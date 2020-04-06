Titanium News Sniper

Product Description (نسخة المتجر)
​Headline:
🔥 SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) 🔥
​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money.
​Why Titanium News Sniper AI?
​Smart Liquidity Detection: It identifies key pools (Buy Stops/Sell Stops) and waits for a "Sweep" before entering.
​Anti-Spike Protection: Uses an ATR-based filter to avoid entering during "suicidal" market trends.
​Institutional Logic: No Martingale, No Grid, No Averaging. Every trade has a strictly calculated Stop Loss and Take Profit.
​Spread & Slippage Guard: The bot automatically pauses during extreme spread widening to protect your capital.
​Prop Firm Ready: Built with risk management settings that comply with major Prop Firm rules (FTMO, MyForexFunds, etc.).
​Key Features:
​Fully Automated: Scans the market 24/5 for high-probability setups.
​One-Click Breakeven: Protects your profits as soon as the price moves in your favor.
​Modular Design: Optimized for XAUUSD (Gold), GBPUSD, and EURUSD.
​Zero Complex Setup: Default settings are already optimized for professional use.
​How to use:
​Attach the EA to a 5-minute (M5) or 15-minute (M15) chart.
​Ensure "Allow Automated Trading" is enabled.
​Recommended Minimum Balance: $100.
​Join the elite circle of news traders today!

Developer: Mabrouk Mahdy


وصف المنتج (النسخة العربية)

العنوان الرئيسي:

🔥 عرض الإطلاق المحدود: احصل على نسختك الآن بـ 49$ فقط! (السعر القادم: 79$، السعر النهائي: 149$) 🔥

روبوت Titanium News Sniper AI هو نظام تداول احترافي مصمم خصيصاً لاقتناص الفرص وقت الأخبار القوية. على عكس الروبوتات التقليدية التي "تقامر" وقت الخبر، يعتمد هذا المستشار الخبير (EA) على منطق "سحب السيولة" (Liquidity Sweep) وتحليل "المال الذكي" (Smart Money Concepts) لتحديد الأفخاخ المؤسسية والتداول مع الاتجاه الحقيقي للسوق.

لماذا تختار Titanium News Sniper AI؟

اكتشاف السيولة الذكي: يقوم الروبوت بتحديد مناطق "تجمع السيولة" (Buy/Sell Stops) وينتظر كسرها كاذباً قبل الدخول، مما يضمن دخولك من أفضل نقطة ممكنة.

فلتر الحماية من الانفجار السعري: يستخدم فلتر يعتمد على مؤشر ATR لتجنب الدخول في حركات عشوائية أو انتحارية وقت التقلب الشديد.

إدارة مخاطر صارمة: لا يستخدم الروبوت نظام المضاعفات (Martingale) أو التبريد (Grid). كل صفقة محمية بوقف خسارة (SL) وهدف (TP) محددين بدقة.

حماية من السبريد والانزلاق السعري: يتوقف الروبوت آلياً عن العمل إذا اتسع الفارق بين البيع والشراء (Spread) بشكل جنوني، مما يحافظ على رأس مالك.

جاهز لاختبارات شركات التمويل: الروبوت متوافق تماماً مع شروط إدارة المخاطر في شركات مثل FTMO وMFF وغيرها.

المميزات الرئيسية:

آلي بالكامل: يراقب السوق على مدار 24/5 بحثاً عن الفرص عالية الاحتمالية.

نظام تأمين الأرباح (Breakeven): يقوم بتأمين صفقتك بنقل الاستوب لنقطة الدخول بمجرد تحرك السعر لصالحك.

تحسينات مخصصة: تم ضبط الإعدادات الافتراضية لتناسب الذهب (XAUUSD) وعملات GBPUSD وEURUSD.

سهولة الاستخدام: لا يحتاج لإعدادات معقدة؛ فقط قم بتركيبه على الشارت وسيبدأ العمل فوراً.

طريقة الاستخدام:

ضع الروبوت على فريم 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

تأكد من تفعيل خيار "Allow Automated Trading".

أقل رصيد منصوح به: 100$.

انضم الآن إلى نخبة متداولي الأخبار واحصل على الأداة التي يحتاجها المحترفون!

المطور: مبروك مهدي (Mabrouk Mahdy)

