 timeframes. Key Features: Advanced Moving Average Crossover strategy combined with RSI filter to eliminate false signals and capture high-probability trades Intelligent risk management with customizable Stop Loss, Take Profit, and lot sizing No dangerous techniques like Martingale or Grid – focuses on consistent, long-term profitability One trade at a time for preci
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: ل
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Gold Trend Pullback EA is a professional Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MT5. The EA trades with the main trend using a pullback strategy based on: EMA 200 for trend direction EMA 50 for pullback entry RSI for confirmation ATR-based dynamic Stop Loss Key Features: Trades only XAUUSD Optimized for M15 timeframe One trade at a time (safe trading) Risk-based lot calculation (1% by default) Automatic Stop Loss & Take Profit (1:2 RR) No martingale – No g
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Here is a professional and compelling description of your Expert Advisor in English. You can use this for the MQL5 Market, a GitHub README, or your Personal Portfolio. XAU/USD Trend Master EA High-Precision Gold Trading Solution XAU/USD Trend Master is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAU/USD) on the M15 timeframe. The EA combines institutional trend-following logic with momentum filtering and professional risk management to deliver a balanced and
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
**AurumTrend EA: Your Automated Gold (XAUUSD) Trading Companion** Unlock the power of consistent and effortless trading with AurumTrend EA, an Expert Advisor specifically engineered for steady trend following on Gold (XAUUSD) within the MetaTrader 5 platform. Leveraging a robust Simple Moving Average (SMA) strategy, AurumTrend EA intelligently analyzes the market and executes Buy/Sell trades based on candle closes, providing you with a calm and effective automated trading experience. **Why Ch
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Titanium Scalper Pro V1.0 – Smart Momentum Trading Titanium Scalper Pro is a professional algorithmic trading system designed specifically for the MetaTrader 5 platform. This EA (Expert Advisor) focuses on high-probability momentum bursts, using a combination of Price Action analysis and RSI Dynamic Filtering to capture rapid market moves. Why Titanium Scalper Pro? No Dangerous Methods: Strictly NO Martingale, NO Grid, and NO Averaging. Every trade is protected by a dedicated Stop Loss. Momentu
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). ​المميزات الرئيسية: ​استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. ​إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. ​نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. ​فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Title: BTC Quantum Predator MT5 ​Subtitle: High-Precision Bitcoin & Forex Trend Hunter by Mabrouk Mahdy ​Product Description: ​BTC Quantum Predator is an advanced algorithmic trading system specifically engineered to tackle the high volatility of the Cryptocurrency market, with a primary focus on Bitcoin (BTCUSD). Developed by Mabrouk Mahdy, this Expert Advisor uses a sophisticated blend of volatility-based envelopes and momentum filtering to identify high-probability breakout trades. ​Unlike s
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
English Description) Title: Titanium Guard Pro - The Ultimate Equity Protection Shield Tired of losing your gains to market volatility or emotional trading? Stop worrying! Titanium Guard Pro is your professional "Safety Switch." It monitors your account equity 24/7. The moment your pre-set Profit Target or Max Loss percentage is hit, it instantly flattens all positions and deletes pending orders to secure your capital. Key Benefits: Automated Risk Control: Set your Daily Profit & Loss limits an
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
English Description (MQL5 Product Page) (Add this at the end of the description) SPECIAL LAUNCH OFFER Standard Price: ~~$249~~ Current Price: $149 (Only for the first 5 copies!) Next Price: $199 (After 5 sales) Why the discount? We want to build a community of successful users and gather the first 5-star reviews. Grab your "Sentinel" protector now before the price climbs to its original value! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي) (أضف هذه الجزئية في نهاية الوصف) عرض الإطلاق الخ
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Headline: Ultimate Account Protection for Prop Firm Traders! Are you afraid of hitting your Daily Drawdown? Titanium Prop Guard Pro is your professional silent partner that monitors your equity 24/7. It is specifically designed for traders who want to secure their funded accounts and never worry about breaching Prop Firm rules again. Main Features: ️ Smart Daily Loss Limit: Automatically closes all trades if your loss hits the limit. Target Profit Locker: Reach your daily goal? The EA will
